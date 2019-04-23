Главная » История, Творчество

Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-4

09:08. 23 апреля 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:


1930-е. Две молодые девушки слушают учителя


1930-е. Борцы в стиле кураш (Ферганский вариант борьбы), Ташкент


1930-е. Взвод красноармейцев в касках и с виетовками


1930-е. Военные маневры


1930-е. Гимнастки, Ташкент


1930-е. Красноармеец расстается с женой и сыном


1930-е. Красноармейцы с винтовками


1930-е. Сортировка рыбы на побережье Сырдарьи


1930-е. Хлопок, Фергана


1940-е. Ветераны футбола


1940-е. Встреча сына с матерью


1940-е. Группа гимнасток


1940-е. Группа узбекских женщин


1940-е. Девушка с глобусом


1940-е. Дежурный грузовых поездов


1940-е. Копьёметательница


1940-е. Кровельщики настилают деревянную крышу


1940-е. Мастер по сбору хлопка


1940-е. Машина, груженная мешками с хлопком


1940-е. Мирон Пенсон


1940-е. Молодой тракторист


1940-е. Председатель корейского колхоза Ким Пен Хва с коллегами


1940-е. Продавец медных кувшинов


1940-е. Рабочие на заводе


1940-е. Строительство Фархадской ГЭС


1940-е. Три студентки


1940-е. Узбекская девушка в национальной одежде

Источник: https://humus.livejournal.com/6579092.html

Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, фергана, фото, этнография

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона
... с отбойным молотком 1940. Мираб (лицо, ведающее оросительной системой и порядком...
Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-2
1940. Две девушки 1930-е. Девушки в саду перед Дворцом пионеров (бывший Дворец великого князя Николая Константиновича), Ташкент 1930-е. Монтажники. Установка гидроизоляции 1930-е. Школьники играют в войну с деревянным танком 1933. Молодой человек у карты ...
Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-3
1940-е. Три гимнастки 1930-е. Мастер чеканщик, Самарканд 1930-е. Праздничная колонна на Красной площади, Ташкент 1933. Участник знаменитого автопробега «Москва-Каракум-Москва» перед стартом. Проверка автомобиля 1940-е. Девушка в национальном костюме 1940-...
Писатель А. Проханов — о том, почему Р. Кадырову нельзя покидать пост главы Чечни (часть IV)
...Библиотека журнала "Голос эпохи". Оглавление Часть 1. Как сеяли..., Украина 4. Узбекистан 5. Казахстан Часть 3. Родина-мачеха...разгар этого конфликта советское руководство продемонстрировало полное ... участником погромов лицом к лицу довелось столкнуться в...
Вспоминая СССР – часть вторая
... Советский Союз. Если вы не жили в ту эпоху,... любимом московском ресторане «Узбекистан», в котором я бывал...сельского населения. Значительная часть предприятий общественного питания особенно...относительно большой зарплатой в лице вновь назначенных начальников....
Наша путеводная звезда – славянский социализм (1 часть)
...эти казахи». В Узбекистане по указанию их...памятники не только советским вождям, но ...повернуть банковскую систему лицом к экономике!». Финансовые...перед обществом в части рачительного ведения ...сформировавшаяся в докапиталистическую эпоху, получившая своё ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)