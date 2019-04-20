Либеральное мракобесие и кадры будущего
Оно должно быть платным, для всех и всегда, считает «эксперт», потому что то, что ничего не стоит, человек попросту не ценит[1]..
— Я, возможно, выскажу непопулярную точку зрения. И все же выскажу. Я считаю, что образование должно быть платным. И платить должен тот, кто его получает. Конечно, со льготами, конечно, с грантами, конечно, с кредитами.
Но я абсолютно уверен, что до тех пор, пока тот, кто учится, не платит, толку будет немного.
Он считает: «все, что не приводит к быстрой обратной связи от клиента, деградирует. Все, что не определено однозначно как тип деятельности (социальный это проект или все же коммерческий), будет стоять враскоряку ровно до разрешения этого вопроса».
Волошин решил не трогать «среднее образование – заклюют точно». Но за студента ему обидно:
– «У студента вообще нет рычагов влияния, и опыта такого влияния нет, он одновременно бесправен и безлик».
И в итоге:
- Не вижу никаких других способов разрешить эту ситуацию кроме отмены государственной субсидии. Одновременно государство должно перестать контролировать, что делает вуз. А как сегодня – «так как есть продолжать невозможно. Будущее не настанет».
В картине, нарисованной Волошиным – не остаётся места образованию, как таковому. Вообще, от слова «никак». Оно в схеме Волошина – совершенно лишнее звено, выпирающей своей очевидной ненужностью.
Диплом ВУЗа превращается в чек, который вам пробили в кассе на покупку. Он свидетельствует лишь о факте уплаты определённой суммы и ни о чём больше. Совершенно ясно, что такие, как Волошин (вообще все либералы) – не видят в образовании ничего, кроме права человека с дипломом на разные вкусняшки и ништяки, недоступные человеку без диплома.
Мол, ланч в санатории полагается только тем, кто оплатил путёвку в санаторий. А тем, кто путёвку не оплатил – ланч в столовой санатория не полагается. А то много вас, набежите с улицы, на «шведский стол»! Нет, наша столовая – закрытая, в ней кушают только после предъявления квитанции…
Уже существующее платное и латентно-платное образование доказывает и без того давно известный факт: покупатель не считает себя обязанным работать, что-то делать. И это совершенно справедливо: он ведь покупатель, он плательщик!
Он хочет получить оплаченную в кассе вещь по чеку сразу, в упакованном виде. Почему, скажите, он должен сперва оплатить – а потом ещё и работать? За что работать? Он же не получает деньги, а тратит их!
Появление платного образования, даже рядом с бесплатным, параллельно – привело к чудовищному снижению качества собственно образования. Полиграфию дипломов не рассматриваем – у многих она великолепна. Диплом в РФ стал по формату в два раза больше, чем в СССР был, корочка толще, бумага лучше, и т.п.
Но мы – если ещё не совсем свихнулись – говорим не о полиграфии диплома, как продукта картонажной промышленности, а о собственно-образовании. Которое представляет из себя много лет (10, 5, 15) упорного и жёстко контролируемого труда.
Почему человек, который оплачивает этот труд – сам же должен им и заниматься?!
Вы пришли в магазин, пробили чек на помидоры. Вам выдали пакетик семян помидор и указали, где огород. Мол, там посадите, будете поливать, удобрять, пасынковать – через год будет у вас урожай помидор! Зачем вам это нужно, если вы покупаете не семена помидоров, а сами помидоры?
Если плательщик вступает в отношения купли-продажи, то, естественно, он хочет (и вправе) получить готовый продукт, и сразу. А если он что-то делает сам, своими руками – слесарит, столярничает, выращивает помидоры в огороде – то он за это не платит. Понимаете? Или ему платят, если он делает для других.
Или, если он делает для себя – ему не платят, но он бесплатно получает изготовленную своими руками скамеечку, огурчик, которые, собственно, и выступают оплатой его труда.
Тут одно из двух: или диплом дают за личные достижения – как кубок чемпиону в спорте. Или его покупают – но тогда он товар.
Спортивный кубок бесплатный, иначе он теряет смысл. Если кубок можно купить, то зачем бегать, прыгать быстрее и выше всех? Какой смысл в спортивных состязаниях, если кубки не вручаются чемпионам, а выкупаются? Можно, конечно, купить себе медаль за Сталинградскую битву и повесить на грудь, но как она будет смотреться на груди того, кто явно в битве не участвовал?
Смысла в покупной награде нет никакого, кроме преступного очковтирательства, смысл медали или ордена – тебя награждают. А не ты наградил изготовителей ордена денежной суммой!
Если диплом ВУЗа товар, то какой смысл в образовании, как в процессе?
Человек, который сам себе выращивает помидоры, поневоле будет что-то знать в агрономии. Может быть, Тимирязевым не станет, но какие-то азы полеводства усвоит в процессе. Но человек, который покупает помидоры в супермаркете – может ничего не знать в области агрономии, а самое главное, это его право – ничего в ней не знать.
