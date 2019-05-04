Новости Украины и Новороссии 04 мая 2019
- 10:31 Руслан Коцаба: с чего нужно начать возрождение Украины.
- 08:00 Почему в Донецке за российскими паспортами выстраиваются очереди.
- 05:30 МВД ДНР ведёт активную паспортизацию населения: статистика и порядок оформления (ВИДЕО).
- 03:30 Минобороны Украины готовит «жуткий» ответ на выдачу российских паспортов (ВИДЕО).
- 02:00 В США озвучили требования к Зеленскому.
- 00:30 Россия не сможет блокировать реверс газа на Украину, — «Нафтогаз».
- Вчера 22:35 Руководитель Миграционной службы МВД ДНР назвал основные условия получения паспорта гражданина РФ.
- Вчера 21:53 Как подавали документы на российский паспорт.
- Вчера 19:25 Бунт на корабле: Ведущий «1+1» нецензурно раскритиковал Коломойского.
- Вчера 18:42 Глава МВФ выразила Порошенко обеспокоенность денационализацией ПриватБанка.
Руслан Коцаба: с чего нужно начать возрождение Украины
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Почему в Донецке за российскими паспортами выстраиваются очереди
Журналистка Марина Ахмедова объяснила, почему жители ДНР выстраиваются в очереди за российскими паспортами.
«А почему удивляются очередям в Донецке за российскими паспортами? Представьте себе, что такое жизнь с паспортом ДНР.
Путешествовать с ним можно только по России. В другие страны по нему не выедешь — документ не признают.
Конечно, жители республик не раскатывают по заграницам, но попробуйте пожить с ощущением, что мир заперт. Особенно, когда тебе 16 лет.
У многих жителей республик срок действия украинских паспортов истек за пять лет войны. Выросли дети, которым нужны паспорта. Если в семье есть ополченец, то на ту сторону за украинским не поедешь.
А если отчаянно поедешь, то по дороге, проходя границы, можно поседеть от страха. В таких поездках за пенсией на ту сторону пожилые люди нередко умирали от инфаркта просто потому, что сильно боялись.
Кроме того, российские паспорта дадут людям возможность находиться в России без ограничений по времени.
И это очень хорошо, что люди смогут отдохнуть от войны. На самом деле, они уже очень давно стояли в очереди за этими паспортами — 5 лет.
Я помню, как однажды меня остановили на блокпосту и забрали паспорт. Я глядела из окна машины, стараясь понять — это ополчение или украинские добровольческие батальоны.
В первом случае российский паспорт стал бы пропуском, во втором — мог бы стать приговором. А по лицам-то не разберёшь, на чьей ты стороне — все русские.
— Когда-нибудь у меня будет такой же, — сказал мне ополченец, возвращая паспорт.
Я надеюсь, что этот человек жив и сейчас стоит в этой очереди. И российский паспорт у него будет».
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МВД ДНР ведёт активную паспортизацию населения: статистика и порядок оформления (ВИДЕО)
В отделе Миграционной службы Макеевского ГУ МВД ДНР продолжается работа по оформлению и выдаче паспортов гражданина Донецкой Народной Республики.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.
С начала документирования (с 2016 года) паспорт гражданина ДНР оформили 50 203 жителя Макеевки. В текущем году уже оформлено порядка 6000 паспортов.
Сотрудники Миграционной службы прикладывают все возможные усилия для того, чтобы процедура оформления проходила максимально быстро и комфортно для граждан. Срок оформления паспорта гражданина ДНР составляет от 1 до 2 месяцев.
Отдел Миграционной службы Макеевского ГУ МВД ДНР информирует граждан о вступлении в силу Указа Главы Донецкой Народной Республики № 77 от 22.03.2019 г. о «Порядке оформления паспорта гражданина ДНР».
Паспорт гражданина Республики выдается территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР по месту жительства каждому гражданину Донецкой Народной Республики по достижению им четырнадцатилетнего возраста.
В соответствии с изменениями в законодательстве, срок действия паспорта составляет:
По достижению гражданином возраста 20 лет и 45 лет паспорт подлежит замене.
Для оформления паспорта необходимо предоставить:
— Заявление-согласие на проведение проверок и обработку персональных данных, заполненное заявителем собственноручно;
— Паспорт гражданина Украины (наличие регистрации по состоянию на 07.04.2014 г., ксерокопии всех страниц, на которых есть отметки);
— Свидетельство о рождении + копии;
— Два фото в цветном исполнении размером 35×45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол и бликов;
— Справку о присвоении ИНН + копия;
— Справку с места работы;
— Квитанцию об оплате пошлины или копию документа об освобождении от уплаты;
— Документы (оригиналы), необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельство о рождении детей в возрасте до 16 лет, свидетельство о браке, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства) + копии;
— в случае хищения либо утраты ранее выданного паспорта гражданина Донецкой Народной Республики — справку из органов внутренних дел о регистрации данного факта в органе внутренних дел по месту регистрации проживания/по месту обращения.
Оригиналы документов и их копии предоставляются заявителем лично.
График работы миграционных служб Макеевского горуправления:
№ п/п Наименование территориального подразделения: Адрес: Приемные дни, время приема:
1. ОМС Макеевского ГУ 286157, г. Макеевка, ул. Дзержинского, д. 23.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв с 13–00 до 14–00.
2. МС Кировского РО 86133, г. Макеевка, кв-л Химик, д. 2.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв: с 13–00 до 14–00, суббота: с 09–00 до 13–00.
3. МС Центрально-Городского РО 86100, г. Макеевка, ул. Панченко, д. 51.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв: с 13–00 до 14–00, суббота: с 09–00 до 13–00.
