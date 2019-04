ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (5)

Соответственно, если Вас не устраивает деятельность какой-либо мафии, то Вы оказываетесь перед выбором:

По отношению к проблеме возрождения государственного суверенитета России в его полноте как способности государства реализовывать полную функцию управления в интересах развития общества сказанное означает, прежде всего, следующее:

Свойственная для нашего общества со времён ранее Иосифа Волоцкого (вторая половина XV века) концепция суверенитета, согласно которой быть суверенной богодержавной личностью это — обязанность исключительно главы государства, а обязанность всех прочих — быть кроткими верноподданными, т.е. безынициативными исполнителями «монаршей воли», — неработоспособна.

Даже если во главе государства вопреки проискам масонской мафии окажется богодержавная суверенная личность, то в одиночку она почти ничего сможет сделать потому, что масонство и его кокон реально контролируют государственность, науку, систему образования, сферу художественного творчества и шоу-бизнес, медицину (прежде всего, — «лейб-медицину», имеющую доступ к телам — живым и мёртвым — высших должностных лиц государства и их родственников), а само́ масонство верноподданно зарубежным политическим субъектам.



Поэтому даже то немногое благое, что суверенная личность на посту главы государства сможет сделать за время своего правления, масонство в течение исторически непродолжительного времени в состоянии «откатить» назад и извратить: политтехнология «окна Овертона» применяется на протяжении многих веков1 и возникла задолго до того, как американский юрист и общественный деятель Джозеф Овертон её описал в 1990‑е гг. и как она получила его имя в 2006 г., спустя три года после его гибели.

Исторически недавний пример применения политтехнологии «окна Овертона» — откат СССР в дикий капитализм образца XVI века после всех успехов, достигнутых под руководством И.В. Сталина в период с 1923 по 1953 г., осуществлённый в период 1953-1993‑е гг. в соответствии с Директивой Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г.2 Это — одно из подтверждений древней мудрости, повторяемой в разных формулировках на протяжении всей обозримой истории:

Фактически это означает, что наиболее прочный, дееспособный, эффективный суверенитет может быть осуществлён только на основе коранической рекомендации:

«… приходите к слову равному для нас и для вас, (…) чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Бога» (3:57); «Вы были на краю пропасти огня, а Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, — может быть вы пойдёте прямым путем! — и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы» (3:99, 100).

В терминах политологии наших дней это означает:

И соответственно защита социального управления во всех его проявлениях от воздействия масонской мафии, действующей на уровне третьего приоритета обобщённых средств управления / оружия, через который она подчиняет себе четвёртый — шестой приоритеты, требует порождения такого рода общины. Соответственно:

Соответственно целью деятельности общины, которая должна возродить суверенитет России в его полноте, является построение глобальной культуры, объединяющей всё многонациональное человечество, для которой характерны:

И соответственно главное требование к действующим членам этой общины — не личное знакомство друг с другом и поддержание деловой коммуникации, а самостоятельная работа над собой с целью достижения необратимо человечного типа строя психики, при котором творческий потенциал личности (вне зависимости от пола, расы, социального статуса в исторически сложившейся культуре) осваивается и реализуется осознанно-волевым порядком под властью диктатуры совести.

Хотя при реализации этого требования работают те же принципы порождения и обеспечения дееспособности мафий, которые были описаны ранее в разделах 5.2.11 и 5.2.22, однако названия мафиям общество даёт, соответственно нравственно-этическим аспектам деятельности мафии.



Соответственно этому обстоятельству, требования к общине и её действительным членам, изложенные выше в разделе 5, реализуются в добросовестном объединении людей и подконтрольных им ресурсов в общем для них общечеловечеcком деле, которое в русском языке получило название «СОБОРНОСТЬ».

В жизни соборность проявляется в том, что все её участники, действуя каждый по своему разумению и воле под властью диктатуры совести, своими действиями бесконфликтно дополняют действия всех прочих участников соборности, а разного рода непредсказуемые сопутствующие эффекты их деятельности таковы, что результаты оказываются лучше, чем планировалась.

