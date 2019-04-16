Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-2



1940. Две девушки





1930-е. Девушки в саду перед Дворцом пионеров (бывший Дворец великого князя Николая Константиновича), Ташкент



1930-е. Монтажники. Установка гидроизоляции



1930-е. Школьники играют в войну с деревянным танком



1933. Молодой человек у карты трассы знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва»



1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, июль



1938. На празднике в честь новой Конституции СССР



1940. Метательница копья на стадионе



1940. В детском санатории



1940. В детском туберкулезном санатории



1940. В школу



1940. Группа молодых людей, стреляющих из винтовок в рамках программы «Готов к труду и обороне»



1940. Два танкиста



1940. Дед с внуком



1940. Железнодорожник



1940. Макс Пенсон



1940. Машинист паровоза



1940. На лошади



1940. На учениях



1940. Праздник в честь открытия Фарходской гидроэлектростанции



1940. Рабочие в грузовике на строительстве Фархадской ГЭС



1940. Три женщины на уборке хлопка, Фергана



1940. Три пилота



1940. У канала



1940. Юные спортсменки общества «Спартак» на 9-м Всесоюзном дне гимнастики



1947. Фархадская ГЭС



Источник: https://humus.livejournal.com/6568111.html