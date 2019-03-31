Санкт-Петербург. Часть 121
Городовой. 1905
Городовой. 1905
Вид в сторону Синего моста. 1917
Запуск воздушного шара «Генерал Ванновский». 1909
Императорская публичная библиотека
Манифестация на Невском проспекте. 1915
На паперти церкви Спаса Преображения Череменецкого монастыря
Невский проспект у Городской думы. 1905
Перед церковью святых Петра и Павла
Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905
Торжественные мероприятия в Петербурге по случаю встречи немецкой принцессы Марии Мекленбург-Шверинской. 1874
У могилы Ф. М. Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская с детьми на могиле. 1881
Университетская набережная. 1879
У Таврического дворца после роспуска Государственной думы. 1906