Журнал Форбс опубликовал карты мира после глобального потопа

Еще совсем недавно, тех людей которые говорили о неизбежности глобального катаклизма называли сумасшедшими и советовали им носить шапочки из фольги, но теперь даже самые непробиваемые скептики видят, что наш мир меняется и не в лучшую сторону. Климатические аномалии бушуют по всему миру, а миллиардеры уже подготовили себе супер-технологичные, долговременные подземные убежища на случай Апокалипсиса.

Вряд ли найдется кто-то, кто сможет обвинить этих миллиардеров управляющих огромными компаниями в сумасшествии и уж тем более не предложит им шапочку из фольги. Может они уже знают, что нас ожидает и просто подготавливаются к этому в то время пока остальному населению Земли продолжают рассказывать о том, что все хорошо и ничего страшного не происходит.

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Может стоит обратиться к информации, которую давали нам непризнанные пророки. В начале 1980-х годов духовные провидцы и футуристы дали ключ к нашей изменяющейся планете. Их объявляли сумасшедшими пророками, их мысли о новом мире игнорировались и высмеивались.

Гордон-Майкл Скаллион был футуристом, исследователем сознания, метафизики и духовным провидцем. В 80-х годах он утверждал, что у него было духовное пробуждение, которое помогло ему создать очень подробные карты будущего мира, который очень изменится из-за катаклизма связанного со сдвигом полюсов. Эти карты дают яркую и пугающую картину Земли пострадавшей от глобального наводнения.

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Россия

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Африка

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Австралия и Новая Зеландия

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Китай

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Европа

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Северная Америка

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Южная Америка

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США

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Восточная Европа

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Индия

Гордон-Майкл Скаллион утверждал, что сдвиг полюсов будет связан с глобальным потеплением, ядерными взрывами и неправильным использованием технологий.

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Другой великий ясновидящий Эдгар Кейси предсказал сдвиг полюсов на 16-20 градусов, в то время как Скаллион предсказал сдвиг на 20-45 градусов. Кейси предсказал, что проснется Вулкан Этна в Италии и на Мартинике начнет извергаться вулкан Мон-Пеле. Эти два катастрофических извержения произойдут одновременно и через 90 дней власти будут вынуждены эвакуировать западное побережье, прежде чем масщтабное наводнение затопит всю береговую линию.

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Уже сейчас ученые мира говорят о том, что вероятность столкновения нашей планеты с большим астероидом очень велика и это событие приведет к изменению оси вращения Земли.

В Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Миссия NEOWISE является официальным охотником за астероидами. По словам Эми Майнзера (JPL, главного исследователя NEOWISE), миссия обнаружила 250 новых объектов, включая 72 околоземных объекта и четыре новые кометы. Согласно заявлению НАСА, самым опасным годом астероидной активности на ближайшее будущее является 2020 год.

Профессор Дональд Л. Туркотт, эксперт в области планетарной геологии в Университете Калифорнии Дэвис, Департамента Земли и Планетарных Наук, говорит, что землетрясения вряд ли вызовут планетарный сдвиг и вызовут затопление прибрежных районов, конечно такое возможно если магнитуда землетрясения будет катастрофической по величине, но это маловероятно. Однако, что гораздо вероятнее, что удар астероидов вызовет полярный сдвиг. Это может в конечном итоге привести к катастрофическим изменениям и появлению карты мира, подобной той, что мы видим в видения Гордона-Майкла Скаллиона.

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Со всем этим знанием будущего ожидающего планету и тех районов, которые не будут затронуты наводнением финансовые руководители мира знают то, чего не знаем мы и готовятся к этому. Подумайте, сколько из самых богатых семей занимаются приобретением огромного количества сельскохозяйственных угодий по всему миру. Ради этого развязываются войны, свергаются правительства суверенных государств. Все их новое имущество находится далеко от прибрежных районов и в местах, способствующих, земледелию и добыче природных ископаемых.

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Самые безопасные территории в Соединенных Штатах, такие как Монтана, Нью-Мексико, Вайоминг и Техас, являются очень популярными регионами для самых богатых людей. Миллионеры, такие как Джон Мэлоун (в настоящее время крупнейший землевладелец в Америке, владеет 2 200 000 акров, включая Вайоминг и Колорадо), Тед Тернер (2 000 000 акров в Монтане, Небраске, Нью-Мексико и Северной Дакоте), Филипп Аншульц (434 000 акров в Вайоминге), Jeff Amazon’s Jeff Безос (400 000 акров в Техасе) и Стэн Kroenke (225 162 акров в Монтане) все накопили большие запасы пригодной для возделывания земли. Многие миллиардеры готовятся к будущим планам спасения с «домами отдыха» в отдаленных местах. У многих из них также есть свои частные самолеты, готовые отправиться в безопасные районы немедленно.

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Даже богатый член церкви мормонов, Дэвид Холл в подчинении которого 20 000 общин по всей стране, недавно купил сельхозугодий на 900 акров. Эта колыбель мормонов будет называться NewVistas.

Магнаты в Австралии и Новой Зеландии скупают сельскохозяйственные угодья рекордными темпами. Интерес финансовых воротил к разведению крупного рогатого скота, молочным продуктам и сельскохозяйственным фермам заставляет задуматься о том, что все это им необходимо для создания комфортных условий выживания. Но что еще более важно, богатые готовят безопасные убежища, хранят недвижимость в сухих районах и создают огромные запасы пищи и воды. Деньги и драгоценные металлы будут бесполезны, поскольку самодостаточная территория станет новой необходимой роскошью. Многие из них установили вертолетные площадки на своих объектах для легкого доступа, а многие покупают бункеры по всему миру.

