ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (5)

Соответственно изложенному в разделе 5, Вы должны понимать, что в одиночку противостоять никакой антисоциальной мафии реально невозможно, хотя бредни на эту тему регулярно производит и культивирует Голливуд и их коллеги-подражатели во всех странах мира: это — наряду с культом суицидов — одно из направлений культурной политики масонства, назначение которой сформировать самоубийственные навыки поведения в среде недовольных качеством жизни.



Соответственно, если Вас не устраивает деятельность какой-либо мафии, то Вы оказываетесь перед выбором:



«утереться» и стать «терпилой» (угнетённым — по типологии П.Ф. Лесгафта, т.е. идеальным рабом) и смиренно переносить все тяготы жизни (вплоть до государственно организованного беспредела: см. «Час быка» И.А. Ефремова и «Звёздные дневники Ийона Тихого, путешествие 24‑е на планету индиотов» С. Лема);



осознанно положить начало формированию и распространению в обществе более дееспособной мафии, чем та мафия, деятельность которой вызывает Ваше неприятие.



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По отношению к проблеме возрождения государственного суверенитета России в его полноте как способности государства реализовывать полную функцию управления в интересах развития общества сказанное означает, прежде всего, следующее:

Свойственная для нашего общества со времён ранее Иосифа Волоцкого (вторая половина XV века) концепция суверенитета, согласно которой быть суверенной богодержавной личностью это — обязанность исключительно главы государства, а обязанность всех прочих — быть кроткими верноподданными, т.е. безынициативными исполнителями «монаршей воли», — неработоспособна.

Даже если во главе государства вопреки проискам масонской мафии окажется богодержавная суверенная личность, то в одиночку она почти ничего сможет сделать потому, что масонство и его кокон реально контролируют государственность, науку, систему образования, сферу художественного творчества и шоу-бизнес, медицину (прежде всего, — «лейб-медицину», имеющую доступ к телам — живым и мёртвым — высших должностных лиц государства и их родственников), а само́ масонство верноподданно зарубежным политическим субъектам.



Поэтому даже то немногое благое, что суверенная личность на посту главы государства сможет сделать за время своего правления, масонство в течение исторически непродолжительного времени в состоянии «откатить» назад и извратить: политтехнология «окна Овертона» применяется на протяжении многих веков1 и возникла задолго до того, как американский юрист и общественный деятель Джозеф Овертон её описал в 1990‑е гг. и как она получила его имя в 2006 г., спустя три года после его гибели.

Исторически недавний пример применения политтехнологии «окна Овертона» — откат СССР в дикий капитализм образца XVI века после всех успехов, достигнутых под руководством И.В. Сталина в период с 1923 по 1953 г., осуществлённый в период 1953-1993‑е гг. в соответствии с Директивой Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г.2 Это — одно из подтверждений древней мудрости, повторяемой в разных формулировках на протяжении всей обозримой истории:



«Не прочна судьба народа, когда она зависит от воли, вернее, от нрава одного человека»

(Марк Туллий Цицерон).



«Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого» (А. Ривароль).



«Народ может иметь одну душу, одно сердце, одну грудь, которую он подставляет опасности, но беда, если у него только один мозг» (С. Смайлс).



«Народ, который может быть спасён лишь одним-единственным человеком, заслуживает кнута» (Сергей Довлатов).



«Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба И. Сталина. По своим военным и политическим качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача — раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина не появлялись» (А. Гитлер).



«Сталинская Россия — это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталина преемников обречено…» (президент Франции Шарль де Голль, лидер Свободной Франции в борьбе с гитлеризмом).



Фактически это означает, что наиболее прочный, дееспособный, эффективный суверенитет может быть осуществлён только на основе коранической рекомендации:

«… приходите к слову равному для нас и для вас, (…) чтобы одним из нас не обращать других из нас в господ помимо Бога» (3:57); «Вы были на краю пропасти огня, а Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Бог Свои знамения, — может быть вы пойдёте прямым путем! — и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы» (3:99, 100).

