Георгиевская лента или Гвардейская?

В статье пойдет речь о том, как в наших умах произошла подмена понятий советской — «Гвардейской ленты» на «Георгиевскую» — ленту белогвардейцев, а позже предателей-власовцев.

Пожалуй, стоит начать с главных определений: что такое Георгиевская лента, где и кем она применялась?

Георгиевская лента — это принятая еще Екатериной ІІ в 1769 году наградная лента черно-оранжевого цвета, которая шла к выcшей воинской награде Российской империи — ордену Святого Георгия. Однако в 1917 году с приходом к власти большевиков старая наградная система , утвержденная при царизме, была полностью ликвидирована. В то время Георгиевская лента применялась в системе наград белогвардейцев, в гражданской войне против режима большевиков. Белым генералом А.И. Деникиным была введена награда – «Знак отличия 1-го Ледяного похода», который крепился к наградной колодке обтянутой георгиевской лентой. В Белом сопротивлении этот знак отличия считался самой почетной и уважаемой наградой.

Теперь давайте разберем какую роль выполняла георгиевская лента в ВОВ. Для этого нам нужно немного вспомнить историю предательства советского генерал-лейтенанта А.А. Власова. Так вот, столь высокий генеральский чин в 1942 году был взят в плен немцами. Фашистское командование сломало Власова и склонило его к сотрудничеству против красной армии. Более того, генерал-предатель возглавил военную организацию, состоящую из русских военнопленных, названную «Русской освободительной армией». Военные ополчения РОА, воевавшие против коммунизма на стороне Третьего рейха, создали культ георгиевской ленты. Связано это было с тем, что большинству офицеров РОА был присвоен орден Святого Георгия еще в Российской империи. Поэтому нередко фашистский военный мундир могла украшать георгиевская лента.

В Советском союзе ленточка с оранжево-черными полосами впервые появилась в 1942 году. Предшествовало её введению присвоение в сентябре 1941 года звания «Гвардейских» советским воинским формированиям и кораблям, за массовый героизм и доблесть проявленные в бою их личным составом. Позже, в 1942 году для военнослужащих гвардейских формирований был учреждён нагрудный знак «Гвардия». А для гвардейцев Военно-Морского Флота СССР вводилась прямоугольная пластинка обтянутая муаровой лентой с оранжево-черными полосами, также данный орнамент был использован на бескозырках матросов. Уже в официальных документах 1942-43 годов, эта лента носила название «Гвардейской» и прилагалась к Ордену Славы.

Как отличить гвардейскую ленту от георгиевской?

Георгиевская лента не имеет строгого описания. В статуте награды 1913 года было сказано, только, что лента состоит из 3-х черных и 2-х оранжевых полос. Гвардейская лента имеет оранжевый цвет, на который нанесены 3 черные полосы. Ширина — 3 см. 2 мм, длинна — 142 см. Ширина черных полос — 0,6 см, выпушка- 0,1 см.

Из выше изложенного возникает логический вопрос: какое отношение имеет лента Георгия Победоносца к триумфу советских войск над фашистской Германией в ВОВ?

1) Георгиевскую ленту во время ВОВ носили предатели-власовцы.

2) Георгиевской ленты не было в советской наградной системе.

Попросту сказать мы стали заложниками журналистов-невежд, которые в 2005 году провели общественную акцию посвященную 60-ти летию Дню Победы, на которой раздавали символические ленточки с черно-оранжевыми полосками, как знак уважения и памяти ветеранов Отечественной войны. Сама инициатива акции вызывает лишь положительные эмоции, если бы не одно большое «НО», в честь чего или кого, организаторы этого действа назвали символом Великой Победы георгиевскую ленту?

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Источник: http://poznavatelno.net/georgievskaya-lenta-ili-gvardeiskaya/