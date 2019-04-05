ВП СССР: Об этике и её роли в жизни. Пояснительная записка (4.1)

Цитировать характеристику «русизма» террористом Шамилем Басаевым не будем, но описанная выше и подтверждаемая историческими фактами «национальная забава» не является секретом ни для кого, кроме «патриотов», живущих в мире своего слабоумия и невежества и порождаемых ими иллюзий, проиллюстрированных Васей Ложкиным 3 (Слева представлена его картина «Великая прекрасная Россия». Её пытались признать экстремистской, но суд с этим обвинением не согласился…) . И эта многовековая «национальная забава», которую невозможно скрыть, вызывает крайне негативные оценки в отношении России и её населения как в сопредельных странах, так и в остальном мире 4 . В самой же России большинство относится к этой «национальной забаве» в режиме «пофиг: пьём и пляшем дальше — эту страну не победить…».



Но если вы хотите будущего для России, — для своих детей и внуков, — то эту «национальную забаву» и сопутствующее ей «пофиг: пьём и пляшем дальше — эту страну не победить…» — пора искоренить: искоренить в самих себе осмысленно-волевым порядком, поскольку носители алгоритмики психики, порождающей эту «национальную забаву», подавляются и искореняются и будут подавляться и искореняться ноосферой Земли-матушки вплоть до полного и поголовного их физического уничтожения вместе с порождаемой ими дурью.

Надо учиться и научиться добросовестно работать.

5.2. Как это безобразие управляется и кем?

5.2.1. Мафии в жизни общества

Если соотносить с жизнью таблицу в разделе 1, в которой представлены функции и взаимосвязи общественных институтов, то качество жизни общества определяется:



на исторически непродолжительных интервалах времени — институтом государственности: концепцией жизни общества, на которую работает государственная власть, и качеством управления в соответствии с действующей концепцией (т.е. тем, насколько успешно достигаются свойственные концепции цели);



на исторически продолжительных интервалах времени, охватывающих сроки активной жизни двух поколений и более, — институтом семьи, поскольку семья формирует генетический потенциал развития своих детей, создает нравственно-мировоззренческий фундамент личности (её характер), на котором впоследствии формируется комплекс знаний и навыков, на основе которых в жизни взрослый человек действует либо бездействует в предлагаемых Жизнью обстоятельствах, в том числе и в сфере государственного управления и в сфере управления экономикой.



«Государственная машина», «государственный аппарат» это — множество функционально специализированных органов государственной власти и система функциональных взаимосвязей между ними.



Это — система структурного управления делами общества, а также — генератор бесструктурного управления множеством процессов, осуществляемого посредством: политики формирования культуры (как информационно-алгоритмической системы), законодательства и правоприменительной практики, кредитно-финансовой системы и системы стандартизации и сертификации продукции и услуг.

Государственный аппарат это, прежде всего, — организационно-штатные структуры органов государственной власти, своды полномочий и должностных обязанностей работников, заданные взаимосвязи различных органов государственной власти друг с другом.



Но работают не оргштатные структуры и не своды должностных обязанностей, а люди, входящие в эти оргштатные структуры и некоторым образом исполняющие в них определённые должностные обязанности. Поэтому вопрос о работе «государственной машины» сводится не только к её устройству (архитектуре) в выше определённом смысле, но прежде всего — к людям, работающим в этом государственном аппарате и непосредственно взаимодействующим с другими людьми как в органах государственной власти, так и вне её.

При таком подходе выяснится, что у людей есть как общие интересы, так и взаимосвязанные, дополняющие друг друга, интересы, в связи с которыми в обществе строятся системы коммуникации людей друг с другом и их взаимодействия в процессе реализации этих интересов.



В такого рода процессах практически нет документирования, формализации взаимосвязей и прописанных должностных полномочий и обязанностей участников.