В терминах политологии наших дней это означает:



единство мнений по любому вопросу может быть выработано на основе устремлённости людей к праведности и освоения ими эффективной личностной познавательно-творческой культуры (первый приоритет обобщённых средств управления / оружия (при несовпадении концепций управления);



господство одних людей над другими, а равно подавление их совести, воли, потенциала развития, неотъемлемо сопутствующее господству одних людей над другими, — запрещено;



носителем суверенитета в его полноте во всяком народе может быть только община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого и очень редко ошибается вследствие того, что несёт в себе и воспроизводит в преемственности поколений принцип жизни: познавательно-творческий потенциал реализуется осознанно волевым порядком под властью диктатуры совести;



эта община, возникнув, с течением времени должна расшириться до границ всего общества.



И соответственно защита социального управления во всех его проявлениях от воздействия масонской мафии, действующей на уровне третьего приоритета обобщённых средств управления / оружия, через который она подчиняет себе четвёртый — шестой приоритеты, требует порождения такого рода общины. Соответственно:



члены общины должны быть дееспособны на уровне первого (это проще), а также и второго приоритетов (это сложнее, поскольку требует постоянного самообладания) обобщённых средств управления, так как в противном случае не обеспечивается превосходство в дееспособности над масонством во всех его ветвях;



целью общины не может быть мировое господство над людьми, поскольку если это становится хотя бы де-факто даже по умолчанию целью деятельности развёртываемой общины, то она вступает в конкуренцию с хозяевами-кураторами масонства за покровительство Сатаны (в Коране — Иблиса);



поскольку в силу наличия во всемирной истории управляемого проекта глобализации на основе доктрины «Второзакония — Исаии» проблема полноты суверенитета ни одного государства не может быть решена на основе его самоизоляции от остального человечества, то община должна нести свой проект глобализации, альтернативный библейскому, и должна развивать и распространять научно-методологическое обеспечение осуществления своего проекта глобализации как в своём обществе, так и за его пределами;



поскольку жизнь людей во всех её проявлениях подчинена объективным закономерностям, одним и те же для всех обществ, если вывести из рассмотрения факторы, обусловленные физической географией, то основным инструментом осуществления такого проекта глобализации становится просвещение, т.е. средства управления третьего — первого приоритетов обобщённых средств управления, что открывает возможности завершить проект глобализации, альтернативный библейскому, без агрессии средствами шестого приоритета обобщённых средств управления / оружия (при несовпадении концепций управления);



и главное этическое требование кадровой политики — члены общины должны работать на то, чтобы реализовать в себе необратимо человечный тип строя психики.



Соответственно целью деятельности общины, которая должна возродить суверенитет России в его полноте, является построение глобальной культуры, объединяющей всё многонациональное человечество, для которой характерны:



освоение познавательно-творческого потенциала всеми;



жизнь по совести для всех с памятливостью о стыде;



развитая воля, понимаемая как способность подчинять самого себя и течение событий осознаваемой целесообразности.



И соответственно главное требование к действующим членам этой общины — не личное знакомство друг с другом и поддержание деловой коммуникации, а самостоятельная работа над собой с целью достижения необратимо человечного типа строя психики, при котором творческий потенциал личности (вне зависимости от пола, расы, социального статуса в исторически сложившейся культуре) осваивается и реализуется осознанно-волевым порядком под властью диктатуры совести.

Хотя при реализации этого требования работают те же принципы порождения и обеспечения дееспособности мафий, которые были описаны ранее в разделах 5.2.11 и 5.2.22, однако названия мафиям общество даёт, соответственно нравственно-этическим аспектам деятельности мафии.



Соответственно этому обстоятельству, требования к общине и её действительным членам, изложенные выше в разделе 5, реализуются в добросовестном объединении людей и подконтрольных им ресурсов в общем для них общечеловечеcком деле, которое в русском языке получило название «СОБОРНОСТЬ».

В жизни соборность проявляется в том, что все её участники, действуя каждый по своему разумению и воле под властью диктатуры совести, своими действиями бесконфликтно дополняют действия всех прочих участников соборности, а разного рода непредсказуемые сопутствующие эффекты их деятельности таковы, что результаты оказываются лучше, чем планировалась.

