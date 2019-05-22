Кто стоял за свержением президента в Судане
Наше время характеризуется огромным потоком новостей, их быстрым переключением и полной «забывчивостью» основных СМИ – о чем они писали месяц назад.
Однако некоторые темы требуют работы над ошибками, требуют досконального анализа и полного «Разбора полетов».
Напомню, о чем идет речь. Совсем недавно шутили, что после Венесуэлы, где провалился проамериканский госпереворот, можно говорить, что США разучились делать эти самые перевороты. Уж больно неуклюже у них все там «не получается» уже несколько месяцев.
Не надо забывать, что в процессе попыток сместить неугодного Мадуро в Каракасе Штаты сумели свергнуть президента Судана.
О том, что именно американский след четко виден в «народном возмущении» и взятии армией власти в этой африканской стране, я писал сразу по горячим следам – в середине апреля 2019 года.
Прошел ещё один месяц, и теперь можно с уверенностью говорить, что переворот в Судане — дело рук Вашингтона. Так что ребята из ЦРУ не совсем потеряли свое ремесло.
О подробностях произошедшего в Хартуме в масштабном расследовании РИА ФАН…
Источник: РИА ФАН
Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
Пассивность правительства и неприкрытое иностранное вмешательство. Как мирный протест суданского народа попытались использовать в своих целях США, Великобритания и другие союзные им государства, — читайте в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН).
Российские специалисты из Фонда защиты национальных ценностей неоднократно предупреждали президента Омара аль-Башира об угрозе революции в Судане, если тот не начнет работать на преодоление начинавшегося экономического кризиса. Четкие рекомендации россиян остались проигнорированы, время было упущено, и во второй половине декабря 2018 года в Судане начались «хлебные митинги».
Изначально люди вышли на улицы в знак протеста против повышения цен на хлеб. Однако мирные демонстрации из-за действий провокаторов быстро переросли в беспорядки и погромы с требованием свержения действующего правительства страны.
Буквально через несколько дней после начала протесты сошли на нет, поскольку президент Судана Омар аль-Башир все же стал предпринимать активные действия, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране.
Тем не менее 4 апреля 2019 года протесты вспыхнули с новой силой, и 11-го числа в результате «революции барабанов» Омар аль-Башир был отправлен в отставку и взят под домашний арест. Как передают корреспонденты ФАН, народ Судана считает это своей собственной победой, однако мы решили узнать, что на самом деле привело к текущей ситуации в этой африканской стране.
Российские эксперты предупреждали
Начиная с мая 2018 года российские специалисты из Фонда защиты национальных ценностей вели работу в Республике Судан. После трех месяцев наблюдений и исследований, в августе того же года руководству страны были представлены обзорные материалы об удручающем состоянии экономики, которое может привести к революции. Российские специалисты дали властям главный совет: политическая элита должна перестать расхищать бюджет.
Как поделился с ФАН источник, знакомый с ситуацией, по оценкам российских политологов, в ближайшие 6-12 месяцев кризис мог усилиться, что в конечном итоге и случилось.
Однако, по словам источника ФАН, 10 сентября новый кабинет министров не принял рекомендации о быстром проведении реформ, таких как либерализация обменного курса национальной валюты, реформирование системы государственных субсидий и переход на оказание адресной помощи, ужесточение контроля над добычей и экспортом золота и таможней. Также предлагалось ограничить участие местных спецслужб в экономике государства, пересмотреть налоговые льготы и провести программы амнистии капитала. Кроме этого, рекомендовалось облегчить бюрократические процедуры для ведения бизнеса.
По словам собеседника ФАН, российские эксперты предлагали на пост министра финансов и экономического развития либерального экономиста Тарика Шелаби, который разделял необходимость срочного проведения реформ, имел хорошее образование и опыт работы в условиях развитой рыночной экономики. Но вместо него на должность был поставлен Мутаз Муса, который совмещал её с должностью премьер-министра.
Поскольку ни одна из рекомендаций не была принята, а пассивная работа кабинета министров привела к стремительному ухудшению ситуации, в феврале 2019 года Омар аль-Башир распустил правительство. Однако исправить положение в Судане это уже не смогло.
К усугублению политического кризиса, который начался из-за нежелания суданского руководства прислушиваться к российским специалистам, подключились западные страны, своим неприкрытым вмешательством доведя ситуацию до свержения президента.
Работа западных политтехнологов
Федеральное агентство новостей ранее уже неоднократно сообщало о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела Судана, которые в итоге и привели к отставке Омара аль-Башира.
