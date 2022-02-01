Как заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News, собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована, согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций против нашей страны.



«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — грозно заявила Трасс.

По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю».

Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться». Отвечая на вопрос, могут ли подобные санкции ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Однако угрожая России такими мерами, английские власти еще раз показали, что они не в курсе того, как на самом деле относятся к этой проблеме в нашей стране. Так, выступая в воскресенье вечером в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия», известный израильский политолог, бывший глава одной из спецслужб Израиля Яков Кедми с иронией заявил, что народ России примет такое решение Лондона о конфискации с восторгом. «Это, — сказал он, — самое лучшее, что может сделать Британия для России за всю свою историю».







Кандидаты на «раскулачивание»

Как известно, в Лондоне сейчас проживает около 100 тысяч выходцев из России. Среди них немало тех, кто незаконно вывез туда из нашей страны свои капиталы и находится под уголовным преследованием, однако в их выдаче РФ английскими властями было в свое время отказано. При этом многие из них уже обзавелись в Туманном Альбионе домами и прочей дорогостоящей недвижимостью, так что, если власти Британии и в самом деле захотят «раскулачить» окопавшихся в их стране российских олигархов, то им будет, чем поживиться.

Из-за обилия русских миллиардеров, а точнее, их собственности, которой несоизмеримо больше, фешенебельный район Белгравия в Лондоне уже давно стали называть Red Square (Красная площадь). Есть у Лондона и русская Рублевка — так называют графство Суррей. Кстати, и сам Лондон уже окрестили «Лондонградом».

Британские и российские СМИ уже давно обнародовали имена многих укрывшихся в Лондоне толстосумов из России. Так, например, миллиардер, бывший совладелец группы «Открытие» Борис Минц, распродав в России все, что только можно, сбежал в Лондон, где у него 10 особняков, самым известным из которых стал Tower of Lethendy в Шотландии. Хотя Басманный суд в Москве давно принял решение о его заочном аресте, власти Британии его выдавать не собираются.

Леонард Блаватник, которого считают самым богатым человеком в Британии, обосновался в Лондоне еще в 2004 году, купив дом в Kensington Palace Gardens за 41 млн фунтов стерлингов. Совладелец «Евросети» Тимур Артемьев купил неоготический замок Aldworth House в доме, где когда-то жил поэт Альфред Теннисон. Шесть комнат, семь спален, а стоит замок «всего» 20 млн фунтов стерлингов. Партнер Артемьева по бизнесу Евгений Чичваркин поселился в Суррее, где он купил поместье Barbins Grange, которое оценивается в 15 млн фунтов стерлингов. Ограбивший Банк Москвы Андрей Бородин приобрел 80 га в графстве Беркшир, где была построена усадьба Park Place. Сейчас цена Park Place достигает 150 млн фунтов стерлингов. Бородину в 2011 году это имение обошлось в 140 млн фунтов стерлингов.

Миллиардер Олег Дерипаска приобрел белоснежный шестиэтажный замок стоимостью 30 млн фунтов стерлингов в элитном районе Белгравия. Акционер «Альфа-Групп» Герман Хан приобрел особняк в лондонской Eaton Square тремя годами позже Дерипаски за 13,5 млн фунтов стерлингов. Банкир Александр Лебедев в 2007 году купил и оформил на сына Евгения поместье Stud House, расположенное в одном из главных туристических мест Лондона — дворцово-парковом ансамбле Хэмптон-Корт стоимостью в 16 млн фунтов стерлингов. Главный бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко в том же Беркшире купил усадьбу Harewood Estate площадью свыше 14 га. В самом имении 20 спален и столько же комнат, а стоит оно 30 млн фунтов стерлингов. Владелец «Норебо» Виталий Орлов выкупил целый этаж в St. George Wharf Tower стоимостью 15 млн фунтов на сегодняшний день. В том же комплексе купил апартаменты и акционер «Фосагро» Андрей Гурьев стоимостью 60 млн фунтов. Этот список можно продолжать еще долго.







Это просто пиар?

Однако член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько выразил сомнение в том, что власти Великобритании на самом деле будут конфисковывать собственность «российских олигархов» в Лондоне. Он назвал подобные заявления пиаром и отметил, что это может нанести вред репутации города как финансовой столицы, куда можно «сбежать с ворованными деньгами».

«На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет». При этом Безпалько добавил, что слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне распускаются не впервые за последние 15 лет.

«Второй вариант — действительно, такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесёт ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела путём конфискации этих активов», — предположил политолог, хотя и отметил сомнительность такого варианта развития событий.





Не только Лондон

Впрочем, не только Лондон – место, где укрылись с «нажитыми непосильным трудом» капиталами бежавшие из России нувориши.

Недавно правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «золотых паспортов» для иностранцев, инвестирующих в экономику островного государства. По данным агентства, мальтийское гражданство по этой программе только в 2019 году получили более трех тысяч человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России.

В список, сообщает агентство, вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя и совладельца производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергея Колесникова, основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора «Русэнергосбыта» Андрея Зиновьева, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова и других.

Программа выдачи «золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года. Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы, выполнившие следующие условия: взнос 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тысяч евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тысяч евро. Также имелся вариант вложений 150 тысяч евро в государственные ценные бумаги.

Ранее все это делалось анонимно. Но в октябре прошлого года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы. Этого потребовала Еврокомиссия, которая уведомила ряд стран о противоречии программы «золотых паспортов» нормам Евросоюза. Помимо Мальты, предупреждения получили Кипр и Греция.

Теперь уже очевидно, куда уплывают из России миллионы и миллиарды и, кто конкретно этим занимается. Знают об этом, конечно, и наши соответствующие службы, но что толку? Знать-то знают, а деньги из России все равно уплывают. Неужели надежда только на то, что Лондон действительно начнет раскулачивать бежавших из нашей страны нуворишей?





