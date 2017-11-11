Столетняя Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 — 2017: Праздник без праздника?

Безусловно, это была революция. И тут в ходе Перестройки-85 несколько любителей жареного обнаружили, что, оказывается, в самом начале 20-х годов некоторые участники этих событий называли её переворотом. И раздули из этого сенсацию. В чём тут сенсация? Дураку понятно, что переворот — это когда у власти меняются люди и система власти не меняется принципиально, хотя и может начать кочевать в сторону революции или контрреволюции (как это было после госпереворота 1953 на пути к контрреволюции 1993).

Нет, наверное, в истории нашего государства такого события, вокруг которого не было бы столько споров и дискуссий, как Великая Октябрьская социалистическая революция. Сначала нам говорили, что это было величайшее событие в мировой истории, потом к власти пришли другие социальные группы, и их идеологи стали говорить о том, что это был дежурный рядовой переворот «небольшой группки» и т.д.



Случившееся 7 ноября 1917-го года полностью изменило историю России. Гораздо в большей степени, чем какое-нибудь ещё событие в истории нашей страны. Проблемы, которые десятилетиями, столетиями не решались, были в результате этой революции решены. Люди, которым от рождения было предназначено быть представителями низшего сословия (а Россия была сословной страной), получили возможность вырасти, появились новые социальные лифты.



Самой простой человек теперь мог стать политиком, инженером, учёным — кем угодно. Тот же Брежнев, выходец из рабочей семьи, стал главой государства. Да и Сталин, сын пьяницы-сапожника, выросший фактически без отца, стал главой государства. Поэтому говорить о том, что это переворот, можно только для того, чтобы произвести впечатление на дураков.

Ещё есть одно белое пятно, когда мы говорим об Октябрьской революции. Везде говорят о большевиках, как главных действующих лицах этих событий.



Но вместе с ними выступил целый набор партий и организаций, однако нерадивые или специально обученные, а также рукопожатые историографы упорно «малюют» все социальные группы одной красной краской — «большевики».



А ведь тогда — это прежде всего левые эсеры, которые в провинции, особенно в деревнях, были крайне сильны. Невозможно управлять только губернским центром, который кто-то кормит. И эсеры, чрезвычайно популярные среди крестьян, обеспечивали господство «большевиков» в провинции.



Не секрет, что левые эсеры приняли активное участие в событиях в самом Петрограде. Просто их роль никогда особенно не выпячивалась в советское время.



Кроме того, были ещё: максималисты, анархисты, меньшевики-интернационалисты, многие национальные, мусульманские социалистические и другие организации, которые выступили союзниками большевиков. И на Кавказе были местные, и в Поволжье местные мусульманские левые организации, на Украине огромное количество — всякие незалежники, борьбисты, боротьбисты.



Было огромное количество союзников, но все они сошли на разных этапах с дистанции к «политическому олимпу». А всё потому что у большевиков был чёткий проект, видение того, как дОлжно достигать коммунизма.



И этот проект они собирались решительно осуществить. Что и делали, несмотря на постоянные попытки помешать со многих сторон. Но, помимо этого, было и окно возможностей, которое они использовали и превратили в Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

БОЛЬШЕВИКИ И ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

«Стоимость рубля непрерывно падала; если в марте месяце она равнялась 56,7 копейки, то в июле упала до 42,9 копейки. Наряду с этим непрерывно росли и цены на все товары. Уменьшалась валовая продукция промышленности.



Если в марте — июне 1917 года ежемесячное производство чугуна в южной металлургической промышленности равнялось 11,9 млн. пудов, то в июле оно выражалось в цифре 10,9 млн. пудов. Одновременно с этим падало число рабочих, падала и производительность труда рабочих.



Рост процента больных паровозов за 1917 г. выражается в следующих цифрах: в марте больных паровозов было 20,3 %, а в июле — 24,2 %. С 1 марта по 1 августа 1917 года было закрыто 568 предприятий и выброшено на улицу 104 тысячи рабочих» («Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (б) — Шестой съезд», Москва, Ленинград, 1927 г., с. XIV.).

В выступлении товарища Ломова на VI съезде РСДРП приведены оценки деятельности Временного правительства людьми далёкими от большевизма:

«Председатель Московского комитета по топливу профессор Кирш заявил, что деятельность Временного правительства носит дезорганизующий характер.



Другой профессор говорит, что Временное правительство своими мероприятиями льёт воду исключительно на мельницу спекуляции» («Протоколы съездов и конференций Всесоюзной Коммунистической партии (б) — Шестой съезд», Москва, Ленинград, 1927 г., с. 156.).