Во время декабрьских демонстраций, и это недавно подтвердил Фонд защиты национальных ценностей, четко прослеживалась работа западных политтехнологов, которые создавали позитивные образы «оппозиционеров» и протестующих, обеспечивали демонстрации финансовой, технической и информационной поддержкой.
Так, например, в среде митингующих и социальных сетях массово распространялись способы обхода блокировки в Интернете, а также контакты телеканала CNN, газеты The New York Times и британской медиакомпании «Би-Би-Си».
Подробнее об этом можно прочитать в материале ФАН «Беспорядки в Судане: «народный» бунт по указке соседей».
Уже тогда стало очевидно, что декабрьские события в Судане были выгодны западным странам, а также их союзникам в арабском мире в лице Саудовской Аравии.
Символы протеста
В расследовании о провале США на мадагаскарских выборах Федеральное агентство новостей уже отмечало, что на митингах в Судане использовался так называемый «кулак Сороса и его вариации — главные символы «цветных революций» и признаки западного вмешательства.
Подробнее читайте в расследовании ФАН по ссылке.
Но, как мы уже сказали выше, кроме старых наработок, западные политтехнологи создавали нужные им образы и из самих протестующих.
Если в декабре таким образом стал безымянный протестующий с камнем в руке и двумя поднятыми пальцами («рука победы»), то во время апрельских акций к формированию позитивного образа «революции» в Судане западные специалисты подошли более тщательно.
Суданская «Статуя Свободы»
8 апреля в самый разгар митинговой активности в социальной сети Twitter начинает расходиться фотография девушки по имени Алаа Салах.
В момент подозрительно удачного снимка она стоит в белой одежде на крыше автомобиля и поет вместе с обступившими её протестующими «революционную» песню, которая была популярна среди суданцев во время демонстраций в 2018 году, а также беспорядков в сентябре 2013-го.
На видео отчетливо слышно повторяющееся слово thoura, что в переводе с арабского означает «революция». Как становится понятно из той же видеозаписи, пела Салах не впервые, однако именно за несколько дней до отставки Омара аль-Башира образ девушки становится главным символом протестов в Судане. Ее фото, а также рисунки с ней стали массово публиковаться в социальных сетях с подписями «женщина в белом», «статуя Свободы Судана», «икона Судана».
Изображение Алаа Салах быстро стало вирусным. Одна из первых его публикаций собрала на момент написания материала 20 тысяч ретвитов и 69 тысяч отметок «Мне нравится». Однако произошло это не случайно.
Слишком много совпадений
В раскрутке образа и личности девушки активно участвовали западные СМИ, среди которых были «Би-Би-Си», RFI, France 24, CNN, а издание The Guardian и вовсе взяло у Салах интервью в день отставки Аль-Башира.
Наряд Алаа Салах отличается от одежды других протестующих, что хорошо видно на групповых фотографиях. Как пишет местный источник в Twitter, костюм отсылает к «одежде, которую носили мамы и бабушки в 60-х, 70-х и 80-х. Они так одевались во время марша по улицам, протестуя против предыдущих военных диктатур». Это указывает на то, что с молодой девушкой работали специалисты по имиджу.
Почерк западных политтехнологов прослеживается и в том, что символом «революции» в мусульманской стране была выбрана девушка.
Об этом рассказал нам источник среди оппозиции, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, общество Судана в силу своих традиций и религии никогда бы не признало Алаа Салах символом «революции» без стимула извне.
Обращает на себя внимание и тот факт, что аккаунт «революционерки» в Twitter, где она тут же стала звездой, был создан 8 апреля, хотя, по ее же словам, она участвует в «революции» с самого её начала — 19 декабря 2018 года.
Даже после того, как в отставку один за одним были отправлены президент Омар аль-Башир и бывший глава Переходного военного совета Авад бин-Ауф, «символ суданской революции» продолжает раскручиваться в социальных сетях. Скорее всего, Алаа Салах ещё только предстоит исполнить свое главное предназначение, которое ей приготовили западные политтехнологи.
Однако есть и более очевидные признаки иностранного вмешательства во внутренние дела Судана. Подавляющее большинство суданских оппозиционеров, которые призывали «свергнуть режим Омара аль-Башира», либо открыто сотрудничали с западными странами, либо проживают на их территории постоянно.
Провокаторы и главари
Одной из политических сил, которая стояла за организацией протестов в Судане, была партия «Суданский конгресс». Данную организацию нельзя назвать многочисленной, однако она обладает разветвленной структурой с представителями во всех штатах страны и была создана на базе студенческих организаций, участвовавших в массовых волнениях 1985 года, в ходе которых был отправлен в отставку президент Джаафар Нимейри.
