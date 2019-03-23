Несмотря на запреты проведения митингов, повышенную концентрацию полицейских в центре крупных городов, а также заявления членов правительства, что митингующих приравняют к бунтовщикам, сегодня буднично состоялся "Акт №19" протестов "Желтых жилетов".Снова по всей Франции прокатились демонстрации против Макрона и его правительства, а также против проводимой социально-экономической политики.Как обычно – десятки пострадавших, и десятки задержанных. Полиция заявляет, что по всей Франции на митинги вышло от 45 до 50 тыс. человек. "Желтые жилеты" заявляют, что протестовало до 70-80 тыс.Классовая солидарность.Наши в городе.Следующий акт протестов состоится в следующую субботу и станет юбилейным – 20-м."Желтые жилеты" планируют ударно отметить 5 месяцев регулярных протестов, которые правительство никак не может подавить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4867997.html