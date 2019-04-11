Уроки доброты: Учитель должен быть артистом (Познавательное ТВ, Юрий Куклачёв)

Юрий Куклачёв: Учитель должен быть артистом. Уроки доброты известного артиста. На самом деле учитель – такой же артист, он постоянно выступает перед классом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ARAB_akncnk