Активисты «Суданского конгресса» проходят «тренинги по подготовке политических кадров» и участвуют в выездных семинарах на территории европейских государств. Организуют их Westminster Foundation for Democracy (WFD) и Conflict Dynamics International (CDI). Первая — финансируется за счет бюджета Великобритании через министерство иностранных дел и UKAID. Вторая — некоммерческая организация, зарегистрированная в американском Кембридже.
По информации, опубликованной на сайте CDI осенью 2018 года (митинги начались в декабре), в Судане были подготовлены более 75 молодых людей для «реализации идей политических реформ».
По имеющимся у ФАН сведениям, в их числе были те самые провокаторы, которые провоцировали беспорядки во время декабрьских митингов.
Именно тогда за призывы свергнуть Омара аль-Башира был арестован председатель «Суданского конгресса» Омар Юсуф аль-Дигейр.
Официальное сообщество партии в Facebook управляется из нескольких стран. Среди администраторов 5 — из Великобритании, 3 — из Франции, 3 — из Саудовской Аравии, 1 — из Австралии, 1 — из Ирландии. Местоположение одного из модераторов скрыто.
Партия «Суданского конгресса» поддерживала и другую управляемую из-за рубежа оппозиционную политическую силу — «Суданскую ассоциацию профессионалов».
Профессионалы из-за рубежа
«Суданская ассоциация профессионалов» (САП), являясь фактически неправительственной профсоюзной организацией, также внесла свой вклад в свержение Омара аль-Башира.
При этом один из видных членов САП, Мухаммад Аль-Асбат Ахмад, с 2015 года проживает в Париже, что не мешает ему рассказывать Западу о ситуации в Судане и участвовать в политической жизни своей страны.
В качестве члена «Ассоциации суданских профессионалов» он заявил, что Ассоциация имеет своей целью «свергнуть режим», и призвал продолжать мирные демонстрации до «победного конца».
Другой видный функционер «Суданской ассоциации профессионалов» Хаджа Фадуль Курундес, которая представляет «Ассоциацию учителей», входящую в САП, долгое время проживала в Великобритании. Сейчас она — один из спикеров «Ассоциации».
Примечательно, что только один администратор сообщества САП в Facebook проживает на территории Судана. Двое находятся в Великобритании, один в Кении, один в Саудовской Аравии, один в США. Как и в случае с «Суданским конгрессом», среди модераторов группы «Суданской ассоциации профессионалов» есть тот, кто скрыл свое местоположение.
Местоположение скрыто
Похожую ситуацию можно наблюдать и в группе оппозиционной партии «Умма», возглавляемой Садыком аль-Махди.
Администраторов из Саудовской Аравии — 12, из США — 3, из Великобритании — 1. Как и в двух предыдущих, один из «модераторов» скрыл свое местоположение. Больше похоже на закономерность, чем на совпадение.
Примечательно, что глава «Уммы» Садык аль-Махди учился в Оксфорде, потом долгое время жил в Великобритании, а в марте 2018-го ездил во Францию. Поэтому довольно подозрительным выглядит тот факт, что, вернувшись в Судан с началом декабрьских демонстраций, аль-Махди фактически возглавил протесты.
Удаленный доступ к протестам
Среди протестных сообществ в Facebook встречаются и такие, где вообще нет администраторов, проживающих на территории Судана. Так, например, группы движения «Суданское гражданское неповиновение 27 ноября» модерируются из США, Великобритании и других неафриканских стран.
«Заграница нам поможет»
Протесты в Судане поддерживались из-за границы и в офлайн-режиме. С началом декабрьских митингов акции в поддержку протестующих прошли у суданских посольств одновременно в нескольких странах: США, Великобритании, Германии, Франции и так далее. У посольства в Вашингтоне акции продолжаются и сейчас. Хотя, казалось бы, цели «революции» достигнуты.
Данные акции носили скорее пропагандистский характер и были направлены в первую очередь на «внутреннего потребителя» в западных государствах, потому что вкупе с уже созданной нужной картинкой в СМИ производили нужный информационный фон для возможных последующих действий Запада в отношении Судана.
Таким образом, несмотря на то что народ Судана считает отставку Омара аль-Башира своей победой, а переход власти прошел бескровно, вмешательство США, Великобритании и союзных им государств очевидно. Вполне вероятно, что создавшаяся в африканской республике ситуация — это только первый этап масштабного плана Запада по усилению своего влияния в Судане, который в силу своего расположения является ключом ко всему региону.
