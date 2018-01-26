В предыдущей статье были рассмотрены наскальные рисунки и древние надписи, найденные в Сибири, описанные в статье Г.И. Спасского < ![CDATA[ ]]> “О древних развалинах Сибири”< ![CDATA[]]> в журнале “Сибирский вестник”, 1818 г., №3. В < ![CDATA[ ]]> приложении к статье< ![CDATA[]]> даны рисунки этих разрушенных сооружений. Правда, древними их можно назвать условно. Так как строительство этих сооружений относится ко 2-й половине 18-го века. И находятся они в районе Сибирских линий пограничных укреплений.

Имеются, правда, несколько странностей у этих линий. Первая заключается в том, что вместе они складываются в практически непрерывный вал, растянувшийся с Запада на Восток почти через весь континент – от Атлантического до Тихого океана, т.е. около 18 000 км. Вторая странность заключается в том, что начало этого вала (территория Европы) датируется 2 веком н.э. Конец его (в Китае) – тоже относят в глубокую древность. Самый молодой участок этой линии или стены, вала, дамбы (на разных участках ее называют по-разному) проходит по территории России и датируется 18-19-м веком. Хотя приемы строительства и внешний вид перекликается с более древними участками этого удивительного по своим масштабам сооружения.

Рисунки из альбома Г.И. Спасского:

Вид Бухтарминской крепости в Сибири

Эта крепость принадлежит Сибирской линии укреплений, построенную по официальной версии для защиты от вторжения синских (китайских) войск:

«В 1760-х гг. от Усть-Каменогорской крепости через реки Чарыш (Верхне-Чарышская крепость) и Катунь (Катунская крепость) к Бийской крепости и Кузнецку строится новая укрепленная линия, получившая наименование Колывано-Кузнецкая. Она огибала с севера Алтайские горы, завершив тем самым создание единой сибирской линии укреплений, призванной защитить Южную Сибирь от возможного вторжения цинских войск. Для военного прикрытия Горного Алтая в 1793 г. при впадении реки Бухтармы в Иртыш возводится Бухтарминская крепость, а вверх от нее по Иртышу — несколько караулов, которые именуются Бухтарминской укрепленной линией. К концу XVIII в. весь Алтай был присоединен к России.» < ![CDATA[ ]]> Источник < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Китай еще в начале 18-го века не был самостоятельным государством. Он входил в состав Тартарии, как и Сибирь, и некоторые другие азиатские территории. Об этом в статье «Тартарские императоры Китая». И цикле статей «Неизвестная Тартария», рассказывающем о более раннем периоде Тартарии.

Возможно, строились эти укрепления именно в 18-м веке, но возможно, что реконструировали и приспосабливали для военных целей древние сооружения, уже находящиеся в этой местности? Монастырь или крепость Аблайкит, расположенный недалеко от Бухтарминской крепости:

Вид развалин Аблайкида

Крепость Аблайкит, основанная по официальной версии в 1654 году ойратским вождем Аблаем, находилась в 85 километрах от Усть-Каменогорской крепости, но, тем не менее, не входила в состав укрепленной линии, так как принадлежала джунгарам. Было такое государство в 17-м веке – Джунгарское ханство.

«Джунгарское ханство- ойрат-монгольское государство, существовавшее в XVII—XVIII веках на территории, которая ныне относится к Казахстану, Киргизии, Китаю, России, Монголии и занимавшее земли от Тибета, и Китая на юге, до Сибири на севере, от Урала и Хивинского, а также Бухарского ханств на западе до Халха-Монголии на востоке, включая в себя озеро Балхаш, Семиречье, озеро Кукунор, горы Тянь-Шань, Алтай, долину реки Или, верховья Оби, Иртыша и Енисея и пр. До настоящего времени на указанной территории сохранились руины ойратских (зюнгарских, калмыцких) буддистских монастырей и крепостей (Семипалатинск, Зайсан), наскальные изображения Будды (под Алма-Атой, около Иссык-Куля) и пр.» < ![CDATA[ ]]> Собрание исторических и этнографических трудов Н. Я. Бичурина< ![CDATA[]]>

Существовало оно, правда, на территории Тартарии. И в источниках того времени, в частности в книге Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» никак не упоминается. Ойратами здесь названы калмыки, или калмаки, как их называли в 17-м веке. О них у меня подробно описано в статье «Кто такие калмаки?». Аблайкит сохранился до наших дней вот в таком виде:

Аблайкит. Современное состояние

Недалеко от этого места ниже по течению Иртыша находились развалины Семи палат:

Вид развалин семи палат на берегу Иртыша

«Так называемые «Семь-Палат» лежат на восточном берегу Иртыша… Калмыки называют их Дархан-Зорджин-Кит, говоря, что здания эти построил некий жрец Дархан-Зорджи, который и пребывал в них. Когда это было, они не знают. В Тюмени я нашел в архиве грамоту царя Михаила Федоровича от 25 октября 7125 (1616) года, в которой эти здания упомянуты под именем «каменных мечетей». К этому времени они, может быть, и относятся. Судя по материалу, из которого они сделаны, они едва ли могут быть древнее. Я не придавал бы им даже такой древности, если бы в пользу её не говорила упомянутая грамота» Г. Ф, Миллер «История Сибири»

