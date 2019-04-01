Как сексуальная революция победила «фашизм» .
22:39. 1 апреля 2019 Просмотров - 170 5 коммент. Опубликовал: СКАМАРОХ
Что такое фашизм?
А ведомо ли вам, что означает в языке расичей слово ФАШ?
Это Пламя! Всеразрушающий огонь, поражающий врагов!
Но вместе с тем, это ещё и пламенная идея, зажигающая огонь в сердцах людей, идущих в бой за правое дело!
Будьте осторожены, швыряясь словами, не то ещё накликаете!
С уважением, СКАМАРОХ.
Идеология политкорректности давно пробивала себе дорогу в западном мире.
Но, ещё недавно мало заметная, она шаг за шагом, захватив университетские кампусы и кафедры, ведущие издательства, газеты и ТВ, вылилась на улицы нескончаемыми гей-парадами, чтобы обратиться в магистральную идеологию неолиберализма — абсолютно тоталитарную и нетерпимую.
В сегодняшней Америке, будучи лишь заподозренным в недостаточном уважении к мигрантам, чёрным или геям, вы рискуете вылететь с работы, подвергнуться общественному остракизму и остаться навсегда стигматизированным приклеенным на вас ярлыком расиста и фашиста.
Если ещё недавно феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств, животных и зеленых насаждений вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в настоящую монструозную силу, голливудского кинг-конга, грозящего сокрушить своим молотом остатки западной цивилизации и вызывающего у запуганного им обывателя уже совсем иную реакцию: «Кто подобен зверю сему?» — спрашивает он в ужасе перед этим монстром.
Как же и где был рождён этот монстр? Какая колыбель напитала его молоком? Где он вырос и обрёл сегодняшнюю могучую силу? Вот это мы и попробуем сейчас выяснить.
Корни идеологии политкорректности уходят в 20-е гг. ХХ века: Веймарская республика, город Франкфурт-на-Майне, 1923 год. Именно в этом чёрном для Германии году, когда страна рухнула в бездну гиперинфляции, в Университете Франкфурта-на-Майне был организован Институт социальных исследований. У истоков института стояли социолог Фридрих Поллок, Феликс Вайль (Felix Weil), сын богатого торговца из Буэнос-Айреса, и философ Макс Хоркхаймер, будущий директор института. Все они были марксисты, все желали скорейшей победы коммунистической революции, однако считали, что более верным путём завоевания мира была не социальная, а скорее культурная революция.
Их вдохновляли идеи Дьёрдя Лёвингера Лукача, активного члена Коминтерна, считавшегося наиболее крупным теоретиком марксизма и итальянца Антонио Грамши, также агента Коминтерна, попавшего в итальянскую тюрьму, где им были написаны знаменитые «Тюремные тетради». Суть революционной теории Грамши сводилась к следующему: человек нового типа должен появится ещё до того, как победит марксизм, а захвату политической власти должен предшествовать захват «царства культуры». Подобно Грамши, Лукач считал, что победе новой культуры должно предшествовать уничтожение старых ценностей.
В красной Венгрии, при правительстве Белы Куна, в качестве замнаркома по делам культуры, Лукач занялся претворением в жизнь своих теорий, которые, главным образом, сводились к сексуальному просвещению школьников. Здесь детям проповедовались идеи свободной половой любви и феминизма, архаичности семьи и религии.
Вдохновленные этими идеями, наши друзья приступили к делу. Вначале организацию хотели назвать «Институтом марксизма» (ориентируясь на институт Маркса-Энгельса в Москве), но затем сочли более удобным и безопасным остановиться на нейтральном названии. Весь проект целиком и полностью профинансировал деньгами отца сам Вайль.
Вплотную к учению Франкфуртской школы примыкали и идеи доктора Вильгельма Райха (1897-1957), также коммуниста и ученика Зигмунда Фрейда, известного в веймарской Германии своей сетью «клиник сексуальной гигиены» (т.е. секспросвета) для рабочих Германии… Книга Райха «Сексуальная революция» (1934) предвосхищала (точнее –намечала) главные формулы будущей мировой секс-революции: широкое введение секс-образования; полная либерализация контрацепции, абортов, разводов; эмансипация брака (признание факта законности брака незначимым); отказ от наказания преступников, совершивших преступления на сексуальной почве и их лечение техниками психоанализа.
