Разоблачение мифа. Как пакт Молотова-Риббентропа сломал планы мировой верхушки. Игорь Шишкин
19:43. 23 августа 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Писатель Игорь Шишкин рассказывает о том, как пакт Молотова-Риббентропа, юбилей которого мы сегодня отмечаем, изменил мир. Почему это ключевое звено в пересмотре истории 20-го века. Почему будущее мира зависит от нашего понимания этого события.
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