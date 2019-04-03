РАЗОБЛАЧЕНИЕ канала КРАМОЛА. НАЗВАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ и СПОНСОРЫ САМОГО скандального проекта Ютуба

Очень часто в комментариях вы пытаетесь угадать, кто же стоит за каналом Крамола. И действительно, кому выгодно рассказывать то, о чём в принципе лучше не знать?

Большинство информации из выпусков Крамолы можно найти в открытых источниках, однако же иногда проскальзывают такие темы, которые просто так найти нельзя. Мноиге наши подписчики уверены, что кто-то поставляет нам эти данные, ведь получаемая информация достоверна по большей части и актуальна для нашего времени, а значит, всё это спланировано и управляемо.

Результаты ваших расследований мы оформили в виде топ-семи версий того, кто стоит за каналом Крамола по версии наших подписчиков. Телеканал Рен-ТВ Внимательные зрители могли заметить, что в описании нашего канала указана следующая информация: «Официальный канал тайной организации, которой подчиняется директор РЕН-ТВ». Конечно, это может быть шутка, но почему тогда под нашими роликами каждый раз пишут, что мы похожи на Рен-тв?

Давайте разберемся и сравним некоторые выпуски Крамолы и передач с канала Рен-тв. Телевизионная аудитория телевидения, как и телеканала Рен-тв, постепенно снижается, а это значит, что им необходимо искать свою аудиторию в других местах. Для этого как раз подходит ютуб, аудитория которого все время увеличивается, значит доносить свои идеи теперь удобнее здесь.

Поэтому логично предположить, что Крамола – именно такой проект. Но так считают не все. Кремль Было бы слишком просто и наивно полагать, что нами управляет Рен-тв. Есть мнения, что это делают более серьезные организации. Но кто мог заказать такую информацию? Например, Кремль. (Не нижегородский, не Псковский, не Казанский и даже не Коломенский), а Московский. Сравните несколько высказываний Владимира Путина с информацией из ролика «Что сделало нас такими? Основы русской ментальности. Не кажется ли вам, что Крамола полностью копирует риторику президента?

Более того, теми же фразами говорят журналисты на федеральных каналах. Кто-то целенаправленно транслирует одну и ту же мысль с помощью разных лиц и формулировок. Кроме того, вы можете себе представить, чтобы кто-то сливал информацию и его не закрыли? Но на канале Крамола по-прежнему выходят ролики. Значит, ему разрешают это делать. Чем не аргумент в пользу того, что за Крамолой стоит именно Кремль? США Мы неоднократно говорили, что хозяева России не в Кремле, а за океаном.

А значит, и каналом Крамола вполне могут управлять из Пентагона. Почему мы так решили? Внимательно изучите эти серии: «Властные группировки». В этих роликах говорится о том, что национальная достояние не принадлежит народу России, а в роликах про Тартарию говорится, что русских вообще не существует.

Да и в целом проект “Тартария” явно создан для того, чтобы расчленить Россию на части. Что это, если не попытка Запада полностью дискредитировать повестку Кремля и заставить народ России сомневаться в их единстве и выйти на улицы? Это может быть выгодно только одной стране. И нет, это не Монголия, не Мадгаскар, и даже не Таджикистан.

Это – Соединенные Штаты Америки. Не для кого не секрет, что между Россией и США сейчас идет новая холодная война. И если в середине 20 века ученые ломали голову над созданием водородной бомбы. То сейчас гораздо мощнее бомба информационная. Вам знакомо такое понятие как Пятая колонна?

Сейчас уже не выгодно инвестировать в оппозиционных лидеров и цветные революции. Проект Навальный многие уже раскусили, поэтому был создан канал Крамола. И это вполне логично. Барухи Но что если и Кремлем и США управляют одни и те же люди? Если вы внимательно смотрите наш канал, то знаете, о ком идет речь. Правильно, это – тайное мировое правительство. Барухи, Ротшильды и Рокфеллеры. Посмотрите на это «Клан Баруха – старейшая семья которой служат Ротшильды и Рокфеллеры. Настоящие хозяева всегда в тени».

Этот выпуск собрал 3 миллиона просмотров и стал одним из самых популярных на канале Крамола. Но откуда такая активность? Почему ютуб продвигает и показывает в рекомендациях именно этот ролик?

Почему подписчики на канале растут так быстро? Очевидно, что ютуб, как и гугл, подчиняется самому влиятельному клану – Барухам. Но в России про них мало кто слышал, а для выхода из тени этому клану необходима популяризация. Возможно, именно для этой цели был придуман проект « Крамола».