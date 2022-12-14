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Закон о защите георгиевской ленты

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Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты можно присесть на 5 лет.

Закон о защите георгиевской ленты

Госдума на заседании в среду, 14 декабря, приняла во втором чтении законопроект, согласно которому за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.

В законопроекте говорится, что за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать административная ответственность до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отмечается, что законопроектом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

https://russian.rt.com/russia/news/1086130-gosduma-georgievskaya-lenta – цинк

PS. Стоит отметить, что в СССР лента называлась гвардейской, хотя их историческая связь очевидна и данную символику не трудно найти на различых фотографиях и картинах посвященных ВОВ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8031592.html
Метки: великая отечественная война, гвардейская ленточка, государственная дума, законы, право
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16471 15331
    KT 30 мин. назад

      Чем дальше,тем больше Дума становится похожей на Раду.

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      • 27275 22989
        маринаKT 6 мин. назад

          Конечно -это всегда подконтрольный орган власти ,иначе нигде не бывает ..Главное кто и какие законы через нее пропускает..Зеля у вас с Пентагоном и МИ6..У нас немного не так согласись ,хотя иноагентов полно …
          Ты задавал такие вопросы тоже -посмотри ответы на досуге -https://alexandr-palkin.livejournal.com/11731222.html…Обидно ,но факт -прокси войну мы пригрываем,но и прав Виктор -народ может делать другую паралельную ГД и Власти обьективность .и про Вагнер тоже..То же ,но иные цели..https://alexandr-palkin.livejournal.com/11731222.html..
          А вот ваши действия здесь они плохо пахнут ,вряд ли вы представляете народ украины простой ,вы бизнесмены и не брезгливые…

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