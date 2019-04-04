Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2019

Одна из самых больших трагедий Украины в том, что раз за разом политические элиты этой территории ради своих личных амбиций или, как в текущем варианте, финансовых интересов инициируют гражданское противостояние. Бесконечные войны Гетманщины и отчаяние Руины.

Политические авантюры Скоропадского и Петлюры. Майдан Ющенко и майдан Яценюка, Турчинова, Порошенко, которые в итоге привели к гражданской войне на Донбассе и политическим репрессиям на всей остальной территории.

Но после первого тура выборов ставки повысились. И теперь Пётр Порошенко открыто объявляет гражданскую войну на всей остальной территории Украины.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил: «Пётр Порошенко объявил тотальную мобилизацию всех украинских патриотов… на борьбу с Москвой и против марионетки Коломойского».

Чувствуете акцент? Есть украинские патриоты, которые за Порошенко. И есть все остальные, которые уже отнесены к Москве.

Пять лет назад гражданами второго сорта были объявлены жители Донбасса — и против них вот уже который год применяют все возможные государственные средства подавление и разрушения. И артиллерию, и теракты, и психологические операции.

Теперь к гражданам второго сорта добавили ещё несколько миллионов человек — всех тех, кто проголосовал за Владимира Зеленского. Сотрудников и сторонников Петра Порошенко нисколько не смущает, что в этом и заключается смысл выборов — люди свободно и независимо принимают личное решение. И оно совсем не обязательно должно совпадать с интересами текущей власти. А вот для команды Порошенко есть только два варианта — выгодный им и неправильный.

Довольно грубая и топорная политтехнология — объявить всех, кто голосовал за другого кандидата «агентами государства-агрессора». Разделить страну на правильных людей и неправильных. На патриотов и врагов.

Чем это заканчивалось во все времена в любой стране, известно. Большой кровью. Исторических примеров множество.

Такой политический авантюризм нельзя оправдать или объяснить ни любовью к стране, ни беспокойством о будущем народа, ни патриотизмом. Это исключительно эгоизм, страх и желание, как можно дольше удержаться на вершине власти.

Петру Порошенко сразу же стали подпевать те, кто лично заинтересован в сохранении текущего политического строя — потому что многие медийные фигуры прекрасно понимают, сколько вопросов к ним возникнет, если к власти придут более адекватные, договороспособные и просто гуманные люди.

За последние пять лет на Украине совершено множество преступлений — даже самых тяжких, вроде преступлений против человечности и военных преступлений. И отвечать за это будут не только военные и политики, но и журналисты, публицисты и ведущие, которые поддерживали человеконенавистническую пропаганду Киева и способствовали геноциду населения Донбасса. Логично, что всем этим активным сторонникам режима Порошенко страшно. И понятно, что они на всё готовы пойти, чтобы сохранить «статус кво».

Печально известный Владимир Вятрович обвинил миллионы граждан Украины: «Зеванш. Они готовы сдать культуру, язык, историю. Самое главное из того, что мы завоевали за последние пять лет…»

Вот так вот легко директор Украинского национального института национальной памяти внёс миллионы сограждан в разряд предателей только лишь за то, что их выбор не совпал с его личными ожиданиями. А как мы знаем, с «предателями» и недостаточно патриотичными гражданами на Украине вот уже пять лет не церемонятся. Да и завоёванные достижения, о которых говорит Вятрович, довольно странные. Как можно завоевать культуру, язык и историю? Они либо есть, либо их нет.

Очевидно, что Владимир Вятрович хорошо понимает, что без репрессивного аппарата государства, без пропаганды и ежедневного запугивания населения все эти искусственные украинские конструкты долго не протянут.

Сбежавший из России журналист Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR, активно сотрудничающий с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир»*, решил сразу повысить ставки на максимум:

«Видимо, придётся стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю ещё 6-8 областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».

Айдер Муждабаев чуть позже сообразил, что он слишком откровенно обрисовал перспективы — и публично извинился. Но поздно, слишком поздно. Его откровения увидели слишком многие. Он хорошо показал, что думает окружение Порошенко и так называемые профессиональные украинские патриоты.

Ради того, чтобы сохранить своё положение и не отвечать за то, что они натворили за последние пять лет, они готовы в очередной раз разделить страну и устроить гражданскую войну. И даже уже обозначена новая линия раздела между правильными и неправильными гражданами — «6-8 областей».

Начали с двух областей Донецка и Луганска, теперь готовы расширить ещё на восемь. Зато это даст ещё немного времени режиму. Быть может даже очередные пять лет.

Под гражданскую войну, борьбу с «агентами Москвы» и «врагами народа» списать можно всё: и воровство, и пытки, и убийства, и тысячи политических узников, и коррупцию, и бедственное экономическое положение.

Украинский политтехнолог Тарас Березовец на эмоциях выдал будущую методику, которую и будет применять команда Петра Порошенко: «… Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население…»

Так вот легко и просто половина населения пока только в среде профессиональных украинских патриотов получила статус «неграждане». Только лишь за то, что посмела проголосовать не так, как выгодно действующему президенту Украины Петру Порошенко. И тенденция эта — по дискриминации и унижению своих же сограждан — будет только усиливаться, чем слабее будет чувствовать себя режим.

Команда Порошенко и «свидомые» патриоты Украины коллективно озвучили ультиматум — или вы голосуете так, как нам надо, или гражданская война охватит всю территорию страны.

Война всё спишет — универсальный рецепт, который Пётр Алексеевич Порошенко и его сторонники отрабатывают с 2014 года. Он уже не раз им помогал. И, как мы видим, они готовы применить его ещё раз.

Но на этот раз уже не только на территории Донбасса, а по всей территории Украины.

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Дзыговбродский Дмитрий, специально для «Русской Весны»

*Запрещенная на территории России террористическая организация