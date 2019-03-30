Загадки в строениях С-Петербурга. Часть 1
11:46. 30 марта 2019 Просмотров - 232 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На тему загадок в строениях С-Петербурга постоянно идет споры и дискуссии. Есть сторонники альтернативной истории города, которые говорят, что город был восстановлен, но никак не построен с нуля в этих болотистых местах. Новые интересные факты иногда появляются в интернете.
То, что попадается мне на глаза – собираю в определенный список. И, зачастую, со временем собирается подборка для статьи. Итак, очередная подборка интересных наблюдений по С-Петербургу:
Прежняя роспись Эрмитажа
Изображен грифон, как на многих барельефах на фасадах белокаменных древнерусских храмов. Орнамент, внутри которого изображение грифона – тоже очень напоминает древнерусский. Возможно, что Эрмитаж был ранее так расписан внутри. Почему закрасили? Почему не восстановили?
Источник
***
Здание в центре Питера стоит на фундаменте из обломков чего-то более древнего
Фундамент кирпичного здания в Питере якобы на бутовом камне. Но если подойти по-ближе и приглядеться, можно разглядеть, что камень – не камень вовсе, а обломки от какого-то здания. Два варианта: или что-то ветхое разбирали в свое время и из обломков построили фундамент, либо строители использовали обломки еще более древнего сооружения. Если первое, то что могли в Питере разбирать такое каменное, что пришло в негодность? Даже здания из кирпича здесь стоят с 18в.
Верхняя слева фотография – все те же обломки. А остальные – как пример зданий с занесенными первыми этажами. Обратите внимание на арку в здании. Почему она такая низкая? Даже ниже роста человека! Просчет строителей? Или все же здание занесено грунтом?
Вот информация из старой книги, подтверждающая версию, что в Питере имелись большие массы наносов грунта:
В районе Исаакия было более 4 м наносов. А в центре города наносы в среднем были 1-2 метра. Откуда могло принести столько песка? Питерские наводнения – это чистая вода, это нагон воды с финского залива ветрами и столько песка оно не принесет. По Неве? Но не зафиксировано таких катастрофических речных половодий и наводнений.
Источник1
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Стены Петропавловской крепости на Алексеевском равелине
Пример, как строили крепость. Видно, что гранитная облицовка стены сложена из рваных блоков, а потом обработана. Т.е., скорее всего и лицевая часть была тоже сначала не обработана при укладке. Потом ей придавали плоскость и нужную геометрию. Интересен гранитный декоративный выступ – его явно тоже обрабатывали уже в кладке.
А местами в стене имитации под гранитную кладку. Т.е. часть стены – заштукатуренный кирпич.
Источник
***
Откопали фундамент колокольни Смольного собора
Откопали фундамент колокольни у Смольного собора. Фундамент здания располагается на глубине 4 метров. Под гранитной кладкой находится несколько тысяч свай из мореного дуба (со слов археологов). Гранитные блоки обработаны. Колокольня в 18в. должна была стать самым высоким зданием в С-Петербурге – 150м, выше Исаакиевского собора (макет на фотографии – из Академии художеств).
Видео из новостей федерального канала:
Источник
***
Еще несколько примеров:
Каменные дорожные плиты. Отличаются от тех же гранитных бордюр цветом и текстурой. Имеют пупырчатую поверхность. Такое ощущение, что отлиты. Фотографию прислали, не скажу где это.
Колонны Казанского собора сборные. Между сегментами – свинцовые пластины. Возможно, это способ герметизации шва и для лучшего прилегания поверхностей сегментов, что бы не образовывалось локальных напряжений и колонна не трескалась.
В Питере встречаются кладки из известковых блоков. Здания не сплошь кирпичные. Или это из пудостского камня? Пудостский – это минеральный туф, почти глина, который окаменевал на воздухе. А добывали его в полупластичном состоянии в карьере недалеко от Питера. А если известняк, то откуда привозили?
Нашел информацию, что его привозили из каменоломен в Путиловской горе на южном берегу Ладожского озера. Скорее всего, блоки сплавляли по Неве во время строительства города.
