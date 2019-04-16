Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-2
1940. Две девушки
1930-е. Девушки в саду перед Дворцом пионеров (бывший Дворец великого князя Николая Константиновича), Ташкент
1930-е. Монтажники. Установка гидроизоляции
1930-е. Школьники играют в войну с деревянным танком
1933. Молодой человек у карты трассы знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва»
1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, июль
1938. На празднике в честь новой Конституции СССР
1940. Метательница копья на стадионе
1940. В детском туберкулезном санатории
1940. Группа молодых людей, стреляющих из винтовок в рамках программы «Готов к труду и обороне»
1940. Праздник в честь открытия Фарходской гидроэлектростанции
1940. Рабочие в грузовике на строительстве Фархадской ГЭС
1940. Три женщины на уборке хлопка, Фергана
1940. Юные спортсменки общества «Спартак» на 9-м Всесоюзном дне гимнастики