Торговал влиянием

А кучно пошло.1. Во Франции арестовали олигарха Рыболовлева. Обвиняют в коррупции и торговле влиянием (странный термин, возможно имеют ввиду лоббизм). Не так давно опять же во Франции "прощупывали" Керимова, который с трудом вырвался на свободу. Тучи сгущаются над Куршавелем.2. Экономический форум в Давосе вежливо рекомендовал не приезжать на форум Вексельбергу, Дерипаске и Костину. Организаторы боятся американских санкций (ибо могут сами попасть под вторичные санкции), поэтому общение с российскими олигархами с их точки зрения становится экономически токсичным. Поэтому "мы вас конечно уважаем, но лучше вы не приезжайте".3. Госдеп анонсировал второй пакет санкций из-за клоунского дела Скрипаля (которого до сих пор никто не видел), так как Россия отказывается признать свою вину и отказывается "давать гарантии, что не будет применять впредь хим.оружие против граждан Евросоюза". Вполне естественно, что с такими заходами американцев посылают лесом, что собственно американцам и требуется. Второй пакет ударит как по чиновникам, так и по крупному бизнесу связанному с государством. В министерстве торговли не скрывают, что цель санкций связана с нанесением ущерба крупному российскому капиталу, который связан с Кремлем. Повод тут конечно вторичен. С тем же успехом могли ввести санкции и по любому другому поводу – за фейковую хим.атаку в Думе например или "за нарушения договора по РСМД". Доказательной базой обвинений в отношении России в США уже давно не утруждаются.В общем, не вписались российские олигархи в "золотой миллиард", хоть и хотели. Оказались гонимы и хулимы. Хотя еще в 2016-2017 годах государство формально предупреждало олигархов, что последствия новой Холодной войны неизбежно ударят по их позициям на Западе и хорошо бы переводить активы в Россию, вкладывать в инфраструктуру и все такое. Но где уж там. Дерипаска резко стал "патриотом" лишь после того, как американцы его показательно и прилюдно выпороли. Как часто бывает, до некоторых мораль истории про эффективных управленцев желавших вписаться в благословенный Запад, доходит только после отрезвляющих ударов санкционного ремня.PS. Про санкции против Ирана уже завтра.

Источник: colonelcassad.livejournal.com