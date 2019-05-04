Новости Украины и Новороссии 04 мая 2019

Журналистка Марина Ахмедова объяснила, почему жители ДНР выстраиваются в очереди за российскими паспортами.

«А почему удивляются очередям в Донецке за российскими паспортами? Представьте себе, что такое жизнь с паспортом ДНР.

Путешествовать с ним можно только по России. В другие страны по нему не выедешь — документ не признают.

Конечно, жители республик не раскатывают по заграницам, но попробуйте пожить с ощущением, что мир заперт. Особенно, когда тебе 16 лет.

У многих жителей республик срок действия украинских паспортов истек за пять лет войны. Выросли дети, которым нужны паспорта. Если в семье есть ополченец, то на ту сторону за украинским не поедешь.

А если отчаянно поедешь, то по дороге, проходя границы, можно поседеть от страха. В таких поездках за пенсией на ту сторону пожилые люди нередко умирали от инфаркта просто потому, что сильно боялись.

Кроме того, российские паспорта дадут людям возможность находиться в России без ограничений по времени.

И это очень хорошо, что люди смогут отдохнуть от войны. На самом деле, они уже очень давно стояли в очереди за этими паспортами — 5 лет.

Я помню, как однажды меня остановили на блокпосту и забрали паспорт. Я глядела из окна машины, стараясь понять — это ополчение или украинские добровольческие батальоны.

В первом случае российский паспорт стал бы пропуском, во втором — мог бы стать приговором. А по лицам-то не разберёшь, на чьей ты стороне — все русские.

— Когда-нибудь у меня будет такой же, — сказал мне ополченец, возвращая паспорт.

Я надеюсь, что этот человек жив и сейчас стоит в этой очереди. И российский паспорт у него будет».

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