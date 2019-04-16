Загадки в строениях С-Петербурга. Часть 3

Адрес: Менделеевская Линия 1/1 лит.0. Обычное здание в С-Петербурге, которых много.

Один из читателей прислал мне интересную фотографию ремонта фасада одного из домов в С-Петербурге:Несколько лет назад под отвалившейся штукатуркой начала просматриваться резная арка. Здание стоит на блоках из известняка. Может быть, это полная реконструкция здания кирпичом, а изначально оно было из известняковых блоков. Но почему они пришли в негодность? Храмы из известняковых блоков стоят по официальной истории с 13в. да, их тоже ремонтировали, но кладка стен – именно из блоков. А здесь остались только фундаменты и эта арка.Само здание – это то, что осталось от бывшего Старого Гостиного двора. Официальная информация про это здание: его строили в 1722-1730гг. Потом в 1821-1824гг. его реконструировали. Позже использовали под склады вплоть до 1910. В 1910 большую часть здания разобрали.Вот только вопрос: если реконструировали, то почему не сохранили этот резной орнамент? Превратили в безликий фасад? Этот архитектурный стиль уже не вписывался в стиль времен реконструкции здания? Или это здание так же восстановили, как и часть города, а не построили?***Фотографии, говорящие, что некоторые здания стоят (или построены) на обломках из чего-то более древнего:Бутовым камнем это трудно назвать. Его, обычно применяли в фундаменте, а выше возводили стены из кирпича. Здесь же эта каменная кладка возвышается над землей.Обломки крупным планомФотографии взяты из группы в ВК: Винета – древний город на Неве, правда или миф? ***Существует альбом сЧто удивительно, так это то, что многие строения на нем изображены в виде разрушенных зданий. Их даже трудно назвать недостроенными. По виду на плане – именно разрушенные:Сканы из плана взяты уНа фотографии слева видно, что у зданий отсутствуют печные трубы. Это упустил художник или у таких больших зданий и в самом деле не было отопления? Они были летними?***Полигональная облицовка в Кронштадте. Фотографии взяты уДля чего нужно было выпиливать блоки именно в таких формах? Почем не сделали их просто прямоугольными? Строители явно не искали легкий вариантов.Фотографии взяты уУгловой гранитный блок парапета на набережной канала (слева) и радиальные блоки парапета справа. Тоже непонятно такое сложное решение. Можно было бы состыковать угловой блок из двух частей. Есть принцип оптимальности в работе. Понятно, что в такой форме блок устойчивее чем конструкция из отдельных частей.***В Петергофе, в Сергиевском саду находится многим известная «Каменная голова»:Фотография из сервиса Яндекс.КартинкиОфициальная информация такова, что голова изготовлена в 1800 году, при владельце этого места Сергее Румянцеве. Проект сделан архитектором Ф.Броуэра.Зачем в переносице каменной головы проделано отверстие? Что-то крепилось? Может быть, шлем? Это было скульптура витязя? Задняя часть камня не обработана, что как раз подразумевает какой-то головной убор на этой голове. Или ее не доделали и бросили?В парке есть и другие каменные качественные объекты:***Увеличенная надпись на постаменте у одного из Атлантов у Эрмитажа. Халтурно выбитые буквы и цифры. Не вяжется с уровнем изготовления самих атлантомФотографии взяты уКазанский собор. Отбитая штукатурка, которая выглядит как имитация гранита.Про Царь-ванну была статья здесь ***Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь . Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/296284.html