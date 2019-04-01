М.В.Попов. 08. «Революция и контрреволюция в России – СССР». Социальная философия А-2019.
08:19. 1 апреля 2019 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
18 марта 2019 г. состоялась восьмая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов. Тема – Революция и контрреволюция в России – СССР. Рассмотрены этапы подготовки, совершения и результаты революции и контрреволюции в России – СССР.
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