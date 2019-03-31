Частное предпринимательство в Китае
15:09. 31 марта 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Занимательная статистика по роли частного предпринимательства в структуре китайской экономики.
Надо понимать, что к 2019 году общее число частных и индивидуальных предпринимателей с 2011 года фактически удвоилось.
При этом в сельском хозяйстве и промышленности государственная форма собственности очевидным образом доминирует.
А ведь столь часто можно встретить пропагандистов, утверждающих, что в Китае практически все средства производства уже переданы в частные руки.
https://vk.com/wall-156278021_7367 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4885557.html