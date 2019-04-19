Западная червоточинка “Бессмертного полка”
10:58. 19 апреля 2019 Просмотров - 363 24 коммент. Опубликовал: feedmatic
Организаторы «Бессмертного полка» запретили приносить на акцию портреты Сталина и красные знамена
В своем обращении они попросили участников не устраивать спекуляций.
Организаторы акции «Бессмертный полк» подписали соглашение о единых принципах проведения шествия 9 мая, сообщает «Эхо Москвы». В документе дан ряд рекомендаций участникам шествий:
Региональные чиновники должны воздержаться от стремления возглавить колонны.
Не приносить красные знамена и портреты Сталина.
Организаторы отметили, что портреты советских военачальников в руках их правнуков — это проявление личной памяти. А использование атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны — спекуляция.
Любые настоятельные требования присутствовать на акции в адрес школьников, студентов и госслужащих надо расценивать как действия, наносящие вред смыслу и репутации «Бессмертного полка».
https://66.ru/news/society/221138/ – цинк
Вот так вот. На акции посвященную памяти героев военного времени нельзя использовать атрибутику военного времени. Портреты Верховного Главнокомандующего, который руководил страной победившей в Великой Отечественной Войны и флаги страны, которая в ней победила и под которыми сражались и умирали люди, портреты которых граждане несут 9 мая, это спекуляция. Как можно назвать организаторов акции, если цензурно? Подумал. Цензурно не получается. Ладно, пусть будут просто кончеными мудаками, которые оседлав акцию, пытаются навязывать обществу свое ублюдочное понимание Великой Отечественной Войны и памяти о ней.
В Питере местное отделение "Бессмертного полка" все это вежливо назвали "западной червоточинкой".
Организаторы шествия «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге, которое по традиции пройдёт в День Победы, заявили EADaily, что общество имеет право на коллективную историческую память и присутствие на мероприятии советской символики не повод для выяснения отношений.
В петербургской организации, которая каждое 9 мая занимается проведением одного из самых массовых мероприятий — проходом «Бессмертного полка» по центру города, есть два мнения на портреты советских государственных деятелей и военачальников середины прошлого столетия.
«Мы об этом не первый год спорим. В Петербурге, например, внук маршала Говорова живёт в Кировском районе, и он, естественно, с портретом деда должен прийти. Если же человек просто берёт портрет Сталина и выходит на шествие — это может рассматриваться как своеобразный самопиар. Но здесь есть и другая сторона. Я считаю, что мы не имеем права осуждать со своей колокольни символы поколения, которое победило. И выгонять людей с портретом руководителя страны-победительницы, как делали это ранее организаторы шествия в Перми, мы не будем. Но там у них западная червоточинка такая, у нас этого нет. Вся советская символика, на мой взгляд, это коллективная историческая память. Например, тот же Жуков спас Ленинград во время Блокады», — рассказал руководитель регионального отделения организации «Бессмертный полк России» Сергей Бородулин.
По его словам, в этом году шествие, которое пройдёт по Невскому проспекту, может собрать около миллиона петербуржцев и гостей города.
«Мы исходим из ситуации, что каждый год численность „Бессмертного полка“ в Санкт-Петербурге увеличивается на 200 тысяч человек. Правда, как организаторы, понимаем, что постоянно такой рост происходить не может. В 2018 году мы делали заявку на 600 тысяч участников, а людей собралось около миллиона. В этом году в заявке мы отметили, что соберётся 800 тысяч. Вообще, у нас нет задачи ставить рекорды. И если собравшихся будет даже 200 человек, это всё равно будет считаться „Бессмертным полком“. Для нас каждый человек дорог», — подчеркнул Сергей Бородулин.
Добавим, что построение «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге начнется в 14.00 у станции метро «Площадь Александра Невского». Затем колонна пройдёт по главной артерии Северной столицы — Невскому проспекту — и разделится на две части: одна завернёт на Дворцовую площадь, другая — дойдёт до Стрелки Васильевского острова. По информации организаторов, и там, и там, пройдут
https://eadaily.com/ru/news/2019/04/17/bessmertnyy-polk-v-peterburge-ne-progonit-lyudey-s-portretami-stalina – цинк
Вот собственно этой коллективной исторической памяти общество и пытаются лишить мелкие уродцы оседлавшие проведение акции
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932058.html
Ну и мразь эти организаторы.Просто похоронную процессию устраивают.Вот бы никто не пришел. Это затирание памяти героев и реалий именно Почему Народ во главе со Сталиным победили гитлеровский фашизм.
Пальшься.
Мечтаешь чтоб народ не пришёл на ” Бессмертый полк”
Придёт.
И я приду и детей возьму. И будут идти с портретом прадеда СТАЛИНЫМ ЗАМУЧАННОГО.
Это он воевал.
Ему ПАМЯТЬ Вам вопреки.
Вы, уважаемый не вспомните как называется, то на чём будет прикреплен портрет Вашего прадеда. Не ШТЕНДЕР ли случайно? Не немецкое ил это слово? Прекрасно – герой, победитель фашизма на ШТЕНДЕРЕ. А Вы червоточина, червоточина. У нас для этого даже русского слова не оказалось. По факту это уже идеологическая диверсия.