В деятельности систем такого рода неформализованных взаимосвязей происходит динамическое перераспределение полномочий и обязанностей, обусловленное интересами, обстоятельствами, в которых происходит их реализация, фактическими знаниями и навыками участников, их потенциалом, этикой.



Включение новых и отторжение прежних участников и претендентов такого рода неформализованными системами взаимодействия людей в связи с реализацией их интересов также носит динамический характер, обусловленный интересами, обстоятельствами, в которых происходит их реализация, фактическими знаниями и навыками участников, их потенциалом, этикой.



Такого рода системы пронизывают всё общество, одни и те же индивиды в одно и то же или в разное время могут быть участниками разных систем, существующих достаточно продолжительное время. Могут быть системы, которые устойчиво существуют на исторически продолжительных интервалах времени, охватывающих жизнь нескольких поколений, непрестанно обновляя персональный состав участников, но могут быть и системы, которые возникают, делают своё дело, и исчезают в течение нескольких минут.

В подавляющем большинстве случаев такого рода системы взаимоотношений людей работают на реализацию интересов, общепонятных для большинства людей (если не в обществе в целом, то в той социальной группе, в которой сформировалось ядро системы), и потому не привлекают к себе внимания.



Если же такого рода системы работают на реализацию каких-либо интересов, реализация которых наносит ущерб другим людям, то такие системы начинают восприниматься другими людьми как криминальные. И криминальные системы такого рода получили в наши дни название «мафия», употребляемое в большинстве стран мира. Но если вывести из рассмотрения криминальный характер деятельности, то мафии построены именно на описанных выше принципах:



наличие у некоторого множества людей устойчивых на протяжении достаточно продолжительного времени общих или взаимодополняющих интересов;



коммуникация людей — носителей интересов — и их деятельность по реализации интересов на основе:





динамического распределения обязанностей, обусловленного обстоятельствами, фактическими знаниями и навыками участников, их потенциалом, этикой, включающей в себя готовностью сделать необходимое для системы ;



динамического включения новых и отторжения прежних участников и претендентов системой, обусловленного обстоятельствами, фактическими знаниями и навыками участников и претендентов, их потенциалом, этикой ;



отсутствия или минимума документирования, стандартные формы которого редко когда задаются, а определяются текущими потребностями и возможностями участников.



Если такого рода система коммуникаций людей существует продолжительное время, то этике может сопутствовать тот или иной этикет-ритуал, одно из назначений которого — опознавание «свой — чужой». Это особенно необходимо, если система ведёт какую-то антисоциальную или криминальную деятельность.



В этом случае ритуал опознавания либо держится в секрете от посторонних, либо ему придаётся такой вид, чтобы посторонние на фоне жизни общества видели в нём заурядное общепринятое действие и не обращали на него внимания, но чтобы наряду с этим в нём было нечто, особо не привлекающее внимания, что воспринималось бы своими как первый в очередности знак принадлежности к определённой системе1.

Т.е. наша культура парадоксальна в том смысле, что:



если одни и те же организационные принципы выражают себя в криминальной и антисоциальной деятельности, то сложившаяся на их основе система коммуникации и деятельности имеет имя — «мафия»;



если те же самые организационные принципы выражают себя в деятельности, которая не воспринимается окружающими в качестве криминальной и антисоциальной, то сложившиеся на их основе системы коммуникации и деятельности остаются безымянными.



В силу этого обстоятельства далее будем именовать для краткости все системы деловой коммуникации, формирующиеся и действующие на основе описанных выше организационных принципов, — «мафиями», однако, не подразумевая при этом, что мафия всегда и обязательно ведёт какую-то антисоциальную, криминальную деятельность, хотя во всём множестве мафий, наличествующих в обществе, есть и такие.

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Из изложенного выше должно быть понятно, что мафии возникали задолго до того, как возникли первые государства. Мафии стали возникать в результате того, что некогда в древности некая культура объединила множество стай «обезьян» вида «Человек разумный» в культурно своеобразное общество.



