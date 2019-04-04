Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2019
- 10:55 Ha кoлeни.
- 10:53 Людям это не надо.
- 10:22 В список «неприкасаемых» украинцев вошли организаторы Майдана Азаров.
- 09:02 Kpыcы диктaтopa бeгyт c корабля.
- 07:49 СРОЧНО: ЦИК завершила подсчёт электронных результатов выборов.
- 06:59 Белоруссия выдворила на Украину заместителя командира батальона «Восток».
- 06:28 Украина в шоке: Порошенко принял условия Зеленского (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:30 Порошенко инициирует гражданскую войну на всей территории Украины.
- 04:39 «Доделикатничались»: Американцы делят Украину, а Россия наблюдает со стороны, — комбриг ДНР.
- 01:30 «Дерзко и грамотно поставил Порошенко на место», — Пушков о предложении Зеленского.
- Вчера 22:59 Oпacное видeo o дeбaтax :)))).
- Вчера 22:40 Хочешь этого еще на пять лет?.
Ha кoлeни
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Людям это не надо
Эх, куда же подевались все защитники Сенцова, которые утверждали, что в застенках ФСБ гниет непризнанный гений драматургии…
Этот Сенцов сломался. Несите следующего.
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В список «неприкасаемых» украинцев вошли организаторы Майдана Азаров
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Kpыcы диктaтopa бeгyт c корабля
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СРОЧНО: ЦИК завершила подсчёт электронных результатов выборов
Центризбирком Украины завершил подсчёт электронных результатов выборов президента Украины и объявил двух победителей первого тура.
На это ушло чуть менее 83 часов.
Как уже было ясно, во втором туре мы увидим противостояние Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Их результаты отличаются почти в два раза, лидирует Владимир Зеленский, который получил 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,95%.
«Бронзу» взяла Юлия Тимошенко — 13,4%.
На четвёртом месте — глава партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко — 11,67%, за ним идёт Анатолий Гриценко — 6,91%, в спину которому дышит технический кандидат, выставленный против него — экс-глава СБУ Игорь Смешко — 6,04%, замыкает этот список лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,48%.
Итоговый официальный результат ЦИК объявит после получения всех документов с мокрыми печатями.
Как сообщала «Русская Весна», Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на стадионе.
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Белоруссия выдворила на Украину заместителя командира батальона «Восток»
Белоруссия выдворила на границу с Украиной и запретила въезд на 10 лет мужчине, который якобы является заместителем командира батальона «Восток».
Мужчину заметили белорусские правоохранители, когда он разместил в интернете резюме и указал опыт работы в «Востоке». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Ночью на территорию Украины якобы за совершение административного правонарушения на территории Белоруссии правоохранители сопредельного государства выслали гражданина Украины. При этом белорусские коллеги запретили ему въезд в свое государство сроком на 10 лет», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в 2014 году мужчина прибыл в Донецк со стороны России и вступил в ряды ополчения.
Внесён он и в базу данных «Миротворца», там говорится, что мужчина был заместителем командира батльона «Восток», возглавляемого Александром Ходаковским, и сотрудником МГБ ДНР по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции ДНР, обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса.
Покинув ДНР, направился в Белоруссию, границу пересекал со стороны России.
Пытаясь устроиться на работу в Белоруссии, разместил объявление на одном из интернет-ресурсов, где, в частности, отметил свой опыт работы в качестве заместителя командира батальона «Восток» по особо важным делам.
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Украина в шоке: Порошенко принял условия Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)
Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион! Если хочется Володе, пускай будет стадион! Порошенко пошёл ва-банк и согласился на формат дебатов, предложенный Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил в своём микроблоге Twitter, опубликовав видео (см. ниже), чем изрядно шокировал украинцев, замерших в предвкушении.
Следует отметить, что этому решению пока ещё президента-олигарха предшествовали метания и раздумья, частично публичные. Заявления по этому поводу делала и его команда.