Еще одно описание этих построек путешественника подлекаря Барданеса посетившего Семипалатинск в 1771 г.:

«Развалины семи каменных Татарских или Монгольских домов, называемых Семипалат и давших крепости оное название, стоят в 2 верстах выше крепости, на горном берегу против меновнаго двора. Один из сих домов четырехугольный, шириною в 6 сажень (12,8м), стены вышиною в 10 (3м), а толщиною в 5 футов (1,5м), в нем одна дверь и два окна. Одна стена много обвалилась, прочия же все целы и выстроены из твердого серого кирпича с крепким мертелем. Другое строение походит на первое и шириною в 4 сажени. Третье в 8 саженях от второго, длинною в 7 а шириною в 4 сажени. Стены построены из черного плитника, вышиною в 1,5 сажени (3,2м), а толщиною в 3 фута (1м). От четвертого строения стоит только кирпичная стена с дверью и окном. От пятого виден только фундамент, доказывающий, что строение было длиною в 5½, а шириною в 2½ сажени с 3 отделениями; также и от шестого остался только фундамент, длинною в 15, а шириною в 34 сажени; все находятся поблизости. Седьмое строение стоит от прочих в 242 сажени, или полверсты. Оно гораздо новее, длиною и шириною в 3 сажени, а вышиною в 7 футов; стены выведены из новых и не крепких кирпичей, кровля дощатая и сгнившая и обвалившаяся. За несколько лет они были в лучшем состоянии, но после того Козаки брали из них кирпич для изращатных печей. На них находились Тангутские надписи, которые также изгладились. Историю сих развалин предоставляю я испытателям древности.» (Источник: Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое императорскою Академиею Наук, по предложению её президента.. — СПб.: Императорская академия наук, 1825. — Т. седьмой.)

Это описание, действительно, больше подходит к описанию обычных жилых домов, а не мечетей. Если только раньше мечетями не называли также и жилые дома, по аналогии, с храмами – хоромами? Для кого-то когда-то был просто жилой дом, который потом кому-то стал местом поклонения. Толщина стен впечатляет. Но в те времена было принято строить толстые стены. Это усиление и прочности здания, и комфорта пребывания внутри него. А черный плитняк – вероятно вот такой?

Плитняк – сланец черный, Казахстан

Размеры только его поражают: 3,2х1м . И сколько же весили такие плиточки? Тангутские рукописи находили и в Аблайките. Тангутское царство - Великое государство Белого и Высокого, по официальной версии. Под белым и высоким, очевидно, имеется виду пресвитер Иоанн или поп Иван, о котором у меня написано в статье «Неизвестная Тартария. Часть 2».

В том же районе:

Развалины Джалин-Обо

По-другому это сооружение еще называлось Калбасинской башней:

«В 1717 году, по распоряжению князя Гагарина, посланы из Тары, для постройки крепостей: сын боярский Павел Свиерский, с партиею казаков, и дворянин Василий Чередов; первый из них построил Железинскую, а другой Калбасинскую крепость, которая находилась между нынешними Кривозерскою и Подпускною станицами, около 165 верст ниже Семипалатинска. Там существовало калмыцкое здание в виде башни, в котором была ламайская кумирня. Калмыки называли это здание Джалин-обо, потому что, между 1689 и 1700 годами, там кочевал калмыцкий тайджа Джалин, изгнанный оттуда в 1702 году башкирами. Русские же называли то строение Калбазинскою башнею. Оно было построено из обожженного кирпича, основание имело четырехугольное, а верх состоящий из двадцати углов. Стены его простирались в вышину до четырех саженей, толщиною около полутора аршин. В верхней части ниже свода были два противоположные окна, а в самом верху свода одно отверстие. С одной стороны находилась дверь.» < ![CDATA[ ]]> Н. А. Абрамов< ![CDATA[]]>. Областный город Семипалатинск // Записки Императорского Русского географического общества, 1861, кн. 1.

Развалины храма, бывшего в г. Татаган

Развалины двух зданий на правом берегу реки Нуры

Развалины двух зданий на правом берегу речки Якшикун

Описание этих и других руин, взятое из < ![CDATA[ ]]> «Описания киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей»< ![CDATA[]]> А. И. Левшина:

«В степях киргиз-казачьих встречается столько развалин древних зданий, что мы не можем умолчать об оных в нашем описании. Трудно и даже едва ли возможно определить, какой народ строил сии здания, ибо они разных родов. Одни, сохранив признаки капищ, ламайскому служению посвященных, очевидно, принадлежат мунгалам или зюнгарам, другие похожи на магометанские мечети, третьи суть остатки обыкновенных азиатских жилищ и, наконец, четвертые достигли такой степени разрушения, что не могут подать повода ни к каким заключениям. Материалы, из коих строились сии здания, также неодинаковы; от некоторых остались большие камни, от других кирпичи, третьи были глиняные. Нынешние киргиз-казаки вообще не говорят о них ничего правдоподобного, кроме того, что они не принадлежат их предкам, но должны быть приписаны народам, занимавшим сию страну прежде них. Только немногие из развалин, равно как все вообще древние могилы, называют они ногайскими (Киргиз-казаки иначе не называют татар, в России живущих, как ногаями. Слово “татары”, совсем у них неупотребительно и принадлежит, по их мнению, какому-то подлому народу, проклятому одним магометанским пророком. Бухарцы и хивинцы то же думают, и так же называют татар российских ногаями) В горах Кен-Козлан, на реке Кызылсу (Казахстан), впадающей в Талду, на прелестном местоположении стоит строение двухэтажное каменное, крестообразное, сложенное из дикого камня на извести; потолки в нем обрушились, но приметно, что они были покрыты красной краскою, а стены штукатурены. На верхнем этаже вокруг всего строения была галерея и фронтон, поддерживаемый четырьмя деревянными колоннами, выкрашенными мастикою, предохранявшею их от гнилости. Около сего здания были и другие, но развалились до основания, стены поросли деревьями шиповника и таволги нарочитой величины. При самом Каркалинском приказе, в тесном ущелий, где протекает река Джирымсу, воздвигнута стена, преграждающая проход на обширную долину, окружаемою очень высокими горами, по гребням коих проведена стена из дикого плитного камня, в иных местах в 7, а в других в 5 аршин вышиною, и в 3 аршина толщиною. Остатки каменной мечети, находящейся в 95 верстах от Троицкой крепости за рекою Тогузак (Челябинская область), известны из путешествия Палласа. Недалеко от сих развалин есть и другие, но не замечательные. На берегу реки Аягуз, впадающей в озеро Балхаш (Казахстан), стоит остроконечное здание, весьма тщательно построенное из каменных гладких плит. В нем три каменные статуи, из коих две, по словам киргиз-казаков, изображают прославляемых в сказках любовников Баян-хана и Куз-Кур-пяч, и третья — их служанку. Верующие в подлинность их изображений приносят им жертвы. На берегу Кара-Кингиря есть развалины палат и мечети, называемые Джан-Ана. Говорят, что тут был дворец одного из потомков Чингисовых. Белян-Ана — развалины города. Они лежат при реке Сарасу на один день езды от озера Телекуль (Южный Урал), в которое она впала. Длина сих развалин верст 6, ширина около одной версты. На левой стороне Нуры, впадающей в озеро Кургал-джин (Казахстан), в 27 верстах от ее устья, был некогда город по имени Тотагай, или Ботагай, коего многие остатки доныне существуют. Г. Шангин видел их и описал (См.: Сибир. вестник. 1820 год.). Они простираются верст на десять. Одно из развалившихся зданий, по мнению сего путешественника, служило храмом, было построено из кирпича, имело внутри столпы и стены отштукатуренные. Близ сего храма стоял другой, подобный ему, а из развалин, несколько далее находящихся, некоторые имели до 300 сажен в длину. Окрестности реки Нуры вообще богаты подобными остатками древности. На правом берегу ее, в 55 верстах от озера Кургалджина, еще видны значительные развалины, также описанные г. Шангиным (см. тот же вестник 1818 года), равно как и два укрепления, у горы Карт лежащие, и разрушенная башня в верховьях Нуры, близ древней копи медной руды. Тем же путешественником осмотрены два здания, лежащие на реке Якши-Кун — одно от другого в 30 верстах. Одно из них кирпичное, другое каменное, оба с куполами и двумя отверстиями, одно — на юг, другое — на север. Киргизы приписывают построение сих зданий калмыкам или монголам и почитая оные святыми, совершают в них молитвы и жертвоприношения. Весьма любопытны остатки древних полевых укреплений, лежащие близ речки Ак-Койрак. Их всего шесть. Г. Шангин говорит, что четыре находятся одно от другого сажен в 100, пятое против средины их близ речки, а шестое в 2,5 верстах от одного из крайних укреплений. Все они имеют вид эллипсов, но не сомкнутых: с восточной стороны бока отделяются один от другого пространством сажен в 60, а с западной в 25 сажен. Сии пространства были защищены четвероугольными башнями. Полуостров озера Якши-Янгиз укреплен валом простым, но правильно устроенным, и большею частию из порфировых четвероугольных камней. На берегах Тургая (Казахстан) есть несколько древних могил со строениями каменными и кирпичными. Одна из них особенно замечательна величиною. Она состоит из насыпи, более 15 сажен вышиною (32м) и до 135 сажен (288м) в окружности. Киргизы почитают ее святою и сказывали капитану Рыч-кову, видевшему ее в 1771 году, будто она скрывает в себе прах одного богатыря необыкновенного роста. Несколько далее видно было (на Тургае же) четверо-угольное городище с развалившимися валами, воротами и зданием, коего стены имели до 9 сажен высоты (19м – примерно 6 современных этажей –прим. мое). Кругом его могилы. На урочище Байтак, при реке Большой Хобде (Казахстан), по уверениям киргизов, был некогда город. Ныне тут видны развалины зданий, полуизглаженные каналы и признаки пашен. В 1750 году строения еще не все были разрушены: подпоручик Ригильман видел их и некоторые из них срисовал. Киргизы весьма уважают сие место и за счастие почитают быть здесь погребенными. Такой же город был на реке Уиле, при урочище Мавли-Берди (или Мавлюм-Берди –Казахстан). Рычков, в своей “Оренбургской топографии” пишет, что в половине прошедшего столетия на сем месте еще были видны от 30 до 40 кирпичных зданий, каналы для пашен и огороды.»