Хотя инстинкты стадно-стайного поведения тоже могут объединять людей в систему-стаю, однако изложенные выше принципы требуют некоторой разумности и воли, вследствие чего некая группировка, сложившаяся на основе инстинктов стадно-стайного поведения, может стать ядром мафии, но никакая мафия не сводится к стае даже, если в ней многое обусловлено инстинктами стадно-стайного поведения, поскольку некоторая разумность и воля — не являются компонентами инстинктивных программ поведения.



Изложенное выше позволяет понять фразу, известную из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973 г.): «Мафия бессмертна!». — Это действительно так: пока будет существовать человечество, оно будет порождать в себе разнородные мафии, но не все мафии при этом будут носить антисоциальный и криминальный характер.

Но мафия не является аналогом содружества людей, поскольку изложенные выше принципы, реализующиеся в построении мафий, не включают взаимной симпатии людей друг к другу, которая может иметь место даже при изначальном отсутствии каких бы то ни было общих или взаимно дополняющих друг друга интересов.

С точки зрения ДОТУ1 мафия формируется, живёт и действует на основе главным образом бесструктурного управления и управления на основе виртуальных структур, а структурное управление в её жизни включает в себя минимальное количество участников и характерно только для более или менее постоянно действующего управляющего ядра («штаба») мафии, постоянно руководящего теми или иными направлениями деятельности мафии.



Структурное управление рождается из бесструктурного и из управления на основе виртуальных структур в случае, если некоторое множество целей устойчиво воспроизводится во времени, а способы достижения целей становятся стандартными процедурами, неизменными или медленно меняющимися. Соответственно:

Государственность как общественный институт, несущий субкультуру управления делами общества на профессиональной основе, возникла на основе института семьи (обучение профессиональной деятельности было изначально внутрисемейным делом), но этому процессу сопутствовало проникновение в институт государственности некой мафии в процессе трансформации бесструктурного управления и управления на основе виртуальных структур в структурное управление.





5.2.2. Государственность,

иерархия приоритетов обобщённых средств управления и мафии

Но всё же любая сложившаяся государственность — это не мафия, поскольку государственность не может существовать без документирования, а в её архитектуре всем структурным подразделениям (органам власти) и должностным лицам свойственна устойчивая функциональная специализация, а не динамическое распределение полномочий и обязанностей — принцип, который не поддерживается в большинстве субкультур государственного управления. Однако:

Любая государственность обречена быть пронизанной мафиями разного рода потому, что людям неотъемлемо свойственно порождать мафии в определённом выше смысле на основе описанных выше принципов: это — безальтернативное свойство любой государственности.

Всё общество, все сферы профессиональной деятельности, все оргштатные структуры без исключения, в том числе — государственность и её спецслужбы, пронизаны мафиями разного рода, часть из которых — их внутренние мафии (полностью локализованные и активные только в их пределах), а часть — проникают в них извне либо выходят из них в окружающую социокультурную среду.



Это безальтернативно, поскольку людям, образующим общество, свойственно порождать мафии, они не могут этого не делать потому, что им свойственны разум и воля, некоторые общие и взаимно дополняющие друг друга интересы, а численность обществ многократно превосходит численность стадно-стайных образований, в пределах которых возможно самоуправление на основе исключительно стадно-стайных инстинктов.





В контексте рассматриваемой нами темы утраты суверенитета и управления исторически сложившимся в нашем Отечестве безобразием, интерес представляют мафии и их взаимоотношения с государственностью.



Классификация такого рода мафий основывается на связях каждой из мафий (безотносительно антисоциальности, безопасности либо полезности её для развития общества) с иерархией обобщённых средств управления / оружия (при несовместимости концепций управления): см. рис. выше1.

Изрядная доля ныне живущих людей из множества повседневных житейских интересов в своём векторе целей на первое по значимости место ставит обладание деньгами, что невозможно без обеспечения систематического притока денег в их собственные кошельки. Соответственно на основе этого интереса формируются мафии, некоторая часть из которых носит антисоциальный и криминальный характер.

