Не факт! Выпуск №140

15 июля 1841 года в Пятигорске погиб великий русский поэт Михаил Лермонтов. По официальной версии, он стрелялся на дуэли со своим приятелем, майором Николаем Мартыновым. Но участники происшествия путались в показаниях и явно что-то скрывали. Дуэльный кодекс не был соблюден – на месте отсутствовали врач и транспорт для доставки раненых дуэлянтов в город. Было похоже, что поединок стал прикрытием. Многие из окружения Лермонтова прямо заявляли: поэта убили. Программа «Не факт!» и ее ведущий Арарат Кещян выяснят, что же на самом деле оборвало жизнь Михаила Лермонтова – дуэль или убийство?







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XWJMyJZciL8