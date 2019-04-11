Загадки в строениях С-Петербурга. Часть 2
09:40. 11 апреля 2019 Просмотров - 479 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Предыдущая часть
Предыдущая часть вызвала интерес к наблюдениям в деталях строений С-Петербурга. Решил собрать факты из ранее опубликованные здесь примеры в разных статьях, сделать некоторую подборку наиболее ярких примеров и наблюдений.
Фотографии violet3333
Это стены канала по направлению от от “Зимней канавки ” и в сторону Эрмитажа. Эти детали хорошо видны только с воды. «Орнамент» сделан не на всех гранитных блоках. Чем делали эти выбоины? Молотком и долотом? Как видно, явного брака в орнаменте нет! В работе долотом были бы сколы. Зачем делали фаску на блоках? Одни вопросы.
Фотография violet3333
Гранитный элемент в строении форта 4-й Северный («Зверев»). Возможно, гранит стесывали ручным инструментом. Но как видно, он получался сразу обработанным, практически гладким. Снимали сразу толстый слой гранита. Скалыванием такого не добьешься. Очень интересно было бы узнать, что это за технология обработки. Еще вопрос: почему оставили в таком виде, почему не доделали?
Фотография violet3333
Угловой элемент из гранита в Петергофе. Если подумаь, то он изготовлен из цельного камня, из которого до 80% ушло в отходы. Тогда как проще было бы сделать этот элемент из двух частей по тому же принципу, как мы делаем обналичку на двери.
Это не единственный пример таких монолитных угловых элементов в строениях С-Петербурга. Вот еще:
Фотография mylnikovdm
Показана облицовка из полированного гранита в здании на Невском проспекте, 28
Как могли так качественно обработать внутренние углы? Почему не сделали эту облицовку из нескольких элементов, что намного уменьшило бы трудоемкость. Или трудоемкости не было и это просто отливка под гранит и по характеристикам материала не отличающегося от гранита? Если так, тогда это многое бы объяснило.
Фотографии mylnikovdm и сервиса Яндекс.Картинки
Здание официально построено в 1902-1904 гг. Изготовление гранитных элементов поражает и сейчас. Далеко не все камнеобрабатывающие производства смогут повторить такое в наше время.
Фотографии mylnikovdm
Дверь здания Генерального Штаба на Дворцовой Площади. Опять угловые элементы с внутренними углами. И опять вопрос: почему так делали? Не проще ли было составить из нескольких элементов как в современной обналичке дверей? И видя такую геометрию и качество работ, можно думать только о машинной обработке. Но об этом нет никакой информации в истории. Только рисунки таких деятелей как Монферан с описанием, что все это выполнено простыми каменотесами вручную.
Фотографии mylnikovdm
Внутренние углы в ступенях. Они не составные. Это углы, изготовленные в единой массе гранита. Строители явно любили сложности, либо не видели в этом сложностей, в отличии от наших приемов и технологий.
Фотографии mylnikovdm и сервиса Яндекс.Картинки
Атланты у Эрмитажа. Формы и полировка – на высоте. Но вот надпись под ними сделана так неумело, что появляются сомнения, а имеет ли она отношение к этому году?
Надпись выбита, но буквы и цифры не отполированы. Либо сделаны мастером, который уже не имел отношение к созданию самих атлантов.
Фотография с сервиса Яндекс.Картинки
Форт «Император Александр I». Кладка из внешних, облицовочных гранитных блоков – не хуже чем в египетских храмах или в кладке в Перу. Возможно блоки стандартизированы и строение сделано по заранее просчитанной геометрии и размерах каждого блока.
Фотография взята у violet3333
Гранитная кладка основания форта. Геометрия соблюдена безупречно. Только вопрос: чем так обрабатывали поверхность гранитных блоков и по каким лекалам выводили такую геометрию? Это не малые размеры какой-то колонны. Или и эти блоки изготовлены строго по чертежам проекта соблюденим всех форм, геометрии и размеров и сложены как конструктор? Тогда где эти чертежи?