Другой важной идеей Райха было утверждение, что фашизм имеет не социальную, а биологическую природу, а причиной его является подавление с детства сексуальной энергии, чему виной являлись авторитарная семья и церковь…
К тем же выводам скоро пришли и философы Франкфуртской школы, главным направлением которой к 1930-м гг. становится симбиоз идей Маркса и Фрейда. Созданная на основе этого симбиоза «критическая теория» Хоркхаймера представляла собой тотальную критику всех без исключения элементов традиционной европейской культуры: христианства, семьи, власти, патриархального уклада, иерархии, морали, традиции, сексуальных ограничений, патриотизма, национализма, консерватизма и тд.
Скоро к семье франкфуртцев прибивается закадычный приятель Хоркхаймера, Теодор Адорно, ученик венских авангардистов Шёнберга и Берга, философ и теоретик «новой музыки» и Герберт Маркузе, которому суждено будет стать главным духовным гуру «новых левых» молодёжной революции 60-х (именно ему принадлежит знаменитый лозунг хиппи: «делай любовь, а не войну»).
В 1933-м, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, членам франкфуртской школы, Райху и другим апологетам секспросвета пришлось бежать из Германии. Обосновавшись в США, они принялись за переложение идей «критической теории» на американскую почву.
В 1947-м году выходт «Диалектика просвещения» Хоркхаймера-Адорно — «самая чёрная книга критической теории», по слову последнего из могикан франкфуртской школы, Юргена Хабермаса. Вся западная цивилизация объявлялась в ней клинической патологией и представала бесконечным процессом подавления личности и утраты индивидуальной свободы. Поскольку в тогдашних США издать такую откровенно антихристианскую книгу было невозможно, она вышла в Амстердаме. Но на волне молодёжной революции 60-х обрела вторую жизнь, активно распространяясь среди бунтующих студентов и став фактической программой студенческого движения и неомарксизма.
В 1950 г. выходит «Авторитарная личность» Адорно, книга, которой суждено было стать настоящим тараном в руках лево-либеральных сил в их кампаниях по борьбе с расовой дискриминацией и прочими «предрассудками» традиционной Америки. В книге муссировалась всё та же любимая мысль франкфуртцев: христианство, церковь и традиционная патриархально-авторитарная семья неизбежно ведут к фашизму, а если их не искоренить, — к «новому холокосту в Америке».
Вслед за Зигмундом Фрейдом и Вильгельмом Райхом Адорно сводил всю сложность политических, исторических, социальных вопросов к чистому психологизму.
«Авторитарную личность» (т.е. «фашиста») порождает подавление сексуальных инстинктов и традиционное воспитание авторитарной семьи, церкви и государства. Следовательно, во избежание «повторения фашизма» авторитарную систему образования, классической культуры, всякого понятия «истины» и всякого единства в принципе –необходимо сломать. «Любые попытки добиться примирения между общим и частным всегда будут означать ликвидацию частного»; «Счастье может заключаться только в индивидуализации, в полном уходе из общества» –такова ведущая (и, в общем, единственная) мысль Адорно. Иными словами, белым народам предлагалось разрушить все свои культурные, национальные, семейные связи и обратиться в низко организованный сброд. Перед нами фактически готовая идеология хиппи.
Восстание детей против родителей, сексуальная свобода, пренебрежение социальным статусом, негативное отношение к патриотизму, гордости за свою культуру, нацию, семью — всё то, что получит яркое выражение в революции 60-х, будет уже ясно проговорено в «Авторитарной личности»… Здесь будут досконально разработаны концепции культурмарксизма, мультикультурализма и политкорректности, которые станут сперва идейной основой «молодёжной революции» 60-х, а затем и мейнстримом современного неолиберализма.