«Президент Порошенко — европеец, и он не будет встречаться на стадионе. Будет встречаться в телестудии, где должны пройти нормально, профессионально дебаты», — днём ранее заявили в «Блоке Петра Порошенко».
Бывший советник экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своём Telegram-канале написал по этому поводу:
«Порошенко нашёл сразу несколько предлогов не идти с Зеленским на дебаты. Подчиняющийся чиновникам Порошенко стадион заявил, что не готов и туда не подавали заявку, депутаты БПП сказали, что это не по-европейски и вообще незаконно, потому что дебаты проводятся не в начале апреля, а в середине.
Ну и сам Порошенко запустил в Telegram-канале опрос, идти ли ему на такие незаконные дебаты или не надо».
«Десятки отговорок и причин, за каждой из которой скрывается блеф, ложь, неуверенность, трусость, пафос, легкомысленность и одноходовость. Нет у него никакой стратегии и плана, остались только тупые чиновники и порохоботы, всё ещё надеющиеся на чудо. И чудо действительно впереди. Если оно случится, то вместо пожизненного повезёт сесть всего на пятнадцать», — пишет Портнов.
Уважаемые товарищи в ожидании дебатов на стадионе
А тем временем администрация стадиона «Олимпийский» говорит, что предложение Зеленского о дебатах с Порошенко «не обсуждалось с руководством стадиона и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе». Но они готовы рассмотреть такую возможность в случае необходимости.
Выборы всё больше напоминают шоу-программу.
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Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.
Але стадіон, так стадіон.
Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5
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Порошенко инициирует гражданскую войну на всей территории Украины
Одна из самых больших трагедий Украины в том, что раз за разом политические элиты этой территории ради своих личных амбиций или, как в текущем варианте, финансовых интересов инициируют гражданское противостояние. Бесконечные войны Гетманщины и отчаяние Руины.
Политические авантюры Скоропадского и Петлюры. Майдан Ющенко и майдан Яценюка, Турчинова, Порошенко, которые в итоге привели к гражданской войне на Донбассе и политическим репрессиям на всей остальной территории.
Но после первого тура выборов ставки повысились. И теперь Пётр Порошенко открыто объявляет гражданскую войну на всей остальной территории Украины.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил: «Пётр Порошенко объявил тотальную мобилизацию всех украинских патриотов… на борьбу с Москвой и против марионетки Коломойского».
Чувствуете акцент? Есть украинские патриоты, которые за Порошенко. И есть все остальные, которые уже отнесены к Москве.
Пять лет назад гражданами второго сорта были объявлены жители Донбасса — и против них вот уже который год применяют все возможные государственные средства подавление и разрушения. И артиллерию, и теракты, и психологические операции.
Теперь к гражданам второго сорта добавили ещё несколько миллионов человек — всех тех, кто проголосовал за Владимира Зеленского. Сотрудников и сторонников Петра Порошенко нисколько не смущает, что в этом и заключается смысл выборов — люди свободно и независимо принимают личное решение. И оно совсем не обязательно должно совпадать с интересами текущей власти. А вот для команды Порошенко есть только два варианта — выгодный им и неправильный.
Довольно грубая и топорная политтехнология — объявить всех, кто голосовал за другого кандидата «агентами государства-агрессора». Разделить страну на правильных людей и неправильных. На патриотов и врагов.
Чем это заканчивалось во все времена в любой стране, известно. Большой кровью. Исторических примеров множество.
Такой политический авантюризм нельзя оправдать или объяснить ни любовью к стране, ни беспокойством о будущем народа, ни патриотизмом. Это исключительно эгоизм, страх и желание, как можно дольше удержаться на вершине власти.
Петру Порошенко сразу же стали подпевать те, кто лично заинтересован в сохранении текущего политического строя — потому что многие медийные фигуры прекрасно понимают, сколько вопросов к ним возникнет, если к власти придут более адекватные, договороспособные и просто гуманные люди.
