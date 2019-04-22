Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-3

1940-е. Три гимнастки





1930-е. Мастер чеканщик, Самарканд



1930-е. Праздничная колонна на Красной площади, Ташкент



1933. Участник знаменитого автопробега «Москва-Каракум-Москва» перед стартом. Проверка автомобиля



1940-е. Девушка в национальном костюме



1940-е. Девушка-рабочий у станка



1940-е. Кассир выдает наличные



1940-е. Команда сборщиков хлопка за работой



1940-е. Летчик у самолета



1940-е. Мальчик с плакатом «Мой отец борется за мир во всем мире»



1940-е. Молодой рабочий – строитель



1940-е. Молодой электрик крепит громкоговоритель на веранде дома



1940-е. Мужской портрет



1940-е. На улице Ташкента



1940-е. Оператор за работой



1940-е. Парашютист



1940-е. Портрет девушки



1940-е. Рабочий за станком



1940-е. Рабочий за станком



1940-е. Ремонтник, измеряющий износ колесной пары вагона



1940-е. Спортсменка – метатель диска



1940-е. Спортсменка проводит метание диска на стадионе «Спартак» в старом Ташкенте



1940-е. Тракторист



1940-е. Три спортсменки с цветами на фоне парашют



1940-е. Узбекские школьники



1940-е. Узбекский мальчик играет на виолончели



1940-е. Хлопковый конвейер



1940. Танкист и довоенный танк



1940. Хранитель арсенала винтовок, в звании помощника командира взвода



Источник: https://humus.livejournal.com/6577252.html