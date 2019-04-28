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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-5

09:43. 28 апреля 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

1930-е. Группа младших командиров Красной Армии слушает указания командира роты у карты


1930-е. Красноармеец – заместитель командира взвода, обладатель ордена «Трудового Красного Знамени» Таджикской ССР


1930-е. Отдых на траве


1930-е. Работницы направляются в автобусе на Ташкентскую текстильную фабрику


1930-е. Рабочий у барабана


1937. Выборы в Верховный Совет


1940-е. Борцы


1940-е. Гимнастка на брусьях


1940-е. Гимнастки с обручами на стадионе


1940-е. Группа мужчин


1940-е. Двое рабочих у шлифовального станка


1940-е. Девушки на лекциях


1940-е. Женщины в кабинете географии


1940-е. Женщины на заднем сиденье кабриолета


1940-е. Молодая колхозница


1940-е. Молодая семья


1940-е. Первый снег. Канал в старом городе Ташкенте зимой


1940-е. Пилот в кабине самолета


1940-е. Рабочие за станками в мастерской


1940-е. Сбор хлопка вручную


1940-е. Три студентки в тюбетейках


1940-е. Узбекская девушка в национальном костюме


1940-е. Узбекские девушки в национальных костюмах за партами в классе


1940-е. Узбечка играет на дойре


1950-е. Группа туристов в горах

Источник: https://humus.livejournal.com/6591310.html

Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, туркестан, фото, этнография

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