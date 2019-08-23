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Разоблачение мифа. Как пакт Молотова-Риббентропа сломал планы мировой верхушки. Игорь Шишкин

19:43. 23 августа 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

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Писатель Игорь Шишкин рассказывает о том, как пакт Молотова-Риббентропа, юбилей которого мы сегодня отмечаем, изменил мир. Почему это ключевое звено в пересмотре истории 20-го века. Почему будущее мира зависит от нашего понимания этого события.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z55CBDSkEVw

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