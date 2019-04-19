Дебаты Зеленского и Порошенко

Для интересующихся.Онлайн-трансляция дебатов Зеленского и Порошенко. Начало в 20:00Трансляция RTАнонсБилет на дебаты.Трансляция TYT.BYТрансляция на 112

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932871.html