За последние пять лет на Украине совершено множество преступлений — даже самых тяжких, вроде преступлений против человечности и военных преступлений. И отвечать за это будут не только военные и политики, но и журналисты, публицисты и ведущие, которые поддерживали человеконенавистническую пропаганду Киева и способствовали геноциду населения Донбасса. Логично, что всем этим активным сторонникам режима Порошенко страшно. И понятно, что они на всё готовы пойти, чтобы сохранить «статус кво».
Печально известный Владимир Вятрович обвинил миллионы граждан Украины: «Зеванш. Они готовы сдать культуру, язык, историю. Самое главное из того, что мы завоевали за последние пять лет…»
Вот так вот легко директор Украинского национального института национальной памяти внёс миллионы сограждан в разряд предателей только лишь за то, что их выбор не совпал с его личными ожиданиями. А как мы знаем, с «предателями» и недостаточно патриотичными гражданами на Украине вот уже пять лет не церемонятся. Да и завоёванные достижения, о которых говорит Вятрович, довольно странные. Как можно завоевать культуру, язык и историю? Они либо есть, либо их нет.
Очевидно, что Владимир Вятрович хорошо понимает, что без репрессивного аппарата государства, без пропаганды и ежедневного запугивания населения все эти искусственные украинские конструкты долго не протянут.
Сбежавший из России журналист Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR, активно сотрудничающий с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир»*, решил сразу повысить ставки на максимум:
«Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6-8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».
Айдер Муждабаев чуть позже сообразил, что он слишком откровенно обрисовал перспективы — и публично извинился. Но поздно, слишком поздно. Его откровения увидели слишком многие. Он хорошо показал, что думает окружение Порошенко и так называемые профессиональные украинские патриоты.
Ради того, чтобы сохранить своё положение и не отвечать за то, что они натворили за последние пять лет, они готовы в очередной раз разделить страну и устроить гражданскую войну. И даже уже обозначена новая линия раздела между правильными и неправильными гражданами — «6-8 областей».
Начали с двух областей Донецка и Луганска, теперь готовы расширить ещё на восемь. Зато это даст ещё немного времени режиму. Быть может даже очередные пять лет.
Под гражданскую войну, борьбу с «агентами Москвы» и «врагами народа» списать можно всё: и воровство, и пытки, и убийства, и тысячи политических узников, и коррупцию, и бедственное экономическое положение.
Украинский политтехнолог Тарас Березовец на эмоциях выдал будущую методику, которую и будет применять команда Петра Порошенко: «… Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население…»
Так вот легко и просто половина населения пока только в среде профессиональных украинских патриотов получила статус «неграждане». Только лишь за то, что посмела проголосовать не так, как выгодно действующему президенту Украины Петру Порошенко. И тенденция эта — по дискриминации и унижению своих же сограждан — будет только усиливаться, чем слабее будет чувствовать себя режим.
Команда Порошенко и «свидомые» патриоты Украины коллективно озвучили ультиматум — или вы голосуете так, как нам надо, или гражданская война охватит всю территорию страны.
Война всё спишет — универсальный рецепт, который Пётр Алексеевич Порошенко и его сторонники отрабатывают с 2014 года. Он уже не раз им помогал. И, как мы видим, они готовы применить его ещё раз.
Но на этот раз уже не только на территории Донбасса, а по всей территории Украины.
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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная на территории России террористическая организация
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«Доделикатничались»: Американцы делят Украину, а Россия наблюдает со стороны, — комбриг ДНР
Командир бригады «Восток», военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский о российских паспортах на Донбассе и украинских выборах.
«Один знакомый российский журналист, работающий на федеральный ресурс, накануне выборов на Украине посетовал, что по всем СМИ прошла установка отворотить лицо от предвыборного процесса и не освещать, чтобы не кричали потом, что мы вмешивались в выборы.
