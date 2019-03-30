Акт №20. Юбилейный
22:48. 30 марта 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Во Франции сегодня прошел 20-й юбилейный акт протестов "Желтый жилетов".
Несмотря на продолжающиеся угрозы властей и заискивающие просьбы банкиров, протесты все равно состоялись, к явному неудовольствию угрожающих и упрашивающих.
Протестующих по всей Франции набралось до 100-120 тыс по данным протестующих и около 35-40 тыс. по данным гос.органов. Как обычно десятки задержанных и пострадавших. В этом отношении программа мероприятий давно не меняется.
Предпосылок к окончанию протестов на данный момент нет. С учетом приближающихся выборов во Франции, системные политические партии будут стараться использовать эти протесты для атаки на Макрона и поиска дешевой популярности в протестных кругах.
Пока что более прочих в этом преуспевает Меланшон.
Боксер избивавший полицейских с щитами голыми руками, стал героем настенной живописи.
Марианна и французский тоталитаризм.
Каждому Макрону свой Нюрнберг.
Само собой, так как Макрон отказывается идти на уступки, протесты будут продолжаться. На следующую субботу анонсирован "Акт №21", который откроет 6-й месяц протестного движения, которое уже стало самым масштабным и длительным протестом в Европе за последние годы.
Разом до перемоги над злочинным Макроном!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4883754.html