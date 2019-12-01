Что скрывает ложь: к десятилетию гибели Сергея Магнитского — разоблачение в Германии, первое в своем роде

Вот ещё одна история, буквально потрясшая мир, — гибель Сергея Магнитского. Этой истории на днях исполнилось ровно десять лет.

С нее, если помните, много всего началось. Закон Магнитского. Санкции против наших сограждан, по мнению каких-то американских сенаторов, причастных к гибели Магнитского. С этого начались наши новые отношения с Западом. Те самые отношения, к которым мы привыкли сейчас. Все это началось не с Крыма. Не с событий в Донбассе и не с Олимпиады в Сочи, а гораздо раньше. С этого самого дела Магнитского. Ровно десять лет назад все это началось. И вот чем закончилось. Если, конечно, закончилось.

И вот что интересно. Вся эта система санкций и высылок дипломатов, highly likely и ежедневных скандалов, вся это новая холодная война лежит на двух краеугольных камнях — на факте смерти Сергея Магнитского, смерти в следственном изоляторе, но ненамеренной и во многом случайной, и абсолютно чудовищной лжи. Злонамеренной лжи сначала Браудера, босса Магнитского, а потом и всех его клиентов в американском и европейском истеблишменте.

У всех был свой весомый мотив: у Браудера — финансовый, у политиков, кстати, возможно, тоже. Но врали все. Откровенно и обдуманно. И знаете что? Никто за это не ответит. И ничего задним числом сделать нельзя. Как нельзя изъять из жизни ложь Колина Пауэлла с пробиркой. И главное — нельзя изъять из истории дальнейшее войну в Ираке, уничтожение огромного региона, создание теневых преступных государств. А главное — никто не вернет к жизни сотни тысяч убитых людей.

Последствия наших новых отношений с Западом, оценка этих последствий — дело истории. Но вот причина, точнее первый шаг, — это дело конкретного подонка, Уильяма Браудера. Всего лишь.

Бизнесмену Уильяму Браудеру пытаются вручить повестку в суд. Американский. Хочет закрыть дверь — не выходит. Остается выход — бежать. А его всего-то хотели опросить как свидетеля по делу об отмывании денег в России. Из бюджета были украдены 230 миллионов долларов. На словах он «враг Путина номер один», а на деле — человек с множественными провалами в памяти, который почти ничего не знает.

Браудер — основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital. В России, хвастался, принес инвесторам сумасшедшие полторы тысячи процентов. МММ был скромнее. Финансист заочно осужден в нашей стране на девять лет за неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Многие годы он ездит по миру, рассказывает, его компании украли коррумпированные сотрудники МВД, а человека, разоблачившего преступный замысел, убили в тюрьме. Речь о Сергее Магнитском, которого Браудер упорно называет адвокатом

Аудитор Магнитский действительно умер в следственном изоляторе, но он не был убит и тем более забит до смерти, как утверждал Браудер. В 2008-м, вопреки утверждениям Браудера, Магнитский не приходил в милицию заявить о преступлении. Его пригласили дать свидетельские показания.

Журналисты немецкого журнала Spiegel в статье «История без героя» выяснили: «независимый адвокат», как его часто называют, был замешан в дурно пахнущую истории с инвалидами, которых инвестфонд будто бы оформлял на работу, чтобы ещё меньше платить налогов. Это подтверждают и документы 2006 года.

Из Spiegel: «Согласно протоколу следователей, Магнитского опросили на тему одной из сомнительных фирм-однодневок, которая заключала трудовые договоры с инвалидами. Из его показаний следует, что люди Браудера, попросили его там «некоторое время исполнять обязанности управляющего». Другие документы ясно говорят о том, что Магнитский уже в 2002 году имел отношение к таким фирмам».

В 2013-м в Парламентской ассамблее Совета Европы большинством голосов был одобрен доклад швейцарского парламентария Андреаса Гросса о «деле Магнитского» с рекомендациями ввести точечные санкции против российских чиновников.

В документе под заголовком «Неоспоримые факты» написано: 7 октября 2008-го Магнитский сообщил об участии сотрудников МВД Кузнецова и Карпова в незаконной перерегистрации компаний, принадлежавших Hermitage Capital. Документалист Андрей Некрасов встретился с Гроссом и продемонстрировал тому фотокопии показаний Магнитского. Обвинений в адрес Карпова и Кузнецова ни в показаниях за 5 июня, ни в показаниях за 7 октября просто нет.

«Документы, которые мы получили… Нам всегда приходилось использовать переводы офиса Браудера. Потому что я сам не могу читать на русском и не знаю его», — сказал Гросс.

По-русски не умеют читать и журналисты Wall Street Journal. На сервере издания можно найти доклад общественной наблюдательной комиссии о смерти Магнитского. Проблема в том, что русский оригинал и английский перевод отличаются. В английском попросту добавлен фрагмент с обвинениями. Откуда же эта отредактированная версия?

Тот же перевод с лишним фрагментом загружен в Сеть пользователем под именем russianuntouchables. Так называется сайт, созданный компанией Браудера. Он снабжал информацией журналистов и политиков. В 2012-м финансист выступал в парламенте Канады. Доказательства своих слов о заговоре предложил искать на том же сайт: «Есть библиотека документов на этом сайте. И вы можете получить доступ к докладу».

Речь о том самом докладе, текст которого был искажен во время перевода. И это не все. В 2014-м был допрошен следователь Министерства внутренней безопасности США, занимавшийся отслеживанием грязных денег и возможной связью с «делом Магнитского». Все документы, включая копии банковских транзакций, он получил от компании Браудера. Данные не перепроверял.

«То есть все основано на копиях, которые не были заверены, на записях, которые были неполными, на бухгалтерских предположениях», — спрашивают у Тодда Хумана.

«Да, верно», — сказал следователь Министерства внутренней безопасности США Тодд Хуман.

Это всплыло ещё пять лет назад, но ничего не изменилось. Замкнутый круг. Все верят Браудеру, потому что все же раньше верили Браудеру. Ведь если Браудеру не верить, что тогда будет со всевозможными актами Магнитского, законом Магнитского? Что будет тогда с репутацией политиков, которые в этой истории играли и до сих пор играют активную роль?

Источник: https://nstarikov.ru/chto-skryvaet-lozh-k-desjatiletiju-gibeli-sergeja-magnitskogo-razoblachenie-v-germanii-pervoe-v-svoem-rode-110913