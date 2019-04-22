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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-3

10:16. 22 апреля 2019 Просмотров - 238 2 коммент. Опубликовал:

1940-е. Три гимнастки


1930-е. Мастер чеканщик, Самарканд


1930-е. Праздничная колонна на Красной площади, Ташкент


1933. Участник знаменитого автопробега «Москва-Каракум-Москва» перед стартом. Проверка автомобиля


1940-е. Девушка в национальном костюме


1940-е. Девушка-рабочий у станка


1940-е. Кассир выдает наличные


1940-е. Команда сборщиков хлопка за работой


1940-е. Летчик у самолета


1940-е. Мальчик с плакатом «Мой отец борется за мир во всем мире»


1940-е. Молодой рабочий – строитель


1940-е. Молодой электрик крепит громкоговоритель на веранде дома


1940-е. Мужской портрет


1940-е. На улице Ташкента


1940-е. Оператор за работой


1940-е. Парашютист


1940-е. Портрет девушки


1940-е. Рабочий за станком


1940-е. Рабочий за станком


1940-е. Ремонтник, измеряющий износ колесной пары вагона


1940-е. Спортсменка – метатель диска


1940-е. Спортсменка проводит метание диска на стадионе «Спартак» в старом Ташкенте


1940-е. Тракторист


1940-е. Три спортсменки с цветами на фоне парашют


1940-е. Узбекские школьники


1940-е. Узбекский мальчик играет на виолончели


1940-е. Хлопковый конвейер


1940. Танкист и довоенный танк


1940. Хранитель арсенала винтовок, в звании помощника командира взвода

Источник: https://humus.livejournal.com/6577252.html

Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, фото, этнография

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1517 1311
    Мирослава 22 апреля 2019 в 12:37

    И нет никого в платках, платьях-балахонах до пола, с закутанной физиономией, в длинных тряпках черного цвета и при этом в шлепках за три копейки.Платье может быть и дорогое, я в этом разбираюсь, но обувь!!! Полно в метро таких ездит..

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  • 122 86
    Сунар-500 22 апреля 2019 в 12:40

    Эти существа сами осознанно выгнали из своей страны или некоторых кавказских регионов почти всех христиан, иудеев, других инакомыслящих и попытались возродить у себя исламское средневековье. Поняли, что хреново и нифига не получается жить как в Кувейте или Арабских Эмиратах. Затем с этим фашистским халифатом припёрлись в 21 веке в мою страну Россиию грабить, убивать, взрывать. И всё во имя распространения веры своего аллаха. Пусть убираются обратно, нам этот исламский фашизм и даром не нужен.

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