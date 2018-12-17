Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 декабря 2018

До 100 боевых вылетов в сутки совершали самолеты и вертолеты российской группировки в Сирии с авиабазы Хмеймим благодаря налаженной работе инженерных служб, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.

«Силами ПАО „ОАК“ (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ред.), ПАО „Вертолеты России“, КТРВ (Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” — прим. ред.) и других организаций оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Хмеймим была развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники.

Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до 100 вылетов в сутки, то есть до трех самолетовылетов в сутки», — сказал он.

«В боевых условиях прошли «обкатку» новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях. В частности, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К впервые применялись с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — добавил Борисов.

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