«Слава Богу, что всё это не у нас» – в России оценили украинские дебаты

В российском сегменте Интернета за дебатами кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» наблюдали более 2 млн человек. Более того, словесная дуэль вызвала бурную реакцию среди журналистов и общественных деятелей России, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

Так, Зеленский в ходе дебатов заявил о своей готовности встать на колени перед каждым ребёнком, чей отец погиб на войне, и перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа или отца.

«И вас приглашаю», — после чего встал на колени лицом к залу.

Главный редактор «Сегодня.ру» Юрий Котенок предложил Зеленскому встать на колени перед матерями тех детей, которых эти солдаты убили:

«Зеленский готов встать на колени перед матерями убитых на Донбассе украинских солдат. Но ничего на Украине не изменится, пока её президент не будет готов встать на колени перед матерями тех детей, которых эти солдаты убили».

При этом, по и тогам поединка кандидатов одной из самых распространённых мыслей среди российских журналистов был вздох облегчения, что «нам так не жить».

«После «дебатов» Зеленского и Порошенко у меня в голове крутится только одна мысль: слава Богу, что всё это не у нас!», – написал журналист «Накануне.RU» Евгений Чернышёв.

«После «дебатов» Зеленского и Порошенко у меня в голове крутится только одна мысль: слава Богу, что всё это не у нас!» Не обошёл тему украинских дебатов и писатель Эдуард Лимонов: «Порошенко — стоптанный туфель, а Зеленский шпингалет зелёный, вымуштрованный головастик. А чего мы ожидали от Украины? Там гении не рождаются, давно перестали». Находящийся в Киевском следственном изоляторе – в просторечии Лукьяновская тюрьма или Лукьяновка, Кирилл Вышинский (главред киевского отделения «РИА Новости») выразил надежду, что Порошенко вскоре может стать его соседом. «Многие мои соседи верят, что, проиграв на выборах, Порошенко рано или поздно окажется здесь, в Лукьяновке. Возможно, что и до осени — чтобы в октябре уже именно отсюда смог проголосовать на выборах в Раду», – написал журналист.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102947