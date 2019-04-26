Тучи сгущаются над «Форт-Ноксом»: мир вывозит золото из США

Все больше стран мира, хранивших собственный золотой запас в казавшимися еще недавно самыми надежными на планете, «закромах» Соединенных Штатов Америки, выстраиваются в очередь, чтобы забрать оттуда драгоценный металл. И ладно бы речь шла только о тех государствах, у которых возникли серьезные трения с Вашингтоном. Вернуть домой свое золотишко стремятся даже самые, казалось бы, надежные союзники США из Европы. В чем причина таких действий и к чему они могут привести?





Все начало меняться после мирового кризиса 2008-2009 годов, когда многие страны всерьез задумались о том, насколько на самом деле «несокрушимы»



Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что собственный золотой запас из США в спешном порядке «эвакуировала» и Турция. Отношения между странами вот-вот окончательно достигнут точки кипения, угрозы из Белого Дома и Госдепа в адрес Анкары звучат уже, фактически, непрерывно, а «прелести» американских санкций, направленных на развал их экономики, турки уже отведали вволю. За покупку же российских С-400, от которых Анкара не намерена отказываться ни при каких обстоятельствах, Вашингтон и вовсе грозит ей всеми «карами небесными». Очевидно, что именно исходя из реальности подобной перспективы власти Турции вывезли из Соединенных Штатов 28 с лишним тонн золота государственного запаса. Вслед за этим точно так же поступили и турецкие коммерческие банки, вернув на родину хранившееся за океаном золото.



Что касается Европы, то, к примеру, более 20% собственного золотого запаса (120 тонн), хранившиеся в США, изъяла оттуда Голландия. Сегодня, по имеющейся информации, аналогичные решения приняты правительствами Бельгии и Италии. Для Германии, которая, как говорилось выше, озаботилась возвращением своих богатств из американских хранилищ одной из первых, этот процесс вылился в длительную и достаточно неприятную процедуру. Бундесбанк обратился к заокеанским «союзникам» с соответствующим обращением еще в 2012 году, однако, дело неожиданно застопорилось. Причина задержки оказалась просто шокирующей – сданных в «самые надежные в мире хранилища» рачительными немцами слитков просто не оказалось на месте! Это было неопровержимо доказано, когда процесс возвращения все-таки был начат. США отдавали Германии совершенно не то золото, что получили от нее. Маркировки на приятно поблескивающих тяжеленных брусках не совпадали совершенно! Скандал, как вы понимаете, приключился изрядный – ведь Берлин доверил американцам более полутора тысяч тонн собственного золотого запаса!



Этот скверный случай – далеко не единственный инцидент, бросающий очень густую тень на репутацию Соединенных Штатов как страны, которой можно доверить собственное национальное достояние. До сих пор циркулируют упорные слухи о полученных от США Китаем золотых слитках, оказавшихся, скажем так … не совсем золотыми. Вроде бы, и не подтверждено официально, но вряд ли тут дым без огня. Да и о чем говорить, если самую благодатную почву для распространения подобных сенсаций дает тот факт, что никакого аудита в золотых хранилищах США не проводилось уже более полувека! По официальным данным там преспокойно продолжают пребывать в целости и сохранности более 260 миллионов столь любимых американцами унций самого, что ни на есть настоящего золота со всего мира. Проблема в том, что реально эту цифру подтвердить не может никто. Любая попытка назначить ревизию разбивается о категорическое возражение Конгресса США. С чего бы так?



Причины, по которым «ручеек» оттока золота из Соединенных Штатов все быстрее превращается в полноводную «реку», можно свести к трем главным: во-первых, нежелание государств становиться заложниками внешнеполитических вывертов Вашингтона, имеющего обыкновение в любую минуту расторгнуть ранее достигнутые договоренности, затеять торговую «войну», наложить санкции, а то и объявить кого-нибудь спонсором терроризма. Ну их, таких «союзников», могущих в любую минуту наложить лапу на чужое золото да еще и придумать этому «законное» обоснование!



