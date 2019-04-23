Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-4



1930-е. Две молодые девушки слушают учителя





1930-е. Борцы в стиле кураш (Ферганский вариант борьбы), Ташкент



1930-е. Взвод красноармейцев в касках и с виетовками



1930-е. Военные маневры



1930-е. Гимнастки, Ташкент



1930-е. Красноармеец расстается с женой и сыном



1930-е. Красноармейцы с винтовками



1930-е. Сортировка рыбы на побережье Сырдарьи



1930-е. Хлопок, Фергана



1940-е. Ветераны футбола



1940-е. Встреча сына с матерью



1940-е. Группа гимнасток



1940-е. Группа узбекских женщин



1940-е. Девушка с глобусом



1940-е. Дежурный грузовых поездов



1940-е. Копьёметательница



1940-е. Кровельщики настилают деревянную крышу



1940-е. Мастер по сбору хлопка



1940-е. Машина, груженная мешками с хлопком



1940-е. Мирон Пенсон



1940-е. Молодой тракторист



1940-е. Председатель корейского колхоза Ким Пен Хва с коллегами



1940-е. Продавец медных кувшинов



1940-е. Рабочие на заводе



1940-е. Строительство Фархадской ГЭС



1940-е. Три студентки



1940-е. Узбекская девушка в национальной одежде



Источник: https://humus.livejournal.com/6579092.html