Их антисоциальный и криминальный характер проистекает из нравственной порочности, выражающей принципы: «денег мало не бывает», «деньги не пахнут», «были бы здоровье и деньги, а остальное мы купим».

В этом криминальном подмножестве мафий есть мафии, добывающие себе деньги силовым путём (разбой, грабёж, воровство) — их интересы и деятельность в пределах шестого приоритета обобщённых средств управления.



Есть мафии, которые поднимаются на пятый приоритет, занимаясь разного рода нарко- и порно- бизнесом, подкрепляя свою деятельность на этих приоритетах шантажом грубой силой и применением грубой силы к тем, кто не поддаётся шантажу.



Есть мафии, которые действуют на четвёртом приоритете, занимаясь извлечением доходов из денежного обращения, и среди них есть как юридически легальные (ростовщики-банкиры, биржевики), так и нелегальные криминальные (разного рода мошенники и аферисты, нелегальные ростовщики, многие из которых стараются придать своему криминальному бизнесу юридическую безупречность и достигают в этом успеха, сопоставимого с тем, которого достигли легализовавшиеся ростовщики).

Во мнении толпы этими тремя приоритетами обобщённых средств управления2 и ограничивается вся антисоциальная криминальная мафиозная активность.



При этом толпа убеждена в социальной полезности мафии ростовщиков, узурпировавших банковское дело3 в глобальных масштабах, и только малое число людей вне зависимости от их профессий и социального статуса пришли ко мнению, что ростовщики-банкиры — враги всех народов, какое мнение и большинством толпы, и большинством правящей «элиты» воспринимается как курьёз и глупость (см. слева фотографию сибирского фермера и пояснения к ней).

Но это понимают не только некоторые труженики из простонародья.



Так Луис Мак-Фадден (1876-1936), председатель Банковского комитета Конгресса США в 1920-30‑е гг. считал: «У нас организован филиал всемирной банковской системы, «сверхгосударство», контролируемое международными банкирами, которые действуют сообща ради порабощения мира в угоду себе. Федеральный резерв узурпировал власть. Народу сказали, что система Федерального резерва — гарант стабильности и экономики, и что инфляция и экономические кризисы остались в прошлом» (т.е. Мак-Фадден указал на то, что США не суверенны).



Кроме того, Мак-Фадден обвинял банкиров США в финансировании революции в России в 1917 г. Всё это он говорил не на основе безосновательных вымыслов и сплетен, а на том основании, что



1) выработал широкий взгляд на политику и



2) имел доступ к инсайдерской информации ростовщического сообщества.



Такое понимание и попытки реализовать его в политике единолично — наказуемы мафиозно-организованным

способом вне каких бы то ни было юридических процедур: после двух не достигших успеха покушений на него Мак-Фадден всё же был отравлен на одном из банкетов.



Убийство конгрессмена Мак-Фаддена — не единственное убийство такого рода. Убийство президента США Дж.Ф. Кеннеди — ещё один пример такого рода бессудных мафиозных убийств благонамеренных политиков-одиночек: незадолго до убийства Дж.Ф. Кеннеди издал указ, позволяющий государственному казначейству США эмитировать доллары помимо частной лавочки — Федеральной резервной системы США, а кроме того в одном из публичных выступлений заявил, что США находятся под властью разного рода тайных обществ (т.е. антисоциальных мафий) и, поскольку это не совместимо с реальной демократией, то такое положение дел надо менять1.



В этом смысле Линдону Ларушу (1922-2019) — американскому экономисту, 8-кратному претенденту на пост президента США, на протяжении нескольких десятилетий публично выступавшему против глобальной тирании мафии ростовщиков — повезло: в 1989 г. его не убили по приговору ростовщической мафии, а приговорили к 15-летнему тюремному заключению по обвинению мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В 1994 году он был досрочно освобожден, продолжал свою просветительскую и политическую деятельность и умер своею смертью 12 февраля 2019 г.

