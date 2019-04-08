Исландия объявляет, что все религии являются оружием массового уничтожения
Исландия принимает декларацию: все религии являются оружием массового поражения. Follow Laughing in Disbelief!
Liberté, égalité, absurdité.
Рейкьявик, Исландия - парламент Исландии проголосовал за то, чтобы классифицировать все религии как оружие массового уничтожения. Ислам, христианство, иудаизм, индуизм и буддизм теперь относятся к той же категории, что и ядерное оружие, горчичный газ и боевые отравляющие вещества.
Логика, стоящая за декларацией:
Эндрю Канард - один из законодателей, проголосовавших за новый закон, высказал то, что многие думают в этой по преимуществу атеистической стране:
Оружие массового уничтожения по определению является оружием, способным причинять смерть и разрушения в таких огромных масштабах и настолько без разбора, что само его присутствие в руках враждебной державы можно считать серьезной угрозой. Глядя на крестовые походы, войны джихадистов или на то, как евангелический олигархат в Америке, разрушает планету, можно понять, что вера разрушительна в массовом масштабе.
«Мы недавно приняли подобную меру в отношении христианства », - заявил он. «Мы в парламенте сочли необходимым, чтобы люди знали, что вся религия является психическим расстройством и при этом опасна».
Исландия также рекомендует тем, кто находится в наркотической зависимости от религии, искать местные отделения "Анонимных верующих", по аналогии с анонимными алкоголиками.
https://cont.ws/@sugochka/1262983
реакция
FOX News возглавляет обвинение против того, что он видит как нападение на христианство и саму цивилизацию. По странной иронии судьбы, так называемый новостной канал приглашает известных мусульман для обсуждения этого вопроса. Неудивительно, что агенты ICE были рядом, чтобы убедиться, что все присутствующие были в стране на законных основаниях. «Я пришел поговорить об Исландии, и оказалось, что это была жестокая операция», - отметил один анонимный мусульманин. «Я должен был знать лучше».
Президент Трамп разжигает бешеные огни религиозного страха. Обращаясь к республиканцам с красным мясом на митинге, он пообещал, что Соединенные Штаты будут сражаться за Иисуса, Санта-Клауса и пасхального кролика:
Американцы для Америки - это американцы для Бога. Мы не можем позволить Исландии сойти с рук, ребята. Если мы сейчас ничего не сделаем, тогда Белые Ходоки уничтожат лето. Нам нужно строить стены. Анти-мексиканская стена И стена вокруг Исландии.
В связанных новостях, опрос общественного мнения 85% республиканцев полагают, что сокращение выгод для нуждающихся необходимо, чтобы построить Великую Атлантическую Стену .
Источник: https://www.patheos.com/blogs/laughingindisbelief/2019/03/iceland-declares-all-religions-are-weapons-of-mass-destruction/?fbclid=IwAR3_QmUZYtJMRe8g52xUPrn9U69Mh3XGb4Ed2hKFHgRJglmYSg2D46Zsbu4
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Ну вот уже даже Исландия объявляет…
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Абсолютно точно !!!
И настанет царство истины
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В Исландии что-то понимают больше, чем остальной мир. Индуизм и буддизм можно было бы оставить, как память о ведической культуре и для тренировки души и тела.
“Трамп … пообещал, что Соединенные Штаты будут сражаться за Иисуса”. Иисус был в Индии и приносил ведические знания. Поэтому Трампу надо сражаться за знания Иисуса, которыми он владел, благодаря ведическим учениям, а не за религии, которые защищают миллиарды самого Трампа и других капиталюг и вороваек всего мира.