Но этим же занимался и режим М.С. Горбачёва в перестройку, вследствие чего и стал временным.

«Первая и Вторая «Перестройка» — Хрущёва и Горбачёва — шаги одного пути развала СССР» http://inance.ru/2015/10/perestrojka/

В общем всё произошло в соответствии с тем, что писал Питирим Александрович Сорокин (1889 — 1968):

«Падение режима — обычно это результат не столько усилий революционеров, сколько одряхления, бессилия и неспособности к созидательной работе самого режима… Если революцию нельзя искусственно начать и экспортировать, ещё менее возможно её искусственно остановить.



Революции для своего полного осуществления на самом-то деле вовсе не нужны какие-то великие люди. В своём естественном развитии революция просто создаёт таких лидеров из самых обычных людей. Хорошо бы это знали все политики и особенно защитники устаревших режимов.



Они не могут оживить такой отмирающий режим, как, впрочем, и другие не могут начать революцию без достаточного количества взрывчатого материала в обществе» (http://hronos.km.ru/biograf/sorokin.html).

Напомним, что «Приказ № 1» от 1 (14) марта 1917 года, давший старт разложению вооружённых сил, — дело рук февралистов-либерастов, а не большевиков. Как сообщает «Википедия», внефракционный социал-демократ Иосиф Гольденберг охарактеризовал «Приказ № 1» следующими словами:

«Приказ № 1 — не ошибка, а необходимость… В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство».

Т.е. в русле этой алгоритмики течения событий вопрос в том, кто конкретно вовремя подхватит власть, выпавшую из рук прежней государственности, либо прервёт агонию прежней власти для того, чтобы построить новую государственность.

Видя, что власть Временного правительства деградирует и её сохранение ведёт страну к катастрофе внутреннего хаоса, военного поражения и распада, большевики взяли курс на взятие власти в свои руки вооружённым путём.

В.И. Ленин проявил настойчивость в этом деле: в частности широко известная его фраза «сегодня — рано, завтра — поздно» определила срок свержения Временного правительства так, чтобы II Всероссийский Съезд Советов, который открывался «завтра» — 25 октября (7 ноября) 1917 года, поставить перед свершившимся фактом, поскольку не было уверенности, что Съезд Советов проголосует за свержение Временного правительства вооружённым путём.



Кстати, это упредило его самороспуск. В представлениях большинства людей о событиях 1917 года обычно нет ничего о «предпарламенте», который «Википедия» характеризует как «совещательный орган при Временном правительстве». Он был создан 20 сентября (3 октября) 1917 года, несколько раз менял название и на момент описываемых событий назывался «Временный Совет Российской республики».

А.Ф. Керенский

Александр Фёдорович Керенский выступил в предпарламенте 24 октября (6 ноября) 1917 года. Он хотел получить от него вотум доверия на разгром большевиков, но «24 октября в 20 часов 30 минут, буквально за три часа до начала Революции в Питере, 123 голосами против 102 при 26 воздержавшихся предпарламент отказал Керенскому и его правительству в доверии. Покидая заседание, он сказал:

«Завтра же утром правительство подаст в отставку» (Пряников П. «Ленин опередил захват Петрограда немцами»: https://topwar.ru/38776-lenin-operedil-zahvat-petrograda-nemcami.html).

Временное правительство со своей стороны пыталось пресечь возможность восстания, наметив начать массовые аресты большевиков с 25 октября, и не допустить Съезда Советов, но, как всегда, не справилось с управлением.



В итоге Временное правительство было свергнуто, Съезд Советов проголосовал за взятие Советами власти в свои руки, после чего началось становление Советского государства.

Т.е. Владимир Ильич Ленин в обстоятельствах, сложившихся в результате политической и экономической недееспособности Временного правительства либерастов, виртуозно воспользовался краткосрочным «окном возможностей» и положил тем самым конец агонии буржуазного либерализма и начало построению качественно иного образа жизни глобальной цивилизации.