Во-вторых, все перечисленные выше вещи чем дальше, тем больше снижают доверие к американскому доллару, как к основной мировой резервной валюте. Кто знает, на каком противостоянии американская экономика может окончательно надорваться? Слишком многие аналитики и эксперты в мире не видят позитивных перспектив для нее уже в ближайшем будущем. Для финансовой системы США – в особенности. Так что золото – свое, собственное, да еще и хранящееся, что называется, под боком точно будет надежнее. В-третьих, как уже было сказано, все больше стран начинают опасаться того, что американцы не вернут им золото потому, что… не вернут! Печальный пример Германии заставил задуматься многих. Так ведь с Берлином Вашингтон все-таки еще вынужден хоть как-то считаться…



Что происходящие сейчас процессы могут нести для самих Соединенных Штатов? Однозначно, ничего хорошего. Вряд ли речь (по крайней мере – пока) может идти о том финансовом катаклизме, который устроил США в 1965 году президент Франции Шарль де Голль, принудив Вашингтон обменять привезенную из Парижа зеленую резанную бумагу на полновесное золото по заявленному курсу в 35 долларов за унцию. Начавшийся тогда процесс, к которому подключились Центробанки и других стран мира, в итоге привел к краху Бреттон-Вудской системы. То есть, к полному отказу доллара от золотого обеспечения. Это, впрочем, «зеленый» не убило, увы. Скорее, наоборот – придало ему новые силы. Однако, сегодня явно налицо другая тенденция – пусть медленной, пусть постепенной и пока робкой, но дедоларризации мировой экономики. Лишение США доступа к золотым запасам суверенных государств является одной из важнейших ее составляющих. Еще десяток лет назад список государств, доверивших свое главное достояние считающимся непробиваемыми гранитно-бетонным стенам Форт-Нокса и подвалам Центрального резервного банка Нью-Йорка (именно эти два места являются основными хранилищами драгметаллов в США), переваливал далеко за полсотни. По мнению лидеров самых разных стран груды золота, составляющие основу их финансовой стабильности, именно в этих местах были надежно защищены от любых угроз, которые несут войны, революции и прочие катаклизмы. Опять же, зачем держать «желтый металл», давно превращенный из монетарного эталона в обычный товар в отдалении от Нью-Йоркской товарной биржи, на которой проводятся основные сделки с ним? Перевозить (особенно через океан) и хлопотно и накладно – одна страховка чего стоит!Все начало меняться после мирового кризиса 2008-2009 годов, когда многие страны всерьез задумались о том, насколько на самом деле «несокрушимы» экономика и финансовая система США. «Пионерами» в вопросе «золотой репатриации» стали Венесуэла и Германия. Уго Чавес, совершенно справедливо полагая, что рано или поздно его страна столкнется с открытым давлением и агрессией со стороны Соединенных Штатов, крайне благоразумно изъял оттуда 176 тонн венесуэльского золота на 9 миллиардов долларов. Сегодняшние события показывают – покойный лидер, земля ему пухом, как в воду глядел! Стоило начаться всем известным событиям в Венесуэле, как Банк Англии (несомненно по указке из Вашингтона), «наказал» Каракас на 1.2 миллиарда долларов, «заморозив» размещенное там золото.Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что собственный золотой запас из США в спешном порядке «эвакуировала» и Турция. Отношения между странами вот-вот окончательно достигнут точки кипения, угрозы из Белого Дома и Госдепа в адрес Анкары звучат уже, фактически, непрерывно, а «прелести» американских санкций, направленных на развал их экономики, турки уже отведали вволю. За покупку же российских С-400, от которых Анкара не намерена отказываться ни при каких обстоятельствах, Вашингтон и вовсе грозит ей всеми «карами небесными». Очевидно, что именно исходя из реальности подобной перспективы власти Турции вывезли из Соединенных Штатов 28 с лишним тонн золота государственного запаса. Вслед за этим точно так же поступили и турецкие коммерческие банки, вернув на родину хранившееся за океаном золото.