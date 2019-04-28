Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-5
1930-е. Группа младших командиров Красной Армии слушает указания командира роты у карты
1930-е. Красноармеец – заместитель командира взвода, обладатель ордена «Трудового Красного Знамени» Таджикской ССР
1930-е. Работницы направляются в автобусе на Ташкентскую текстильную фабрику
1937. Выборы в Верховный Совет
1940-е. Гимнастки с обручами на стадионе
1940-е. Двое рабочих у шлифовального станка
1940-е. Женщины в кабинете географии
1940-е. Женщины на заднем сиденье кабриолета
1940-е. Первый снег. Канал в старом городе Ташкенте зимой
1940-е. Пилот в кабине самолета
1940-е. Рабочие за станками в мастерской
1940-е. Три студентки в тюбетейках
1940-е. Узбекская девушка в национальном костюме
1940-е. Узбекские девушки в национальных костюмах за партами в классе
1940-е. Узбечка играет на дойре
1950-е. Группа туристов в горах