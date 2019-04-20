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Не факт! Выпуск №141

14:44. 20 апреля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

1906 год. Первая Русская революция. В стране – разгул политических убийств. Только за один год жертвами революционного террора становятся 12 крупных чиновников и представителей власти. Департамент полиции в последний момент раскрывает подготовку покушения на императора Николая II. В череде всех этих событий редактор русского либерального журнала «Былое», бывший народоволец и революционер Бурцев наблюдает странную картину: по Английской набережной Санкт-Петербурга в открытой карете с супругой едет главный террорист Российской Империи – лидер боевой организации эсеров Евно Азеф. Он открыто появляется на публике, не боясь ареста. Его авторитет среди эсеров непререкаем, он неограниченно распоряжается партийной кассой, определяет будущих жертв и методы их устранения… Как гром среди ясного неба в Центральный комитет партии приходит известие: их лидер Азеф – предатель и агент Департамента царской полиции. «НЕ ФАКТ!» устроит слежку за Азефом и выяснит: правда ли, что одному человеку удавалось много лет водить за нос и эсеров, и царскую охранку? Действительно ли полиция сдала агента Азефа своим главным врагам: террористам-эсерам? И правда ли, что Азеф собирался убить самого императора Николая II?

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1ndlOFbrCSs

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