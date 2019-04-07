Необычные гипотезы: Планета-тюрьма.

С тех пор как существует человеческая цивилизация, неравнодушный просвещенный ум человека пытается понять: почему на Земле так много зла и страданий? Где она, божественная справедливость? Почему даже духовенство и религии, призванные зажигать в сердцах любовь и понимание, испытывают ненависть к иноверцам, устраивают кровавые походы во имя веры?

Творческие люди всегда особенно сильно чувствовали несовершенство нашего мира. Так, Стендаль в минуту отчаяния воскликнул: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует».

Древнеримский философ Сенека, размышляя о поведении человека, заметил: «Вина не должна падать на наш век. И предки наши жаловались, и мы жалуемся, да и потомки наши будут жаловаться на то, что нравы развращены, что царит зло, что люди становятся все хуже и беззаконнее».

Еще более резко в адрес Homo sapiens высказался английский писатель Ричард Олдингтон: «Желание абсолютной справедливости для всех людей — мечта очень благородная, но это только мечта. Из плохой глины доброго горшка не получится, вот так же и с человеческим обществом, — ну, могут ли такие скверные животные, как человек, создать идеальное общество?»Не остались в стороне и наши современники. «Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль». Такую оценку планета Земля получила от режиссера и киноактрисы Ренаты Литвиновой.

Когда-то Константин Эдуардович Циолковский мечтал о том, что в будущем на Земле воцарится мир, установится идеальное общество, а сам человек превратится в совершенное существо, «человека лучистого». Увы, с тех пор прошло немало лет, а на планете не стало меньше войн и чудовищных преступлений, да и человеку далеко до совершенства.

Возможно, когда-нибудь нас действительно ждет переход на новый виток эволюции, но произойдет это совершенно не так, как мы можем себе представить.

Планета-тюрьма

Словно припоминая что-то важное и вечное, душа человека спрашивает себя: кто я? Откуда? В чем смысл моего пребывания на Земле? Куда я уйду после смерти?

Эти вопросы вовсе не случайны, если учесть, что одна из версий происхождения нашей планеты сводится к тому, что Земля — место, где человеческие души проходят этап перевоспитания, осмысления, корректировки. Это место, где все мы отбываем наказание. Место, название которому — планета-тюрьма. И потому изначально рассчитывать на заслуженное самим фактом рождения счастье и совершенный порядок мироустройства — занятие безнадежное, так как проживание на данной планете такой цели не ставит.

Наша настоящая Родина в другом месте?