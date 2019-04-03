В России грядут перемены. Хорошие

Улюкаев-Арашуков-Абызов-Ишаев – согласитесь, только за последнее время от того, что на слуху, можно прийти в изумление. Точечные удары по узлам обороны системных либералов на наших глазах меняет карту элит, вырывая из неё целые эшелоны, тесно связанные между собой и потому создающие системный эффект, когда либеральное меньшинство создало диктатуру в отношении антилиберального большинства.

Борьба с коррупцией всегда связана с переделом власти, и потому требует тщательной подготовки. Однако из всех способов ротации элит именно борьба с коррупцией способна давать результат не после очередных выборов, а задолго до их проведения, и потому как раз и является тем самым средством оперативного реагирования, в оперативности которого сомневается закон Мэрфи.

О любой коррупции, как о любом преступлении, всегда сообщается после того, как оно случилось, таково требование презумпции невиновности, и потому сарказм закона Мерфи хоть и внешне остроумен, но по сути ничего смешного не содержит – сообщать о преступлении в момент его совершения человечество ещё не научилось.



Прореженные грядки системных и внесистемных либералов позволяют оставлять их в целом на свободе, но уничтожают взаимодействие между ними и устраняют систему их господства. Звенья больше не подпирают друг друга и не позволяют вести скоординированные действия.

Арест Абызова действительно завершает картину, означающую не прополку бывшего окружения Дмитрия Медведева в его бытность президентом, а полноценное поражение Семьи. Дело не в грядущих проблемах у Дворковича, Тимаковой или даже Чубайса. Проблемы у Волошина и Юмашева. Даже больше – у их кураторов из мирового глубинного государства и клинтоновских кураторов из лагеря глобалистов. Линейка Клинтон-Волошин – вот звено, потерпевшее поражение.



Поражение глобалистов сначала трудно было разглядеть за первыми фактами. Когда арест Улюкаева совпал с действиями России в Сирии, связи пока никто не заметил. Но когда возник блок отстранений "Улюкаев-Приходько-Арашуков-Абызов-И шаев", тут же возникла связка "Сирия – Венесуэла", и тут до многих стало доходить – это не совпадение разрозненных событий, это признак глубокого системного изменения.

Вашингтонский консенсус закончен, а вместе с ним закончен консенсус силовиков и Семьи. И силовики не виноваты в его окончании – они честно соблюдали все пункты договора, неся все издержки от покрывательства либералов, но войну объявили те, кто крышует Семью, и потому обижаться не на кого.

Всё в мире имеет своё начало и свой конец, и потому естественным путём в России началась ротация элит. Она носит системный характер, но происходит не в виде оголтелой кампании в стиле "Огонь по штабам!", а постепенно, нарастая и давая время системе управления адаптироваться и не испытывать кризис. Постепенно вырисовываются новые контуры наступающего уклада.

Это сочетание мощного государственного влияния на политику и экономику в сочетании с частной инициативой, дозволенной только в том случае, когда она идёт в направлении стратегии государства. Негосударственная инициатива всегда переходит в антигосударственную, а поскольку на мировой арене сражаются государства, то допускать ресурсную подпитку изменников и предателей государство больше не станет.



Оно больше не слабо для этого. Элиты в России на верхнем уровне достигли консолидации и объявили условия вхождения в их круг: патриотизм, национальная юрисдикция капиталов и антикоррупционный социальный контракт. Всё, что под эти условия не попадает, из элиты с разной степенью жёсткости изгоняется.

Именно потому процветают Роттенберги, Тимченко и Ковальчуки и теряют деньги и свободу Абызов, Улюкаев и Арашуков. Национальная юрисдикция победила офшорную. Все всё прекрасно поняли – теперь обладание офшором становится волчьим билетом для элиты. Полное подчинение капитала государству есть единственное условия для коммерческой деятельности.

Те, кто говорит, что опыт Китая ничему российское руководство не научил, ошибаются. Научил очень многому. Только Китай пришёл к госкапитализму со стороны недостроенного социализма, а Россия – со стороны недостроенного капитализма. Потому разные партии стоят во главе и разные социальные доктрины пишут на знамёнах. Но, по сути, делают одно и то же и потому испытывают определенное тяготение друг к другу.

Если Китай проводит капитализацию социализма, то Россия встала на путь социализации капитализма. То, что в стране прошла грабительская пенсионная реформа, не должно мешать этому пониманию – именно проведение системными либералами пенсионной реформы стало их лебединой песней.

Власть поняла – либералы погубят страну, и они абсолютно невменяемы в этом направлении. Денег они уже не приносят, а социальный мир уничтожают, как тля капусту. Если они останутся до 2021 года, страна начнет двигаться к хаосу, а нам накануне новых испытаний необходима гораздо большая внутренняя консолидация и мобилизация, чем нынешняя.



А в 2024-м и вовсе станет невозможно перейти на новое поколение элит. Так в России пенсионная реформа стала приговором либеральному клану. Владимир Путин в последний раз прикрыл собой эту группу, параллельно отдав приказ начать её демонтаж.

