Акт №20. Юбилейный

Во Франции сегодня прошел 20-й юбилейный акт протестов "Желтый жилетов".Несмотря на продолжающиеся угрозы властей и заискивающие просьбы банкиров, протесты все равно состоялись, к явному неудовольствию угрожающих и упрашивающих.Протестующих по всей Франции набралось до 100-120 тыс по данным протестующих и около 35-40 тыс. по данным гос.органов. Как обычно десятки задержанных и пострадавших. В этом отношении программа мероприятий давно не меняется.Предпосылок к окончанию протестов на данный момент нет. С учетом приближающихся выборов во Франции, системные политические партии будут стараться использовать эти протесты для атаки на Макрона и поиска дешевой популярности в протестных кругах.Пока что более прочих в этом преуспевает Меланшон.Боксер избивавший полицейских с щитами голыми руками, стал героем настенной живописи.Марианна и французский тоталитаризм.Каждому Макрону свой Нюрнберг.Само собой, так как Макрон отказывается идти на уступки, протесты будут продолжаться. На следующую субботу анонсирован "Акт №21", который откроет 6-й месяц протестного движения, которое уже стало самым масштабным и длительным протестом в Европе за последние годы.Разом до перемоги над злочинным Макроном!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4883754.html