Это Вы так называете.
Вы проигравшие.
Портрет в рамке.
Полк без Знамени,Главнокомандующего и идеологии это толпа пленных и безликих рабов. Надеюсь,что внуки и правнуки Героев это понимают…
Беликие рабы это ВЫ интернетные тени ))))
Гавкать безнаказанно наученные ))
А вот позвоню тебе в дверь и уделаешься по жидкому ))
И что не так?
Где чревоточина?
Например, в Перми https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5912a7a59a79475a7695f40d
Червоточина. От слова “червяк”, а не “чрево”.
Даже нарисованный Сталин страшен! Не принимает воровское нутро, плющит и корёжит.
Когда люди собрались с портретами родственников которых СТАЛИНУ благодаря и погибли….
Только безмозглый может приташиться с портретом того кто обещал ” победную войну на чужой территории”.
Но замечу этох безмозглых не забивают камнями.
Люди стали терпимее.
А где внучка Сталина?
Почему не идёт с портретом дедушки?
)))
Что затих покорёженный?
Это тебе, безграмотный!(Ты хоть писать по-русски научись). И про внучку, и про дедушку:
“Свои убеждения, рассказывают коллеги, Екатерина Жданова никогда не афишировала. Но вспоминают показательный случай времен перестройки и гласности, когда один из сотрудников станции, ветеран войны, в ее присутствии неосторожно помянул товарища Сталина, заметив: «Мы, фронтовики, не любили Усатого». Прямо так и сказал.
- Замолчите. Что вы понимаете? Сталин – святой. И не вам судить, – пресекла «разговорчики» Жданова.”
PS: судя по твоей безграмотности, ЕГЭ сдавал в школе – откуда у тебя ходячие дети?
И чё?
Жданова кто такая?
И с какого она фронтовиков затыкает?
Зубы лишние?
Ещё в Америке живёт животное которое тоже внучка сталина.
https://novosti-n.org/ukraine/read/119101.html
Вот им не запрещено взять дедушкин портрет и прийти.
Хоть он не фронтовик
Абсолютно правильное решение организаторов !!!
Нельзя изначально допускать артистов.
Это “бессмертный полк” и идти нужно с портретом своего родственника, который воевал с мировым фашизмом.
Здесь нет ни “пахана” ни флага страны, здесь только сам и портрет своего родственника.
Кто запрещает эту личную память ( например в Белоруссии ), тот зависим от денег мирового фашизма и сейчас.
Как ласково назвали “червоточинка”. Это полная дискредитация. Руководить должны те кто побеждал, кто живы ещё – руками своих внуков, коли “взрослые дети” – начальники служат пятой колонне, то бишь золотому тельцу
Антонина, для гордости за страну есть парад Победы. Если вы в Петербурге, то идите гордо и выбирайте лидера.
А “бессмертный полк” – это люди, и они есть не только в России и Петербурге. Бывает и так, что у этих людей нет лидера, но люди то есть.
Какое отношение имеет к Победе Николай II, которого таскает Поклонская? Не запрещают же. Скоро Власова вынесут с Бандерой, Махно и Петлюрой.
Сталин должен быть. Запрет его портретов и красных флагов кощунство. Это есть повод для прокуратуры заняться организаторами в свете искажения истории Отечества.
И не дело присвоивших власть в этом движении определять, кто кому дорог.
Сталин меньше заслужил почета и уважения, чем “победители”-лягушатники, прошедшие в параде Победы по Красной площади?
Даже все враги признали и признают заслуги И.В.Сталина.
Только жертвы ЕГЭ – глупые надменные и неблагодарные потомки хотят выглядеть объективнее всех. Мол, вас тут не стояло, а мы в лагерях баланду трескали.
Жыдовский лозунг “Хочешь победить армию врага – возглавь её” действует безотказно. Если раньше жыды внедрялись в разные организации ГДЛБов, чтобы разваливать их изнутри, то сейчас они делают ещё проще: они сами создают какие хочешь организации, прекрасно зная особенность ГДЛбов сбиваться в кучу, где не нужно насиловать себя, думая головой, а лишь делать, что скажет главный. А “главный” – это жыд или банда жыдов, которые совершенно не имеют цели делать что-либо полезное ГДЛбам, а только себе, и успешно разваливают стадо, которое сами же и сколотили. А потом сколотят ещё одно… или два… ну, скока надо, столько и сколотят, чтобы развалить…
Свят! Свят! Ужос-Ужос!
Если бы вся страна молилась, постилась и слушала радио “Радонеж”, такого бы не было!
здесь всё не так
https://www.youtube.com/watch?v=5IQth382yD8
Даешь лозунг “Не ходить на похоронную манифестацию без знамен Красной армии и портретов Верховного Главнокомандующего!Ура!!!
Не ходи.
Вроде и не ЗАСТАВЛЯЮТ ходить.
Она в стаде чувствует себя защищенной. Организм требует восхвалять вождя,
и тогда есть возможность унижать всех вокруг.
А без музыки и удостоверений просто ходить – это для нее скучная похоронная процессия.
Тем более что и портрета у нее нет.