Главная » Невероятное в мире, Политика

Торговал влиянием

00:21. 7 ноября 2018 Просмотров - 236 2 коммент. Опубликовал:


А кучно пошло.

1. Во Франции арестовали олигарха Рыболовлева. Обвиняют в коррупции и торговле влиянием (странный термин, возможно имеют ввиду лоббизм). Не так давно опять же во Франции "прощупывали" Керимова, который с трудом вырвался на свободу. Тучи сгущаются над Куршавелем.
2. Экономический форум в Давосе вежливо рекомендовал не приезжать на форум Вексельбергу, Дерипаске и Костину. Организаторы боятся американских санкций (ибо могут сами попасть под вторичные санкции), поэтому общение с российскими олигархами с их точки зрения становится экономически токсичным. Поэтому "мы вас конечно уважаем, но лучше вы не приезжайте".
3. Госдеп анонсировал второй пакет санкций из-за клоунского дела Скрипаля (которого до сих пор никто не видел), так как Россия отказывается признать свою вину и отказывается "давать гарантии, что не будет применять впредь хим.оружие против граждан Евросоюза". Вполне естественно, что с такими заходами американцев посылают лесом, что собственно американцам и требуется. Второй пакет ударит как по чиновникам, так и по крупному бизнесу связанному с государством. В министерстве торговли не скрывают, что цель санкций связана с нанесением ущерба крупному российскому капиталу, который связан с Кремлем. Повод тут конечно вторичен. С тем же успехом могли ввести санкции и по любому другому поводу – за фейковую хим.атаку в Думе например или "за нарушения договора по РСМД". Доказательной базой обвинений в отношении России в США уже давно не утруждаются.

В общем, не вписались российские олигархи в "золотой миллиард", хоть и хотели. Оказались гонимы и хулимы. Хотя еще в 2016-2017 годах государство формально предупреждало олигархов, что последствия новой Холодной войны неизбежно ударят по их позициям на Западе и хорошо бы переводить активы в Россию, вкладывать в инфраструктуру и все такое. Но где уж там. Дерипаска резко стал "патриотом" лишь после того, как американцы его показательно и прилюдно выпороли. Как часто бывает, до некоторых мораль истории про эффективных управленцев желавших вписаться в благословенный Запад, доходит только после отрезвляющих ударов санкционного ремня.

PS. Про санкции против Ирана уже завтра.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: олигархи, Россия, санкции, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как работают агенты влияния
... акции Транснефти сняли с торгов на Московской бирже. Думаете,...только что сняли с торгов на бирже. Пришлось искать...из перечисленных групп... "агентом влияния" в лучшем случае является ... практически все вернулись...)Агент Влияния - это очень серьёзное явление...
Чем торговала Россия в разное время
..., интересно вспомнить, чем торговала наша страна в разные...и между разными городами. Поморье торговало пушниной, Рязань — хлебом, Москва...начали активнее продавать зерно. Торговали преимущественно через Англию и ...власти пришел Петр I.Влияние Петра IВ XVIII веке...
СТАЛИН: Мы не торгуем украинской землей
... нациями, имеющими свои собственные сферы влияния. Отношение между ними должно быть... Польши, не будет иметь никакого влияния на наше сотрудничество в иных... выглядел так:«СТАЛИН: Мы не торгуем украинской землей».«Туда тотчас же...
О влиянии современных компьютерных игр: Не учите детей убивать!
...Оглавление1 Образы насилия на экране2 Влияние компьютерных игр3 Симуляторы убийства4 Реакция ...как отрицать закон земного притяжения. Влияние компьютерных игр – Теперь немного ... делают, и все равно продолжают торговать смертью, ужасом, деструктивными идеями. ...
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2016
...западных партнеров. Больше, безусловно, под влиянием США, — признал националист. — ... ненамного меньше, чем российское влияние при Януковиче. Единственная разница,...подпольных миллионеров» на Украине, умело торгующих влиянием и должностями, — дело вполне ...
ВТО – Вульгарно Торговать Отечеством
... в историю и показать свое влияние.Источник http://via-midgard.info...

2 коммент.»

  • 127 64
    Max 7 ноября 2018 в 9:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если кучно пошло, то где пардон, трупы?

    Ответить
  • 20476 13191
    Ликвидатор 7 ноября 2018 в 10:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    за клинтонихой такие доказанные преступления, что уотергейт выглядит детской шалостью – и нет ареста. А русских сажают за “торговлю влиянием”. Скоро за несанкционированное потребление воздуха будут.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>