В 1960-м году выйдет книга Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация», в которой идеи Адорно и Хоркхаймера будут переведены на язык, понятный молодёжи и бомба, подведённая под традиционный консервативный мир, будет, наконец, взорвана.
Сексуальная революция сорвёт все прежние консервативные табу. Закон о миграции 1965-го года откроет шлюзы и в страну хлынут потоки мигрантов из азиатских стран. С начала 1970-х гг. неолиберальная идеология постепенно становится доминирующей в Демпартии США и наш мир покатится к тому состоянию мультикультурного хаоса, в котором он оказался сегодня…
Результаты контркультурной революции 60-х были поразительны. Если в 1965 году почти 70% американских тридцатилетних отзывались о добрачном сексе однозначно плохо, то к 1972 году эти цифры упали до 23%… В 1990 году только 6% тридцатилетних в Англии отзывались о добрачном сексе негативно.
При этом количество наркоманов к началу 70-х перевалило за 20 млн человек. Число самоубийств среди подростков США за полтора следующих десятилетия выросло на 53%.
Уже к концу ХХ века уровень рождаемости белого населения Америки упал ниже уровня воспроизводства. Уже сегодня почти половина американских граждан — небелые, поголовно голосующие за Демпарию, то есть — за дальнейшее уничтожение традиционной христианской культуры и цивилизации. То же стремительное вырождение наблюдается и в Европе, которую затапливают волны мигрантов из Африки и арабских стран…
Кажется, что сегодняшние национальные, популистские европейские движения и президентство Дональда Трампа дают традиционной европейской культуре и цивилизации последний шанс на выживание.
Воспользуется ли традиционная Европа этим шансом?
Источник: https://vz.ru/?utm_medium=source&utm_source=rweekend
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Сексуальная революция победила в первую очередь традиционную семью.По ней она проехалась катком по всем странам и континентам куда смогла и где по ж.пе не дали.)То то сейчас большинство по второму или третьему разу женаты,а актеры и прочий медиапродюкт еще с советских времен народу пример подавали.По пальцам можно пересчитать кто однолюб и в браке один раз был.А вы говорите фашисты,к слову главный их идеолог муссолиня,сам масон какого то там уровня,и еще тот разврат насаждал.Почитайте воспоминания разных там его функционеров партийных,чем они там развлекались на досуге,вот то то же.)
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вот такие получаются дела. райх бежал из германии после прихода к власти нсдап, поскольку те стояли за институт семьи и брака, а коллонтай ратовавшая за свободную любовь, занимала при сталине высокий чин. разрыв шаблона?
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Будущее беСсмертие человечества изживет институт брака! Проводить беСконечность времени с одним человеком потеряет смысл.
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Свою развязность малый народец с большими присосками в отношениях между мужчиной и женщиной стал повсюду насаждать после поражения нацистской Германии… Фашизм был в Румынии, в Хорватии, Италии, в Испании, в Аргентине, в Чили, в Перу. Согласно ирландскому толковому словарю 1926 года: «Фашизм – государственная идеология, подразумевающая единство партии, народа, вождя и церкви». Что и было в фашистских странах, то есть их поддерживала церковь. А в Германии церковь была отделена от государства, как в любой социалистической стране.
Символ фашистов был 16 стрел, перевязанных лентой. Это образ древнего предания: «Когда рост один, стрелу сломать можно, когда пучок – 16 стрел, его невозможно сломать». Фашизм означает “единство”, “сплоченноcть”, “связанность”. Можно даже сказать, “круговая порука”, коллективный протекционизм; подавление некоторой группой, партией, шайкий, мафией всех остальных, менее организованных сограждан. Этимология ‘фашизм’ – от итальянского fascismo, fascio – пучок, связка, объединение. Пучок прутьев – фашина, фасции, фасцы (лат. fasces) был символом системы власти в древнем Риме…
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Факт, Франкфурт, Формула, Фрейд, Феминизм, Фридрих, Философ, Африка – как можно заметить, ВСЕ слова содержащие букву “Ф” в этом тексте (если что – проверено) сплошь импортные. И только Фаш из языка Расичей. Что бы это значило?