Экая деликатность. Потом бабах — и Медведчук с Бойко в Москве у второго лица в государстве… Про «частных лиц» Охлобыстина и Пореченкова не говорю.
Среди тех, кто отвечает за процессы, вообще хоть малейшее понимание есть, чего барыня хочет? Или евангельский призыв делать «добро» так, чтобы правая рука не знала, что делает левая, нашёл здесь такое специфическое воплощение?
Впрочем, поздно барыне уже чего-то хотеть — доделикатничались. Теперь будем наблюдать за чужой свадьбой со стороны с открытым ртом, обильно сглатывая голодную слюну.
У меня не укладывается в голове: КАК? Как так получается, что на нашей земле под самым нашим боком англоязычные дядьки из такого невероятного далека чувствуют себя, как дома, — а мы максимум, что можем делать, это выступать статистами? Весь предел нашего влияния — дадим паспорта в ЛДНР — не дадим паспорта в ЛДНР. Расклады поменялись — про паспорта примолкли. Побеждал бы Порошенко — выдали бы, побеждает Зеленский — подождём пока, — вдруг удастся договориться?
Меня, если отвлечься на историю с паспортами, с самого ее начала смыкало за рукав раздражение от того, что задумывается это не из любви к людям, не как выстраданная полумера — а как очередной приёмчик влиянийка на случай определённого сценария.
И все так на «подкрадухах»… Уже и бланки изготовили и нашим министрам внутренних дел поставили задачу подготовить базы данных, и даже на федеральных СМИ устами неофициальных лиц тему подсветили — но не объявили официально, и как бы оставили место для манёвра. Да мать вашу за ногу — да протрубите громогласно, — вы что, не в своём праве? Как тати в нощи у себя дома!
И на все вопросы ответ один — никто не понимает, что делать дальше. И споры: сколько американцев заехало — двести, или четыреста? Да у них в СБУ целый этаж давно уже разместился и рулит процессами! И только и читаешь рассуждения: это демократы с республиканцами отношения выясняют — Трамп Байдену мстит, — а дурак Порошенко влез во взрослые игры и выгребает теперь от всех! А ничего, что американские демократы с американскими республиканцами в матери городов русских свои разборки учиняют? А мы? А мы… а мы… а мы вам всем по морде дадим. А все потому, что долго мерзавцев мерзавцами выбивали…»
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«Дерзко и грамотно поставил Порошенко на место», — Пушков о предложении Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение Владимира Зеленского к Петру Порошенко провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский».
«Зеленский дерзко и грамотно поставил Порошенко на место», — написал член Совета Федерации в своём микроблоге в Twitter.
«Если Порошенко примет условия Зеленского, он отдаст ему инициативу. Не примет, будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м, уклонившимся от дебатов. Это лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля», — подчеркнул парламентарий.
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Oпacное видeo o дeбaтax :))))
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Хочешь этого еще на пять лет?
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Окружение еврейского клоуна Зеленского – это эшелон чиновников, которые были обделены при Порошенко. Так Министерство иностранных дел должен возглавить бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, семья которого проживает в Великобритании.
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Да зелёный, это украинский макрон, пришло время зелёного макрона и желтосиних жилетов.
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На Украине появилось видео интервью лидера УНА-УНСО Дмитрия Корчинского, в котором он предвещает победу Порошенко во втором туре с отрывом от Зеленского в 4%. Вполне реально, если не прошедшие во второй тур партии отдадут свои голоса за Порошенко. Ещё Дмитрий Корчинский грозился убивать тех, кто голосовал за Зеленского. Призыв к массовым убийствам. Следует вспомнить, что накануне выборов российское телевидение от имени Путина пожелало успехов на выборах Петру Порошенко. Их связывает общее дело: Путин и Порошенко являются управляющими мирового сионизма.
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Где рожа Шарии, сразу нет и минус.