Соответственно ориентации КОБ на расширение соборности до границ всего человечества первый Петербургский концептуальный форум принял этический кодекс «Принципы соборного взаимодействия», назначение которого — помочь тем, кто желает жить по-человечески, воплотить свою мечту в жизнь.

* * *



Кодекс

«Принципы соборного взаимодействия»

Часть 1. Обязанности, обращённые на самого себя



Осознание проблем означает, что Всевышний доверил Вам персонально некие возможности сделать мир в чём-то лучше, и соответственно обременённость мира проблемами, скорбями и печалями — не повод для дурного настроения. Научитесь поддерживать в любых обстоятельствах эмоционально-смысловой строй: осознание мысли «Всевышний не ошибается. Всё, что свершается, — свершается наилучшим возможным образом при тех нравах, миропонимании и этике, что свойственны людям», — должно сопровождаться светлыми спокойными торжественными эмоциями. Не допускать ни эмоциональной подавленности, ни эмоциональной взвинченности — ни в форме озлобленности, ни в форме восхищения моментом или вожделений неких ожиданий. Не принимай на свой счёт и не отвечай на обидные остроты, насмешки и замечания. Будь выше этого. Сила человека не в порывах, а в его целеустремлённомспокойствии.

Пребывать в человечном типе строя психики. Научитесь выявлять и выделять среди всех своих «внутренних голосов» — голос совести, как врождённое религиозное чувство, безошибочно разграничивающее Добро и Зло в конкретике их жизненных проявлений. Воля, как способность подчинять самого себя и течение событий осознанной целесообразности, должна находиться под властью совести, чтобы потом не было стыдно.

Не допускать выхода потери самообладания, что бы не стать заложником своих бессознательных уровней психики, включая эгрегоры и бесовщину. Для этого необходимо осознанно волевым порядком контролировать работу бессознательных уровней психики — ставить перед ними задачи, оценивать результаты их решения, давать разрешение либо запрещать реализацию бессознательно-автоматических действий. Рефлекторно-автоматические реакции на неожиданно возникшие обстоятельства — следствие утраты самообладания. Это чрезвычайщина, которой надо избегать. Но ещё хуже нерешительность: лучше неоптимальное решение, позволяющее достичь цели, нежели нескончаемые разговоры, колебания и бездеятельность, влекущие «самореализацию» наихудших вариантов.

Осваивать свой творческий потенциал. Мыслить процессами, развивая мировоззрение и миропонимание, выражающие триединство материи-информации-меры. Самостоятельно строить своё мозаичное Богоначальное мировоззрение и миропонимание.

Заповеди Любви, заданные в прошлом всеми авраамическими вероучениями, не могут быть реализованы, если Вы под властью страхов, а не под властью совести; заповеди Любви не могут быть реализованы на основе дефективного — жизненно несостоятельного мировоззрения и миропонимания.

Необходимо научиться видеть проявления объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей: 1) человечество как часть биосферы, 2) человечество как биологический вид, 3) нравственно-этические (ноосферные и религиозные), 4) социокультурные, 5) экономические и 6) управленческие.



Часть 2. Принципы построения лада

в коллективной деятельности

7. Всякая коллективная деятельность должна строиться как соборность:

1) любое действие любого человека, действующего в русле соборности, органично бесконфликтно дополняет действия всех других участников соборности;

2) полная совокупность действий участников соборности протекает, опираясь на объективные закономерности всех шести вышеупомянутых групп, обеспечивает гармонию цивилизации и Космоса и личностное развитие всех и каждого в преемственности поколений.

8. Развитие общества — это продвижение к соборности. Деградация — осознанное либо бессознательное воспроизводство цивилизации как совокупности культурных оболочек и продолжений комплекса инстинктивных программ стадно-стайной обезьяны биологического вида «Человек разумный» при отказе и препятствовании освоению генетического потенциала развития Человека. Концепция общественной безопасности ориентирована на переход к соборности как способу жизни многонационального человечества в преемственности поколений путём личностного развития всех и каждого.

