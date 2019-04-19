Дебаты Зеленского и Порошенко
18:37. 19 апреля 2019 Просмотров - 173 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Для интересующихся.
Онлайн-трансляция дебатов Зеленского и Порошенко. Начало в 20:00
Трансляция RT
Анонс
Билет на дебаты.
Трансляция TYT.BY
Трансляция на 112
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932871.html
Клоуны всех частных цирков дурдома имеют грустный вид. С 22 их всех поимеют клоуны на сцене.
Вот это шоу, я понимаю!
Несчастные хохлы.
Всё что остается этим ” Серым” это поливать грязью Россию и молиться на Сталина…