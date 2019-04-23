Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-4
1930-е. Две молодые девушки слушают учителя
1930-е. Борцы в стиле кураш (Ферганский вариант борьбы), Ташкент
1930-е. Взвод красноармейцев в касках и с виетовками
1930-е. Красноармеец расстается с женой и сыном
1930-е. Красноармейцы с винтовками
1930-е. Сортировка рыбы на побережье Сырдарьи
1940-е. Встреча сына с матерью
1940-е. Группа узбекских женщин
1940-е. Дежурный грузовых поездов
1940-е. Кровельщики настилают деревянную крышу
1940-е. Мастер по сбору хлопка
1940-е. Машина, груженная мешками с хлопком
1940-е. Председатель корейского колхоза Ким Пен Хва с коллегами
1940-е. Продавец медных кувшинов
1940-е. Строительство Фархадской ГЭС
1940-е. Узбекская девушка в национальной одежде