Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 мая 2019
- 16:38 Тьерри Мейсан. Новые территории Исламского государства.
- 14:56 Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции.
- 09:23 В Минобороны РФ прокомментировали сообщения о «гибели военных в Сирии».
- 03:50 «Тигры» рыщут под Пальмирой.
- 01:17 Боевики 12 раз атаковали авиабазу ВКС России в Сирии.
Тьерри Мейсан. Новые территории Исламского государства
Нет никаких оснований отделять джихадистов Аль-Каиды от джихадистов ДАИШ – и те, и другие продолжают войну на Ближнем Востоке. Но если Аль-Каида ограничилась созданием собственного государства в провинции Идлиб, то ДАИШ продолжает совершать теракты, но теперь в Конго и Шри-Ланке.
Аль-Каида всегда была марионеткой НАТО. Она принимала участие в войне в Афганистане, затем в Боснии-Герцеговине, и, наконец, в Ираке, Ливии и Сирии. Её основная деятельность состоит в совершении вооружённых нападений (формирования под названием «Муджахидины», «Арабский легион», и ряд других) и, в более явной форме, террористических операций, как те, что были в Лондоне или Мадриде.
Уссама Бен Ладен, официально признанный врагом номер один, на самом деле преспокойно жил в Азербайджане под защитой США, согласно просочившимся из ФБР сведениям [1].
Напомним, что ответственность за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне Аль-Каида никогда на себя не брала, Уссама Бен Ладен заявлял, что никого отношения к ним не имел, а подлинность видеоролика, в котором он заявлял противоположное, была подтверждена только его работодателем, то есть Пентагоном, и независимые эксперты считают его подделкой.
Хотя Уссама Бен Ладен, по данным пакистанских властей, умер в декабре 2001 г. и МИ6 присутствовала на его похоронах, его двойники действовали вплоть до 2011 г., когда США, по их утверждениям, его уничтожили, хотя тела его никому так и не показали [2].
Официальная смерть Уссамы Бен Ладена позволила реабилитировать боевиков, сбитых с толку злым предводителем, так что НАТО в Ливии и Сирии смогла без зазрения совести опираться на Аль-Каиду, как это делалось в Боснии-Герцеговине [3].
ДАИШ, напротив, является проектом территориального захвата путём создания Суннистана или Халифата, с помощью которого предполагалось отделить Ирак от Сирии, что подтверждается картой специалистки по Пентагону Робин Райт, опубликованной ещё до создания этой организации [4]. Последняя финансировалась и вооружалась напрямую Соединёнными Штатами по программе «Древесина сикомора» [5]. ДАИШ воздействовало на сознание людей и подчиняло их законам Шариата.
И если джихадисты Аль-Каиды и ДАИШ в Ираке и Сирии были побеждены, то только благодаря мужеству Сирийской арабской армии и воздушно-космических сил России, использовавших против подземных сооружений боевиков и их союзников проникающие бомбы. Но военные операции [6] были прекращены благодаря Дональду Трампу, который приостановил приток новых джихадистов со всех концов света, но, главным образом, из Аравийского полуострова, стран Магриба, Китая, России, а в последнее время и из Европейского союза.
Аль-Каида является полувоенной вспомогательной силой НАТО, а ДАИШ – её сухопутной армией.
Парадоксально, что ДАИШ, созданное с целью захвата территорий, лишилось их, и теперь одной из них управляет Аль-Каида, хотя на эту роль она никогда не соглашалась. Сирийцы ликвидировали на своей территории почти все очаги джихадистов, но ноющая киста осталась в провинции Идлиб. Неспособные на разрыв с такого рода союзниками, Германия и Франция, взяли их на попечение, предоставляя им продовольствие и оказывая медицинскую помощь. Сегодня, когда европейцы говорят о помощи, оказываемой сирийским беженцам, на самом деле речь идёт о поддержке боевиков Аль-Каиды, которые не являются гражданскими лицами, и они даже не все сирийцы. В итоге, вывод американских войск из Сирии, по большому счёту, ничего не меняет, поскольку Запад продолжает поддерживать Аль-Каиду в Идлибе.
ДАИШ был изгнан из занятой им территории, а оставшиеся в живых боевики не могут выполнять первоначально возложенную на них Западом роль, а лишь только ту, что возлагалась на Аль-Каиду: совершать террористические акты. В итоге, ещё до своего окончательного разгрома Исламское государство начало совершать с 2016 г. теракты не на полях боевых действий, а в Европе.
Никто, включая и нас, не мог предвидеть теракты, совершённые 16 апреля в Конго [7], или 21 апреля в Шри-Ланке [8]. Их можно было бы возложить как на ту, так и на другую организацию. Однако больше похоже, что это ДАИШ, а не Аль-Каида, так как первая кажется более варварский, хотя это не на долго.
И если ДАИШ смог так внезапно проявить себя в Демократической Республике Конго, то только потому, что знамя боевиков было подхвачено «Объединёнными демократическими силами» Уганды.
