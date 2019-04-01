М.В.Попов. 08. «Революция и контрреволюция в России – СССР». Социальная философия А-2019.

18 марта 2019 г. состоялась восьмая лекция профессора М.В.Попова по социальной философии для аспирантов. Тема – Революция и контрреволюция в России – СССР. Рассмотрены этапы подготовки, совершения и результаты революции и контрреволюции в России – СССР.



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PByVpkxO-M4