9. Выполняя обязанности по отношению к себе, предусмотренные Частью 1 настоящего Кодекса, необходимо научиться чувствовать психодинамику человечества, культурно своеобразных обществ, социальных групп и коллективов, с которыми связана Ваша деятельность или в которой Вы непосредственно участвуете.

10. Успех любой деятельности это реализация последовательности: «восприятие объективных возможностей деятельности выбор наилучших возможностей, выбор путей перехода от наилучшего к худшим но приемлемым вариантам в случае невозможности реализовать наилучший, отказ от неприемлемых вариантов подпитка матрицы вариантов реализации желаемых возможностей необходимыми ресурсами через порождение новой психодинамики либо через действие уже существующих деятельность в потоке избранной психодинамики».



Поэтому: Ведите себя, матрицы и дела в русле матриц праведно.

11. Человеческая речь — средство управления разнородными процессами путём программирования матриц бытия, что обусловливает «самопроизвольную» реализацию процессов. Поэтому, прежде чем что-то сказать, а равно бросить мысль, надо подумать на тему «а хорошо ли будет, если это исполнится?» Если будет плохо, то надо промолчать, а неуместную мысль — погасить, замкнуть на саму себя, чтобы вложенная в неё энергия не подпитала неприемлемые матрицы.

12. Возможности реализации созданной программы обусловлены состоянием биополя индивида.



Если биополе индивида замкнуто само на себя, то во внешнем мире ничего не произойдёт, хотя неправедными мыслями и большими энергиями в таком настроении индивид способен разрушить свой организм или запустить в действие программу его самоликвидации (поэтому надо поддерживать самообладание, праведный эмоционально-смысловой строй и человечный тип строя психики).



Если биополе индивида замкнуто на общий всем нам мир, то берегитесь своих дурных мыслей и слов: их смысл может воплотиться в жизнь даже хуже, чем было задумано. В таком состоянии биополя Вы обязаны излучать Любовь и благость.



Оба состояния необходимо в себе различать и уметь — по мере надобности — в потоке событий произвольно переходить от первого (режим моделирования и осмысления происходящего) ко второму (режим реализации мыслей и духовного — биополевого — восприятия действительности) и обратно.

2.1. Принципы действия в отношении других людей

13. В Вашей жизни, в целом делаемые Вами заявления (оглашения) не должны отрицаться и подавляться Вашими же умолчаниями. Ваши умолчания при их раскрытии должны более детально раскрывать смысл сделанных Вами же заявлений (оглашений). Заповедь «не лги!» — частный случай этого принципа.

Если не уверен, что выполнишь обещание, — не обещай. Если Вы обнаруживаете, что не в состоянии выполнить обещания, то Вы обязаны заблаговременно предупредить об этом тех, кому они были даны, а также и тех, кто зависит от их исполнения. Если Вы не кривите душой, то в этом случае Вы либо минимизируете ущерб, либо Вам будет оказана помощь и ущерба для дела вообще не будет.

14. Не вешайте на других людей в Вашей общей деятельности неопределённости, связанные с Вами, поскольку они могут разрешиться катастрофически «сами собой» и повлечь за собой ущерб общему делу — вплоть до краха дела, а в ряде случаев и вплоть до гибели людей (в том числе и по причинам «мистического характера»).

Выявляйте неопределённости, способные разрешиться «сами собой» катастрофически в психодинамике общей деятельности, и помогайте тем, кто их генерирует, разрешать их созидательно. Если это невозможно, то эти люди должны быть исключены из коллективной деятельности, а лучше им самим её оставить до восстановления праведной настройки.

15. Разлад психодинамики — наиболее частная причина неуспешности коллективной деятельности вплоть до полного её краха. Поэтому необходимо различать все виды психодинамик, уклоняющихся от соборности, в которые:



вообще входить не следует, поскольку при том персональном составе их участников, Вы (или другие люди) ничего, кроме ущерба не получите;



входить допустимо, если Вы достаточно дееспособны для того, чтобы оказать на них целесообразное воздействие (их изменить, преобразовать к приемлемому для Вас режиму функционирования), но если Вы недостаточно дееспособны, то вхождение в них не даст Вам (или другим людям) ничего, кроме ущерба;



входить относительно безопасно — в том смысле, что ущерб, всегда неизбежный в деятельности людей вне соборности, в пределах допустимого, и они способны к развитию в направлении соборности при том качественном составе участников, который имеется.



