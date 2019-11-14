Новости Украины и Новороссии 14 ноября 2019

Любопытно наблюдать, как тонущая Украина, брошенная своими голландскими партнерами, продолжает надеяться на благополучный исход по делу «Боинга» МН17. Вот только принцип «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» здесь не работает.

Если даже Нидерланды решат пойти на попятную, есть вероятно, что нелюбимую Украину сдаст лично Трамп, используя крушение «Боинга» в качестве мощного предвыборного хода. В любом случае, смелости у всех поубавилось, поскольку доказательств становится всё больше. Но Киев не теряет надежды найти след России там, где его нет.

Заместитель министра иностранных дел Незалежной по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия обязана взять на себя ответственность за сбитый малайзийский «Боинг». Более того, она убеждена, что доказать причастность Москвы — «моральный долг» Киева.

В «пакет» этого самого «морального долга» также входит поиск доказательств российских поставок оружия в Донбасс. Якобы это должно помочь найти виновников террористических актов в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Проще говоря, Зеркаль решила всё намешать в кучу. Особенно интересно то, как часто Украина заявляла о своей уверенности, что Россия осуществляет поставку оружия, не имея при этом даже намеков на реальную доказательную базу.

Но Киеву это не мешает сыпать обвинениями и давать обещания, что доказательства вот-вот будут. Самое интересное, что Украина искренне верит, что сможет довести дело против Москвы в ООН до конца. И это при том, что Россия как раз-таки имеет подтверждения причастности Украины к этому циничному преступлению.

Тем не менее Зеркаль уверена, что Кремль уже должен начинать оправдываться. Но для чего вообще реализуется эта жалкая попытка игры на опережение? Всё сводится к деньгам, которых у Украины нет. Видимо, так Киев рассчитывает подзаработать копеечку, требуя от Москвы «компенсации за все убытки».

Конкретная сумма названа, конечно, не была, но это уже не первый раз, когда России пытаются предъявить какой-то невнятный счёт, мешая все обвинения в кучу.

Однако «растрясти копилку» не выйдет. Спекуляция на Боинге МН17 обернется против самой же Украины, в этом уже нет никаких сомнений, поскольку ответить придется за многие преступления и провокации. С имеющейся доказательной базой у Запада просто не будет возможности оправдать Незалежную, хотя, с учётом нынешней репутации Киева, вряд ли возникнет и само желание делать что-либо подобное.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»