Если бы В.И. Ленин не реализовал это «окно возможностей», и большевики в союзе с идейными марксистами-интернационалистами не свергли временное правительство, а продолжали бы «митинговать» и вести дискуссии о пользе перехода когда-нибудь — в неопределённом будущем — к социализму, то в этом варианте вопрос состоял бы только в том, кто успел бы раньше:



генералитет успел бы свергнуть Временное правительство сам и установил бы военную диктатуру, после чего война с Германией продолжалась бы «до победного конца». Возможно, что и в этом случае вследствие экономической разрухи в России победила бы «для начала» Германия, поскольку союзники России по Антанте могли бы прекратить поставки в Россию военных грузов, без чего ведение военных действий Россией стало бы невозможным, дабы после разгрома России Германией добить Германию и освободить Россию от власти над её природными богатствами;







либо Германия успела бы разгромить недееспособную армию, продиктовать мир, насадить прогерманское (либо филиально-марионеточное) правительство, после чего продолжала бы вести войну против Антанты, но уже на один фронт, а не на два, злоупотребляя доступом к ресурсам России.







Но события, связанные со сдачей Риги в августе 1917 года и обороной Моонзундского архипелага в октябре 1917 года, дают основания полагать, что Германия успела бы раньше, в том числе и потому, что по состоянию на октябрь 1917 года с нею были готовы сотрудничать вполне себе либерально-буржуазные круги России, включая и деятелей из Временного правительства, которые помнили народные бунты и восстания 1905 — 1907 годов и желали их профилактировать посредством германской военной мощи, коли уж своя армия разложилась и не желает ни держать фронт, ни быть карателями, а полиция и органы государственного управления на местах, доставшиеся Временному правительству от царского режима, были распущены ранее того (ещё в марте), как были созданы структуры, способные заменить собой прежние.

Не надо забывать, что свержением монархии Россия во многом обязана деятельности дипломатических миссий и спецслужб союзников России — Великобритании и Франции, которые — ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ДАЛЕКО УСТРЕМЛЁННЫХ В БУДУЩЕЕ НАМЕРЕНИЙ, А НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНТЕРЕСАМИ НАРОДОВ РОССИИ, — соучаствовали в деятельности доморощенных либералов-антимонархистов как «старшие братья» — наставники, имеющие опыт либерального управления в «цивилизованных странах».

Вследствие этого Николай II уже в 1915 году имел полное моральное право выслать дипломатические миссии «союзников», порвать с ними дипломатические отношения и заключить с Германией сепаратный мир, что поломало бы планы организаторов первой мировой войны ХХ века.

Если вникать в фактологию тех лет, то неизбежен вывод:

Описание либерастами событий в России в 1916 — 1918 годах по критерию недостоверности даст сто очков форы всем фантазиям приверженцев «альтернативной истории», упражняющихся на тему «как надо было управлять Россией, чтобы она процветала без революций и была самой мощной державой» и доводящих свои измышления до наших дней.



Разница только в том, что «альтернативщики»-фантазёры пишут в своё удовольствие, а либерасты — политическое течение, влияющее на текущую политику и потому способные испортить будущее.

ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА И ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ?

В 2017 году исполняется сто лет с того времени, как Великая октябрьская социалистическая революция изменила Историю человечества — не очередной порцией войн и периодов мира, а качественно, т.е. показав на практике возможность реализации совершенно иного образа жизни общества.



Однако в постсоветской России для правящей «элиты» это настолько неприятное событие из категории «лучше бы его не было», что один из телеведущих — Леонид Парфёнов — в интервью «Русской службе БиБиСи» 2 октября 2017 г. прямо заявил:

«Я считаю, что самая страшная геополитическая катастрофа XX века — это создание Советского Союза».

Он огласил то, о чём в «приличном» постсоветском обществе говорить не принято, как в доме покойника не принято говорить о верёвке.

О захоронении Ленина

Показательна тут очередная, какая уже по счёту, возня вокруг «захоронения Ленина». Высказалась Валентина Матвиенко из-за мартовского запроса депутата ЛДПР Ивана Сухарева:

«И я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. Его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме», — Она отметила, что есть целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. — «Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь.



Ещё один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы» (http://tass.ru/obschestvo/4693163).

Более прямо высказался Рамзан Кадыров:

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин, — написал Кадыров. — Но я убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно» (https://rg.ru/2017/11/02/reg-skfo/ramzan-kadyrov-prizval-pohoronit-lenina.html).

В ответ им высказался Геннадий Зюганов:

«Всякая болтовня о перезахоронениях, она под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать, скорее, массовые беспорядки. Мы не дадим этим проискам состояться, мы их просто погоним оттуда» (https://ria.ru/society/20171106/1508263080.html).

Владимир Путин также высказывался по этому вопросу. Он заявлял, что к вопросу захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество (https://ria.ru/society/20171101/1507959674.html).

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ 21 апреля, 63% респондентов выступают за его похороны, а 32% хотят этого как можно скорее.