Именно этот демонтаж набирает сейчас обороты – уже определён вектор направленности политики и понятно, чего хочет власть. Дуальность "силовики-либералы" заменяется дуальностью "силовики-технократы". Формула "Чекистом можешь ты не быть, но патриотом быть обязан", стала главным пропуском к дверям социального лифта.

Сейчас прореживается толпа из старых пассажиров, которым дорога к лифту не закрыта – лифт для них работает на движение вниз. Суверенитет государства – это суверенитет его элиты. Таким образом, в элиты попадут лишь те, кем управляет глава России, а не Британии или США.

В прежнее время в России был элитный консенсус по вопросу первоначального накопления капитала. Так как все крупные накопления нажиты нечестным путём, то быстрое обогащение целого класса достигалось исключительно распилом бюджета и вывозом в офшоры с последующей эмиграцией. Криминальные элиты сложились в России на волне приватизации, и они выжали Россию досуха, едва не погубив.

Больше такое продолжаться не могло. Точку поставила пенсионная реформа – власть поняла, что резерва крепости общества на либеральных основах правления больше нет. Ещё один такой шаг – а у либералов их запланировано было множество – и Россия пойдёт вразнос.

Путина упрекнуть не в чем – он буквально положил свой рейтинг на защиту прежнего элитного консенсуса. Но думать, что он станет спасать собой либеральный уклад до самого конца России – большая ошибка. Не для этого Путин 19 лет назад пришёл к власти и упрямо вёл страну к обретению утраченного суверенитета, терпя все удары судьбы на этом пути. Либералы были выведены из консенсуса усилиями США. Даже если вся власть состояла бы из пятой колонны, это не спасло бы её от зачистки в условиях войны, ибо во власти всегда найдутся те, кто захочет спастись, а не сдаться.

На все санкции США Россия отвечает углублением зачистки агентуры США в своих рядах. Параллельно ротации внутри страны нарастает охват глобального противостояния США на мировой арене. Обновлённая элита способна не только отстоять Сирию, но и принять вызов по Венесуэле. И не просто принять, а остановить США, превратив Венесуэлу в плацдарм на заднем дворе гегемона. И если США прихватили Украину, то Россия, возможно, прихватит Венесуэлу. Если американцы делают все, что хотят на нашем заднем дворе, мы будем делать аналогично у них.

После короткого срока попыток выкрутиться, станет ясно, что придётся вести переговоры. Россия принуждает США к переговорам, и это учитывается Китаем. Как бы ни был силён Китай, Россия остаётся лидером мирового процесса. Вложив намного больше денег в Венесуэлу, Китай проявил жидкость в коленках, начав переговоры с Гуайдо по теме гарантий возврата вложений. Хотя говорить надо было с США, которые, ясное дело, ничего Китаю не отдадут. То есть Китай при всей его мощи не был готов к силовому противостоянию в Венесуэле с США.

А Россия к такому противостоянию оказалась готова. Генштаб сухопутных войск и рота спецназа в сочетании с несколькими установками С-300 вмиг сделали Венесуэлу гораздо более сложно досягаемой для США. Вторжение в Венесуэлу для США может стать вторым Вьетнамом. Китай не смог остановить США, а Россия смогла. И кто после этого в мире сверхдержава №2?

И это стало возможным ещё до того, как ротация элит в России завершена. Несомненно, что по мере её продолжения силы России лишь возрастут. Россия торит дорогу в совершенно новый мир, не будучи экономической сверхдержавой и не обладая самой большой экономикой. Но Россия попала в ситуацию угрозы войной, а это ситуация из тех, где Россия всегда наиболее успешно решает задачи модернизации. На свою голову США объявили России войну и тем самым разбудили её от спячки.

Такая ошибка лучше всего говорит о том, что США больше не способны быть лидером мира. Не лидер тот, кто не в состоянии предусмотреть угрозу своему господству и вляпывается в это со всей своей дурацкой мощью. Размер тут не имеет значения. Как говорят в российском спецназе: "Большой шкаф громче падает". Агрессия США породила тектонические сдвиги в российском мироустройстве, предотвратить которые им не удастся, но развитие которых приводит к утрате американского лидерства.

Драки с Россией и Китаем одновременно США не выдержат. А именно эта драка началась по их инициативе и потому верно – кого Бог решает наказать, того Он лишает разума. Чем больше США копируют опыт Гитлера с его войной на два фонта, тем вернее они повторят судьбу его Германии. И всё потому, что Сталин смог ротировать элиты, а Гитлер не смог.

Судьба США незавидна – влезть в начало длинного понижательного Кондратьевского цикла длиной в 60 лет с такими перегрузками – это приговор с отложенным исполнением. Россия же понижательный цикл прошла и находится на стадии начала роста. Именно этому служит начавшийся процесс ротации элиты России, который закончится на пороге 2024 года. Россия стремительно входит в новый период своей истории.





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