Главная » Новости Украины и Новороссии

Дебаты Зеленского и Порошенко

18:37. 19 апреля 2019 Просмотров - 173 3 коммент. Опубликовал:


Для интересующихся.
Онлайн-трансляция дебатов Зеленского и Порошенко. Начало в 20:00


Трансляция RT


Анонс


Билет на дебаты.


Трансляция TYT.BY


Трансляция на 112



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932871.html

Метки: Видео, выборы, Зеленский, идиоты, Киев, порошенко, Украина, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2019
... Сценарий дебатов пошёл крахом — Порошенко ворвался на сцену Зеленского. 18:53 Дебаты Порошенко и Зеленского: прямая... дебатов пошёл крахом — Порошенко ворвался на сцену Зеленского Первая сенсация дебатов на «Олимпийском» — Порошенко сорвал...
Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2019
...встретятся завтра: Представителями Порошенко и Зеленского по дебатам будут Медведев и ...встретятся завтра: Представителями Порошенко и Зеленского по дебатам будут Медведев и ... говорит, что предложение Зеленского о дебатах с Порошенко «не обсуждалось с ...
Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019
... Донецкой области. 21:00 Порошенко отказывается от дебатов с Зеленским, — депутат БПП. 20...: matveychev-oleg.livejournal.com Порошенко отказывается от дебатов с Зеленским, — депутат БПП Президент...
Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2019
...Вчера 22:35 Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским. Вчера 21:57...президент Украины Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты на Национальный ....su Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата...
Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2019
... срыве дебатов больше заинтересован именно Порошенко, однако нельзя не увидеть усилий Зеленского по... стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Последний, напомним, твёрдо...
Новости Украины и Новороссии 12 апреля 2019
... шутку называют «первым туром дебатов между Порошенко и Зеленским в Париже». «Пусть Макрон... кандидат Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко на дебаты на стадион Олимпийский. Порошенко принял этот...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)