Исследование Левада-центра демонстрирует ту же тенденцию: 58% россиян — за похороны, причём половина из этого числа хочет его захоронения в Санкт-Петербурге рядом с матерью, а треть предлагает расположить его рядом с советскими деятелями у кремлевской стены.

В то же время 56% россиян считают, что первый лидер СССР сыграл положительную роль в истории страны: их число ощутимо выросло с 40% в 2006 году.

А ведь вся политика распространения информации в обществе (в СМИ, в учебных курсах школ и вузов, в разного рода искусстве и т.д.) направлена на то, чтобы даже не оклеветать, а предать забвению Великий Октябрь, низведя его до уровня одного из многих государственных переворотов, которых в истории разных стран было много и которые, в их большинстве, ничего качественно не изменили в жизни народов своих стран и мира в целом.

В стране многие отмечают юбилей революции, поэтому непонятна позиция федеральной власти, озвученная пресс-секретарём Президента России Д.Песковым:

«А в связи с чем это нужно праздновать?» — ответил он на вопрос журналиста о том, как Кремль собирается отмечать столетие большевистской революции 1917 года.

Сказано — не праздновать, вот и не празднуют. Бывший «красный день календаря», 7 ноября — обычный рабочий день, а длинные выходные, назначенные российским правительством на 4, 5 и 6 ноября, приурочены к 405-й годовщине изгнания поляков из Кремля — вымышленному «празднику». Именно в этом духе 7 ноября в Москве проходил парад в честь парада 7 ноября 1941 года:

Очень полезно почитать комментарии к этому видео, чтобы понять отношение большинства и к этому параду, и к Октябрьской революции. Вообще говоря, устроить парад в честь парада — это сильно! Настолько стыдиться своей истории, что прикрываться парадом 1941 года.



Однако и тут «за что боролись, на то и напоролись» — парад 1941 года был вообще-то приурочен к празднованию Великой Октябрьской социалистической революции и можно было бы построить даже конспирологическую версию о том, что таким образом «кремлёвские» скрыто, но всё же отпраздновали этот большой день. Можно было бы порассуждать на эту тему, но мы просто приведём цитату из The Washington Post:

«Выбор повода для таких торжеств демонстрирует собой избирательный подход Кремля к бурной истории XX века в России, — говорится в статье, которая начинается описанием прошедшей во вторник в Москве реконструкции парада 1941 года. — Президент Владимир Путин предпочитает напоминать о советских временах, подчеркивая достижения единого сильного государства.



Но Путин, который выступал против народных восстаний, именуемых «цветными революциями» и закончившихся сменой режимов в странах бывшего СССР, не может открыто отмечать праздник Красного октября, ведь то восстание, по сути, было прародителем всех цветных революций.



В то же время он не может публично осуждать большевистскую революцию в условиях, когда Коммунистическая партия проводит крупную демонстрацию и остается одной из самых популярных оппозиционных партий в стране. Кроме того, после революции возникло мощное государство, которое, несмотря на все притеснения народа, смогло заменить слабую и распадавшуюся Россию 1917 года» (https://zen.yandex.ru/media/id/592d3927e3cda8a0bf8d46bb/mirovye-smi-o-100letii-oktiabrskoi-revoliucii-v-rossii-5a033db33c50f7458990fd67).

И вроде бы как правильно, что не отмечали открыто и с размахом — не подкопаешься, однако, всё равно эта «игра в поддавки» очевидна даже нашим «заклятым партнёрам» за бугром.

«Мировые СМИ о 100-летии Октябрьской революции в России»

Если без экивоков и кивков в сторону Запада, то подобное отношение российских властей можно назвать чёрной неблагодарностью. Именно Кремлю было бы уместно отпраздновать столетие со дня рождения политического режима, с которым столь многое связывает нынешнюю Россию.

Несмотря на громогласный отказ от «власти Советов» и формальное принятие конституции западного образца, политическая система новой России сохраняет такие позднесоветские черты как концентрация власти в руках «политбюро», пусть и неформального (хотя некоторые структуры типа Совета безопасности — имеются), фактическая предрешённость выборов, как минимум на уровне первого лица государства и руководителей регионов, безвластность парламента (хотя как только встаёт вопрос хотя бы о созыве конституационного собрания для пересмотра некоторых положений Конституции — никакой Путин ничего сделать с этим парламентом не может; читайте «Путин и Центробанк: роман с продолжением» http://inance.ru/2016/03/putin-centrobank/).