Вообразите себе магазин, который экзаменует покупателя, прежде чем отпустить ему кило помидоров – знает ли человек, как эти помидоры выращивают? Из такого магазина покупатели уйдут туда, где им не станут задавать дурацких, и требующих знаний, времени, сил и усердия вопросов.
Человек, пришедший с деньгами за помидорами, хочет их кушать. Он не хочет думать или слушать – как высаживают рассаду, в какой месяц её переносят на грунт и с каким интервалом поливают!
Помидор на столе огородника – совокупность труда и знаний огородника. Помидор на столе покупателя – не говорит ни о чём, кроме уплаты определённой суммы в гастрономе. Точно так же и диплом в кармане того, кто учился бесплатно (и не был отчислен) – итог получения знаний.
Диплом в кармане платного студента – это просто купленный товар. Кто же отчислит платного студента, зарежет курицу, несущую золотые яйца? Даже если в одном месте отчислят – в другом подберут…
Меры, предлагаемые проектом «OTUS. Онлайн-образование» не только не приведут к повышению качества высшего образования (на среднее они пока не покушаются).
Они очевидным образом приведут к страшной деградации и полному проституированию ВУЗов, уравняв получение диплома с пробиванием чека о покупке.
Эти меры удаляют образование, как таковое, как процесс и совокупность познания предмета, которые становятся просто ненужными между денежным покупателем и платным дипломом.
Страшно то, что идеи Волошина – это не больные бредни отдельно взятого больного человека. На наших глазах, пусть и не так радикально, но свершается именно то, о чём говорит Волошин и его проект проекта «OTUS. Онлайн-образование».
Человечество деградирует, всё больше заменяя содержание личности содержимым кошелька.
Деньги оказываются универсальным заменителем всего – включая и знания, мысли, уникальные генетические способности. Разрастается «дипломный фетишизм» самого первобытного толка, когда человек наделял неодушевлённые предметы магическими и самодостаточными свойствами.
ВУЗЫ всё больше выпускают таких недорослей и неучей, каких раньше постеснялась бы выпустить даже средняя школа…
Параллельно растут как объективное ничтожество «птенцов Волошина» так и их раздутое самомнение. Они ничего не умеют, ничего не могут – но убеждены, что достойны самого лучшего.
Так мы шагаем в кастовый строй, нивелирующий личность до пелёнок рождения: даже слабоумный, рождённый в семье брахманов, становится брахманом, и наоборот – даже гений, рождённый от горшечника, обречён всегда оставаться горшечником.
Безусловно, кастовый строй и рабовладение ассиро-финикийского типа и есть конечный идеал пост-советской уродливой версии капитализма, системы вымороченной, утратившей задор и драйверы XIX века, его бойкость и любознательность, отличавшие молодой Капитал.
Переход целиком на платное образование (они потом и до среднего доберутся, и до начального) – важный шаг к кастовому строю древнего мира. Окажетесь в Ниневии до нашей эры – и глазом моргнуть не успеете!
И не только потому, что нечем платить за образование – может быть, мы и найдём, чем заплатить. А в наибольшей степени потому, что капитаны процесса КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ПОНИМАЮТ саму суть и природу образования!
Они говорят «образование» – а имеют в виду не совокупность знаний и умений, а некую паразитарную сословную привилегию, вроде дворянского звания.
Напомню, чтобы потребовались века, прежде чем Ф. Бэкон сделал открытие: «знание – сила!». До того знания рассматривались либо как заученные ритуальные песнопения, посвящённые загробному миру, либо как баловство, забава праздного человека.
Человечеству и в самом деле, трудно было прийти к пониманию, что такая сугубо-нематериальная штука, как знания, по сути – бесплотная мысль, призрачное видение – может дать рост материального производства, материальной мощности энергетических установок, изобилие материальных благ.
Связь бесплотной мысли с ростом доступности колбас или масла, конечно же, не прямая и не безусловная! Она сложная, опосредованная, человечеством не сразу разгаданная. Материальную силу, заключённую в бесплотной мысли понял только Ф.Бэкон, а это уже 17-й век христианской цивилизации…
Либералы тоже не понимают силы знаний; в их магическом мире единственной силой являются неодушевлённые и условные, унифицированные знаки (деньги) и их схоластическая нумерология.
Потому то с либералами человечество рискует потерять всё то, что двадцать веков копило, сперва в монастырях, потом в академиях.
И не нужно сводить проблему к нытью, что «нам нечем платить». Проблема глубже: ВУЗ, в котором нужно платить – уже не учебное, а коммерческое заведение. Это магазин, который не производит знания, а торгует картонками. В полной убеждённости, свойственной либералам, что номинальное = реальному.
Мол, если мы раздадим 100 тыс картонок с надписью «инженер» на руки, то получим 100 тыс инженеров. А это не так. Поверьте мне…
[1] https://www.dk.ru/news/eto-sovet-ne-dlya-vseh-ne-day-bog-vam-eto-primenyat-kak-zaschititsya-ot-konkurentov-237120030
Н. Выхин
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