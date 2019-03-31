Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Частное предпринимательство в Китае

15:09. 31 марта 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:


Занимательная статистика по роли частного предпринимательства в структуре китайской экономики.


Надо понимать, что к 2019 году общее число частных и индивидуальных предпринимателей с 2011 года фактически удвоилось.
При этом в сельском хозяйстве и промышленности государственная форма собственности очевидным образом доминирует.
А ведь столь часто можно встретить пропагандистов, утверждающих, что в Китае практически все средства производства уже переданы в частные руки.





https://vk.com/wall-156278021_7367 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4885557.html

Метки: капитализм, Китай, социализм, статистика, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
С.Ю. Глазьев: Какая идеология поднимет Россию - статья и критика
...француз Пикетти.„Уровень неравенства в Китае сопоставим с северными странами ... на порядок выше, чем в Китае, сегодня – втрое ниже.Россия...первого десятилетия формирования рыночных институтов частное предпринимательство развивалось на основе полной ...
Какая идеология поднимет Россию
...на порядок выше, чем в Китае, сегодня – втрое ниже. Россия... и базовых отраслях с частным предпринимательством в остальной экономике, социалистическую... десятилетия формирования рыночных институтов частное предпринимательство развивалось на основе полной ...
Совсем другая Россия
...в базовых отраслях экономики с частным предпринимательством в остальных. Социалистической идеологии ... жизни населения. Как в Китае, где этому подчинена вся ...в Китае начнётся период установления государственного контроля над крупными частными корпорациями...
Реальные пережитки капитализма и пережитки категориальные
... психическими недугами, порожденными отношениями частной собственности. При социализме сталинской ...долго красть и в современном Китае, не говоря уже о ...было глубоко больным, страдающим кретинизмом частного предпринимательства, жаждой монополии в области ...
Владимир Терещенко. Как и с кем в мире конкурировать русским?
...реформаторов государственные предприятия, перейдя в частные руки, должны поддать жару, ... чужой каравай рот не разевай!». Частное предпринимательство - это гимн эгоизма, это ...на госпредприятиях начали «челночить» по китаям да турциям. Так миллионы граждан...
Нельзя во главу угла ставить права человека
... Китая и жить, как в Китае. А вам? — Я предлагаю вам... не жить в Китае, а решать политические проблемы, как... ни в капитализм, ни в частное предпринимательство. Конечно, там есть, что называется...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>