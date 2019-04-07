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Необычные гипотезы: Планета-тюрьма.

10:00. 7 апреля 2019 Просмотров - 409 7 коммент. Опубликовал:

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С тех пор как существует человеческая цивилизация, неравнодушный просвещенный ум человека пытается понять: почему на Земле так много зла и страданий? Где она, божественная справедливость? Почему даже духовенство и религии, призванные зажигать в сердцах любовь и понимание, испытывают ненависть к иноверцам, устраивают кровавые походы во имя веры?

Творческие люди всегда особенно сильно чувствовали несовершенство нашего мира. Так, Стендаль в минуту отчаяния воскликнул: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует».

Древнеримский философ Сенека, размышляя о поведении человека, заметил: «Вина не должна падать на наш век. И предки наши жаловались, и мы жалуемся, да и потомки наши будут жаловаться на то, что нравы развращены, что царит зло, что люди становятся все хуже и беззаконнее».

Еще более резко в адрес Homo sapiens высказался английский писатель Ричард Олдингтон: «Желание абсолютной справедливости для всех людей — мечта очень благородная, но это только мечта. Из плохой глины доброго горшка не получится, вот так же и с человеческим обществом, — ну, могут ли такие скверные животные, как человек, создать идеальное общество?»Не остались в стороне и наши современники. «Я не люблю мужчин, я не люблю женщин, мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль». Такую оценку планета Земля получила от режиссера и киноактрисы Ренаты Литвиновой.

Когда-то Константин Эдуардович Циолковский мечтал о том, что в будущем на Земле воцарится мир, установится идеальное общество, а сам человек превратится в совершенное существо, «человека лучистого». Увы, с тех пор прошло немало лет, а на планете не стало меньше войн и чудовищных преступлений, да и человеку далеко до совершенства.

Возможно, когда-нибудь нас действительно ждет переход на новый виток эволюции, но произойдет это совершенно не так, как мы можем себе представить.

 

Планета-тюрьма

Словно припоминая что-то важное и вечное, душа человека спрашивает себя: кто я? Откуда? В чем смысл моего пребывания на Земле? Куда я уйду после смерти?

Эти вопросы вовсе не случайны, если учесть, что одна из версий происхождения нашей планеты сводится к тому, что Земля — место, где человеческие души проходят этап перевоспитания, осмысления, корректировки. Это место, где все мы отбываем наказание. Место, название которому — планета-тюрьма. И потому изначально рассчитывать на заслуженное самим фактом рождения счастье и совершенный порядок мироустройства — занятие безнадежное, так как проживание на данной планете такой цели не ставит.

Наша настоящая Родина в другом месте?

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Цель у каждого только личная -разобраться с самим собой, вспомнить свое божественное происхождение, развить светлые стороны души и вернуться… на родину.

В Книге Бытия есть указание на то, что когда-то мы жили в другом божественном месте и наши души не были заключены в телесные оболочки: «И выслал его (Адама) Господь Бог из сада Едемского...»; «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их»; «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят».

 

Колесо бесконечных перерождений

Если обратиться к буддизму, то можно найти определение, что жизнь человека представляет собой цепь непрерывных страданий. Жить — в понимании буддистов означает страдать. Возможно, поэтому, когда ребенок появляется на свет, он плачет, как будто душа понимает, что вновь родилась в материальном мире, на планете Земля. Через какое-то время память ребенка блокируется, и он забывает, кто он и где обитал до рождения. Буддисты верят, что человек не умирает навечно и через какое-то время наши души рождаются в новом теле, испытывают страдания, потом умирают и вновь рождаются.

Если человек ведет праведную жизнь, он тем самым улучшает свою карму и в будущем избавляется от страданий. Если человек совершает дурные поступки, то в следующих жизнях он обрекает себя на еще большие страдания. Основой буддизма является то, что человек способен разорвать колесо вечных перерождений и получить духовное освобождение, достигнув нирваны.

Духовный еврейский лидер XVII века Исайя Горовиц в своем труде «Две скрижали Завета» писал: «Сейчас, когда человек несовершенен и мир еще не достиг совершенства, предусмотренного при его сотворении, необходимо понимать, что если человек будет исправлен и достигнет совершенства, то «одежды кожаные», которые сейчас темны и непроницаемы, снова станут светом, причем еще более ярким, чем тот, что был до грехопадения».

 

Вверх по эволюционной лестнице

Чтобы вернуться в «Эдемский сад», человеку предстоит подняться по той же лестнице, с которой он когда-то был сброшен вниз.

С помощью опыта, проб и ошибок, потом и кровью постигая путь внутреннего совершенства, человек карабкается вверх по эволюционной лестнице, возвращаясь к Творцу. На каждой ступеньке приходится трудиться, отрабатывая личный урок. Каждый новый переход вверх надо заслужить — можно и застрять на какой-то ступени или рухнуть вниз. Путь только один: подняться от грубых низких материй до самых высоких, Божественных. Когда это произойдет, душа человека завершит свои земные воплощения и перейдет в качественно новую форму бытия.

