Уроки доброты: Учитель должен быть артистом (Познавательное ТВ, Юрий Куклачёв)
Юрий Куклачёв: Учитель должен быть артистом. Уроки доброты известного артиста. На самом деле учитель – такой же артист, он постоянно выступает перед классом.
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Очень неожиданно, познавательно и интересно! Если ребёнок любит учительницу, значит, уважает. Учительница должна быть доброй и примером во всём. “Между котятами и детьми есть много общего, здесь очень близко: на котят нельзя кричать, на детей – тоже, они очень обидчивы, требуют к себе внимания.” “Не надо слушать голос толпы! Не становитесь этой массой бездушной, безмозглой…”Не ходи на совет нечестивых, не сиди в собрании развратителей и не стой на пути грешных.” “Самое главное – сохранить в ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.”