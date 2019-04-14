Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона



1930-е. Встреча с цветами на вокзале





1930-е. Мальчик на телеге с мешками



1930-е. Рабочий у колес поезда, Ташкент



1930. Стрельба из положения лежа на стадионе «Спартак», Ташкент



1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» перед стартом, техосмотр автомобиля . Июль



1933. Участник знаменитой автомобильной гонки «Москва-Каракум-Москва» у автомобиля. Июль



1940-е. Председатель Совета Министров А. Абдурахманов



1940. Встреча на заводе



1940. Встреча пионеров, Ташкент



1940. Группа мужчин возле мотоцикла



1940. Двое мужчин в национальных одеждах стреляют из винтовок



1940. Диспетчер железнодорожного вокзала



1940. Молодой колхозник за старинным конным плугом



1940. Молодой узбек со шлангом



1940. Мужской портрет



1940. Отдых у канала



1940. Пионеры на отдыхе



1940. Пожилой мужчина в фетровой шапке



1940. Фархадская ГЭС на реке Сырдарья. Работы по строительству канала в горной местности, погрузка щебня в грузовики



1940. Рабочий с отбойным молотком



1940. Мираб (лицо, ведающее оросительной системой и порядком пользования водой в Средней Азии) на хлопковом поле



1940. Трое мужчин в национальных одеждах



1940. Уважаемый старик



1940. Узбек в национальной одежде



1940. Узбекский ремесленник с колесом от большой арбы



1940. Художник в мастерской



1940. Человек над книгой на подоконнике многоэтажного дома в Ташкенте,



Источник: https://humus.livejournal.com/6566246.html