16. Необходимо научиться общаться с людьми, т. е. обмениваться информацией и алгоритмикой с учётом включённости каждого из собеседников в свою сеть эгрегоров. При этом чётко разграничивать информационные потоки на уровнях: 1) осознанного общения, 2) общения личности — эгрегоры собеседника, 3) взаимодействия эгрегоров обеих сторон.

Отсутствие любого из каналов, несущих эти информационные потоки в общении делает общение неадекватным и бедным. Культура разноуровнего общения — основа тандемного и политандемного режимов познавательно-творческой деятельности.

17. Не стоит настырно навязывать своё общение людям, которые его избегают. Ищите добровольных единомышленников, готовых к ненапряженному и ответственному взаимодействию в общественно полезном деле: человек может делать хорошо только то, чего он хочет, и что делать умеет; причём целеустремлённое желание причина освоения необходимых для успеха дела навыков.

2.2. Принципы реакции на действия других людей

18. Если другие в отношении Вас и в отношении общего дела действуют в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, то с ними следует строить общую деятельность, направленную на построение и распространение соборности. В таком режиме жизни и деятельности каждый человек имеет право на ошибку и на прощение ошибки другими, поскольку его ошибки — это эпизоды в процессе его личностного развития.

19. Потенциальные партнёры могут нарушать выше изложенные принципы и порождать проблемы в коллективной деятельности, в которой принимают участие: неисполнение принятых на себя обязательств, заведомая ложь, навешивание неопределённостей на других, их катастрофическое самопроизвольное разрешение, негативные сопутствующие эффекты, порождение разлада психодинамики на пустом месте и т.п.

В таком случае:



На первом этапе надо помогать им осваивать те навыки, о которых речь шла в настоящем Кодексе ранее раздела 2.1, по возможности оберегая их от воздействий потока событий, с которыми они заведомо не в состоянии справиться.



Однако, первый этап не бесконечен. Инициировать вместе с ними некие проекты — значит обрекать на ущерб, а то и на крах благое дело. Принимать участие в предлагаемых ими проектах, если не брать на себя управление ими по полной функции, — значит работать на какие-то иные проекты и понапрасну по отношению к делу соборности растрачивать время и усилия.



Таких людей следует предоставить самим себе. Общаться с ними можно. Но в общении с ними Вы обязаны соблюдать нормы информационно-алгоритмической безопасности и не предоставлять им информацию (даже по настойчивому запросу), утечка которой может породить разлад психодинамики в тех процессах, в которых Вы участвуете.

20. Порицание недостатков и борьба за их искоренение, в отсутствие созидательной альтернативы — инструмент их эгрегориального укоренения и дальнейшего усугубления в жизни эгоистичного общества. Мудрость состоит в том, чтобы путём просвещения из «врагов» делать друзей, опираясь на позитивные точки соприкосновения или стремиться, не нарушая праведной этики к такому результату.

21. Взаимное непонимание людей в исторически сложившейся культуре неизбежно, но оно преодолевается и вырабатывается необходимое для дела взаимопонимание, если проблемы взаимопонимания обсуждаются обеими сторонами в тандемном режиме, исходя из Любви, в интересах общего дела, а не исходя из интересов личностного самоутверждения в своей правоте и стремления «поставить на место» оппонента. Строить взаимоотношения на основе циркулирующих слухов, включая и целенаправленно запускаемые сплетни и ложь, — недопустимо. Это — главный социокультурный фактор, препятствующий становлению и распространению соборности.

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Представленный выше Кодекс включает в себя три функционально своеобразных блока. В первом (Часть 1) излагается минимум, без реализации которого в отношении себя невозможна деятельность в обществе в соответствии с принципами, изложенными во втором и третьем блоках Кодекса (Часть 2).