Из этого и других описаний можно сделать вывод, что большое пространство Урала, Сибири, Алтая, Казахстана было некогда сплошь застроено городами, со всей сопутствующей инфраструктурой: дорогами, каналами, пашнями, кузнями, кирпичными заводами. Потом это все по какой-то причине разрушилось. Что это могла быть за причина? Стены, толщиной в 1-1,5 метра смело могут выдержать довольно таки мощные землетрясения. Тем более, что землетрясение происходят, как правило, локально: радиус района, охваченного разрушительным воздействием, достигает 80-160 км, но не тысячи километров. И обычно после землетрясений люди восстанавливают разрушенное и продолжают жить дальше на этом месте, но не становятся кочевниками. Значит, в данном случае произошло что-то помощнее землетрясения.

Николаас Витсен о разрушенных Сибирских городах

Множество описаний разрушенных городов и сооружений встречается у Николааса Витсена (Северная и Восточная Тартария, 1705г.). Вот некоторые из них:

«У устья реки Обь русские издавна построили город Обской город, но теперь он разрушен и [стоит] в развалинах. Сибирское царство, носящее свое имя от реки Сибер, или Сиберской, или от города Сибер, который теперь разрушен. Собственно, это область, нанесенная на карты под этим названием, около широко известной реки Обь. Главный город ее – Тоболь. Но широко взятая, она охватывает и много других областей, лежащих в большинстве своем вне России, к северу и востоку, под правлением Их Царских Величеств. Так под названием Тартарии в Европе известны все страны к востоку от Оби и Каспийского озера, то и я их под этим названием охватываю, хотя, собственно говоря, Сибирь находится не в Тартарии. Однако ввиду того, что она расположена рядом, и по указанным причинам мы считали, что следует ее включить сюда. Она лежит приблизительно между 60° и 65° северной широты. К тому же в Мугалии и на дороге между истоком реки Амур и Синской стеной находятся разрушенные города (как видно на некоторых моих рисунках), где встречаются обломки идолов. Таких же, как еще сегодня встречаются в Сине. Этот край теперь не имеет городов, крепостей или каменных зданий. Там ничего нет, кроме пустых земель, из чего видно, как все в мире меняется. Говорят, что в Сибири в ряде мест видны развалины древних стен и груды обломков, где, очевидно, в древности стояли города. В них иногда, говорят, встречаются памятники, из чего можно было бы заключить, что раньше в этих странах жили народы с лучшими обычаями, чем теперь, но сейчас там не видно таких зданий. Передают, будто современные сибиряки говорят, что народы, которые раньше строили такие города и здания, совсем ушли отсюда на юго–восток. Поселок Нарым, расположенный на Оби, очень маленький. Рыбный – это небольшая крепость или острог, теперь в основном разрушенная. …. Нарым, расположенный неподалеку от берега, тоже маленькое, мало населенное и довольно разрушенное укрепление. С обеих сторон реки находится неплодородная и незаселенная земля. Там нельзя нигде достать съестные припасы, кроме монастыря, где можно запастись продуктами. Нарымская крепость, расположенная выше Сургута, на реке Обь, построена в 1600 г. Теперь, однако, она разрушена и запущена. В Калбазине, в Сибири, расположенном несколько ниже 60°, на озере, которое впадает в реку Итик (которая, в свою очередь, впадает в Иртыш) находится достопримечательный древний, теперь разрушенный, каменный дом, большого размера и прочности. Не знают, кем он был сделан, потому что теперь там таких домов не строят.»(Это, очевидно, о Калбасинской башне, см. рисунок выше –прим. мое) Горные цепи: Аланус, Воросcус, Имаус, Сихиус, Белгиан, Рифеус, Алхас и др., известные в древности, – теперь трудно определимые из-за частого изменения названий, которое здесь происходит. То же и с названиями рек, например: Тахмин, Ухардес, Маргус, Коскар, Коссин, Сосса, и многие другие, которые были известны в древности, теперь можно узнать только предположительно. Было заблуждение, когда древние считали, что Каспийское море через Обь соединяется с Ледяным морем. Многих городов, о которых говорили древние, найти там невозможно. Или они разрушены, или произошла перемена названия. Например, Арбам, Сема, Айбаир, Сианфур, Наиман, Канткоракур и т. п. Да, целые области и народы, известные из древнейших описаний земли, теперь не обнаруживаются под их старыми названиями. Унг или Гог, Сиорза, Кавона, Байда, Баргу и бесчисленное множество других, можно видеть на старых картах и в описаниях. Я не указываю на них, так как я пытался показывать современное, а не прошлое. Многие из древних сибирских городов и селений разрушены, они сохранили, однако, свои названия, хотя в них почти нет домов. Между Тоболом и Астраканью и между Астраканью и Синой имеется много рек, озер, дорог и пустынь, и еще много разрушенных городов и крепостей, около дороги. Названия этих мест, проезжая, трудно узнать. Если идти на лодке вверх по реке Индига, напротив острова Колгуев, вблизи самоедов, живущих у океана, то придя к местечку Городище, где в прежние времена жили несколько народов, называемых чуди, которые воевали с русскими и больше уже не существуют. Остались только стены древнего города. Так как в современной страны калмаков, к северу, к востоку или в центре страны совсем нет постоянных городов, то вероятно, калмакские короли, о которых говорят, якобы они жили в городах, жили в южной части Калмакии, ибо там, говорят, есть остатки деревень и городов. Ввиду того, что писатель кроме перечисленных городов упоминает еще много государств, областей, городов, рек и вод тех стран. около или между Каспийским морем и Син или Синой, о которых теперь не знают и не помнят, то несомненно, что там произошли удивительные изменения, что города и народы разрушены и названия оставшихся изменились. Северная часть гор Имай он называет Алкай. Это может быть маленькое, теперь разрушенное государство Алтын. Тартария, уверяет он, получила свое название от реки Тартар, которая, придя из страны Мугал, якобы, впадает в Ледовитый океан. Область Тюмень, говорит он, находится под Великим xаном Тартарии. Народы, жившие к северу, назывались мекриты, молгомсау, бадаи и самоеды, они поклоняются солнцу и красному сукну (говорит он). На Оби стоит известный купеческий город Грустина. Его теперь тоже не находят.»

