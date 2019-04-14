Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона
1930-е. Встреча с цветами на вокзале
1930-е. Мальчик на телеге с мешками
1930-е. Рабочий у колес поезда, Ташкент
1930. Стрельба из положения лежа на стадионе «Спартак», Ташкент
1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, техосмотр автомобиля . Июль
1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» у автомобиля. Июль
1940-е. Председатель Совета Министров А. Абдурахманов
1940. Встреча пионеров, Ташкент
1940. Группа мужчин возле мотоцикла
1940. Двое мужчин в национальных одеждах стреляют из винтовок
1940. Диспетчер железнодорожного вокзала
1940. Молодой колхозник за старинным конным плугом
1940. Молодой узбек со шлангом
1940. Пожилой мужчина в фетровой шапке
1940. Фархадская ГЭС на реке Сырдарья. Работы по строительству канала в горной местности, погрузка щебня в грузовики
1940. Рабочий с отбойным молотком
1940. Мираб (лицо, ведающее оросительной системой и порядком пользования водой в Средней Азии) на хлопковом поле
1940. Трое мужчин в национальных одеждах
1940. Узбек в национальной одежде
1940. Узбекский ремесленник с колесом от большой арбы
1940. Человек над книгой на подоконнике многоэтажного дома в Ташкенте,
loading...
ГОСТЕЙ ДЕЛАЮТ ХОЗЯЕВАМИ… Учительницу судят по 282-й за совет узбечке Оганесян “учить русский язык”. И это в России, Новосибирская область.