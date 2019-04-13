Искоренить все связанное с Аль-Баширом

В Судане сегодня снова сменилась власть.Министр обороны бин Ауф подал в отставку и его место в качестве главы переходного совета занял генеральный инспектор вооруженных сил генерал Аль-Бурхан.Вместе с бин-Ауфом, который правил Суданом чуть более суток, в отставку подал и глава разведывательной службы.Новый глава Судана тесно связан с Саудовской Аравией и приниал участие в руководстве суданскими наемниками в ходе Йеменской войны, для которой саудиты закупали пушечное мясо в Судане.Новый генерал в качестве послабления отменил комендантский час и пообещал "искоренить все связанное с режимом Аль-Башира", обещая серьезно реформировать государственные институты и убрать от власти наиболее одиозные фигуры связанные с Аль-Баширом (толстый намек на подавшего в отставку бин Ауфа и начальника разведки).Но двухлетний переходный период оставил, хотя оппозиция требовала и требует, чтобы было не более полугода или лучше вообще сразу передать власть ей.В качестве уступки военные готовы привлечь в переходное правительство гражданских лиц и освободить всех задержанных в рамках чрезвычайных законов принятых в последние месяцы правления Аль-Башира.Тем не менее, протесты в Хартуме продолжаются, в том числе и у здания министерства обороны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4917909.html