О его смерти СМИ РФ сообщили мимоходом, иронично отметив, что он «был сторонником различных конспирологических теорий»2, но ничего не сказали о его воззрениях по существу и о его общественно-политической деятельности, хотя этот человек, даже при всех своих ошибках в миропонимании и в политике, сделал для человечества полезного много больше, нежели, например, недавно ушедшая в мир иной шоу-бизнес-вумэн Юлия Началова.

Болезни Юлии Началовой и её смерти отечественные СМИ уделяли внимание на протяжении более двух недель, хотя большинство граждан России узнали о ней (либо вспомнили) только в результате того, что СМИ в РФ «возбудились» в связи с обострением её болезней (8 марта 2019 г. обратилась за консультацией, 11 марта была госпитализирована), последовавшей смертью (16 марта) и похоронами (21 марта).



Однако пройдёт ещё две-три недели — о ней почти все (кроме родственников и близких друзей) забудут в потоке житейской суеты. И ни одна из спетых ею песен не станет народной потому, что шоу-бизнес — одна из политтехнологий и предназначен для решения заказных политических задач, а не выражение миропонимания и чаяний народа… Тем не менее беспрецедентная кампания в СМИ по освещению болезни, смерти и похорон Ю. Началовой1 приводит к вопросам:



Кто-то целенаправленно проводит «кастинг» новостей и тем для ежедневного вещания, извращая значимость событий для жизни общества?



Для некой мафии болезнь и смерть Ю. Началовой, певицы с реально близкой к нулю популярностью в обществе, — действительно значимое в некотором смысле событие, и эта мафия обладает властью, достаточной для того, чтобы заставить федеральные СМИ в течение двух недель с лишним вещать об этом ежедневно по всем каналам?2



Либо деятельность «независимых СМИ» — некая неуправляемая «свободная» стихия, живущая своею непостижимой для «простых смертных» жизнью?



Но политика подачи информации СМИ (спектр предъявляемых обществу событий, их оценки, прочие темы) — это уже третий приоритет обобщённых средств управления. Однако по мнению людей толпы третьего — первого приоритетов обобщённых средств управления в природе не существует.3



Внутренний Предиктор СССР

11 марта — 02 апреля 2019 г.

3 Это псевдоним Алексея Владимирович Куделина.

4 В послесталинские времена эта «национальная забава» и лежащее в её основе лицемерие, стали одним из стимулов к тому, чтобы в национальных союзных и автономных республиках многие возжелали выхода из состава СССР и России в надежде, что, когда национальные республики обретут полноту суверенитета, они заживут лучше.



Но такого рода надежды оказались тщетными потому, что и в национальных республиках не знали, что суверенитет в его полноте — государственное управление по полной функции, а для того, чтобы всем жилось хорошо, носителем суверенитета должно быть всё общество, а не фюреры, и не «элита».

1 Например специфический по раскраске галстук всеми воспринимается просто как галстук, но специфика его раскраски может быть знаком «я свой» для определённой группы лиц. Галстук может дополняться какими-то другими статусными вещами, некоторый набор которых (а не каждая из них по отдельности) может выполнять ту же функцию, что увеличивает надёжность системы первичного распознавания «свой — чужой».

1 См. работу ВП СССР «Основы социологии», Часть 2 (том 1) или «Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета (1997-2003 гг.)».

1 Обстоятельные пояснения иерархии средств обобщённого управления / оружия см. в работе ВП СССР «Основы социологии», том 2, раздел 8.5. Полная функция управления в отношении общества: специализированные виды власти, обобщённые средства управления / оружия и «игры с ненулевыми суммами».

2 Хотя толпа не знает этих терминов.