4. МС Советского РО 86141, г. Макеевка, ул. Гаврилова, д. 1.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв: с 13–00 до 14–00, суббота: с 09–00 до 13–00.
5. МС Горняцкого РО 86155, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, д. 42.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв: с 13–00 до 14–00, суббота: с 09–00 до 13–00.
6. МС Червоногвардейского РО 286114, г. Макеевка, ул. Малиновского, 47.
вторник, среда, пятница: с 09–00 до 17–00, перерыв: с 13–00 до 14–00, суббота: с 09–00 до 13–00.
Лица, достигшие 14-летнего возраста, обслуживаются вне очереди.
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Минобороны Украины готовит «жуткий» ответ на выдачу российских паспортов (ВИДЕО)
Министр обороны Украины Степан Полторак «Дебальцевский» рассказал, как «незалежная» должна реагировать на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
По мнению Полторака, предоставление жителям Донбасса российского гражданства — «это продолжение ползучей оккупации Украины».
«Это очередной эксперимент, президент РФ Владимир Путин уже попытался испытать Украину. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях», — заявил министр, добавив, что «в любое время под предлогом защиты россиян Россия может начать широкомасштабную агрессию» и выдача паспортов «может быть одним из элементов подготовки к таким мерам».
Бесстрашный украинский полководец готовит поистине «жуткий» ответ на действия России:
«Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять наших партнеров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право», — подчеркнул Полторак «Дебальцевский».
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В США озвучили требования к Зеленскому
В палате представителей конгресса США во время открытых слушаний озвучили задачи перед новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.
Так, сообщается, что докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор госдепартамента по санкционной политике Дэниел Фрид и действующий глава Института исследования войны Джон Кин.
В частности, в США от Зеленского ожидают продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Согласно сообщению украинского посольства, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:
— США должны показать твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе против России;
— США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море;
— важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
— США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать России в сфере энергетики.
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Россия не сможет блокировать реверс газа на Украину, — «Нафтогаз»
Доля «Газпрома» в общем газовом рынке Европы — только одна четвертая. Именно поэтому российская сторона не сможет блокировать реверсные поставки газа из ЕС на Украину, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Европейский рынок — это большая ванна газа. „Газпром“ там один из поставщиков, его доля в общем потреблении примерно одна четвертая, то есть мы покупаем газ из ванны, где „Газпром“, как поставщик, занимает одну четвертую. Можно ли это считать российским газом?» — сказал Коболев.
Пр его словам, есть «очень простой тест»: «Газпром» ни разу не смог нам перекрыть газ из Европейского Союза. Если бы это был российский газ, они могли бы это сделать, а они этого ни разу не смогли сделать», — отметил чиновник.
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Руководитель Миграционной службы МВД ДНР назвал основные условия получения паспорта гражданина РФ
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Как подавали документы на российский паспорт
Первый день работы по приему заявлений граждан ДНР желающих стать гражданами России + впечатление граждан Донецкой Народной Республики, которые уже подали документы.
Ниже на видео, будущие граждане нашей страны.
Плюс разъяснение от МВД ЛНР о порядке подачи заявления на получение российского паспорта для граждан Луганской Народной Республики.
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Бунт на корабле: Ведущий «1+1» нецензурно раскритиковал Коломойского
Ведущий телеканала «1+1» Сергей Иванов раскритиковал заявление олигарха Игоря Коломойского, который является владельцем канала, о гражданской войне на Донбассе.
«Сотрудники ФСБ РФ Гиркин и Бородай, офицеры ГРУ Александров и Ерофеев, генерал-майор Асапов, около сотни десантников первой роты 76 псковской дивизии ВДВ, уничтоженных под Луганском etc. „На Донбассе внутренняя гражданская война, что здесь непонятного?“ Действительно, что, б****, непонятного», — написал он на своей странице в соцсети.
«Люди, раскройте глаза: Коломойский — это Россия. И чем раньше вы это поймете, тем меньше областей потеряете.
Патриот Коломойский закончился в 2014-м, так и не начавшись.
Теперь, когда под ним Аваков, беркутня, силовики, президент новый и большая часть Верховной рады — вам п*****! Готовьтесь», — добавил он в комментариях.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Коломойский внезапно заявил о том, что Майдан — это плохо, а на Донбассе уже 5 лет идет гражданская война.
Отметим, что Сергей Иванов — уроженец Луганска. В 2004 году занимал должность прокурора Каменнобродского района, откуда за пьянство был сначала переведен на должность заместителя прокурора соседнего Жовтневого района, а позже вовсе уволен из органов прокуратуры.
Позже, по протекции отца, был принят на должность заместителя начальника департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации, откуда в декабре 2013 года был уволен за коррупционные действия, не совместимые со статусом государственного служащего.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава МВФ выразила Порошенко обеспокоенность денационализацией ПриватБанка
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 3 мая, провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. В ходе разговора обсуждалась финансовая ситуации на Украине, реформы и ПриватБанк.
«Глава украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост», — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Лагард отметила макрофинансовую стабильность на Украине и успешное функционирование банковской системы страны.
«В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства», — отмечено в сообщении.
Лагард также подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка.
Глава МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние пять лет.
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Возрождение Украины нужно начинать со своих мозгов. Чтобы это стадо больше ни кто не повел в Европу.
Потом нужно кого то попросить восстановить хозяйство, после непонятного буйства. Сами то не смогут.
А кто будет помогать ?
Сейчас пока все приучены говорить, что в “одессе” виноваты Штаты.
Сами тихонечко приближают час икс для русских. Этот час икс – массовое отравление.
После маркировки товаров выяснится, что Беня без Москвы “0″.
Приближается вскрытие “одессы” и кто финансировал. И Беня это понимает.