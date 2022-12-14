Закон о защите георгиевской ленты
Теперь за публичное осквернение георгиевской ленты можно присесть на 5 лет.
Закон о защите георгиевской ленты
Госдума на заседании в среду, 14 декабря, приняла во втором чтении законопроект, согласно которому за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная или административная ответственность.
В законопроекте говорится, что за публичное осквернение георгиевской ленты будет наступать административная ответственность до 5 млн рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Отмечается, что законопроектом предлагается закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
https://russian.rt.com/russia/news/1086130-gosduma-georgievskaya-lenta – цинк
PS. Стоит отметить, что в СССР лента называлась гвардейской, хотя их историческая связь очевидна и данную символику не трудно найти на различых фотографиях и картинах посвященных ВОВ.
Чем дальше,тем больше Дума становится похожей на Раду.
Конечно -это всегда подконтрольный орган власти ,иначе нигде не бывает ..Главное кто и какие законы через нее пропускает..Зеля у вас с Пентагоном и МИ6..У нас немного не так согласись ,хотя иноагентов полно …
Ты задавал такие вопросы тоже -посмотри ответы на досуге -https://alexandr-palkin.livejournal.com/11731222.html…Обидно ,но факт -прокси войну мы пригрываем,но и прав Виктор -народ может делать другую паралельную ГД и Власти обьективность .и про Вагнер тоже..То же ,но иные цели..https://alexandr-palkin.livejournal.com/11731222.html..
А вот ваши действия здесь они плохо пахнут ,вряд ли вы представляете народ украины простой ,вы бизнесмены и не брезгливые…