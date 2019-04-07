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Человек с уникальной группой крови

15:11. 7 апреля 2019 Просмотров - 326 5 коммент. Опубликовал:

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Когда Джеймсу Харрисону было 13 лет, он перенёс тяжелейшую хирургическую операцию, в ходе которой должен был умереть от потери крови. Но не умер из–за вовремя сделанного переливания. В общей сложности в ходе операции ему перелили 13 литров донорской крови, что и спасло ему жизнь. Как только ему исполнилось 18, и он достиг требуемого для сдачи крови возраста, он немедленно пришёл в пункт сдачи крови Красного Креста. Там–то и выяснилось, что кровь Джеймса Харрисона в своём роде уникальна, так как в её плазме содержатся особые антитела, благодаря которым можно предотвратить резус–конфликт беременной матери с её плодом.

Без этих антител резус–конфликт приводит минимум к анемии и желтухе ребёнка, максимум к мертворождению. Когда Джеймсу объяснили, что именно нашли в его крови, он задал только один вопрос. Он спросил, насколько часто можно сдавать кровь. С тех пор вот 60 лет каждые три недели Джеймс Харрисон приходит в медицинский пункт неподалёку от своего дома и сдаёт ровно 400 миллилитров крови. Нетрудно посчитать, что к нынешнему моменту он сдал уже примерно 377 литров крови. Выделенными из его крови антителами был предотвращён резус–конфликт примерно двух миллионов беременных женщин по всему миру, включая жену самого Харрисона.

Два миллиона женщин и столько же, если не больше, их детей, включая дочь Харрисона живы и здоровы благодаря вот этому дружелюбному старичку из Австралии.

Анна СоколоваИсточник:

http://medicdom.com

Источник: https://salik.biz/articles/9956-chelovek-s-unikalnoi-gruppoi-krovi.html

Метки: человек

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5 коммент.»

  • 700 568
    Dasha 7 апреля 2019 в 15:16 Ссылка
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    А вот это интересно!
    Обладатель такой крови мог быть представителем некоей расы древней( предположение).
    Как сказал один: “Вопросы крови самые важные!”

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    • 70 26
      Онуфрий Dasha 7 апреля 2019 в 15:37 Ссылка
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      Может негр какой доисторический. Вас истинную арийку это не смущает?

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      • 700 568
        Dasha Онуфрий 7 апреля 2019 в 15:56 Ссылка
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        Как я не люблю НИКОГО ПРОСВЯЩАТЬ!
        Вероятно мне такая жертва у Богов зачтется, приподниму Вас с колен невежества( совсем немного).
        Ой!…
        Короче: были основные четыре расы. Белая, черная, красные, желтые.
        Все они на этом сфероиде с разных частей Галактики.
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        Иизбежали микса у черных: ддогоны, часть кенийцев и вроде тауреги ( я точно не помню).
        Желтую расу миксонули с синантропом плосколицим.
        Негры древняя раса ( ведическая). Их даже приучали к людоедству, чтобы опустить в развитии. Например: МАОРИ( они сожрали/доели БЕЛЫХ МИУМИУРИ с материка Му в 19-м веке.
        Чем древнее ДНК, тем сложнее кровь и больше ее возможности.
        Все!
        Хватит!
        Мне кажется, что Вы и это не прочтете( либо не поймете). Ответом можете себя не утруждать.

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  • 814 666
    Айва 7 апреля 2019 в 15:28 Ссылка
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    Не каждый способен на такое самопожертвование.

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