Кодекс ориентирован не на «ручное управление» самим собой, а на формирование целостной психики личности, на выработку, селекцию и реализацию «автоматизмов» бессознательных уровней психики, на основе осознанного контроля за отработкой этих автоматизмов во всём разнообразии жизненных ситуаций.



Кодекс ориентирован на освоение и реализацию в жизни познавательно-творческого потенциала. Всё, что может быть непонятно из Кодекса, обстоятельно освещено в работе ВП СССР «Основы социологии», Часть 1.

Работоспособность Кодекса проверена в многолетней деятельности участников ВП СССР, и его текст выражает их жизненный опыт. Это работает — было бы желание этому следовать, но никто не может захотеть за Вас, если Вы пренебрегаете сами собой и не захотите сами жить в человечности…



Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

2 «Ри́мский клуб — международная общественная организация (аналитический центр), созданная итальянским промышленником Аурелио Печчеи (который стал его первым президентом) и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 6-7 апреля 1968 года, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты» (Википедия).

1 В частности, вытеснение учения Христа о построении Царствия Божиего на Земле усилиями самих людей в Божьем водительстве учением церквей имени Христа о его крестной жертве и искуплении ею грехов всех верующих — применение технологии «окна Овертона» в период I-IV веков: Учение Христа — это одно; вера апостолов после ухода Христа — это другое; вера христиан после ухода апостолов в первые века — это третье; канон, принятый Никейским собором — это четвертое. См. работу ВП СССР «“Мастер и Маргарита”: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры». Ещё более раннее применение этой политтехнологии — искоренение из культуры Откровения, данного через Моисея и замена его фальсификатом, на основе которого была произведена приведённая выше в разделе 5.2.2 доктрина «Второзакония — Исаии» (см. работу ВП СССР «Основы социологии», том 2, Приложение 1. Операция «Исход».

2 В интернете она опубликована на сайте «Интернет против телеэкрана» в статье «Откуда взялся План Даллеса» ( http://www.contrtv.ru/print/2015 ). Англоязычный источник известен: Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis, eds., Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950 (New York: Columbia University Press, 1978).

1 Принципы построения мафии безотносительно характера её деятельности (антисоциального и криминального либо общественно-полезного):

наличие у некоторого множества людей устойчивых на протяжении достаточно продолжительного времени общих или взаимодополняющих интересов;



коммуникация людей — носителей интересов — и их деятельность по реализации интересов на основе:



динамического распределения обязанностей, обусловленного обстоятельствами, фактическими знаниями и навыками участников, их потенциалом, этикой, включающей в себя готовностью сделать необходимое для системы;



динамического включения новых и отторжения прежних участников и претендентов системой, обусловленного обстоятельствами, фактическими знаниями и навыками участников и претендентов, их потенциалом, этикой;



отсутствия или минимума документирования, стандартные формы которого редко когда задаются, а определяются текущими потребностями и возможностями участников.



2 Целенаправленное создание мафии под решение определённых задач требует:

Знания изложенных в предыдущей сноске принципов формирования мафии или интеграции их в свою психику в качестве навыка, не описанного лексически.

Умения видеть проявления этих принципов в жизни.

Наличия социокультурной среды, в которой есть носители интересов, совместимых с задачами, под решение которых предполагается создать мафию.

Наличия в культуре соответствующего информационно-алгоритмического обеспечения постановки и решения задач мафии, которое освоено некоторой долей носителей необходимых интересов или же может быть ими освоено.

Некоторого минимального стартового капитала, который может быть представлен либо в денежном виде, либо в виде каких-то иных ресурсов, которые в их натуральном виде могут быть использованы в деле мафии.

Практических навыков осуществления «кадровой политики», обеспечивающие отбор среди носителей необходимых интересов кандидатов в мафию, способных выполнять в коллективной деятельности мафии те функции, которые необходимы для успеха её дела, и последующее их рекрутирование в действительные члены мафии. При этом этика, которая должна объединять многих людей в мафию, является одним из критериев отбора кандидатов и трансформации кандидатов, прошедших «кастинг», в действительные члены мафии.



ВП СССР



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