Соответственно ориентации КОБ на расширение соборности до границ всего человечества первый Петербургский концептуальный форум принял этический кодекс «Принципы соборного взаимодействия», назначение которого — помочь тем, кто желает жить по-человечески, воплотить свою мечту в жизнь.

7. Всякая коллективная деятельность должна строиться как соборность:

1) любое действие любого человека, действующего в русле соборности, органично бесконфликтно дополняет действия всех других участников соборности;

2) полная совокупность действий участников соборности протекает, опираясь на объективные закономерности всех шести вышеупомянутых групп, обеспечивает гармонию цивилизации и Космоса и личностное развитие всех и каждого в преемственности поколений.

8. Развитие общества — это продвижение к соборности. Деградация — осознанное либо бессознательное воспроизводство цивилизации как совокупности культурных оболочек и продолжений комплекса инстинктивных программ стадно-стайной обезьяны биологического вида «Человек разумный» при отказе и препятствовании освоению генетического потенциала развития Человека. Концепция общественной безопасности ориентирована на переход к соборности как способу жизни многонационального человечества в преемственности поколений путём личностного развития всех и каждого.

9. Выполняя обязанности по отношению к себе, предусмотренные Частью 1 настоящего Кодекса, необходимо научиться чувствовать психодинамику человечества, культурно своеобразных обществ, социальных групп и коллективов, с которыми связана Ваша деятельность или в которой Вы непосредственно участвуете.

10. Успех любой деятельности это реализация последовательности: «восприятие объективных возможностей деятельности выбор наилучших возможностей, выбор путей перехода от наилучшего к худшим но приемлемым вариантам в случае невозможности реализовать наилучший, отказ от неприемлемых вариантов подпитка матрицы вариантов реализации желаемых возможностей необходимыми ресурсами через порождение новой психодинамики либо через действие уже существующих деятельность в потоке избранной психодинамики».



Поэтому: Ведите себя, матрицы и дела в русле матриц праведно.

11. Человеческая речь — средство управления разнородными процессами путём программирования матриц бытия, что обусловливает «самопроизвольную» реализацию процессов. Поэтому, прежде чем что-то сказать, а равно бросить мысль, надо подумать на тему «а хорошо ли будет, если это исполнится?» Если будет плохо, то надо промолчать, а неуместную мысль — погасить, замкнуть на саму себя, чтобы вложенная в неё энергия не подпитала неприемлемые матрицы.

12. Возможности реализации созданной программы обусловлены состоянием биополя индивида.

Оба состояния необходимо в себе различать и уметь — по мере надобности — в потоке событий произвольно переходить от первого (режим моделирования и осмысления происходящего) ко второму (режим реализации мыслей и духовного — биополевого — восприятия действительности) и обратно.

13. В Вашей жизни, в целом делаемые Вами заявления (оглашения) не должны отрицаться и подавляться Вашими же умолчаниями. Ваши умолчания при их раскрытии должны более детально раскрывать смысл сделанных Вами же заявлений (оглашений). Заповедь «не лги!» — частный случай этого принципа.

Если не уверен, что выполнишь обещание, — не обещай. Если Вы обнаруживаете, что не в состоянии выполнить обещания, то Вы обязаны заблаговременно предупредить об этом тех, кому они были даны, а также и тех, кто зависит от их исполнения. Если Вы не кривите душой, то в этом случае Вы либо минимизируете ущерб, либо Вам будет оказана помощь и ущерба для дела вообще не будет.

14. Не вешайте на других людей в Вашей общей деятельности неопределённости, связанные с Вами, поскольку они могут разрешиться катастрофически «сами собой» и повлечь за собой ущерб общему делу — вплоть до краха дела, а в ряде случаев и вплоть до гибели людей (в том числе и по причинам «мистического характера»).

Выявляйте неопределённости, способные разрешиться «сами собой» катастрофически в психодинамике общей деятельности, и помогайте тем, кто их генерирует, разрешать их созидательно. Если это невозможно, то эти люди должны быть исключены из коллективной деятельности, а лучше им самим её оставить до восстановления праведной настройки.