Последствия сдвига полюсов

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Все предсказания постполярного сдвига основаны на теориях Гордона-Майкла Скаллиона, Эдгара Кейси и не только предсказателей, но и некоторых ученых.

Африка

В конечном итоге Африка будет разделена на три части. Нил значительно расширится. Новый водный путь разделит всю площадь, от Средиземного моря до Габона. По мере расширения Красного моря Каир в конечном счете исчезнет в море. Большинство Мадагаскара также будет поглощено морем. Затем в Аравийском море поднимутся новые земли. Новая земля будет развиваться к северу и к западу от Кейптауна, и новые горные хребты будут выходить над землей в этом районе. Озеро Виктория сольется с озером Ньяса и будет впадать в Индийский океан. Побережья центральной части Восточной Африки будут полностью затоплены водой.

Азия

Этот сильно сейсмический регион будет иметь самые серьезные и драматические изменения Земли. Земля будет затоплена от Филиппин до Японии и на север до Берингова моря, включая Курильское и Сахалинское острова. Когда Тихоокеанская плита сдвинет свое положение на девять градусов, острова Японии в конечном итоге утонут, оставив лишь несколько небольших островов. Тайвань и большая часть Кореи будут полностью потеряны. Весь прибрежный район Китая будет зотоплен вглубь на сотни километров. Индонезия распадется, однако некоторые острова останутся, и появятся новые земли. Филиппины исчезнут полностью под морем. Азия потеряет значительную часть своей сухопутной массы из-за этих драматических изменений.

Индия

Из-за чрезмерного изгибания земли и снижения высоты страны населению Индии будет предложено не искать более высокую территорию внутри страны, а отправиться в Гималаи, в Тибет и Непал и Китай или в более высокие горы.

Антарктида

Антарктида станет плодородной, богатой почвой и фермерской территорией. Новая земля будет создана от Антарктического полуострова до Огненной Земли и на восток к острову Южной Георгии.

Австралия

Австралия потеряет почти двадцать пять процентов своей земли из-за прибрежных наводнений. Район Аделаиды станет новым морем на всем пути к озеру Эйр. Пустыни Симпсон и Гибсон в конечном итоге станут плодородными сельскохозяйственными угодьями. Совершенно новые общины будут развиваться между пустынями Санди и Симпсон, и в Квинсленде будут созданы новые поселения беженцев.

Новая Зеландия

Новая Зеландия будет расти в размерах и снова войдет в землю старой Австралии. Новая Зеландия быстро станет одной из самых безопасных областей во всем мире.

Европа

Европа испытает самые быстрые и самые серьезные изменения Земли. Большая часть Северной Европы утонет под морем, так как тектоническая плита под ней рухнет. Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания исчезнут и в конечном итоге создадут сотни небольших островов.

Большая часть Соединенного Королевства, от Шотландии до Английского канала, исчезнет под морем. Остается несколько небольших островов. Среди оставшихся островов будут такие крупные города, как Лондон и Бирмингем. Большая часть Ирландии исчезнет под морем, за исключением более высоких земельных участков.

Россия будет отделена от Европы совершенно новым морем, когда Каспийское, Черное, Карское и Балтийское моря объединятся. Новое море простирается до реки Енисея в Сибири. Климат области останется в безопасности, в результате чего Россия будет поставлять большую часть европейской пищи. Черное море также объединится с Северным морем, оставив Болгарию и Румынию полностью под водой.

Некоторые районы западной части Турции перейдут под воду, создав новую береговую линию от Стамбула до Кипра. Большая часть Центральной Европы утонет, и большая часть земли между Средиземным морем и Балтийским морем будет полностью потеряна под водой.

Большая часть Франции будет находиться под водой, оставив остров в районе, окружающем Париж. Полностью новый водный путь отделяет Швейцарию от Франции, создавая линию от Женевы до Цюриха. Италия будет полностью разделена водой. Венеция, Неаполь, Рим и Генуя опустится ниже восходящего моря. Более высокие высоты будут созданы как новые острова. Новые земли будут расти с Сицилии до Сардинии.

Северная Америка

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Канада

Части Северо-Западного региона будут затоплены почти на две сотни километров вглубь. Регионы в Квебеке, Онтарио, Манитобе, Саскачеване и районах Альберты станут центром беженцев в Канаде. Большинство мигрантов в регион прибудут из Британской Колумбии и Аляски.

Соединенные Штаты

Поскольку североамериканская плита рухнет от Калифорнии останутся только 150 небольших островов. Западное побережье отступит на восток к Небраске, Вайомингу и Колорадо.

Великие озера и морской путь Св. Лаврентия будут соединяться и продолжаться через реку Миссисипи в Мексиканский залив. Все прибрежные районы от штата Мэн до Флориды будут затоплены водой на многие сотни километров.

Мексика

Большинство прибрежных районов Мексики будут затоплены далеко вглубь страны. Калифорнийское побережье в конечном итоге станет серией островов. Большая часть Юкатанского полуострова будет потеряна.

Центральная Америка и Карибский бассейн

Центральная Америка утонет и будет сведена к ряду островов. Более высокие отметки считаются безопасными. Новый водный путь в конечном итоге будет развиваться из залива Гондурас в Салинас, Эквадор. Панамский канал станет недоступен для судоходства.

Южная Америка

В Южной Америке произойдет сильное землетрясение и вулканическая активность. Венесуэла, Колумбия и Бразилия будут захвачены водой. Район бассейна Амазонки станет огромным внутренним морем. Перу и Боливия затонут.

Сальвадор, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и части Уругвая будут опускаться ниже моря, а также Фолклендские острова. Совершенно новое море поднимется, чтобы захватить большую часть центральной Аргентины. Огромная земля, которая будет включать еще одно новое внутреннее море, будет развиваться и объединяться с землей Чили.