Кто стоял за свержением президента в Судане

Наше время характеризуется огромным потоком новостей, их быстрым переключением и полной «забывчивостью» основных СМИ – о чем они писали месяц назад.

Однако некоторые темы требуют работы над ошибками, требуют досконального анализа и полного «Разбора полетов».

Напомню, о чем идет речь. Совсем недавно шутили, что после Венесуэлы, где провалился проамериканский госпереворот, можно говорить, что США разучились делать эти самые перевороты. Уж больно неуклюже у них все там «не получается» уже несколько месяцев.

Не надо забывать, что в процессе попыток сместить неугодного Мадуро в Каракасе Штаты сумели свергнуть президента Судана.

О том, что именно американский след четко виден в «народном возмущении» и взятии армией власти в этой африканской стране, я писал сразу по горячим следам – в середине апреля 2019 года.

Прошел ещё один месяц, и теперь можно с уверенностью говорить, что переворот в Судане — дело рук Вашингтона. Так что ребята из ЦРУ не совсем потеряли свое ремесло.

О подробностях произошедшего в Хартуме в масштабном расследовании РИА ФАН…

Продолжение:

Источник: РИА ФАН Анатомия суданского протеста: как западные дипломаты и НКО свергали Омара аль-Башира Федеральное агентство новостей продолжает расследование об иностранном вмешательстве в дела Судана. В новой части расследования ФАН публикует документы и свидетельства участия иностранных НКО и сотрудников посольств в суданской революции. Протесты в Судане, начавшиеся в декабре прошлого года, вспыхнули с новой силой в апреле 2019-го и привели к свержению президента Омара аль-Башира. Несмотря на то, что предпосылками к этому стало нежелание суданского правительства проводить экономические реформы в стране, реальными режиссерами так называемой революции барабанов в Судане был Коллективный Запад. В прошлой части расследования ФАН мы уже писали о том, как западные политтехнологи использовали символику «цветных революций» и образы митингующих в целях пропаганды протестной деятельности. В частности, Федеральное агентство новостей доказало, что образ суданской девушки Алаа Салах был искусственно создан и раскручен с помощью западных СМИ. Кроме этого, нами было обнаружено, что все основные сообщества протестующих в Facebook администрируют модераторы из-за рубежа, что соответствует биографии главных лиц «суданской революции», которые либо долгое время жили в западных странах, либо проживают там постоянно. Однако этим иностранное вмешательство в дела Судана не ограничилось. Протесты в Судане (недорого) Источник Федерального агентства новостей в среде суданских протестующих прислал нам фотографию внутреннего документа оппозиционной «Суданской Ассоциации Профессионалов» (Sudanese Professionals Association, S.P.A.). Из него следует, что неназванные «британские НКО» согласились помочь протестующим от «САП», «предоставив финансовую помощь» в размере 5 долларов США каждому, кто вышел бы на демонстрации, проходившие с 18 по 22 декабря 2018 года. Сумма денежного вознаграждения за участие в протестах удваивалась, если демонстранты попадали на фото иностранной прессы, и утраивалась в случае задержания Мухабаратом. Травмы и ранения оплачивались в размере 20 долларов США. Однако, как утверждает источник ФАН, заявленные суммы никому так и не были выплачены, что многие связывали с арестом лица, отвечавшего за исполнение описанных в документе условий. Его личность наш собеседник предпочел не раскрывать. Однако, по некоторым данным, им может оказаться пресс-секретарь «Суданской Ассоциации Профессионалов» Мохамед Наджи аль-Асам. Ни от кого не скрываясь 4 января 2019 года пресс-секретарь САП Мохамед Наджи аль-Асам был арестован за призывы к свержению суданского правительства и антигосударственную деятельность. Выйти на свободу ему удалось только в день отставки Омара аль-Башира 11 апреля. Уже 13 апреля он вошел в переговорную группу суданской оппозиции, а 18 апреля открыто встретился с послом Великобритании в Хартуме Ирфаном Сиддиком. «Позитивная встреча с Мохамедом Наджи аль-Асамом из «Суданской Ассоциации Профессионалов» по обсуждению необходимости перехода к гражданской власти в Судане», — написал в своем Twitter посол Великобритании. Стоит отметить, что 25 апреля демонстранты осаждали посольство Египта из-за одних только неподтвержденных слухов о том, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси собирается отправить переговорную группу в Республику. Наши источники в Судане говорят о том, что протестующие крайне негативно относятся к переговорам с иностранными послами и дипломатами, так как при фактическом отсутствии власти во время переходного периода никто не имеет права заключать какие бы то ни было договоренности. Хартум остался без печенья Не только посол Великобритании Ирфан Сиддик встречался с суданскими демонстрантами и их лидерами. 