Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2019
- 10:11 Парадокс Украины.
- 08:01 Российская топливная компания выплатила «Укртранснафте» 4,2 млн евро за грязную нефть в трубе.
- 06:58 Улицы в Киеве переименовали в честь убийц и полицаев из отрядов СС .
- 05:36 Киев угрожает Москве «доказательствами» причастности к крушению Boeing МН17.
- 05:08 «Хозяин» Зеленского взорвал Сеть: Надо дружить с Россией, США разжигают войну на Украине.
- 01:00 Задержанного в Польше «ветерана АТО» вернули на Украину.
- 00:30 Подчинённые «объявили войну» новому главе СБУ — директору ООО «Студия Квартал-95».
- Вчера 23:12 «Это дно» — неадекватный Зеленский поблагодарил нардепов за голосование по рынку земли (ВИДЕО).
- Вчера 21:50 Адольф Потураев – победитель Ленина.
Парадокс Украины
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Российская топливная компания выплатила «Укртранснафте» 4,2 млн евро за грязную нефть в трубе
Украинская компания «Укртранснафта» получила в качестве компенсации за грязную нефть в трубопроводе 4,2 млн евро от российского ОАО «Транснефть».
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«С мая по ноябрь 2019 АО „Укртранснафта“ получило 4,168 млн евро от ОАО „Транснефть“ за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — говорится в сообщении.
«Транснефть» продолжает резервировать мощности «Укртранснафты», поэтому сумма платежей неокончательная.
Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца.
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Улицы в Киеве переименовали в честь убийц и полицаев из отрядов СС
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмущен решением депутатов Киеврады назвать одну из улиц украинской столицы именем коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко.
«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киевсовета: в Киеве улица названа в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко — нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС», — написал Долинский на своей странице в соцсети.
По его словам, Павленко — организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов — женщин и детей — в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии.
«На его руках кровь десятков тысяч невинных людей. За отличную службу награжден нацистской наградой «Отличие за храбрость для представителей восточных народов», — отмечает Долинский.
Кроме того, по словам главы комитета, кроме улицы в честь Ивана Павленко, киевские депутаты переименовали улицу в честь другого нацистского коллаборанта — активиста ОУН Нила Хасевича.
«Этот ровенский художник боролся с евреями, рисуя антисемитские карикатуры в нацистской газете в Ровно — в то время, когда его коллеги по ОУН убивали 25 тысяч евреев. Позднее в УПА* он принимал участие в организации массовых убийств поляков», — пишет Долинский.
«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв Холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали!» — заявил глава Украинского еврейского комитета.
Напомним, что под Ивано-Франковском открыли мемориальную доску в честь капитана дивизии СС Галичина.
Как сообщала «Русская Весна», в Николаеве осквернили свастиками памятник тысячам замученных евреев.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Киев угрожает Москве «доказательствами» причастности к крушению Boeing МН17
Любопытно наблюдать, как тонущая Украина, брошенная своими голландскими партнерами, продолжает надеяться на благополучный исход по делу «Боинга» МН17. Вот только принцип «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» здесь не работает.
Если даже Нидерланды решат пойти на попятную, есть вероятно, что нелюбимую Украину сдаст лично Трамп, используя крушение «Боинга» в качестве мощного предвыборного хода. В любом случае, смелости у всех поубавилось, поскольку доказательств становится всё больше. Но Киев не теряет надежды найти след России там, где его нет.
Заместитель министра иностранных дел Незалежной по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия обязана взять на себя ответственность за сбитый малайзийский «Боинг». Более того, она убеждена, что доказать причастность Москвы — «моральный долг» Киева.
В «пакет» этого самого «морального долга» также входит поиск доказательств российских поставок оружия в Донбасс. Якобы это должно помочь найти виновников террористических актов в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Проще говоря, Зеркаль решила всё намешать в кучу. Особенно интересно то, как часто Украина заявляла о своей уверенности, что Россия осуществляет поставку оружия, не имея при этом даже намеков на реальную доказательную базу.
Но Киеву это не мешает сыпать обвинениями и давать обещания, что доказательства вот-вот будут. Самое интересное, что Украина искренне верит, что сможет довести дело против Москвы в ООН до конца. И это при том, что Россия как раз-таки имеет подтверждения причастности Украины к этому циничному преступлению.
Тем не менее Зеркаль уверена, что Кремль уже должен начинать оправдываться. Но для чего вообще реализуется эта жалкая попытка игры на опережение? Всё сводится к деньгам, которых у Украины нет. Видимо, так Киев рассчитывает подзаработать копеечку, требуя от Москвы «компенсации за все убытки».
Конкретная сумма названа, конечно, не была, но это уже не первый раз, когда России пытаются предъявить какой-то невнятный счёт, мешая все обвинения в кучу.
Однако «растрясти копилку» не выйдет. Спекуляция на Боинге МН17 обернется против самой же Украины, в этом уже нет никаких сомнений, поскольку ответить придется за многие преступления и провокации. С имеющейся доказательной базой у Запада просто не будет возможности оправдать Незалежную, хотя, с учётом нынешней репутации Киева, вряд ли возникнет и само желание делать что-либо подобное.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Хозяин» Зеленского взорвал Сеть: Надо дружить с Россией, США разжигают войну на Украине
Игоря Коломойского знают как одного из «спонсоров войны» на Донбассе. Мнения о нем расходятся, но негативная чаша весов всегда перевешивает. И вот этот скандальный олигарх вдруг заговорил о том, что с Россией надо дружить, потому что она сильнее. Этим озарением он поделился с The New Work Times, умудрившись при этом предъявить Америке претензии.
