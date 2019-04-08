Тайны древнего рудника Кан-и-Гут (7 фото)

Восточные легенды всегда вызывают живейший интерес, поскольку в большинстве из них речь идет о таинственных событиях, чудесах, необыкновенных вещах и прекрасных местах. Одна из легенд повествует о существовании — причем с древних времен — на Востоке некоего города из серебра, где улицы были выложены серебряными кирпичами, а стены домов — из золота, там пели поразительные по красоте птицы и росли необычные растения. В XIX веке учитель из обычной школы города Бишкек решил найти этот прекрасный город, описанный в легендах. На поиски ушло два года. Результат ошеломил исследователя. Чудесный город оказался адом на земле, земным проклятием, сгубившим много человеческих жизней. Оказывается, сказочным местом из легенды был рудник, в котором добывали серебряную руду и свинец. Да и название у него было вполне подходящее — Рудник погибели или Кан-и-Гут. Этот рудник связывают с именем хана Худояра, который использовал в качестве шахтеров осужденных на казнь людей и лидеров протестующих групп, неугодных хану. Все они должны были бесследно исчезнуть в лабиринтах подземелий, где добывали сокровища, которые хранили глубины рудника. Приговоренных спускали в подземные тоннели, и хану было безразлична судьба и жизнь этих людей. Если несчастным удавалось выйти из подземелий без серебра, их ожидало суровое наказание. Возможно, что для того чтобы избежать смерти, несчастные придумывали невероятные истории, которые дошли до нас в виде легенд о чудесном верблюде, у которого вместо глаз драгоценные камни; о необычном подземном растении; об оградах, находящихся глубоко под землей и сооруженных из серебряных кирпичей; об ужасных девах, стерегущих сокровища. Со временем истории постепенно обрастали новыми невероятными подробностями.

В IX—X веках рядом с рудником процветало ремесло по обработке руды и драгоценных камней. В прилегающих к руднику горах добывали не только серебро и свинец, но и железо, медь, золото, бирюзу, лазурит и рубины. Особенно славилась древними и богатыми рудниками Ферганская долина, где кроме вышеперечисленных ископаемых были найдены нефть, уголь, ртуть, медь, олово и нашатырь. Известный арабский географ Истахри, живший в X веке, так писал о месторождениях этого района: «Есть гора из черных камней, которые горят, подобно тому, как горит древесный уголь». В X веке воины Востока научились использовать нефть в военном деле. Для этого соорудили метательное орудие, названное «нафтандоз». Применяли его при взятии крепостей и осаде городов. Принцип действия был достаточно прост: небольшие емкости грушевидной формы с фитилями заполнялись нефтью и забрасывались метательной конструкцией в осажденный город. На рудниках использовали труд не только осужденных и рабов, там трудились и местные жители из близлежащих селений. Труд средневекового рудокопа был нелегким и опасным. При обследовании подземных ходов были найдены не только молотки, топоры, котлы, светильники, но и кандалы и даже останки рудокопов. Добытое серебро обеспечивало не только потребности восточного государства, но и экспортировалось в Восточную Европу, являющуюся в то время главным потребителем серебра из рудников Средней Азии.

Самое первое подробное описание рудника Кан-и-Гут сделал известный арабский врач и философ Авиценна. Он советовал тем, кто осмелится войти в Рудник погибели, перед входом прочитать молитву. Ибн Сина оставил следующую запись о таинственном месторождении: «Мудрецы сокрыли все золото и украшения мира в разных местах, и завладеть этим нелегко. …есть город, лежащий среди гор, по имени Исфара. В его области есть место, именуемое Гут. Мудрецы оставили сокровища в том месте и наложили на них заклятие. Описаниям и рассказам об этом нет числа». Авиценну очень интересовала пещера, он описал путь к руднику как дорогу к мусульманскому раю, а идущему по тоннелям пещеры приходилось преодолевать многочисленные преграды в эзотерической пещере.

Тщательное изучение рудника началось в XIX веке, и тогда же выяснилось, что в пещеру вели несколько входов, а перепады высот составляли около 60 метров, протяженность всех ходов подземного месторождения до сих пор неизвестна, но предполагается, что она может составлять до нескольких сот километров. Процесс изучения этого интереснейшего рудника затруднен тем, что он находится в зоне сейсмической активности. Один из секретов рудника Кан-и-Гут в том, что в нем находятся минералы, считающиеся не только большой редкостью, но и поражают своим великолепием и уникальностью. Еще одной чудесной особенностью данного подземелья является то, что в нем встречаются необыкновенные гелектиты («зеленые растения» древних пещер).

История пещеры Кан-и-Гут тесно связана со Средней Азией. Своего наибольшего расцвета рудник достиг в период X— XI веков. Постепенно вырабатываясь, месторождение теряло свое значение, и его покидали люди. Осталось только мрачное и пугающее подземелье, к которому прикрепилось теперь навсегда название Рудника погибели. По словам чабанов, которые знают все тропы вокруг таинственного рудника, в подземных лабиринтах скрыты невероятные сокровища, но их ревниво охраняет волшебная сила, губящая любого, кто посмеет отправиться на поиски. В тщетных попытках найти сказочное богатство смельчаки терялись в многочисленных лабиринтах, погибали под глыбами камней, осыпающимися из-за воздействия частых землетрясений. В 1920 году в пещерах рудника укрывались басмаческие банды. Тем не менее в это же время была организована Канигутская экспедиция, которая приступила к масштабному изучению рудника. В состав группы входили специалисты по зоологии, геологии, метеорологии, ботанике, археологии. За двадцать дней участники экспедиции подготовили план подземной системы, присвоив названия многочисленным переходам, залам и спускам: «Дно второй пропасти», «Бассейн красной воды», «Мост вздохов», «Грот с верблюдом», «Лабиринт дракона», «Зал скелетов»…

В дальнейшем археологам удалось доказать, что Кан-и-Гут — уникальное месторождение по размаху и длительности добычи природных ископаемых во всей Средней Азии. На сегодняшний день известно, что большинство лабиринтов, залов, отвесов, пропастей так и остались не обследованы, поскольку пока недостаточно технических средств и подготовленных физически специалистов, способных выполнить эту работу. А ведь, вероятнее всего, Кан-и-Гут является ключом к разгадке тайн археологии и истории, которые поставили ученых всех времен в тупик. Интересен следующий факт. В древнем тексте завещания Рамзеса III, хранящемся в Британском музее, говорится о том, что фараоны длительное время использовали запасы полезных ископаемых, доставшихся им от древних царей. В связи с этим рассматривается версия, что все древние рудники — это дело рук пришельцев. Возможно, пришельцы, оказавшись вдалеке от родной планеты, испытывали необходимость в создании технологического оборудования для добычи и обработки редких металлов. Они пошли самым верным путем — создали рабов-шахтеров. С помощью примитивных орудий рабы добывали необходимые пришельцам полезные ископаемые. Прошли века, люди стали использовать старинные рудники уже для собственных нужд. Не стал исключением и рудник Кан-и-Гут, который, скорее всего, имеет более таинственную историю и хроника которого началась задолго до Авиценны и хана Худояра.

Источник: https://nlo-mir.ru/sooruzheniy/53464-tajny-drevnego-rudnika-kanigut.html