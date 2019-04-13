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Искоренить все связанное с Аль-Баширом

20:35. 13 апреля 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:


В Судане сегодня снова сменилась власть.
Министр обороны бин Ауф подал в отставку и его место в качестве главы переходного совета занял генеральный инспектор вооруженных сил генерал Аль-Бурхан.
Вместе с бин-Ауфом, который правил Суданом чуть более суток, в отставку подал и глава разведывательной службы.
Новый глава Судана тесно связан с Саудовской Аравией и приниал участие в руководстве суданскими наемниками в ходе Йеменской войны, для которой саудиты закупали пушечное мясо в Судане.



Новый генерал в качестве послабления отменил комендантский час и пообещал "искоренить все связанное с режимом Аль-Башира", обещая серьезно реформировать государственные институты и убрать от власти наиболее одиозные фигуры связанные с Аль-Баширом (толстый намек на подавшего в отставку бин Ауфа и начальника разведки).
Но двухлетний переходный период оставил, хотя оппозиция требовала и требует, чтобы было не более полугода или лучше вообще сразу передать власть ей.
В качестве уступки военные готовы привлечь в переходное правительство гражданских лиц и освободить всех задержанных в рамках чрезвычайных законов принятых в последние месяцы правления Аль-Башира.
Тем не менее, протесты в Хартуме продолжаются, в том числе и у здания министерства обороны.



























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4917909.html

Метки: аль-башир, Африка, военный переворот, карикатуры, саудовская аравия, судан, юмор

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