Что касается Европы, то, к примеру, более 20% собственного золотого запаса (120 тонн), хранившиеся в США, изъяла оттуда Голландия. Сегодня, по имеющейся информации, аналогичные решения приняты правительствами Бельгии и Италии. Для Германии, которая, как говорилось выше, озаботилась возвращением своих богатств из американских хранилищ одной из первых, этот процесс вылился в длительную и достаточно неприятную процедуру. Бундесбанк обратился к заокеанским «союзникам» с соответствующим обращением еще в 2012 году, однако, дело неожиданно застопорилось. Причина задержки оказалась просто шокирующей – сданных в «самые надежные в мире хранилища» рачительными немцами слитков просто не оказалось на месте! Это было неопровержимо доказано, когда процесс возвращения все-таки был начат. США отдавали Германии совершенно не то золото, что получили от нее. Маркировки на приятно поблескивающих тяжеленных брусках не совпадали совершенно! Скандал, как вы понимаете, приключился изрядный – ведь Берлин доверил американцам более полутора тысяч тонн собственного золотого запаса!Этот скверный случай – далеко не единственный инцидент, бросающий очень густую тень на репутацию Соединенных Штатов как страны, которой можно доверить собственное национальное достояние. До сих пор циркулируют упорные слухи о полученных от США Китаем золотых слитках, оказавшихся, скажем так … не совсем золотыми. Вроде бы, и не подтверждено официально, но вряд ли тут дым без огня. Да и о чем говорить, если самую благодатную почву для распространения подобных сенсаций дает тот факт, что никакого аудита в золотых хранилищах США не проводилось уже более полувека! По официальным данным там преспокойно продолжают пребывать в целости и сохранности более 260 миллионов столь любимых американцами унций самого, что ни на есть настоящего золота со всего мира. Проблема в том, что реально эту цифру подтвердить не может никто. Любая попытка назначить ревизию разбивается о категорическое возражение Конгресса США. С чего бы так?Причины, по которым «ручеек» оттока золота из Соединенных Штатов все быстрее превращается в полноводную «реку», можно свести к трем главным: во-первых, нежелание государств становиться заложниками внешнеполитических вывертов Вашингтона, имеющего обыкновение в любую минуту расторгнуть ранее достигнутые договоренности, затеять торговую «войну», наложить санкции, а то и объявить кого-нибудь спонсором терроризма. Ну их, таких «союзников», могущих в любую минуту наложить лапу на чужое золото да еще и придумать этому «законное» обоснование!Во-вторых, все перечисленные выше вещи чем дальше, тем больше снижают доверие к американскому доллару, как к основной мировой резервной валюте. Кто знает, на каком противостоянии американская экономика может окончательно надорваться? Слишком многие аналитики и эксперты в мире не видят позитивных перспектив для нее уже в ближайшем будущем. Для финансовой системы США – в особенности. Так что золото – свое, собственное, да еще и хранящееся, что называется, под боком точно будет надежнее. В-третьих, как уже было сказано, все больше стран начинают опасаться того, что американцы не вернут им золото потому, что… не вернут! Печальный пример Германии заставил задуматься многих. Так ведь с Берлином Вашингтон все-таки еще вынужден хоть как-то считаться…Что происходящие сейчас процессы могут нести для самих Соединенных Штатов? Однозначно, ничего хорошего. Вряд ли речь (по крайней мере – пока) может идти о том финансовом катаклизме, который устроил США в 1965 году президент Франции Шарль де Голль, принудив Вашингтон обменять привезенную из Парижа зеленую резанную бумагу на полновесное золото по заявленному курсу в 35 долларов за унцию. Начавшийся тогда процесс, к которому подключились Центробанки и других стран мира, в итоге привел к краху Бреттон-Вудской системы. То есть, к полному отказу доллара от золотого обеспечения. Это, впрочем, «зеленый» не убило, увы. Скорее, наоборот – придало ему новые силы. Однако, сегодня явно налицо другая тенденция – пусть медленной, пусть постепенной и пока робкой, но дедоларризации мировой экономики. Лишение США доступа к золотым запасам суверенных государств является одной из важнейших ее составляющих.