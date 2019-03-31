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Санкт-Петербург. Часть 121

14:29. 31 марта 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Городовой. 1905
Городовой. 1905

Городовой. 1905
Городовой. 1905

Вид от Синего моста. 1870
Вид от Синего моста. 1870

Вид в сторону Синего моста. 1917
Вид в сторону Синего моста. 1917

Дворцовая площадь. 1880-е
Дворцовая площадь. 1880-е

Дом Салтыкова
Дом Салтыкова

Запуск воздушного шара «Генерал Ванновский». 1909
Запуск воздушного шара «Генерал Ванновский». 1909

Зимний дворец
Зимний дворец

Императорская публичная библиотека
Императорская публичная библиотека

Манифестация на Невском проспекте. 1915
Манифестация на Невском проспекте. 1915

На паперти церкви Спаса Преображения Череменецкого монастыря
На паперти церкви Спаса Преображения Череменецкого монастыря

Невский проспект у Городской думы. 1905
Невский проспект у Городской думы. 1905

Невский проспект. 1880
Невский проспект. 1880

Невский проспект. 1888.
Невский проспект. 1888

Невский проспект. 1888
Невский проспект. 1888

Невский проспект. 1890
Невский проспект. 1890

Невский проспект. 1896
Невский проспект. 1896

Ново-Александровский рынок
Ново-Александровский рынок

Новый Эрмитаж
Новый Эрмитаж

Перед церковью святых Петра и Павла
Перед церковью святых Петра и Павла

Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905
Перекрёсток Невского и Адмиралтейского проспектов. 1905

Смольный собор. 1900
Смольный собор. 1900

Торжественные мероприятия в Петербурге по случаю встречи немецкой принцессы Марии Мекленбург-Шверинской. 1874
Торжественные мероприятия в Петербурге по случаю встречи немецкой принцессы Марии Мекленбург-Шверинской. 1874

У могилы Ф. М. Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская с детьми на могиле. 1881
У могилы Ф. М. Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская с детьми на могиле. 1881

Университетская набережная. 1879
Университетская набережная. 1879

У Таврического дворца после роспуска Государственной думы. 1906
У Таврического дворца после роспуска Государственной думы. 1906

Источник: https://humus.livejournal.com/6544370.html

Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото

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