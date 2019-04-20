Либеральное мракобесие и кадры будущего



И в итоге:

- Не вижу никаких других способов разрешить эту ситуацию кроме отмены государственной субсидии. Одновременно государство должно перестать контролировать, что делает вуз. А как сегодня – «так как есть продолжать невозможно. Будущее не настанет».

В картине, нарисованной Волошиным – не остаётся места образованию, как таковому. Вообще, от слова «никак». Оно в схеме Волошина – совершенно лишнее звено, выпирающей своей очевидной ненужностью.

Диплом ВУЗа превращается в чек, который вам пробили в кассе на покупку. Он свидетельствует лишь о факте уплаты определённой суммы и ни о чём больше. Совершенно ясно, что такие, как Волошин (вообще все либералы) – не видят в образовании ничего, кроме права человека с дипломом на разные вкусняшки и ништяки, недоступные человеку без диплома.

Мол, ланч в санатории полагается только тем, кто оплатил путёвку в санаторий. А тем, кто путёвку не оплатил – ланч в столовой санатория не полагается. А то много вас, набежите с улицы, на «шведский стол»! Нет, наша столовая – закрытая, в ней кушают только после предъявления квитанции…

Уже существующее платное и латентно-платное образование доказывает и без того давно известный факт: покупатель не считает себя обязанным работать, что-то делать. И это совершенно справедливо: он ведь покупатель, он плательщик!



Он хочет получить оплаченную в кассе вещь по чеку сразу, в упакованном виде. Почему, скажите, он должен сперва оплатить – а потом ещё и работать? За что работать? Он же не получает деньги, а тратит их!

Появление платного образования, даже рядом с бесплатным, параллельно – привело к чудовищному снижению качества собственно образования. Полиграфию дипломов не рассматриваем – у многих она великолепна. Диплом в РФ стал по формату в два раза больше, чем в СССР был, корочка толще, бумага лучше, и т.п.

Но мы – если ещё не совсем свихнулись – говорим не о полиграфии диплома, как продукта картонажной промышленности, а о собственно-образовании. Которое представляет из себя много лет (10, 5, 15) упорного и жёстко контролируемого труда.



Почему человек, который оплачивает этот труд – сам же должен им и заниматься?!

Вы пришли в магазин, пробили чек на помидоры. Вам выдали пакетик семян помидор и указали, где огород. Мол, там посадите, будете поливать, удобрять, пасынковать – через год будет у вас урожай помидор! Зачем вам это нужно, если вы покупаете не семена помидоров, а сами помидоры?

Если плательщик вступает в отношения купли-продажи, то, естественно, он хочет (и вправе) получить готовый продукт, и сразу. А если он что-то делает сам, своими руками – слесарит, столярничает, выращивает помидоры в огороде – то он за это не платит. Понимаете? Или ему платят, если он делает для других.



Или, если он делает для себя – ему не платят, но он бесплатно получает изготовленную своими руками скамеечку, огурчик, которые, собственно, и выступают оплатой его труда.

Тут одно из двух: или диплом дают за личные достижения – как кубок чемпиону в спорте. Или его покупают – но тогда он товар.

Спортивный кубок бесплатный, иначе он теряет смысл. Если кубок можно купить, то зачем бегать, прыгать быстрее и выше всех? Какой смысл в спортивных состязаниях, если кубки не вручаются чемпионам, а выкупаются? Можно, конечно, купить себе медаль за Сталинградскую битву и повесить на грудь, но как она будет смотреться на груди того, кто явно в битве не участвовал?



Смысла в покупной награде нет никакого, кроме преступного очковтирательства, смысл медали или ордена – тебя награждают. А не ты наградил изготовителей ордена денежной суммой!

Если диплом ВУЗа товар, то какой смысл в образовании, как в процессе?

Человек, который сам себе выращивает помидоры, поневоле будет что-то знать в агрономии. Может быть, Тимирязевым не станет, но какие-то азы полеводства усвоит в процессе. Но человек, который покупает помидоры в супермаркете – может ничего не знать в области агрономии, а самое главное, это его право – ничего в ней не знать.

Вообразите себе магазин, который экзаменует покупателя, прежде чем отпустить ему кило помидоров – знает ли человек, как эти помидоры выращивают? Из такого магазина покупатели уйдут туда, где им не станут задавать дурацких, и требующих знаний, времени, сил и усердия вопросов.

Человек, пришедший с деньгами за помидорами, хочет их кушать. Он не хочет думать или слушать – как высаживают рассаду, в какой месяц её переносят на грунт и с каким интервалом поливают!

