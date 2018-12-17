Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 декабря 2018
- 18:06 Конвой Ахрар аль-Шаркия замечен на границе Сирии с Турцией.
- 15:38 США не помешают турецкому наступлению.
- 12:16 Последствия теракта в Африне.
- 09:52 До 100 боевых вылетов в сутки: вице-премьер рассказал о работе ВКС РФ в Сирии.
- 07:57 Визит Аль-Башира в Дамаск.
Конвой Ахрар аль-Шаркия замечен на границе Сирии с Турцией
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США не помешают турецкому наступлению
Турецкие официальные лица продолжают нагнетать.
Соединённые Штаты не смогут помешать Турции провести операцию в районах Сирии к востоку от Евфрата, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
В Турции осудили реакцию США на готовящуюся операцию в Сирии
«В Вашингтоне полагали, что смогут нанести удар по Турции руками боевиков, которых готовили американцы. США попытались организовать международное давление на Турцию, но Анкара смогла преодолеть все препятствия», — приводит слова главы МВД агентство Anadolu.
Он добавил, что США также пытались изолировать Турцию во время операций на севере Ирака и в Африне.
«Теперь же Вашингтон пытается предпринять аналогичные шаги к востоку от реки Евфрат. Турция не позволила сделать это ранее, не позволит и сейчас», — сказал Сойлу.
https://russian.rt.com/world/news/584261-turciya-ssha-mvd – цинк
Эрдоган на очередном митинге высказался короче, заявив, что Турция может начать операцию в Рожаве в любой момент. Чуть позже он дополнил, сославшись на свою беседу с Трампом, которому Эрдоган сообщил "Если они не уйдут, мы их уберем, потому что они нам мешают".
Предупреждения из Евросоюза "не начинать вторжение в Рожаву" в Анкаре по существу проигнорировали.
Можно также отметить заявление министра иностранных дел Турции, который назвал пастора Брансона агентом ЦРУ, фактически указав на причастность США к организации неудачной попытки военного переворота 2016 года.
Барзани заявил, что всерьез обеспокоен за судьбу сирийских курдов.
Обсуждать вариант с переброской Пешмерги в Сирию прилетел один из главных кураторов курдов в Госдепе Бретт Макгерк.
PS. На заглавной фотографии курды копают траншеи и противотанковые рвы на границе с Турцией.
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Последствия теракта в Африне
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До 100 боевых вылетов в сутки: вице-премьер рассказал о работе ВКС РФ в Сирии
До 100 боевых вылетов в сутки совершали самолеты и вертолеты российской группировки в Сирии с авиабазы Хмеймим благодаря налаженной работе инженерных служб, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
«Силами ПАО „ОАК“ (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ред.), ПАО „Вертолеты России“, КТРВ (Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” — прим. ред.) и других организаций оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники.
Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки», — сказал он.
«В боевых условиях прошли «обкатку» новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях. В частности, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К впервые применялись с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — добавил Борисов.
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Визит Аль-Башира в Дамаск
В Дамаск с государственным визитом прибыл президент Судана Омар аль-Башир.
Это первый государственный визит в Сирию лидера страны арабского мира с момента начала сирийской войны в 2011 году.
Визиту не помешало даже то, что в Йеменской войне Судан участвует на стороне саудовской коалиции против хуситов и стоящего за ними Ирана, предоставляя (за деньги) Саудовской Аравии и ОАЭ своих военных в качестве дешевой расходной пехоты (потери составили несколько сотен человек).
В Сирии же, президент Судана вовсю рукопожимался с Асадом, которого только ленивый не обвинял в тесных связях с Ираном.
Насчет этого казуса сирийцы шутят, что аль-Башир просто не хочет оказаться на известной картинке, куда заносят жертв "проклятья Асада". Ну а если серьезно, то визит Аль-Башира, на фоне вчерашних заявлений Чавушоглу https://colonelcassad.livejournal.com/4644798.html является характерным маркером того, что все больше стран вынуждены принять реальность, где Асад никуда не ушел.
С учетом тесных связей Судана с Россией (в стране развернуты российские военные советники и инструкторы, а сам Судан используется для поддержки операций в ЦАР), восстановления нормальных отношений с Иорданией (восстановлено сообщение по трассе Дамаск-Амман, частично восстановлено совместное патрулирование границы, усиливаются контакты по дипломатической линии), подготовки к открытию посольства ОАЭ в Дамаске (вопрос в стадии практических согласований) и заявлений турецкого МИД о готовности работать с Асадом в случае его победы на выборах, можно предположить, что идущее восстановление дипломатических позиций Дамаска подготавливает почву к восстановлению членства Сирии в Лиге Арабских Государств.
О том, какую роль играет Россия в восстановлении дипломатических позиций Сирии, лучше всего говорит простой факт, что президента Судана доставили в Дамаск на российском Ту-154.
Рейс из Хартума в Дамаск. На одной из фотографий можно увидеть триколор на борту самолета, на котором прилетел Аль-Башир.
Вполне понятно, что за всем этим стоит огромная дипломатическая работа.
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