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Можно было бы предположить, что если все действительно так, то нет ничего проще, чем прервать свое заключение и добровольно покинуть это место. Но такое действие, как побег, только усугубит нашу участь и продлит пребывание на этой планете. Не зря суицид во всех религиях считается великим грехом. Программа духовного развития совместно с Божественным законом дает возможность человеку понять, из-за чего он здесь, провести внутреннюю переориентировку и правильно выполнить свой урок.

Но есть еще категория тех душ, кто мог бы освободиться и покинуть это место, но они остаются здесь ради близких и любимых, чтобы поддержать их и вместе пройти тяготы земной жизни. К таким людям относились учителя человечества, мудрецы и святые.

 

Дорога домой

Чем труднее человек переносит агрессию и несовершенство этого мира, чем сильнее он чувствует боль и страдание при виде голодных детей, бездомных животных, тем светлее становится его душа и тем ближе его дорога домой.

Наша душа тоскует, глядя на далекие звезды бесконечного неба, она помнит о своем внеземном происхождении.

Когда-нибудь мы вернемся туда, где царят гармония и радость, откуда мы когда-то пришли, где нас ждет настоящая миссия и где наше существование будет наполнено любовью и высоким смыслом. Где человек изменится настолько, что станет, как и предполагал великий Циолковский, «небывало разумным… лучистым существом, которое будет жить счастливо и вечно».

Тина СПАССКАЯ

 

Источник: https://salik.biz/articles/6214-neobychnye-gipotezy-planeta-tyurma.html

Метки: человек

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7 коммент.»

  • 56 16
    Онуфрий 7 апреля 2019 в 11:09 Ссылка
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    Ваша родина Израиль.

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  • 693 561
    Dasha 7 апреля 2019 в 12:07 Ссылка
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    Тетя подводит к мысли, мол нефиг дергаться!
    Злая тетя, а пишет ( как ей кажется) о хорошем.
    За мной, Читатель, я выведу из тупика бреда.
    Наша планета не тюрьма, это раз. Виновники хаоса и деградации имеют имена.
    Вопросы: фамилии тех, кто служит Тьме?
    Ответ: кто через СМИ славит блуд, ерксь, ложь?
    Чьи компании производят ГМО -продукцию и вакцины?
    Кто хозяин киностудий, прославляющих людоедство, пиродастию, невежество и деградацию?
    Кто финансирует “народные протесты” в странах бывшего ( разваленного ГорбоЕльцинами) СССР?
    Это Принадлежащие междугародным финансовым кланам фирмы. По какой-то странной причине там одни иудейские имена/фамилии.
    Это факты и они легко доказуемы.
    Таким образом, автор не говорит правду, автор просто ЕЕ НЕ ВИДИТ.
    Не пишите, автор!
    Без Вас чище будет.

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    • 19384 16920
      Вячеслав Dasha 7 апреля 2019 в 12:32 Ссылка
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      Для твоих 19 лет ты знаешь несколько больше, чем знают в эти годы твои ровесники… Вскоре (до 2028г.), после исчезновения носителей зла, до 8492 года (от Р.Х.) будет очищение планеты на физическом и духовном уровнях… Никуда не деться – ломать не строить заново…

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      • 13 13
        Ognik Вячеслав 7 апреля 2019 в 13:10 Ссылка
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        Когда не было СМИ, киностудий, вакцин, ГМО и, даже, религий – войны, голод, порабощение были всегда, если исключить сказки в Золотой век.Кто тогда был виной всему? Имя в студию плиз.

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    • 807 663
      Айва Dasha 7 апреля 2019 в 13:12 Ссылка
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      Дашутка, автор о внутреннем, а ты о внешнем. Одно другому не противостоит, они не связаны даже. Повнимательнее.

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  • 267 203
    Женечка 7 апреля 2019 в 13:24 Ссылка
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    Известный датский режиссер и порнограф, подозреваю и сатанист Л.Ф. Триер: Я не верю в Бога, но я его боюсь. Думаю, это абсолютно нормально. Это очень странно, но в моих глазах образ Всевышнего далек от образа доброго Боженьки. Когда я думаю о призраках и любых других созданиях из иных миров, то понимаю, что они должны быть добрыми. Мне трудно представить себе злого духа, но легко – злого Бога. В одном том, что Бог создал этот мир, есть что-то садистское. Сотворить столько живых существ, которые могут выжить единственным образом – пожирая друг друга! Стоит тебе вдохнуть воздух, прогуляться, съесть что-нибудь – ты автоматически разрушаешь миллионы жизней. Я не могу вообразить более сатанинской идеи, чем эта! Как возможно верить в то, что жизнь хороша и справедлива? Что бы я ни делал, чем бы ни занимался – я постоянно убиваю. Я не вижу за этим логики, это так странно… Из чего не следует, что Бога нет. И если он есть, я готов ему подчиниться.

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