Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 февраля 2020

В городах Ирака проходят массовые студенческие демонстрации

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Иран винит США в провале запуска своего спутника

Вчера, 9 февраля, в Иране состоялся запуск национального спутника дистанционного зондирования земли «Зафар», однако, несмотря на удачный пуск, ракете-носителю не удалось доставить космический аппарат на заданную орбиту. Об этом сообщает иранское государственное телевидение. Иранская ракета-носитель «Симорг» успешно стартовала с космодрома имени Имама Хомейни в провинции Семнан, но не смогла набрать необходимую скорость для вывода спутника на нужную высоту. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что неудача произошла из-за США — а именно из-за американских санкций. «В области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями», — отметил Джахроми. Запуск являлся последним в программе, которая, по мнению США, является прикрытием Ирана для разработки баллистических ракет. Тегеран это отрицает. Как сообщала «Русская Весна», сегодня НАСА отменила запуск космического грузовика Cygnus с грузом для МКС за 2 минуты до старта. Читайте также: Роковая встреча: подавленный Лукашенко отказался беседовать с прессой после напряжённой беседы с Путиным

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Военные действия в Йемене не решат проблему

Военные действия в Йемене не решат проблему

На фоне чудовищного разгрома хуситами хадистов и саудитов в Марибе, Судан в очередной раз объявил, что выводит войска из Йемена. На деле, об этом объявляла в прошлом году еще военная хунта, которая начала сокращать участие суданских военных, которые воевали в Йемене за деньги Саудовской Аравии и ОАЭ. Война эта была не очень популярна в Судане, и военная хунта анонсируя вывод войск рассчитывала поднять тем самым свою популярность (спойлер: не вышло). Кредиты, которые Саудовская Аравия и ОАЭ предоставляли военной хунте (уже после свержения Аль-Башира, на стабилизацию ситуации монархии Персидского залива перечисляли значительные суммы) и тот факт, что ее возглавлял генерал, командовавший войсками Судана в Йемене, не помогли удержать Судан в блоке активных участников Йеменской войны.Большие потери, непопулярность войны в самом Судане, деморализующие поражения в Йемене, плюс нестабильность после свержения Аль-Башира – все это привело к тому, что Судан начал отваливаться от саудовской коалиции. Существующее сейчас правительство, где власть с сентября разделена между военными и оппозицией, тем более не заинтересовано в том, чтобы продолжать курс Аль-Башира (даже за деньги) и участвовать в войне, которая превратилась в смертоносное болото, в котором увязла Саудовская Аравия, чьи крики о бесчинствах хуситов все больше напоминают охотника-любителя, который думал на выходных поохотиться на зайцев, но забрел в болото и начал тонуть, оглашая округу своими криками, покуда коварные зайцы палками заталкивают его поглубже.Отсюда и пассажи представителей правительства Судана о том, что "военного решения нет и с этим согласны даже основные участники саудовской коалиции" – толстый намек на ОАЭ. В общем, умывают руки.Свои обязательства Судан считает не то, чтобы выполненными, а просто не актуальными, так как их брал на себя Аль-Башир, который получил небольшой срок за коррупцию и нелегальное хранении большого кол-ва наличных денег в иностранной валюте у себя дома. Мол, с него можете спрашивать, мы к ним никакого отношения не имеем.Поэтому особых отличий от линии военной хунты, у нового правительства Судана нет – контингент продолжат сокращать (RT сообщает, что на начало 2020 года контингент Судана в Йемене сократился с 15 тыс. до 5 тыс.), на фронте суданцев теперь днем с огнем не сыщешь (оставшиеся сидят по тыловым гарнизонам и у побережья), а ведь их пришлось кем-то заменять. Есть еще проблема пленных, которых немало сидит в плену у хуситов, но в случае ухода суданцев из страны, полагаю, с обменом проблем не возникнет. Хуситы всячески подчеркивают, что соблюдают конвенции по обращению с военнопленными и достаточно охотно идут на обмен, когда такая возможность предоставляется.В целом, хуситы смогли пережить самые сложные годы войны и теперь не только бьют саудитов и их марионеток в открытом бою, но и наблюдают, как от саудовской коалиции отваливаются участники интервенции, которые поняли, что победить хуситов военным путем не получится. Как представляется, последний шанс решить дело военным путем и удержать коалицию от распада, был упущен саудитами и эмиратчиками под Ходейдой, которое в свете текущих реалий выглядит чуть ли не генеральным сражением всей войны, результаты которого имели стратегические последствия. Не сумев добиться поставленных оперативных целей в операции "Золотая Победа", Саудовская Аравия не смогла закрыть основной канал поставок вооружений из Ирана в Йемен. Это привело к нарастанию ударов по самой Саудовской Аравии с использованием баллистических ракет и БПЛА, критическому росту потерь на фронтах в самом Йемене (как среди марионеточной армии Хади, так и среди собственных военных), прекращению участия в саудовской коалиции ряда стран (включая США), обострению противоречий среди оставшихся участников анти-хуситской коалиции (что привело к боям между марионетками саудитов и эмиратчиков).В целом, безрадостная для интервентов картина. Суданцы немного запоздало, но раньше некоторых других, покидают тонущий корабль "маленькой победоносной войны в Йемене".

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“На пороге Идлиба”

Большой документальный сюжет (почти 40 минут) военкоров Anna-News о взятии Саракиба и боях на трассе Хама-Алеппо.Как обычно отличный видеоряд и интересные комментарии. Видео 21+.PS. Рашидин-4 постепенно окружают. Район охвачен уже с 3-х сторон. "Хезбалла" при поддержке NDF сегодня вышла к трассе М-5 западнее Рашидина-4. Скорее всего надо будет еще Хан-Асал прихватить, чтобы обеспечить безопасность дороги с запада.В официальном брифинге МО Сирии было объявлено, что за последние дни было освобождено 600 квадратных километров территории и несколько десятков городов и поселков.После взятия Рашидина-4 и зачистки территории вокруг трассы, можно будет сказать, что стратегическая задача решена и главная цель зимнего наступления достигнута.Плюс еще.Трейлер с "Леопардом" севернее Идлиба.Ниже, турецкие колонны, которые спешно выстраивают заслон в районе столицы провинции.Иранские прокси в освобожденном Аль-Иисе.Это иракцы из "Харакат-ан-Нуджба".Наши в Идлибе. Дата и район не указаны, так что не исключено, что фото еще прошлогодние.Наскальная живопись неандертальцев в Саракибе.

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Бойцы сирийской армии обнаружили штаб и подземные сооружения боевиков ХТШ в Серакибе

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