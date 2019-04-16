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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-2

09:49. 16 апреля 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


1940. Две девушки


1930-е. Девушки в саду перед Дворцом пионеров (бывший Дворец великого князя Николая Константиновича), Ташкент


1930-е. Монтажники. Установка гидроизоляции


1930-е. Школьники играют в войну с деревянным танком


1933. Молодой человек у карты трассы знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва»


1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, июль


1938. На празднике в честь новой Конституции СССР


1940. Метательница копья на стадионе


1940. В детском санатории


1940. В детском туберкулезном санатории


1940. В школу


1940. Группа молодых людей, стреляющих из винтовок в рамках программы «Готов к труду и обороне»


1940. Два танкиста


1940. Дед с внуком


1940. Железнодорожник


1940. Макс Пенсон


1940. Машинист паровоза


1940. На лошади


1940. На учениях


1940. Праздник в честь открытия Фарходской гидроэлектростанции


1940. Рабочие в грузовике на строительстве Фархадской ГЭС


1940. Три женщины на уборке хлопка, Фергана


1940. Три пилота


1940. У канала


1940. Юные спортсменки общества «Спартак» на 9-м Всесоюзном дне гимнастики


1947. Фархадская ГЭС

Источник: https://humus.livejournal.com/6568111.html

Метки: история, Россия, средняя азия, фото, этнография

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