Экономическая преемственность тоже очевидна. Нефтегазовый экспорт, до сих пор во многом кормящий страну, был налажен ещё коммунистами. Но если природные ресурсы были бы так или иначе освоены при любом режиме, то ядерное оружие, атомная промышленность, ракетно-космическая техника были созданы в советское время.



Однако именно плоды этого труда гарантировали независимость новой России в годы её наибольшего экономического убожества и позволяют ей сегодня худо-бедно противостоять мировому гегемону, многократно превосходящему её по мощи своих материальных сил.

Стоит заметить, что Китай чтит память своего Великого Кормчего, хотя, казалось бы, совершенно не обязан ему своим нынешним процветанием. Однако непраздничное настроение российских властей нельзя объяснить одной лишь неблагодарностью. В нынешней России сложно представить себе чествование любой революции, потому что изменилось отношение к революции как таковой. И тут ребята из The Washington Post попали в точку.

Советское отношение к революции определялось формулой Маркса:

«Революции — локомотив истории».

В то время утверждалась благость и полезность любой революции, более того — любой «народной» смуты, включая такие движения тёмных низов как бунты Болотникова, Разина и Пугачёва. Современная оценка революций и революционности восходит не только к Петру Столыпину с его фразой «Нам не нужны потрясения», но и, как ни парадоксально, к лидеру российских коммунистов Геннадию Зюганову, которому приписывается фраза:

«Россия исчерпала лимит на революции».

Коммунисты против революции — это уникальный российский идеологический коллаж.

Более того, если в СССР любой зарубежный революционер априори воспринимался как «наш человек», то сегодня, с учётом опыта трёх последних десятилетий, вместивших в себя «бархатные революции» в Восточной Европе, «цветные революции» вдоль российских границ и события «арабской весны», на роль главного экспортера революций выдвинулись США, а потому «революционер» в российском официозном и патриотическом обороте стал синонимом «агента Госдепа».



Иными словами, идею революции мы отдали чужому дяде, а сами встали в позицию обороняющегося.

И тут показательна цитата уже из New York Times

«Президент Путин пришел к власти, обещая стабильность, и с 2000 года стремился свести воедино различные бурные периоды истории России в повествование о тысячелетнем прогрессе, гарантом которого является сильное государство.



В этом повествовании нет места для мятежей или восстаний — ни для мятежа русских офицеров в ХIХ веке, ни для действовавшей на протяжении десятилетия парламентской системы, которой был положен конец в 1917 году, и в особенности — нет места для самой революции» (https://zen.yandex.ru/media/id/592d3927e3cda8a0bf8d46bb/mirovye-smi-o-100letii-oktiabrskoi-revoliucii-v-rossii-5a033db33c50f7458990fd67).

Однако не только власть, но и общество в целом, за исключением немногочисленных левых групп, встречает революционный юбилей довольно равнодушно. И дело тут не столько в нежелании запускать фейерверки по поводу взятия Зимнего матросами.



Дело в том, что в истекающий год, в год столетия событий с февраля по октябрь 1917 года, уничтоживших старую имперскую Россию, общество практически не продвинулось в деле их содержательного осмысления. Не пожелало продвинуться.

И тут стоит привести цитату из уже швейцарской газеты Le Temps:

«Политический и человеческий итог русской революции таков, что теперь ни одному революционеру не придёт в голову мысль брать Зимний дворец. На смену славе взятия власти пришло презрение к власти, а ожидания «большого праздника» закончились с разоблачениями ГУЛАГа. Утопическая энергия потерялась в беспорядочности мира. И это — вовсе не хорошая новость, потому что «новый день» нужен нынешним отчаявшимся, чтобы не превращать в фетиш прошлое» (https://zen.yandex.ru/media/id/592d3927e3cda8a0bf8d46bb/mirovye-smi-o-100letii-oktiabrskoi-revoliucii-v-rossii-5a033db33c50f7458990fd67).

Мы бы сказали, что Великая Октябрьская социалистическая революция дала миру Новую глобальную повестку, острейшая потребность в которой сегодня не ощущается разве что ленивым. Это ожидание Новой глобальной повестки, на наш взгляд и отразили швейцарцы своими словами о «новом дне» нужном нынешним отчаявшимся найти его в замшелых идеологических доктринах толпо-«элитаризма». Но есть ли эта новая глобальная повестка хоть у какой-то группы, находящейся у «кормила власти»?

Ссылка на брошюру: http://upravolenie.ru/





ИАЦ

***





Источник.