Пётр Симон Паллас о древних сооружениях и рудниках

Писал это Витсен в конце 17-го века. Сам он в Сибири не был, поэтому эти сведения –отрывки из разных донесений, присланных ему из России. В 18-м веке количество «путешественников», лично исследующих районы Урала, Сибири, русского Севера и Дальнего Востока, увеличилось. Все они составляли свои отчеты, описывая эти места. И прежде всего, естественно, полезные ископаемые и еще чем можно поживиться – богатства, действительно, несметные, в представлении европейцев. Несметные в том смысле, что сколько бы не пытались их осметить, еще больше оставалось неосмеченных. Одним из таких путешественников-исследователей был Петр Симон Паллас (1741—1811) — немецкий учёный-энциклопедист. В течение 6 лет, с 1768 по 1774 гг. он путешествовал по центральным районам России, Крыму, Кавказу, Уралу и Сибири. Результатом этого путешествия стала книга «Путешествие по разным провинциям Российского государства», изложенная в 8-и томах, каждый из которых содержит примерно 400 страниц. 3-й том почти полностью посвящен описанию Уральских и Сибирских металлургических заводов и рудников. В остальных томах, при беглом просмотре, обнаружила описание народов, населяющих эти места (в основном экзотических, потому что смысл описывать те, которые и так все знают?), растительного и животного мира, прежде всего с позиции его пользы для производства и получения прибыли, и так же полезных ископаемых, шахт, рудников и металлургических заводов, древних разрушенных, современных работающих и планируемых построиться в будущем. Приведу некоторые выдержки из 3-го тома этой книги, касательно найденных в Сибири старинных сооружений и рудников:

«Я знаю, что было найдено много полезных ископаемых в соседних горах, которые имели блеск серебра; но собственники, считавшие их очень вредными для себя, очень заботились о том, чтобы прикрыть раскопки. Рядом с рудником, который в настоящее время эксплуатируется, мы видим, что древние раскопки полностью игнорируются. Сторожев, нынешний горный мастер, дал мне список пород, содержащих серебряную руду, которые он там обнаружил. Я был счастлив посетить эти места, чтобы посмотреть лично. 10. На возвышенности, в версте от рудника находятся древние раскопки, называемые раскопками Чуди или Скифов. Там имеется медная руда, содержащая серебро, проходящая довольно толстым слоем по восточному склону.» «В руднике Гумещевской ( район Косой Брод, Свердловская обл. – прим. мое) требуется много плотницких работ и частых ремонтов. Природа горы не позволяет сделать этот рудник более удобным; потому что нужно протискиваться внутрь и перемещаться по галереям. Во время открытия этого рудника, как утверждается, было обнаружено на поверхности земли гнездо из руды самого высокого качества; и в этом месте еще есть значительный котлован. Я предполагаю, что это древние раскопки руды, сделанные Чудью, так как несомненно, что эта нация, которая нам неизвестна, обыскала эти, богатые минералами, горы. Бесчисленные работы по раскопкам, совершенные по всей южной части Урала, и обрушенные, заваленные шахты являются определенным доказательством знания этого кропотливого человека в эксплуатации рудников, как я уже доказал в первой части этих «Путешествий». Встречаются также несколько раскопок еще дальше, в направлении завода Северской. Это следы тех же раскопок, в результате которых были основаны рудники, эксплуатирующиеся здесь с 1738 года. Есть все еще признаки старой эксплуатации, на глубине от 10 до 12 саженей (25м). В прошлом были найдены проходы и галереи, которые еще не были полностью заполнены, с сосновыми щепками, вбитыми в глиняные стены. Древние шахтеры чуди зажигали их для освещения места работы. M. Турчанинов хранит перчатку и порванную кожаную сумку, найденные в мае прошлого года в западной части шахты, на глубине 10 саженей. Они сделаны из лосиной кожи. Перчатка размером около 6 вершоков (26,7см); сделанная из кожи головы животного, уши служат пальцами для больших пальцев. Оба конца перчаток открыты, так что их можно использовать обеими руками. Несмотря на влажность места, где они находились, ворс находился в естественном состоянии; сумка, размером 12 вершков в длину и 9 в ширину (53,3х40см), не так хорошо сохранилась. Эти древние раскопки, которые все еще существуют на востоке, вплоть до озера Северской, доказывают, что руды простираются до туда и, возможно, под всем озером. Поэтому владельцу шахты Гумещевской будет очень выгодно переместить сюда кузницы Северской; они не очень важны. Если высушить озеро, то рудники не будут подвергаться наводнениям, и можно будет производить выработки на гораздо большей глубине; также можно было бы провести раскопки в самой грунте озера. Экономия гидравлического оборудования в значительной степени компенсирует расходы на эту работу.» «Вечером я вышел из кузницы Богословской, взяв направление на Туринскую шахту, чтобы осмотреть несколько объектов. Я снова спал на руднике Васильевской. Я спустился на следующий день в несколько колодцев этих шахт, а затем во Фроловскую, после чего я покинул эти минералогические районы. Здесь я заметил, что я не обнаружил следов древних раскопок Чуди, которые часто встречаются в южных частях Урала, вблизи гор Алтайска и в южных горах Сибири. Благодаря этим раскопкам нами было обнаружено большинство месторождений. Надо сделать вывод, что этот народ эксплуатировал месторождения по всей Сибири, но он не доходил до лесов севера, а выбирал для жилья более открытые горы и более мягкий климат.»

Понятно теперь, как были обнаружены полезные ископаемые Сибири, так быстро и на такой обширной территории: места эти были давно известны и разрабатывались местными жителями. А значит, были наиболее обжиты. И возможно, были еще и те, кого можно было об этом расспросить. Он называет чудь неизвестным народом, видимо, не отождествляет их со скифами. И действительно не знает, принадлежали ли эти разработки скифам или чуди? В настоящее время принято считать, что все древние рудники, найденные в Сибири, принадлежали таинственному и известному народу чуди, а скифы – дикие кочевники, заказывали все свое снаряжение и все свои украшения у греков. В то время, как скифы, тысячелетиями проживающие на этих территориях, оставили большое количество курганов и различных предметов, в том числе металлических, и в том числе золотых, выполненных по высоким технологиям, в количестве большем, чем все остальные европейско-азиатские народы вместе взятые. Считаю нелогичным при этом полагать, что у них не было своих рудников и развитой металлургической промышленности. Но читаем дальше:

«Я должен заметить, что первым проектом было построить Верхотурье на Лобве. Затем выбрать другое место на левом берегу Туры; он выглядел более пригодным к созданию там укреплений. Это место находилось в нескольких верстах от нынешнего города, выше устья устьем Неромки (речной бассейн реки Иртыш – прим. мое); там располагалась старая крепость татар или чуди. Развалины которой все еще существуют, и состоят из значительного рва, выкопанного частично в скале. Это крепость подобна крепости у Салды (приток Туры – прим. мое), в тридцати верстах от Верхотурья.»

Паллас не знает, были построены крепости тартарами или чудью. Возможно, в его время не было доподлинно известно, что именно кем было построено? Или он делает вид, что это не было известно. Или цензура не пропускала более точные формулировки.

Перевороты Земли

Мамонтов Паллас называет слонами:

«Среди объектов, представляющих интерес, у меня имеются некоторые кости слонов; они были найдены с окаменевшими белемнитами (вымершим головоногими моллюсками –прим. мое) и глоссопертами (окаменевшими зубами акулы –прим. мое) на берегу Туры, на значительном расстоянии от Верхотурья, вниз по реке. Это было недавно обнаружено, в двадцати милях к югу от города, недалеко от деревни Иурианская и речушки Иурия (или, возможно, Юрья? -прим. мое), там много огнеупорной белой глины , которая подходит для использования на заводах, и даже предпочтительнее Салдинской; хороша также для изготовления фарфора.» «На некотором расстоянии от Каменской, в лесу, расположенном на стороне Исети (левый приток реки Тобол –прим. мое), находится отличная огнеупорная глина; она используется для литейных форм, тиглей и других испытательных емкостей для печей завода в Екатеринбурге. Я не мог знать, было ли что-то достойное моего любопытства. Я приведу краткое описание подземных открытий, недавно сделанных вблизи Исети. Полковник Бибиков, генеральный директор екатеринбургской канцелярии, любезно предоставил мне подробную информацию. В результате раскопок в поисках минералов, возле ручья Колчеданка, в 20 верстах от кузницы на глубине нескольких туазов (1 туаз = около 2м –прим. мое) под дном Исети, в глинистой черно-пышной земле, и над слоем белой глины, было обнаружено много кусков разбросанной древесины, почти превратившейся в уголь, и обильно смешанной с сернистыми пиритами. Эта древесина легко ломается; ее обломки похожи на сожженный уголь; он имеет сильное вскипание на воздухе коркой купороса. Говорят, во время раскопок были обнаружены крыши некогда существовавших в этих местах домов. Кости слонов были найдены в двух разных частях этой местности, примерно в пятидесяти верстах к востоку от Каменской и в деревне Тамакульская, на берегу Исети. Одним из таких мест является широкий заболоченный ров, называемый Винокуреной или Винокуркой. Это немного ниже Тамакульской. Этот ров врезается в ручей Aтуч, который впадает в Сувариш чуть дальше. Последний впадает в Исеть, ниже монастыря Долматова. Крестьяне этого района обнаружили в этом рву множество хорошо сохранившихся слоновьих костей и клыков. Человек, который был отправлен туда в этом году, все еще встречал много. Я видел в доме М. Бибикова несколько частей этой коллекции, состоящей из куска очень большого зуба, коренного зуба, с частью челюсти, половины лопатки, некоторых костях передней ноги и в некоторых позвонках. Все эти остатки принадлежали слонам. Были там и другие, более мелкие кости и позвонки, которые, как оказалось, принадлежали крупным буйволам. Несколько из этих костей были найдены в другом месте, о котором я буду говорить. Они были разбросаны на некотором расстоянии друг от друга. Поверхностный слой почвы состоит из черной земли, а под ним находится красноватая глина. Весенние дожди размывают почву, обнажая эти кости, которые не соединены между собой. И их нелегко обнаружить из-за грязи. Другое место еще более примечательно: мы нашли там удивительные остатки древних переворотов нашего земного шара, производя раскопки месторождения железа, не очень далеко от Тамакульской; мы видим там перекресток сухого канала, с ручьем Атуч, который вытекает из в небольшого озера. Раскопки, выполненные на глубине двух саженей на краю этого рва, показали природу слоев почвы: с поверхности до 22 вершков (1м) – темно-желтая глина, смешанная с песком; следующий слой – речной песок, желтый и слегка глинистый, и он имеет ту же глубину; слой чернозема, толщиной 8 вершков (35см), далее он смешивается с мелким песком и небольшим крупным гравием; смесь этой же земли с охрой, 4см, мергельная охра, немного слюдяная и смешанная с солью, 6 вершков (26см), желтая железная руда, компактная и немного слюдяная, с тонкими черными чешуйками, 5 вершков (22см) мергельная глина серовато-белого цвета, смешанная с небольшой охрой и более слюдяная, чем верхние слои, 12 вершков (53см), слюдяная глина, синевато-серая, с небольшими почками пиритов особой формы, некоторые из которых содержат небольшие ядра ​​природной серы, а некоторые имеют отпечатки морских раковин. Эта глина образует слой из 24 вершков (1м); он, кажется, простирается довольно глубоко с небольшими вариациями. В нижней части крутого берега рва, который сухой, на несколько туазов выше раскопок, мы видим голубую глину, песчаную и твердую, в которой мы находим куски дерева, превратившиеся в угли, прорезанные жилами пирита, с костями слонов, гнилыми и почерневшими снаружи. Очень примечательно то, что там присутствуют также зубы акулы всех видов форм и размеров, имеющие голубовато-черный цвет. Подобные зубы и кости были найдены во рву, который служит каналом весной, чтобы добраться до Aтуча. Понятно, что слои, в которых были найдены кости, были дном глинистого моря и что верхние слои, которые их накрывают, могут быть образованы землями, унесенными с гор: их слюдяная природа доказывает это.»

Крыши домов были обнаружены вместе с костями мамонтов. Это говорит о том, что засыпаны они были в одно и тоже время. Но вряд ли крыши смогли бы сохраниться в течение длительного промежутка времени. Поэтому можно сделать вывод, что произошла катастрофа в относительно недалеком прошлом. Возможно, в 17-м веке, учитывая, что находки были сделаны в 60-х годах 18-го века. Сам Паллас, видимо, видит причину катастрофы в перевороте Земли. Не знаю, имеет ли он в виду сдвиг полюсов? Но называет это именно переворотом. Есть упоминание о перевороте и у Николааса Витсена:

«Встречаются там и маленькие ракушки, несколько похожие на ракушки Св. Якова, но более кривые и с выпуклым ребристым горбом, беловатого цвета. Все они теперь здесь не встречаются, но обычны для Ост- и Вест-Индии. О том, как эта морская живность и слоны попали так глубоко под землю, во время Всемирного потопа или при другом наводнении, перевороте земли или нарастании ее слоев, можно лишь гадать. Следует отметить, что если эти животные утонули, то они, вероятно, пошли бы ко дну и тогда не приплыли бы так далеко.» «Опыт мне показал, что во Фрисландии, в некоторых местах, особенно в северном Волдене, на глубине 5–6 футов под торфом обнаружили целые леса, в том числе такой, в котором нашли целые участки, где деревья сгорели до половины человеческого роста, что ясно видно по древесному углю и окружающей золе. В этих краях видно и много подземных ореховых и других деревьев, над которыми много футов торфяной земли. Но по какой случайности это много веков назад произошло, неизвестно. Об этом мы можем лишь догадываться. Мне вспоминается, что в Суринаме и других местах Америки встречаются такие же вещи. Предоставим ученым все это подробно исследовать. Это свидетельствует о том, что поверхность земли подвергалась многим изменениям и переворотам.»

Здесь Витсен описывает Голландию, но вспоминает, что подобное встречается и в Америке. Т.е. это была катастрофа планетарного масштаба. Кардинально изменившая климат. Потому что, слоны, так же как и мамонты, все-таки травоядные животные. Со снегом у меня плохо ассоциируются.

В. Иванов «Исход гиперборейцев»

Одному взрослому слону требуется 250 кг растительной пищи в день. Причем круглый год, а не только летом. И думаю, не жестких иголок, а сочной травы и листвы. Кроме того, трудно представить себе слона, продирающегося сквозь бурелом, да еще и по болотистой местности. Габариты не те. Значит и растительность Сибири До… была совершенно иной. И не только растительность.

Вот еще одно интересное описание Палласа:

«Я не смог полностью изучить их старую религию, потому что они очень стараются отрицать и скрывать свои предрассудки: все они называют себя христианами. Однако есть уверенность, что у них имеется большое количество идолов, которым они поклоняются тайно, особенно когда они отправляются на охоту. Они сохранили большую часть своего старого идолопоклонства. Когда они отправляются на охоту на лося, соболя и т. д. они призывают конкретных божеств и убивают фигурки этих животных перед своими идолами или лигурами. Существует около Сосьвы, недалеко от юрты богатого вогула, по имени Детишкин, грубо высеченная каменная фигура, которая представляет собой молодого лося. Вогулы приходят к ней издалека, чтобы делать жертвоприношения и молиться об удачной охоте. Я был уверен, что у них были похожие фигурки, вырезанные из дерева; они отмечают их глаза двумя зернами свинца или кораллов. Шахтеры, занятые поиском месторождений, нашли год назад, пройдя через лес, поглощенный огнем, между Сосьвой и Лобвой, медную статую возле очень высокой сосны; она представляла собой мужчину, держащего копье; это был, вероятно, идол Вогулов. Эти люди, прежде чем быть обращенными (в другую веру –прим. мое), обычно хранили своих идолов в каменных пещерах или на вершинах крутых скал, или возле высоких сосен, чтобы возбудить себя к большему почитанию. Рядом с Лобвой, выше ручья Шайтанка, имеется пещера в известкой горе, на которую все еще смотрят сегодня, как на храм Вогулов. Он заполнен костями жертв, а иногда там находят небольшие изображения, медные кольца с выгравированными фигурами и другие предметы, которые вогулы покупают у русских, которым они возвращают секретный культ. В этой части Сибири есть множество ручьев и мест, которые носят имя Шайтанка или Шайтанская, потому что русские, проживающие в этой местности, называют вогульских идолов шайтанами (шайтан в исламе злой дух, демон – прим. мое).

Речь идет о районе Верхотурья. Вогулы – это манси, ближайшие родственники хантов, проживающие ныне в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Трудно себе представить, что идешь вот так по лесу, грибы собираешь, и вдруг встречаешь медную статую, стоящую возле дерева…. И даже не потому, что задаешься вопросом, кто же ее туда принес и поставил, а потому, что никто ее еще оттуда не унес, и она все еще там стоит… Да, даже вот такую каменную скульптуру в тайге сейчас трудно себе представить, которых, оказывается, раньше в тайге было очень много:

Идол, сменивший расу

«Археологи считают , что 2400-летний сибирский каменный идол подвергся «смене расы» в период раннего средневековья. Усть-Тасеевский идол когда-то имел большие выступающие ноздри, большой открытый рот, усы и густую бороду. Эксперты полагают, что около 1500 лет назад кто-то подверг его «пластической хирургии», чтобы сделать идола менее похожим на европейца, а больше на азиата. Ему сделали более узкие глаза, а бороду и усы «сбрили». Археологи считают, что Усть-Тасеевский идол первоначально был вырезан во время скифского периода, когда жители данного региона были европейцами. Но во время раннего Средневековья население региона реки Ангара «выжали» пришедшие с нашествием монголы.» < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Конечно, никакие монголы скифов из Сибири не «выжимали». И подвергли «пластической хирургии» идола вовсе не в период средневековья, а примерно в 19-м или даже в начале 20-го века. Но большинство «идолов» не «переделали», а попросту уничтожили. Именно для того, чтобы подогнать факты под придуманную версию «Золотой орды» и татаро-монгольского ига.