15. Разлад психодинамики — наиболее частная причина неуспешности коллективной деятельности вплоть до полного её краха. Поэтому необходимо различать все виды психодинамик, уклоняющихся от соборности, в которые:

16. Необходимо научиться общаться с людьми, т. е. обмениваться информацией и алгоритмикой с учётом включённости каждого из собеседников в свою сеть эгрегоров. При этом чётко разграничивать информационные потоки на уровнях: 1) осознанного общения, 2) общения личности — эгрегоры собеседника, 3) взаимодействия эгрегоров обеих сторон.

Отсутствие любого из каналов, несущих эти информационные потоки в общении делает общение неадекватным и бедным. Культура разноуровнего общения — основа тандемного и политандемного режимов познавательно-творческой деятельности.

17. Не стоит настырно навязывать своё общение людям, которые его избегают. Ищите добровольных единомышленников, готовых к ненапряженному и ответственному взаимодействию в общественно полезном деле: человек может делать хорошо только то, чего он хочет, и что делать умеет; причём целеустремлённое желание причина освоения необходимых для успеха дела навыков.

18. Если другие в отношении Вас и в отношении общего дела действуют в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, то с ними следует строить общую деятельность, направленную на построение и распространение соборности. В таком режиме жизни и деятельности каждый человек имеет право на ошибку и на прощение ошибки другими, поскольку его ошибки — это эпизоды в процессе его личностного развития.

19. Потенциальные партнёры могут нарушать выше изложенные принципы и порождать проблемы в коллективной деятельности, в которой принимают участие: неисполнение принятых на себя обязательств, заведомая ложь, навешивание неопределённостей на других, их катастрофическое самопроизвольное разрешение, негативные сопутствующие эффекты, порождение разлада психодинамики на пустом месте и т.п.

В таком случае:

Таких людей следует предоставить самим себе. Общаться с ними можно. Но в общении с ними Вы обязаны соблюдать нормы информационно-алгоритмической безопасности и не предоставлять им информацию (даже по настойчивому запросу), утечка которой может породить разлад психодинамики в тех процессах, в которых Вы участвуете.

20. Порицание недостатков и борьба за их искоренение, в отсутствие созидательной альтернативы — инструмент их эгрегориального укоренения и дальнейшего усугубления в жизни эгоистичного общества. Мудрость состоит в том, чтобы путём просвещения из «врагов» делать друзей, опираясь на позитивные точки соприкосновения или стремиться, не нарушая праведной этики к такому результату.

21. Взаимное непонимание людей в исторически сложившейся культуре неизбежно, но оно преодолевается и вырабатывается необходимое для дела взаимопонимание, если проблемы взаимопонимания обсуждаются обеими сторонами в тандемном режиме, исходя из Любви, в интересах общего дела, а не исходя из интересов личностного самоутверждения в своей правоте и стремления «поставить на место» оппонента. Строить взаимоотношения на основе циркулирующих слухов, включая и целенаправленно запускаемые сплетни и ложь, — недопустимо. Это — главный социокультурный фактор, препятствующий становлению и распространению соборности.

Представленный выше Кодекс включает в себя три функционально своеобразных блока. В первом (Часть 1) излагается минимум, без реализации которого в отношении себя невозможна деятельность в обществе в соответствии с принципами, изложенными во втором и третьем блоках Кодекса (Часть 2).



Кодекс ориентирован не на «ручное управление» самим собой, а на формирование целостной психики личности, на выработку, селекцию и реализацию «автоматизмов» бессознательных уровней психики, на основе осознанного контроля за отработкой этих автоматизмов во всём разнообразии жизненных ситуаций.



Кодекс ориентирован на освоение и реализацию в жизни познавательно-творческого потенциала. Всё, что может быть непонятно из Кодекса, обстоятельно освещено в работе ВП СССР «Основы социологии», Часть 1.

Работоспособность Кодекса проверена в многолетней деятельности участников ВП СССР, и его текст выражает их жизненный опыт. Это работает — было бы желание этому следовать, но никто не может захотеть за Вас, если Вы пренебрегаете сами собой и не захотите сами жить в человечности…



Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.