3 Суть банковского дела — счетоводство макроуровня (в пределах государства) и мегауровня (в глобальных масштабах). Ростовщичество — весьма дорогостоящее для общества приложение к банковскому делу —управленчески необходимому и потому потенциально общественно полезному в условиях техносферной цивилизации.

1 Ли Харви Освальд — псих убийца-одиночка, т.е. проявление якобы никем не управляемой социальной стихии? агент КГБ (он некоторое время жил в СССР), выполнивший задание, но не разоблачённый потому, что его убили до завершения следствия? — операция прикрытия реальных убийц и их кураторов? — каждый решает сам в меру понимания глобально-политических, трансрегионально-политических и регионально-политических процессов и понимания способов управления ими…

2 «Комсомольская правда» от 14 февраля 2019 г.: https://www.kp.ru/online/news/3386864/ . О том, что Луис Мак-Фадден, Дж.Ф. Кеннеди, Линдон Ларуш были правы, и что в основе «конспирологических теорий» лежат реальные факты, см. книгу Ральфа Эпперсона «Невидимая рука. Введение во взгляд на историю как на Заговор»: https://royallib.com/book/epperson_ralf/nevidimaya_ruka_vvedenie_vo_vzglyad_na_istoriyu_kak_na_zagovor.html .

1 Перед этим СМИ на фоне потока прочих событий мимоходом сообщили о смерти Ж.И. Алферова (академик, нобелевский лауреат), эпохально выдающихся артистов — В.А. Этуша, С.Ю. Юрского, а после этого — о смерти кинорежиссёра М.М. Хуциева. Кроме того 3 февраля умер несколько более популярный, чем Юлия Началова, рэпер «Децл» (К.А. Толмацкий, 1983-2019), в связи со смертью которого в СМИ не было такой интенсивной кампании, как в связи со смертью Ю. Началовой.

2 Ещё один пример такого рода — когда на защиту режиссёра-порнографиста Кирилла Серебренникова от обвинений в расхищении бюджетных средств встают деятели искусств, никогда не знавшие Кирилла Серебренникова лично, жюри разных конкурсов награждают его премиями, а СМИ распространяют их протестные мнения и сообщения о награждениях на протяжении нескольких лет, начиная с 2017 г.



Но СМИ ничего не сообщают о порицаниях в адрес К.С. Серебренникова за его порнографическую деятельность: задайте поиск в Яндексе «порнография Кирилла Серебренникова» на вкладке «Картинки», и Вам станет ясно, что он — психически больной либо злоумышленник-растлитель, но никак не общественно полезный деятель искусства.

3 Хотя некоторые, узнав из работ ВП СССР о существование указанных приоритетов, но не поняв их сути, всю информацию, касающуюся матрично-эгрегориальных процессов и управления ими «выдрали» из третьего приоритета, возвели в ранг «нулевого приоритета» и обвинили ВП СССР кто в сокрытии «нулевого приоритета», кто в ошибке и недопонимании сути вещей.



Выдвинув обвинения обоих видов, они стали требовать кто покаяния о сокрытии важнейшей тайны, кто признания ошибки. Но всё же ещё раз: тематически любая информация фактологического (фактоописательного) характера — вне зависимости от её важности (мощи в качестве средства управления) — относится к третьему приоритету обобщённых средств управления / оружия (при несовместимости концепций управления). Однако описание познавательно-творческой культуры личности вынесено на первый приоритет, поскольку выработка такого рода личностной культуры на основе описаний и владение ею на практике определяет всё в жизни общества и является ключом, запирающим либо открывающим возможности к обретению свободы и суверенитета в его полноте.



Именно познавательно-творческая культура личности открывает все знания и трансформирует их в практические навыки, к какому бы приоритету обобщённых средств управления эти знания и навыки ни относились бы в их практическом применении. Поэтому описание личностной познавательно-творческой культуры — на первом приоритете, а всё прочее на более низких в зависимости от характера воздействия, быстродействия и необратимости результатов применения.

ВП СССР



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Продолжение следует.

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