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Загадки в строениях С-Петербурга. Часть 3

10:04. 16 апреля 2019 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть

Один из читателей прислал мне интересную фотографию ремонта фасада одного из домов в С-Петербурге:






Несколько лет назад под отвалившейся штукатуркой начала просматриваться резная арка. Здание стоит на блоках из известняка. Может быть, это полная реконструкция здания кирпичом, а изначально оно было из известняковых блоков. Но почему они пришли в негодность? Храмы из известняковых блоков стоят по официальной истории с 13в. да, их тоже ремонтировали, но кладка стен – именно из блоков. А здесь остались только фундаменты и эта арка.


Адрес: Менделеевская Линия 1/1 лит.0. Обычное здание в С-Петербурге, которых много.

Само здание – это то, что осталось от бывшего Старого Гостиного двора. Официальная информация про это здание: его строили в 1722-1730гг. Потом в 1821-1824гг. его реконструировали. Позже использовали под склады вплоть до 1910. В 1910 большую часть здания разобрали.
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Вот только вопрос: если реконструировали, то почему не сохранили этот резной орнамент? Превратили в безликий фасад? Этот архитектурный стиль уже не вписывался в стиль времен реконструкции здания? Или это здание так же восстановили, как и часть города, а не построили?
***

Фотографии, говорящие, что некоторые здания стоят (или построены) на обломках из чего-то более древнего:


Бутовым камнем это трудно назвать. Его, обычно применяли в фундаменте, а выше возводили стены из кирпича. Здесь же эта каменная кладка возвышается над землей.


Обломки крупным планом
Фотографии взяты из группы в ВК: Винета – древний город на Неве, правда или миф?
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Существует альбом с Аксонометрическим планом С-Петербурга (1765-1773 гг.)



Что удивительно, так это то, что многие строения на нем изображены в виде разрушенных зданий. Их даже трудно назвать недостроенными. По виду на плане – именно разрушенные:


Сканы из плана взяты у violet3333

На фотографии слева видно, что у зданий отсутствуют печные трубы. Это упустил художник или у таких больших зданий и в самом деле не было отопления? Они были летними?
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Полигональная облицовка в Кронштадте. Фотографии взяты у violet3333

Для чего нужно было выпиливать блоки именно в таких формах? Почем не сделали их просто прямоугольными? Строители явно не искали легкий вариантов.


Фотографии взяты у violet3333

Угловой гранитный блок парапета на набережной канала (слева) и радиальные блоки парапета справа. Тоже непонятно такое сложное решение. Можно было бы состыковать угловой блок из двух частей. Есть принцип оптимальности в работе. Понятно, что в такой форме блок устойчивее чем конструкция из отдельных частей.
***

В Петергофе, в Сергиевском саду находится многим известная «Каменная голова»:


Фотография из сервиса Яндекс.Картинки

Официальная информация такова, что голова изготовлена в 1800 году, при владельце этого места Сергее Румянцеве. Проект сделан архитектором Ф.Броуэра.

Зачем в переносице каменной головы проделано отверстие? Что-то крепилось? Может быть, шлем? Это было скульптура витязя? Задняя часть камня не обработана, что как раз подразумевает какой-то головной убор на этой голове. Или ее не доделали и бросили?

В парке есть и другие каменные качественные объекты:


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Увеличенная надпись на постаменте у одного из Атлантов у Эрмитажа. Халтурно выбитые буквы и цифры. Не вяжется с уровнем изготовления самих атлантом


Фотографии взяты у violet3333

Казанский собор. Отбитая штукатурка, которая выглядит как имитация гранита.

Про Царь-ванну была статья здесь

Фотографии из свободного доступа в сервисе Яндекс.Картинки
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Источник: https://sibved.livejournal.com/296284.html

Метки: древние строения, история, с-петербург, технологии

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