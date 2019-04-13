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Не факт! Выпуск №140

12:31. 13 апреля 2019 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

15 июля 1841 года в Пятигорске погиб великий русский поэт Михаил Лермонтов. По официальной версии, он стрелялся на дуэли со своим приятелем,  майором Николаем Мартыновым. Но участники происшествия путались в показаниях и явно что-то скрывали. Дуэльный кодекс не был соблюден – на месте отсутствовали врач и транспорт для доставки раненых дуэлянтов в город. Было похоже, что поединок стал прикрытием. Многие из окружения Лермонтова прямо заявляли: поэта убили. Программа «Не факт!» и ее ведущий Арарат Кещян выяснят, что же на самом деле оборвало жизнь Михаила Лермонтова – дуэль или убийство?



Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XWJMyJZciL8

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