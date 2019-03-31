Санкт-Петербург. Часть 121



Городовой. 1905





Городовой. 1905



Вид от Синего моста. 1870



Вид в сторону Синего моста. 1917



Дворцовая площадь. 1880-е



Дом Салтыкова



Запуск воздушного шара «Генерал Ванновский». 1909



Зимний дворец



Императорская публичная библиотека



Манифестация на Невском проспекте. 1915



На паперти церкви Спаса Преображения Череменецкого монастыря



Невский проспект у Городской думы. 1905



Невский проспект. 1880



Невский проспект. 1888



Невский проспект. 1888



Невский проспект. 1890



Невский проспект. 1896



Ново-Александровский рынок



Новый Эрмитаж



Перед церковью святых Петра и Павла



Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905



Смольный собор. 1900



Торжественные мероприятия в Петербурге по случаю встречи немецкой принцессы Марии Мекленбург-Шверинской. 1874



У могилы Ф. М. Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская с детьми на могиле. 1881



Университетская набережная. 1879



У Таврического дворца после роспуска Государственной думы. 1906



Источник: https://humus.livejournal.com/6544370.html