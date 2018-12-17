Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 декабря 2018

13:56. 17 декабря 2018 Просмотров - 431 Нет комментариев Опубликовал:

Конвой Ахрар аль-Шаркия замечен на границе Сирии с Турцией

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

США не помешают турецкому наступлению



Турецкие официальные лица продолжают нагнетать.

Соединённые Штаты не смогут помешать Турции провести операцию в районах Сирии к востоку от Евфрата, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
В Турции осудили реакцию США на готовящуюся операцию в Сирии
«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы. США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия», — приводит слова главы МВД агентство Anadolu.
Он добавил, что США также пытались изолировать Турцию во время операций на севере Ирака и в Африне.
«Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас», — сказал Сойлу.

https://russian.rt.com/world/news/584261-turciya-ssha-mvd – цинк

Эрдоган на очередном митинге высказался короче, заявив, что Турция может начать операцию в Рожаве в любой момент. Чуть позже он дополнил, сославшись на свою беседу с Трампом, которому Эрдоган сообщил "Если они не уйдут, мы их уберем, потому что они нам мешают".
Предупреждения из Евросоюза "не начинать вторжение в Рожаву" в Анкаре по существу проигнорировали.
Можно также отметить заявление министра иностранных дел Турции, который назвал пастора Брансона агентом ЦРУ, фактически указав на причастность США к организации неудачной попытки военного переворота 2016 года.


Барзани заявил, что всерьез обеспокоен за судьбу сирийских курдов.
Обсуждать вариант с переброской Пешмерги в Сирию прилетел один из главных кураторов курдов в Госдепе Бретт Макгерк.

PS. На заглавной фотографии курды копают траншеи и противотанковые рвы на границе с Турцией.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Последствия теракта в Африне

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

До 100 боевых вылетов в сутки: вице-премьер рассказал о работе ВКС РФ в Сирии

До 100 боевых вылетов в сутки: вице-премьер рассказал о работе ВКС РФ в Сирии | Русская весна

До 100 боевых вылетов в сутки совершали самолеты и вертолеты российской группировки в Сирии с авиабазы Хмеймим благодаря налаженной работе инженерных служб, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.

«Силами ПАО „ОАК“ (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ред.), ПАО „Вертолеты России“, КТРВ (Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” — прим. ред.) и других организаций оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники.

Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки», — сказал он.

«В боевых условиях прошли «обкатку» новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях. В частности, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К впервые применялись с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — добавил Борисов.

Читайте также: В Харькове готовятся к авианалёту (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Визит Аль-Башира в Дамаск



В Дамаск с государственным визитом прибыл президент Судана Омар аль-Башир.
Это первый государственный визит в Сирию лидера страны арабского мира с момента начала сирийской войны в 2011 году.
Визиту не помешало даже то, что в Йеменской войне Судан участвует на стороне саудовской коалиции против хуситов и стоящего за ними Ирана, предоставляя (за деньги) Саудовской Аравии и ОАЭ своих военных в качестве дешевой расходной пехоты (потери составили несколько сотен человек).
В Сирии же, президент Судана вовсю рукопожимался с Асадом, которого только ленивый не обвинял в тесных связях с Ираном.
Насчет этого казуса сирийцы шутят, что аль-Башир просто не хочет оказаться на известной картинке, куда заносят жертв "проклятья Асада". Ну а если серьезно, то визит Аль-Башира, на фоне вчерашних заявлений Чавушоглу https://colonelcassad.livejournal.com/4644798.html является характерным маркером того, что все больше стран вынуждены принять реальность, где Асад никуда не ушел.









С учетом тесных связей Судана с Россией (в стране развернуты российские военные советники и инструкторы, а сам Судан используется для поддержки операций в ЦАР), восстановления нормальных отношений с Иорданией (восстановлено сообщение по трассе Дамаск-Амман, частично восстановлено совместное патрулирование границы, усиливаются контакты по дипломатической линии), подготовки к открытию посольства ОАЭ в Дамаске (вопрос в стадии практических согласований) и заявлений турецкого МИД о готовности работать с Асадом в случае его победы на выборах, можно предположить, что идущее восстановление дипломатических позиций Дамаска подготавливает почву к восстановлению членства Сирии в Лиге Арабских Государств.

О том, какую роль играет Россия в восстановлении дипломатических позиций Сирии, лучше всего говорит простой факт, что президента Судана доставили в Дамаск на российском Ту-154.


Рейс из Хартума в Дамаск. На одной из фотографий можно увидеть триколор на борту самолета, на котором прилетел Аль-Башир.
Вполне понятно, что за всем этим стоит огромная дипломатическая работа.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 октября 2018
...урегулировании йеменского кризиса, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов "...безусловного арбитра Персидского залива и Ближнего Востока продолжает слабеть. И этот ...последняя такая попытка со стороны ИГИЛ (теракты в столицах стран воюющих в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 ноября 2018
...вагнеровцев в Сирии». Военные базы на Ближнем Востоке В дополнение... считается истиной в последней инстанции по сирийским вопросам...утилизация ранее захваченных у ИГИЛ* нестандартных взрывных устройств... «фейк-ньюс», фальшивые новости. Причем конструкция «Новой ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 ноября 2018
...прямого противостояния в различных частях Ближнего Востока (Ливан, Сирия, Ирак, Бахрейн и ... Абу-Кемаля, предпочитая использовать ИГИЛ для предотвращения возобновления торговых связей.... Именно эта группировка в последние месяцы отличилась рядом вылазок как...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 декабря 2018
...оружия из Эрбиля в Сирию, поэтому в последние 48 часов турецкая ...прикомандирована к американским контингентам на Ближнем Востоке и обеспечивала ретрансляцию записанных пропагандистских...которые должны были демотивировать боевиков ИГИЛ, склонять их к сдаче или...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>