Помидор на столе огородника – совокупность труда и знаний огородника. Помидор на столе покупателя – не говорит ни о чём, кроме уплаты определённой суммы в гастрономе. Точно так же и диплом в кармане того, кто учился бесплатно (и не был отчислен) – итог получения знаний.



Диплом в кармане платного студента – это просто купленный товар. Кто же отчислит платного студента, зарежет курицу, несущую золотые яйца? Даже если в одном месте отчислят – в другом подберут…

Меры, предлагаемые проектом «OTUS. Онлайн-образование» не только не приведут к повышению качества высшего образования (на среднее они пока не покушаются).



Они очевидным образом приведут к страшной деградации и полному проституированию ВУЗов, уравняв получение диплома с пробиванием чека о покупке.



Эти меры удаляют образование, как таковое, как процесс и совокупность познания предмета, которые становятся просто ненужными между денежным покупателем и платным дипломом.

Страшно то, что идеи Волошина – это не больные бредни отдельно взятого больного человека. На наших глазах, пусть и не так радикально, но свершается именно то, о чём говорит Волошин и его проект проекта «OTUS. Онлайн-образование».

Человечество деградирует, всё больше заменяя содержание личности содержимым кошелька.



Деньги оказываются универсальным заменителем всего – включая и знания, мысли, уникальные генетические способности. Разрастается «дипломный фетишизм» самого первобытного толка, когда человек наделял неодушевлённые предметы магическими и самодостаточными свойствами.



ВУЗЫ всё больше выпускают таких недорослей и неучей, каких раньше постеснялась бы выпустить даже средняя школа…

Параллельно растут как объективное ничтожество «птенцов Волошина» так и их раздутое самомнение. Они ничего не умеют, ничего не могут – но убеждены, что достойны самого лучшего.

Так мы шагаем в кастовый строй, нивелирующий личность до пелёнок рождения: даже слабоумный, рождённый в семье брахманов, становится брахманом, и наоборот – даже гений, рождённый от горшечника, обречён всегда оставаться горшечником.

Безусловно, кастовый строй и рабовладение ассиро-финикийского типа и есть конечный идеал пост-советской уродливой версии капитализма, системы вымороченной, утратившей задор и драйверы XIX века, его бойкость и любознательность, отличавшие молодой Капитал.

Переход целиком на платное образование (они потом и до среднего доберутся, и до начального) – важный шаг к кастовому строю древнего мира. Окажетесь в Ниневии до нашей эры – и глазом моргнуть не успеете!

И не только потому, что нечем платить за образование – может быть, мы и найдём, чем заплатить. А в наибольшей степени потому, что капитаны процесса КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕ ПОНИМАЮТ саму суть и природу образования!

Они говорят «образование» – а имеют в виду не совокупность знаний и умений, а некую паразитарную сословную привилегию, вроде дворянского звания.



Напомню, чтобы потребовались века, прежде чем Ф. Бэкон сделал открытие: «знание – сила!». До того знания рассматривались либо как заученные ритуальные песнопения, посвящённые загробному миру, либо как баловство, забава праздного человека.

Человечеству и в самом деле, трудно было прийти к пониманию, что такая сугубо-нематериальная штука, как знания, по сути – бесплотная мысль, призрачное видение – может дать рост материального производства, материальной мощности энергетических установок, изобилие материальных благ.

Связь бесплотной мысли с ростом доступности колбас или масла, конечно же, не прямая и не безусловная! Она сложная, опосредованная, человечеством не сразу разгаданная. Материальную силу, заключённую в бесплотной мысли понял только Ф.Бэкон, а это уже 17-й век христианской цивилизации…

Либералы тоже не понимают силы знаний; в их магическом мире единственной силой являются неодушевлённые и условные, унифицированные знаки (деньги) и их схоластическая нумерология.



Потому то с либералами человечество рискует потерять всё то, что двадцать веков копило, сперва в монастырях, потом в академиях.

И не нужно сводить проблему к нытью, что «нам нечем платить». Проблема глубже: ВУЗ, в котором нужно платить – уже не учебное, а коммерческое заведение. Это магазин, который не производит знания, а торгует картонками. В полной убеждённости, свойственной либералам, что номинальное = реальному.

Мол, если мы раздадим 100 тыс картонок с надписью «инженер» на руки, то получим 100 тыс инженеров. А это не так. Поверьте мне…

[1] https://www.dk.ru/news/eto-sovet-ne-dlya-vseh-ne-day-bog-vam-eto-primenyat-kak-zaschititsya-ot-konkurentov-237120030



Н. Выхин