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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона

08:51. 14 апреля 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:


1930-е. Встреча с цветами на вокзале


1930-е. Мальчик на телеге с мешками


1930-е. Рабочий у колес поезда, Ташкент


1930. Стрельба из положения лежа на стадионе «Спартак», Ташкент


1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, техосмотр автомобиля . Июль


1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» у автомобиля. Июль


1940-е. Председатель Совета Министров А. Абдурахманов


1940. Встреча на заводе


1940. Встреча пионеров, Ташкент


1940. Группа мужчин возле мотоцикла


1940. Двое мужчин в национальных одеждах стреляют из винтовок


1940. Диспетчер железнодорожного вокзала


1940. Молодой колхозник за старинным конным плугом


1940. Молодой узбек со шлангом


1940. Мужской портрет


1940. Отдых у канала


1940. Пионеры на отдыхе


1940. Пожилой мужчина в фетровой шапке


1940. Фархадская ГЭС на реке Сырдарья. Работы по строительству канала в горной местности, погрузка щебня в грузовики


1940. Рабочий с отбойным молотком


1940. Мираб (лицо, ведающее оросительной системой и порядком пользования водой в Средней Азии) на хлопковом поле


1940. Трое мужчин в национальных одеждах


1940. Уважаемый старик


1940. Узбек в национальной одежде


1940. Узбекский ремесленник с колесом от большой арбы


1940. Художник в мастерской


1940. Человек над книгой на подоконнике многоэтажного дома в Ташкенте,

Источник: https://humus.livejournal.com/6566246.html

Метки: история, Россия, средняя азия, фото, этнография

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Один комментарий»

  • 6737 2034
    nikolay 14 апреля 2019 в 10:29 Ссылка
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    ГОСТЕЙ ДЕЛАЮТ ХОЗЯЕВАМИ… Учительницу судят по 282-й за совет узбечке Оганесян “учить русский язык”. И это в России, Новосибирская область.

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