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Аль-Башир все

11:07. 11 апреля 2019 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:


В Судане официально сменилась власть.
Вместо Аль-Башира Суданом теперь будет управлять "Высший временный военный Совет" (предполагается, что его возглавит генерал суданской армии Мустафа Осман аль-Абид).
Ожидается, что будет некий "переходный период" (от нескольких месяцев до года), после которого пройдут досрочные выборы президента + возможно досрочные выборы в парламент, проведение которых обеспечат военные. Весьма возможно, что кто-то из суданских генералов захочет пройти по пути Ас-Сиси.
Главой правительства (как заявляют источники в Суданской Армии) стал начальник штаба армии генерал Кемаль Абдул-Марул. Арестовано более 100 человек из окружения Аль-Башира, включая главу правящей партии, а также некоторые члены правительства.
На улицах Хартума уже начались празднования по поводу ухода Аль-Башира (о чем уже объявили "Рейтер" и "Аль-Аравия"), хотя военные еще не сделали официального заявления, которое ожидается в ближайшие часы.
Руководство оппозиции требует передать власть "временному демократическому совету", но военные предпочитают решать дела передачи власти в более узком кругу.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4912342.html

Метки: аль-башир, Африка, судан

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