А так театрально действовать в Шри-Ланке удалось потому, что спецслужбы были полностью заняты контролем над индуистским меньшинством, а за мусульманами совсем не присматривали. А, возможно, и потому, что эти службы были сформированы Лондоном и Тель-Авивом, если не по причине трений между президентом Республики Майтрипала Сирисеной и Премьер-министром Ранилом Викремесинге, который не давал спецслужбам развернуться.
Шри-Ланка считается особенно уязвимой, так как сама она, якобы, не способна на подобные зверства. Но это не так. В стране до сих пор неизвестно, почему были казнены более 2000 Тамульских тигров после того, как они в 2009 г. были побеждены и сдались в плен. Ведь если отказываются признавать собственные преступления, то неминуемо порождают другие, считая себя цивилизованнее других.
Как бы то ни было, драмы в Конго и Шри-Ланке свидетельствуют о том, что джихадисты не сложили своего оружия, и что Запад будет продолжать их использовать за пределами Ближнего Востока.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] Classified Woman : The Sibel Edmonds Story: A Memoir, Sibel Edmonds, 2012
[2] « Réflexions sur l’annonce officielle de la mort d’Oussama Ben Laden », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 mai 2011.
[3] Comment le Djihad est arrivé en Europe, Jürgen Elsässer, Préface de Jean-Pierre Chevènement, Xénia, 2006.
[4] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013.
[5] « Миллиарды долларов на оружие против Сирии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 18 июля 2017.
[6] Автор отличает войну с использованием оружия от войн, ведущихся в наши дни экономическими методами (Примечание редактора).
[7] «RDC : Daesh et les ADF se rapprochent au Nord-Kivu», Christophe Rigaud, Afrikarabia, 21 avril 2019.
[8] «Attacks carried out by suicide bombers, Govt. Analyst confirms», Ada Derana, April 22, 2019.
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Фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке в Турции
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В Минобороны РФ прокомментировали сообщения о «гибели военных в Сирии»
Министерство обороны России опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о гибели четырёх российских военных в результате обстрела террористов в сирийской провинции Хама.
«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.
Новые сообщения о гибели военных в Минобороны назвали «очередной фальшивкой».
«К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», — подчеркивают в министерстве.
Заявление боевиков
1 мая пропагандисты боевиков исламистской коалиции «Фронт национального освобождения» («Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир») заявили о гибели четырех российских военнослужащих в результате обстрела из 120 мм миномётов в районе базы Брейдидж на севере провинции Хама.
Отметим, что никаких доказательств медиа-крыло группировки из состава CCА не предоставило, ограничившись публикацией картинки в соцсетях.
Напомним, последний раз о гибели российских офицеров в Сирии сообщалось в конце марта.
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«Тигры» рыщут под Пальмирой
В район сирийской Пальмиры началась переброска нескольких мобильных боевых отрядов штурмовой дивизии «Тигр» Сухейля Аль-Хасана.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
В состав групп входит большое количество пикапов с пулеметами и бронетехника, также артиллерия для огневой поддержки.
В задачу отрядов будут входить разведывательно-поисковые действия по ликвидации остатков банд ИГИЛ*, активизировавшихся в последнее время в районе Эс-Сухне, обеспечение безопасности дорожного сообщения в этом пустынном регионе в провинции Хомс.
Вероятно, привлечение «Тигров» связано с недавним обращением к своим соратникам лидера ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и распространением информации, что он скрывается на территории Сирии в горном районе Пальмиры. По мнению источника, именно его поимка или уничтожение и является основной задачей «Тигров».
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики 12 раз атаковали авиабазу ВКС России в Сирии
Министерство обороны РФ сообщает об отражении атак на главную российскую военную базу в Сирии.
Со стороны находящихся в Идлибской зоне деэскалации исламистских бандформирований не прекращаются попытки осуществления обстрелов российской авиабазы Хмеймим, а также позиций Сирийской Арабской Армии в провинции Латакия с использованием реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов, говорится в ежедневной сводке Центра по примирению враждующих сторон в САР.
Из западных районов находящейся под контролем банд зоны с начала апреля этого года было осуществлено 12 атак, включая 8 налётов кустарных «ударных» БПЛА с самодельными маленькими бомбами.
Военные информируют, что все атаки были отражены, ущерба объектам базы нет. При отражении обстрелов уничтожено 12 вражеских беспилотников.
Уточняется, что, по имеющимся оперативным данным, все обстрелы авиабазы ВКС России осуществлялись из районов городков Баб Атика и Калъат Эль-Мудик (провинция Хама, — прим. РВ).
Также в ЦПВС рассказали, что идлибские террористы в течение последних суток обстреляли христианский город Махарда (пров. Хама), Джелда-Алфрек (пров. Латакия), Эн-Найраб (пров. Алеппо).
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