3 мая источник в Twitter опубликовал фотографии, на которых запечатлены представители иностранных посольств в Хартуме во время посещения всеобщей забастовки перед Генштабом, основным местом проведения демонстраций. В толпе митингующих были замечены, например, посол Нидерландов Карин Бювен, британский дипломат Дэвид Лейлотт, а также сотрудник старшей дипломатической службы США Стивен Кутсис. Последний ранее работал в Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что вмешательство США во внутренние дела этих стран привело к катастрофическим последствиям. Вторжение американцев в Ирак стало основной причиной возникновения международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено в РФ). А спровоцированная Западом «арабская весна» в Сирии запустила многолетнюю гражданскую войну и позволила развернуть в этой стране оккупационные войска США. Присутствие западных политиков и дипломатов на протестах напоминает события на Украине в 2013 году, когда официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд раздавала печенье на Майдане. Отметим и тот факт, что дипломаты спокойно ходят в толпе митингующих, хотя на сайте посольства США в Хартуме имеется рекомендация избегать мест демонстраций и толп протестующих. Но самое главное: присутствие на митингах иностранных дипломатов означает, что Запад одобряет свержение Омара аль-Башира. Кто ведет переговоры Но вернемся к переговорной группе, в которую вошел Мохамед Наджи аль-Асам, поддерживающий контакты с британским послом. 27 апреля шесть представителей оппозиции встретились с руководством Военного Переходного Совета. И хотя переговоры проходили в закрытом режиме, сам факт их проведения дает достаточно информации. Особого внимания заслуживают связи оппозиционеров, которые вошли в переговорную группу, со странами Запада. Так, например, Омар Юсуф аль-Дигейр является председателем партии «Суданский Конгресс», которая, как мы уже писали в первой части нашего расследования, открыто поддерживается западными организациями Westminster Foundationfor Democracy (WFD) и Conflict Dynamics International (CDI). Более того, его тоже навещали иностранные послы после освобождения из тюрьмы. Другая оппозиционерка, участвовавшая в переговорах, — Марьям аль-Махди, дочь Садика Аль-Махди, долгое время проживавшего в Великобритании и вернувшегося в Судан непосредственно перед началом декабрьских митингов. И это только те, чьи связи с Западом очевидны и никем не особенно не скрываются. «Темные лошадки» Гораздо интересней, тот факт, что Хейдар ас-Сафи вошел в состав переговорной группы вопреки воле оппозиционной «Республиканской партии Судана», где он, по крайней мере до последнего времени, являлся секретарем по политическим вопросам. 28 апреля Генеральный секретарь «Республиканской партии» Асма Махмуд Таха выпустила заявление, что Хейдар ас-Сафи может лишиться из-за этого членства в партии. «Любая позиция, которой придерживается профессор Хейдар аль-Сафи на этих переговорах, вовсе не отражает позицию Республиканской партии», — говорится в заявлении. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, Хейдар ас-Сафи пошел на этот шаг после встречи с неназванным европейцем. Вероятнее всего, оппозиционер стал креатурой Великобритании. Нельзя утверждать и что два оставшихся члена переговорной делегации, Глава суданской партии Баас Али Ар-Рих Ас-Санхури, который так же, как Мохамед Наджи аль-Асам и Хейдар ас-Сафи, был задержан 25 декабря 2018 года, и некий Айман Халид являются самостоятельными фигурами. Дело в том, что Айман Халид неизвестен даже самим суданцам. Наши источники в Судане говорили о нем лишь общие слова. Этот человек не существует в информационной повестке, суданцы его не знают, не знают даже, молод он или стар, не говоря уже о том, какое право он имеет представлять суданцев на каких-либо переговорах. Присутствие главы суданского отделения партии Баас Али Ар-Рих Ас-Санхури также выглядит довольно странным. Современное представительство Баас в Судане – лишь бледная тень старых баасистов. Партия неоднократно раскалывалась, члены частично переметнулись в Суданскую коммунистическую партию, частично – в панафриканские движения, и лишь малая часть осталась в рядах суданской ячейке иракской Баас. Источники ФАН среди протестующих отмечают, что, как и суданские коммунисты, за организацией провокаций могли стоять баасисты, поскольку во время предыдущих протестов социалистические партии активно сотрудничали. Из этого всего следует, что основным бенефициаром протестов в Судане, несмотря на очевидное вмешательство и других западных стран, является Великобритания. Судан длительное время был подконтролен Британской империи. С 1899 года по 1956, более полувека, вместо суверенного государства существовал кондоминиум Египта и Великобритании. Из страны выкачивались ресурсы, а суданские солдаты участвовали в боевых действиях в Эритрее, Египте, Ливии и Тунисе на стороне британских войск против гитлеровской коалиции. Сейчас Британия всеми силами пытается вернуть международное влияние, участвуя в сомнительных революционных авантюрах на территории своих бывших колоний. Особенно это важно на фоне грядущего Brexit, который несет как экономические издержки, которые можно нивелировать за счет новых-старых колоний, так и репетиционные потери, отыграть которые хотя бы на внутреннем поле поможет восстановление хотя бы части колониальных владений.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103970