Скорее всего, здесь нет никакой загадки, т.к. перемещать блоки могли сначала до Ладожского озера, а потом баржами по Неве.
***
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То, что попадается мне на глаза – собираю в определенный список. И, зачастую, со временем собирается подборка для статьи. Итак, очередная подборка интересных наблюдений по С-Петербургу:
Прежняя роспись Эрмитажа
Изображен грифон, как на многих барельефах на фасадах белокаменных древнерусских храмов. Орнамент, внутри которого изображение грифона – тоже очень напоминает древнерусский. Возможно, что Эрмитаж был ранее так расписан внутри. Почему закрасили? Почему не восстановили?
Источник
***
Здание в центре Питера стоит на фундаменте из обломков чего-то более древнего
Фундамент кирпичного здания в Питере якобы на бутовом камне. Но если подойти по-ближе и приглядеться, можно разглядеть, что камень – не камень вовсе, а обломки от какого-то здания. Два варианта: или что-то ветхое разбирали в свое время и из обломков построили фундамент, либо строители использовали обломки еще более древнего сооружения. Если первое, то что могли в Питере разбирать такое каменное, что пришло в негодность? Даже здания из кирпича здесь стоят с 18в.
Верхняя слева фотография – все те же обломки. А остальные – как пример зданий с занесенными первыми этажами. Обратите внимание на арку в здании. Почему она такая низкая? Даже ниже роста человека! Просчет строителей? Или все же здание занесено грунтом?
Вот информация из старой книги, подтверждающая версию, что в Питере имелись большие массы наносов грунта:
В районе Исаакия было более 4 м наносов. А в центре города наносы в среднем были 1-2 метра. Откуда могло принести столько песка? Питерские наводнения – это чистая вода, это нагон воды с финского залива ветрами и столько песка оно не принесет. По Неве? Но не зафиксировано таких катастрофических речных половодий и наводнений.
Источник1
Источник2
***
Стены Петропавловской крепости на Алексеевском равелине
Пример, как строили крепость. Видно, что гранитная облицовка стены сложена из рваных блоков, а потом обработана. Т.е., скорее всего и лицевая часть была тоже сначала не обработана при укладке. Потом ей придавали плоскость и нужную геометрию. Интересен гранитный декоративный выступ – его явно тоже обрабатывали уже в кладке.
А местами в стене имитации под гранитную кладку. Т.е. часть стены – заштукатуренный кирпич.
Источник
***
Откопали фундамент колокольни Смольного собора
Откопали фундамент колокольни у Смольного собора. Фундамент здания располагается на глубине 4 метров. Под гранитной кладкой находится несколько тысяч свай из мореного дуба (со слов археологов). Гранитные блоки обработаны. Колокольня в 18в. должна была стать самым высоким зданием в С-Петербурге – 150м, выше Исаакиевского собора (макет на фотографии – из Академии художеств).
Видео из новостей федерального канала:
Источник
***
Еще несколько примеров:
Каменные дорожные плиты. Отличаются от тех же гранитных бордюр цветом и текстурой. Имеют пупырчатую поверхность. Такое ощущение, что отлиты. Фотографию прислали, не скажу где это.
Колонны Казанского собора сборные. Между сегментами – свинцовые пластины. Возможно, это способ герметизации шва и для лучшего прилегания поверхностей сегментов, что бы не образовывалось локальных напряжений и колонна не трескалась.
В Питере встречаются кладки из известковых блоков. Здания не сплошь кирпичные. Или это из пудостского камня? Пудостский – это минеральный туф, почти глина, который окаменевал на воздухе. А добывали его в полупластичном состоянии в карьере недалеко от Питера. А если известняк, то откуда привозили?
Нашел информацию, что его привозили из каменоломен в Путиловской горе на южном берегу Ладожского озера. Скорее всего, блоки сплавляли по Неве во время строительства города.
Скорее всего, здесь нет никакой загадки, т.к. перемещать блоки могли сначала до Ладожского озера, а потом баржами по Неве.
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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