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны. В настоящий момент мы готовим к публикации вторую часть нашего расследования, которая будет содержать неопровержимые доказательства подкупа протестующих и координации демонстрантов через британское посольство в Хартуме.
Отдел расследований ФАН
Продолжение:
Источник: РИА ФАН
Анатомия суданского протеста: как западные дипломаты и НКО свергали Омара аль-Башира
Федеральное агентство новостей продолжает расследование об иностранном вмешательстве в дела Судана. В новой части расследования ФАН публикует документы и свидетельства участия иностранных НКО и сотрудников посольств в суданской революции.
Протесты в Судане, начавшиеся в декабре прошлого года, вспыхнули с новой силой в апреле 2019-го и привели к свержению президента Омара аль-Башира. Несмотря на то, что предпосылками к этому стало нежелание суданского правительства проводить экономические реформы в стране, реальными режиссерами так называемой революции барабанов в Судане был Коллективный Запад.
В прошлой части расследования ФАН мы уже писали о том, как западные политтехнологи использовали символику «цветных революций» и образы митингующих в целях пропаганды протестной деятельности. В частности, Федеральное агентство новостей доказало, что образ суданской девушки Алаа Салах был искусственно создан и раскручен с помощью западных СМИ.
Кроме этого, нами было обнаружено, что все основные сообщества протестующих в Facebook администрируют модераторы из-за рубежа, что соответствует биографии главных лиц «суданской революции», которые либо долгое время жили в западных странах, либо проживают там постоянно.
Однако этим иностранное вмешательство в дела Судана не ограничилось.
Протесты в Судане (недорого)
Источник Федерального агентства новостей в среде суданских протестующих прислал нам фотографию внутреннего документа оппозиционной «Суданской Ассоциации Профессионалов» (Sudanese Professionals Association, S.P.A.). Из него следует, что неназванные «британские НКО» согласились помочь протестующим от «САП», «предоставив финансовую помощь» в размере 5 долларов США каждому, кто вышел бы на демонстрации, проходившие с 18 по 22 декабря 2018 года.
Сумма денежного вознаграждения за участие в протестах удваивалась, если демонстранты попадали на фото иностранной прессы, и утраивалась в случае задержания Мухабаратом. Травмы и ранения оплачивались в размере 20 долларов США.
Однако, как утверждает источник ФАН, заявленные суммы никому так и не были выплачены, что многие связывали с арестом лица, отвечавшего за исполнение описанных в документе условий. Его личность наш собеседник предпочел не раскрывать.
Однако, по некоторым данным, им может оказаться пресс-секретарь «Суданской Ассоциации Профессионалов» Мохамед Наджи аль-Асам.
Ни от кого не скрываясь
4 января 2019 года пресс-секретарь САП Мохамед Наджи аль-Асам был арестован за призывы к свержению суданского правительства и антигосударственную деятельность. Выйти на свободу ему удалось только в день отставки Омара аль-Башира 11 апреля.
Уже 13 апреля он вошел в переговорную группу суданской оппозиции, а 18 апреля открыто встретился с послом Великобритании в Хартуме Ирфаном Сиддиком.
«Позитивная встреча с Мохамедом Наджи аль-Асамом из «Суданской Ассоциации Профессионалов» по обсуждению необходимости перехода к гражданской власти в Судане», — написал в своем Twitter посол Великобритании.
Стоит отметить, что 25 апреля демонстранты осаждали посольство Египта из-за одних только неподтвержденных слухов о том, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси собирается отправить переговорную группу в Республику.
Наши источники в Судане говорят о том, что протестующие крайне негативно относятся к переговорам с иностранными послами и дипломатами, так как при фактическом отсутствии власти во время переходного периода никто не имеет права заключать какие бы то ни было договоренности.
Хартум остался без печенья
Не только посол Великобритании Ирфан Сиддик встречался с суданскими демонстрантами и их лидерами.
3 мая источник в Twitter опубликовал фотографии, на которых запечатлены представители иностранных посольств в Хартуме во время посещения всеобщей забастовки перед Генштабом, основным местом проведения демонстраций.
В толпе митингующих были замечены, например, посол Нидерландов Карин Бювен, британский дипломат Дэвид Лейлотт, а также сотрудник старшей дипломатической службы США Стивен Кутсис.
Последний ранее работал в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что вмешательство США во внутренние дела этих стран привело к катастрофическим последствиям. Вторжение американцев в Ирак стало основной причиной возникновения международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ). А спровоцированная Западом «арабская весна» в Сирии запустила многолетнюю гражданскую войну и позволила развернуть в этой стране оккупационные войска США.
