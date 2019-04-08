Художник показывает на камнях чудеса балансировки

То, что вы видите на фотографиях ниже, создано без клея и фотошопа, всего лишь с помощью тщательно выверенной балансировки.

Автор этого чуда, художник Эдриан Грей из графства Дорсет (Великобритания), вот уже 9 лет посвящает все свое свободное время такому необычному хобби. Для этой фотографии на пляже он несколько часов подыскивал подходящие по весу камни и еще пару часов устанавливал их друг на друга со сноровкой, требующей миллиметровой точности и твердых рук.



Грей увлекся балансировкой во время своей поездки на Мадагаскар 9 лет назад. Там он подхватил какую-то тропическую инфекцию и сильно заболел. Однако, вскоре сумел излечиться. Болезнь оставила после себя странные последствия. Грей научился очень тонко чувствовать электромагнитное напряжение и улавливать тот самый точнейший баланс, который находится практически за уровнем возможностей человека.

Первые скульптуры Грей создавал ради интереса. Впоследствии это превратилось в своеобразное соревнование с самим же собой. По словам художника это сродни медитации и требует сильного погружение в себя и свое сознание.



— Когда я начал сооружать фигуры из камней, люди сказали мне, что чувствуют от них какое-то невидимое и странное «присутствие»,-рассказывает Грей.



Из-за своей повышенной чувствительности к электричеству Грей не имеет ни мобильного телефона, ни компьютера. У него нет даже телевизора. Он готовит еду на дровах и газе, пользуется обычным, а не электрочайником. Девять месяцев он прожил в своеобразной юрте, где не было ничего электрического, прежде чем нашел себе подходящее жилье. Дом этот вырублен из камня и стоит неподалеку от пляжа, где работает художник.

Сейчас Грей зарабатывает себе на жизнь продаже туристам картин и постеров с изображением своих скульптур из камней. Многие люди по словам Грея не верят в его способности, обвиняя его в мошенничестве и применении клея. До того, пока сами своими глазами не увидят процесс появления удивительных каменных сооружений.

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Источник: https://salik.biz/articles/3132-hudozhnik-pokazyvaet-na-kamnjah-chudesa-balansirovki.html