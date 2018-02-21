Так как все-таки правильно: георгиевская лента или гвардейская?

Сейчас мы разберем этот вопрос, и будет понятно, почему так важно в нем разобраться. И опять же оговоримся, что упомянутые рассуждения, относящиеся к черно-оранжевой ленте (бывало, ее делали черно-желтой, но это не имеет значения), касаются именно ее использования как символа, как важнейшего атрибута праздника 9 мая – Дня Победы советского народа над фашистской Германией.

Сейчас на День Победы многие одевают черно-оранжевую ленту как символ, как один из важнейших атрибутов Дня Победы. А как на самом деле правильно называть эту ленту: георгиевская, гвардейская или это без разницы – и так и так можно?



А раз так, то здесь как раз и надо вспомнить, как называли черно-оранжевую ленту в советское время. Вот здесь мы и вспомним, что в советское время в целом и во время Великой Отечественной войны в частности эта лента называлась гвардейской. Именно так эту ленту называли советские люди – победители фашизма.

Поэтому все просто – если вы в День Победы чтите память советских людей – красноармейцев и краснофлотцев, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, советских людей, сломивших хребет гитлеровскому фашизму, то для вас черно-оранжевая лента – гвардейская и никак иначе.

Но были в годы Великой Отечественной войны и те, кто называл черно-оранжевую ленту георгиевской. Это, например, власовцы.

Кроме того, в 1944 года в Бобруйске был создан коллаборационистский «Союз борьбы против большевизма». Символом этой организации являлось «Георгиевское знамя с вышитым серебром Георгиевским крестом посредине», руководители организации носили на рукавах повязки георгиевских цветов.

Таким образом, предатели Родины и прочие гитлеровские пособники во время Великой Отечественной войны называли черно-оранжевую ленту георгиевской.

Поэтому здесь тоже все просто – если вы в День Победы чтите память фашистов, гитлеровских пособников, сражавшихся против Советского Союза, советской власти, советского народа, то для вас черно-оранжевая лента – георгиевская и никак иначе.

Так какая для вас черно-оранжевая лента: георгиевская или гвардейская?

Вопросы и ответы.

1. Как же так? В годы Первой Мировой войны солдатский «Георгий» был одной из самых почитаемых в России наград! Да и вообще георгиевскую ленту еще Екатерина II учредила! А М.И.Кутузов был полным кавалеров ордена Святого Георгия и носил георгиевскую ленту! Что все это тоже коллаборационисты и предатели?

Не зря я в начале статьи уточнял, что речь идет именно о Великой Отечественной войне. И о Дне Победы именно в Великой Отечественной войне. А потому и термины необходимо использовать соответствующие, касающиеся именно этой войны.

Например, мы все знаем и понимаем, что есть город с названием Санкт-Петербург. И до начала Первой Мировой войны он именно так назывался, и сейчас тоже так называется. Но это же не повод называть блокаду Ленинграда блокадой Санкт-Петербурга, ведь так?

Например, мы все знаем и понимаем, что есть город с названием Волгоград. А до октябрьской революции он назывался Царицын. Но это же не повод называть Сталинградскую битву Волгоградской или Царицынской, ведь так?

Так же и с гвардейской лентой. Если именно так называли ее советские люди, победившие фашизм, и если мы чтим именно их память, а не память гитлеровцев и их пособников – то именно так мы и должны ее называть: гвардейская лента.

2. Ну а как быть с тем, что сейчас гвардейскую ленту официально называют георгиевской, при этом называют ее так и власти РФ в том числе? И акция Бессмертный полк тоже использует именно название «георгиевская лента». Почему так? Они что, обо всем вышесказанном не знают? Может как-то донести это до российского руководства, чтобы оно исправило такую чудовищную ошибку?

На самом деле российское руководство все прекрасно понимает. Но делает все сознательно – ему хочется переписать итоги Великой Отечественной войны, и оно медленно, но верно идет и этой цели.

Вспомните, как после выступления «уренгойского мальчика» насчет невинных фашистских солдат – высокие должностные лица РФ дружно бросились на его защиту! А почему? Да потому, что они с ним согласны, но пока совсем уж в открытую боятся об этом сказать, уж тем более перед президентскими выборами.

А вспомните мемориальную доску Маннергейму, который уничтожал ленинградцев в дни блокады! Кто ее устанавливал? Министр культуры вместе с тогдашним главой президентской администрации! И одновременно с подобной героизацией гитлеровцев и их пособников поливаются грязью советские руководители и советское государство в целом.

А вспомните задрапированный на День Победы Мавзолей! Тот самый Мавзолей, к подножию которого советские солдаты бросали фашистские знамена…

Многое чего в этой связи можно вспомнить – и все это будут звенья одной цепи: десоветизации, стирания памяти об СССР.

И «георгиевская лента» как символ, как атрибут Дня Победы введена властью РФ именно с целью десоветизации, чтобы подменить ей подлинные символы Дня Победы советского народа над фашистской Германией: советское красное советское знамя и советскую красную звезду. Эти символы не по нутру нынешней российской власти точно также, как были не по нутру гитлеровцам.





Пришедший Издалека93