Присутствие западных политиков и дипломатов на протестах напоминает события на Украине в 2013 году, когда официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане.
Отметим и тот факт, что дипломаты спокойно ходят в толпе митингующих, хотя на сайте посольства США в Хартуме имеется рекомендация избегать мест демонстраций и толп протестующих.
Но самое главное: присутствие на митингах иностранных дипломатов означает, что Запад одобряет свержение Омара аль-Башира.
Кто ведет переговоры
Но вернемся к переговорной группе, в которую вошел Мохамед Наджи аль-Асам, поддерживающий контакты с британским послом. 27 апреля шесть представителей оппозиции встретились с руководством Военного Переходного Совета. И хотя переговоры проходили в закрытом режиме, сам факт их проведения дает достаточно информации.
Особого внимания заслуживают связи оппозиционеров, которые вошли в переговорную группу, со странами Запада. Так, например, Омар Юсуф аль-Дигейр является председателем партии «Суданский Конгресс», которая, как мы уже писали в первой части нашего расследования, открыто поддерживается западными организациями Westminster Foundationfor Democracy (WFD) и Conflict Dynamics International (CDI). Более того, его тоже навещали иностранные послы после освобождения из тюрьмы.
Другая оппозиционерка, участвовавшая в переговорах, — Марьям аль-Махди, дочь Садика Аль-Махди, долгое время проживавшего в Великобритании и вернувшегося в Судан непосредственно перед началом декабрьских митингов. И это только те, чьи связи с Западом очевидны и никем не особенно не скрываются.
«Темные лошадки»
Гораздо интересней, тот факт, что Хейдар ас-Сафи вошел в состав переговорной группы вопреки воле оппозиционной «Республиканской партии Судана», где он, по крайней мере до последнего времени, являлся секретарем по политическим вопросам.
28 апреля Генеральный секретарь «Республиканской партии» Асма Махмуд Таха выпустила заявление, что Хейдар ас-Сафи может лишиться из-за этого членства в партии.
«Любая позиция, которой придерживается профессор Хейдар аль-Сафи на этих переговорах, вовсе не отражает позицию Республиканской партии», — говорится в заявлении.
Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, Хейдар ас-Сафи пошел на этот шаг после встречи с неназванным европейцем. Вероятнее всего, оппозиционер стал креатурой Великобритании.
Нельзя утверждать и что два оставшихся члена переговорной делегации, Глава суданской партии Баас Али Ар-Рих Ас-Санхури, который так же, как Мохамед Наджи аль-Асам и Хейдар ас-Сафи, был задержан 25 декабря 2018 года, и некий Айман Халид являются самостоятельными фигурами.
Дело в том, что Айман Халид неизвестен даже самим суданцам. Наши источники в Судане говорили о нем лишь общие слова. Этот человек не существует в информационной повестке, суданцы его не знают, не знают даже, молод он или стар, не говоря уже о том, какое право он имеет представлять суданцев на каких-либо переговорах.
Присутствие главы суданского отделения партии Баас Али Ар-Рих Ас-Санхури также выглядит довольно странным. Современное представительство Баас в Судане – лишь бледная тень старых баасистов. Партия неоднократно раскалывалась, члены частично переметнулись в Суданскую коммунистическую партию, частично – в панафриканские движения, и лишь малая часть осталась в рядах суданской ячейке иракской Баас.
Источники ФАН среди протестующих отмечают, что, как и суданские коммунисты, за организацией провокаций могли стоять баасисты, поскольку во время предыдущих протестов социалистические партии активно сотрудничали.
Из этого всего следует, что основным бенефициаром протестов в Судане, несмотря на очевидное вмешательство и других западных стран, является Великобритания.
Судан длительное время был подконтролен Британской империи. С 1899 года по 1956, более полувека, вместо суверенного государства существовал кондоминиум Египта и Великобритании. Из страны выкачивались ресурсы, а суданские солдаты участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии и Тунисе на стороне британских войск против гитлеровской коалиции.
Сейчас Британия всеми силами пытается вернуть международное влияние, участвуя в сомнительных революционных авантюрах на территории своих бывших колоний. Особенно это важно на фоне грядущего Brexit, который несет как экономические издержки, которые можно нивелировать за счет новых-старых колоний, так и репетиционные потери, отыграть которые хотя бы на внутреннем поле поможет восстановление хотя бы части колониальных владений.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103970
Опять злые америкосы, да уж.
Вот этот черт Башир сидел в кресле президента с 1993 года, наверно и сдохнуть собирался в нем. Хлебососы похоже забыли упомянуть об этом факте.