Продолжение следует…
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://sibved.livejournal.com/204691.html
https://sibved.livejournal.com/131819.html
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Предыдущая часть вызвала интерес к наблюдениям в деталях строений С-Петербурга. Решил собрать факты из ранее опубликованные здесь примеры в разных статьях, сделать некоторую подборку наиболее ярких примеров и наблюдений.
Фотографии violet3333
Это стены канала по направлению от от “Зимней канавки ” и в сторону Эрмитажа. Эти детали хорошо видны только с воды. «Орнамент» сделан не на всех гранитных блоках. Чем делали эти выбоины? Молотком и долотом? Как видно, явного брака в орнаменте нет! В работе долотом были бы сколы. Зачем делали фаску на блоках? Одни вопросы.
Фотография violet3333
Гранитный элемент в строении форта 4-й Северный («Зверев»). Возможно, гранит стесывали ручным инструментом. Но как видно, он получался сразу обработанным, практически гладким. Снимали сразу толстый слой гранита. Скалыванием такого не добьешься. Очень интересно было бы узнать, что это за технология обработки. Еще вопрос: почему оставили в таком виде, почему не доделали?
Фотография violet3333
Угловой элемент из гранита в Петергофе. Если подумаь, то он изготовлен из цельного камня, из которого до 80% ушло в отходы. Тогда как проще было бы сделать этот элемент из двух частей по тому же принципу, как мы делаем обналичку на двери.
Это не единственный пример таких монолитных угловых элементов в строениях С-Петербурга. Вот еще:
Фотография mylnikovdm
Показана облицовка из полированного гранита в здании на Невском проспекте, 28
Как могли так качественно обработать внутренние углы? Почему не сделали эту облицовку из нескольких элементов, что намного уменьшило бы трудоемкость. Или трудоемкости не было и это просто отливка под гранит и по характеристикам материала не отличающегося от гранита? Если так, тогда это многое бы объяснило.
Фотографии mylnikovdm и сервиса Яндекс.Картинки
Здание официально построено в 1902-1904 гг. Изготовление гранитных элементов поражает и сейчас. Далеко не все камнеобрабатывающие производства смогут повторить такое в наше время.
Фотографии mylnikovdm
Дверь здания Генерального Штаба на Дворцовой Площади. Опять угловые элементы с внутренними углами. И опять вопрос: почему так делали? Не проще ли было составить из нескольких элементов как в современной обналичке дверей? И видя такую геометрию и качество работ, можно думать только о машинной обработке. Но об этом нет никакой информации в истории. Только рисунки таких деятелей как Монферан с описанием, что все это выполнено простыми каменотесами вручную.
Фотографии mylnikovdm
Внутренние углы в ступенях. Они не составные. Это углы, изготовленные в единой массе гранита. Строители явно любили сложности, либо не видели в этом сложностей, в отличии от наших приемов и технологий.
Фотографии mylnikovdm и сервиса Яндекс.Картинки
Атланты у Эрмитажа. Формы и полировка – на высоте. Но вот надпись под ними сделана так неумело, что появляются сомнения, а имеет ли она отношение к этому году?
Надпись выбита, но буквы и цифры не отполированы. Либо сделаны мастером, который уже не имел отношение к созданию самих атлантов.
Фотография с сервиса Яндекс.Картинки
Форт «Император Александр I». Кладка из внешних, облицовочных гранитных блоков – не хуже чем в египетских храмах или в кладке в Перу. Возможно блоки стандартизированы и строение сделано по заранее просчитанной геометрии и размерах каждого блока.
Фотография взята у violet3333
Гранитная кладка основания форта. Геометрия соблюдена безупречно. Только вопрос: чем так обрабатывали поверхность гранитных блоков и по каким лекалам выводили такую геометрию? Это не малые размеры какой-то колонны. Или и эти блоки изготовлены строго по чертежам проекта соблюденим всех форм, геометрии и размеров и сложены как конструктор? Тогда где эти чертежи?
Продолжение следует…
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://sibved.livejournal.com/204691.html
https://sibved.livejournal.com/131819.html
***
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Опять картинки. Ну не возбудили в этот раз. Разве что последняя.