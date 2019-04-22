Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-3
1940-е. Три гимнастки
1930-е. Мастер чеканщик, Самарканд
1930-е. Праздничная колонна на Красной площади, Ташкент
1933. Участник знаменитого автопробега «Москва-Каракум-Москва» перед стартом. Проверка автомобиля
1940-е. Девушка в национальном костюме
1940-е. Девушка-рабочий у станка
1940-е. Кассир выдает наличные
1940-е. Команда сборщиков хлопка за работой
1940-е. Мальчик с плакатом «Мой отец борется за мир во всем мире»
1940-е. Молодой рабочий – строитель
1940-е. Молодой электрик крепит громкоговоритель на веранде дома
1940-е. Ремонтник, измеряющий износ колесной пары вагона
1940-е. Спортсменка – метатель диска
1940-е. Спортсменка проводит метание диска на стадионе «Спартак» в старом Ташкенте
1940-е. Три спортсменки с цветами на фоне парашют
1940-е. Узбекский мальчик играет на виолончели
1940. Танкист и довоенный танк
1940. Хранитель арсенала винтовок, в звании помощника командира взвода
И нет никого в платках, платьях-балахонах до пола, с закутанной физиономией, в длинных тряпках черного цвета и при этом в шлепках за три копейки.Платье может быть и дорогое, я в этом разбираюсь, но обувь!!! Полно в метро таких ездит..
Эти существа сами осознанно выгнали из своей страны или некоторых кавказских регионов почти всех христиан, иудеев, других инакомыслящих и попытались возродить у себя исламское средневековье. Поняли, что хреново и нифига не получается жить как в Кувейте или Арабских Эмиратах. Затем с этим фашистским халифатом припёрлись в 21 веке в мою страну Россиию грабить, убивать, взрывать. И всё во имя распространения веры своего аллаха. Пусть убираются обратно, нам этот исламский фашизм и даром не нужен.