Так, Коломойский наконец-то понял, что народ хочет мира, а не войны. Людям нужна хорошая жизнь, которую он же частично и забрал. Как-то поздно спохватился, спустя пять лет, не правда ли?
Более того, он уверен, что воевать Украину заставляет именно Америка, причем делает это с полным осознанием того, что никогда не пустит Незалежную в НАТО. Коломойский считает, что его государству не следует тратить время впустую, ожидая подачек от Североатлантического альянса.
Одновременно с этим олигарх уверен, что Россия включила бы Украину в новый Варшавский договор, но, к сожалению, его страна стала разменной монетой для США. Америке архиважно ослабить Россию как геополитического противника, а в качестве инструмента используется Украина… Впрочем, это не новость. А вот заявления Коломойского — новость.
Неужели он расписался в собственном бессилии перед родной страной? Неужели он понимает, что пять лет ненависти и пропаганды против России прошли зря?
Такое признание выглядит, мягко говоря, странным, ибо Коломойский спонсировал самые натуральные карательные батальоны, которые убивали невинных жителей Донбасса. Он притворяется, сожалеет или переобувается?
Кстати, известно, что Коломойский — один из «кукловодов» Зеленского. Учитывая такой разворот в сторону России, стоит ли его ждать от Зе?
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Задержанного в Польше «ветерана АТО» вернули на Украину
Задержанного в Польше по запросу России неонациста и «ветерана АТО» Игоря Мазура вернули на Украину.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, возвращение боевика стало возможным благодаря работе Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД и Нацполиции.
«Это стало возможным в том числе и потому, что, еще вечером в день задержания, Украинское бюро Интерпола по поручению Министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице», — написал Геращенко.
«Это небольшая, но победа в гибридной войне, которую ведет против нас Российская Федерация. Поздравляем дома, Игорь!» — добавил он.
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Подчинённые «объявили войну» новому главе СБУ — директору ООО «Студия Квартал-95»
Сотрудники Службы безопасности Украины саботировали приказы и решения главы Ивана Баканова, который недавно был назначен эту должность Зеленским, а перед этим работал директором ООО «Студия Квартал-95». Подробности о конфликте новый глава СБУ рассказал в интервью украинским СМИ.
«Система не восприняла меня дружно. Конечно было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми столкнулся я», — отметил глава СБУ.
Как уточнил Баканов, саботаж проявлялся в медленном исполнении его приказов.
«Когда мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет каких-то дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно — с течением времени. В первые недели приказы выполнялись «немного позже», — сказал глава СБУ.
Также Баканов сообщил, что все приказы в итоге были выполнены, поэтому наказания за саботаж не было, так как никто из сотрудников СБУ не нарушал приказов командира.
«Это был такой тихий саботаж. В Службе безопасности работают специалисты высокого уровня. Они не могут открыто нарушать приказы командира», — отметил руководитель Службы безопасности Украины.
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«Это дно» — неадекватный Зеленский поблагодарил нардепов за голосование по рынку земли (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, на котором благодарит нардепов от «Слуги народа» за голосование по открытию рынка земли.
«Привет всем. Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата из „Слуги народа”. Сегодня была очень сложная робота. Мы сегодня сделали…я думаю, я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли. И я думаю, что это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором. Спасибо вам», — сказал Зеленский полушепотом.
Пользователям Сети бросилось в глаза не совсем адекватное состояние украинского лидера.
«Он бухой, что ли? Ужас»;
«Это какой-то секс по телефону»;
«Пьяный поц, под кайфом, что ли? В темноте сидит, может, ему стыдно, что продал землю и людей в рабство»;
«Укуренный. Это дно»;
«Как был полудурком в „Квартале”, так им и остался, плюс наркота… ДБ», — пишут комментаторы.
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Адольф Потураев – победитель Ленина
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Чует Беня, что земля из под ног уходит. Решил продать.
Но ведь земля еще может гореть под ногами. Бывает и так.
Беня скупит все по дешевке у лохов (1000 дол.за сотку,в восточной европе 1500,в странах бенелюкса-5-6000 и они истощены эти земли)и перепродаст ,кому скажут и получит свои шекели , но цель и задание у него другое :
“Американцы и европейцы заберут себе после начала приватизации украинские черноземы, ликвидируют остатки опасных для них конкурирующих предприятий, вроде «Нафтогаза», «Мотор Сич», возьмут под контроль ГТС, чтобы иметь рычаг давления на «Газпром». Собственно говоря, на этом бизнес-интерес Трампа к Украине исчерпывается. Далее он вполне может понудить Киев исполнить Минские соглашения и добиться возвращения ДНР и ЛНР в состав Незалежной, что и в России, и на Украине будет преподнесено как великая победа и начало «сближения».
П.С. и очень большая вероятность исполнения задуманного,это было бы”Вау”-повесить братцев -врагов на содержание Брату старшему ,от миссии этой удалось увернуться после 1991 и потому возродиться и мы тоже в т.ч. т.к. нефти как у нурсултана не имеем.Да и Мотор -Сич завис пока,т.к. США не пожелали отдать ракетные двигатели Китаю,а тихо не получилось ,опять китай пркинули как и с Севастопольскими бухтами от Ахметова для хабов.Будь они все прокляты